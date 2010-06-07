Betclic Avis : notre test complet et détaillé du site de paris sportifs en Août 2025

Betclic s’est imposé comme l’un des leaders en France du pari en ligne, à travers le sport, le poker et le turf. Le bookmaker séduit par la richesse de son offre, en particulier sur la NBA, tout en proposant un éventail complet de fonctionnalités : paris en direct, streaming, Cash Out…etc. Son application mobile très performante constitue un de ses principaux atouts face à ses concurrents.

De plus, avec le code promo Betclic BETUSA, vous pouvez bénéficier d'un bonus de bienvenue jusqu’à 100€, sous forme de freebet si votre premier pari sportif est perdant.

Points forts La meilleure application mobile sur les paris sportifs

La meilleure application mobile sur les paris sportifs Cotes et offre très attractives sur la NBA Points faibles Moins de promotions que certains concurrents

Moins de promotions que certains concurrents Service client à améliorer

Notre avis sur les fonctionnalités de Betclic

Betclic est l'un des meilleurs sites de paris sportifs sur le marché français. Le bookmaker propose une gamme de paris variée, notamment sur les grands événements. Néanmoins, la plateforme présente aussi quelques points faibles qu’il est toujours utile d'avoir en tête avant de s’inscrire :

Bonus de bienvenue : 4/5 ⭐ Jusqu’à 100€ remboursés en freebets si le 1er pari est perdant (aucune cote minimale) Cotes et catalogue de paris : 5/5 ⭐ Très large choix avec plus de 20 sports différents et 130 à 200 types de paris par événement. Application mobile : 4/5 ⭐ Très bien conçue (avec le streaming Betclic TV inclus), quelques lenteurs occasionnelles en 4G Offres promotionnelles : 5/5 ⭐ Très bonnes options avec Cash Out flexible, cotes boostées, Multi+, défis, et promotions ciblées. Fiabilité et sécurité : 5/5 ⭐ 100% régulé en France (ANJ) avec sécurisation SSL et respect des normes KYC Service client : 4/5 ⭐ Support réactif via tchat (disponible tous les jours). Lenteurs possibles par email. Note globale Betclic : 4,5/5 ⭐ Bookmaker très complet, riche en fonctionnalités et sécurisé, idéal pour les parieurs réguliers, notamment en NBA.

Les informations fondamentales sur Betclic

Betclic, fondé en 2005 et basé à Bordeaux, est un opérateur agréé par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ). Entièrement conforme aux normes françaises de sécurité et de responsabilité, il propose une offre complète de paris sportifs, hippiques et de poker en ligne. Voici les informations importantes à retenir sur le bookmaker :

Site officiel www.betclic.fr Licence ANJ 0011-PS-2010-06-07 Bonus de bienvenue jusqu’à 100€ offerts en freebets Code promo Betclic BETUSA Dépôt et retrait minimum 10€ Méthode de dépôt CB (Visa/Mastercard), Skrill, Neteller, PayPal, virement, Paysafecard, Apple Pay, Google Pay Méthode de retrait Virement bancaire Fonctionnalités clés Cash Out, Annulation de pari, MyCombi, Betclic TV

Notre avis sur le bonus de bienvenue Betclic : jusqu'à 100€ remboursés en Août 2025 sur le sport

Betclic propose actuellement un bonus de bienvenue sur les paris sportifs allant jusqu’à 100€ remboursés sous forme de freebets en cas de premier pari perdant avec le code promo BETUSA.

Avec le code promo BETUSA, bénéficiez de 100€ en feebets sur le sport

Pour en profiter, il n'y a pas de condition de cote ni de mise minimale, à l’exception d’un dépôt initial de 10€. Le bonus vous est remis dans les 24h qui suivent le résultat de votre pari.

Comment obtenir le bonus ?

Inscrivez-vous sur Betclic en saisissant le code promo BETUSA. Effectuez un dépôt minimum de 10€. Placez votre premier pari sans restriction de cote minimale. En cas de pari perdant, Betclic vous rembourse 100% de votre mise jusqu’à 100€ sous forme de freebets.

Les conditions à savoir pour recevoir le bonus

Dépôt minimum : 10€ minimum

10€ minimum Utilisation des freebets : seuls les gains nets sont retirables (mise initiale déduite).

: seuls les gains nets sont retirables (mise initiale déduite). Validité : sans date butoir

sans date butoir Cote minimale : pas de cote minimale requise.

Notre avis sur le bonus : l’offre de bienvenue Betclic se distingue par sa simplicité et l’absence de conditions complexes. Il suffit d’un dépôt minimum de 10€ pour placer votre premier pari, sans exigence de cote minimale, ce qui rend l’offre plus souple que celles d’Unibet (1,40), de Winamax (1,50) et même de Vbet (1,10). Le principal point négatif : le remboursement est effectué sous forme de freebets non retirables, utilisables uniquement pour rejouer. Malgré tout, le montant maximal de 100€ reste dans la moyenne du marché, comparable à ce que proposent Vbet, Winamax ou Unibet.

Bonus Poker : 5 tickets gratuits sur le 1er dépôt

En 2025, Betclic ne se limite pas aux paris sportifs et propose également une offre de bienvenue attractive pour les amateurs de poker en ligne. Dès votre premier dépôt, vous recevez automatiquement cinq tickets gratuits, d’une valeur d’un euro chacun, utilisables sur plusieurs formats de jeu avec le code BETUSA.

Les tickets peuvent être utilisés sur différents modes, tels que les Sit’n’Gos, les Twisters ou encore les tournois multi-tables (MTT), offrant ainsi une variété d’expériences adaptées aux styles de jeu de chacun. Ils restent valables pendant trois mois à compter de la date du dépôt, laissant amplement le temps de planifier et d’optimiser leur utilisation. Disponible aussi bien sur le site que sur l’application mobile, cette offre constitue une porte d’entrée idéale pour découvrir la communauté Betclic Poker et se familiariser avec ses fonctionnalités.

Bonus Turf Betclic : 100€ offerts sur votre 1er pari perdant

Betclic pense aussi aux passionnés de courses hippiques avec un bonus de bienvenue spécialement conçu pour le turf. Cette offre consiste en un remboursement du premier pari perdant, à hauteur maximale de 100€, crédité en freeraces avec le code promo BETUSA.

Profitez du bonus sur les paris hippiques avec 100€ offerts

Grâce à ce mécanisme, il devient possible de se lancer dans les paris hippiques sans craindre de perdre sa mise initiale, ce qui en fait une opportunité idéale pour tester de nouvelles stratégies ou se familiariser avec les types de courses disponibles. Aucun montant minimum de dépôt ou de cote n’est exigé, rendant cette offre accessible à tous, y compris aux débutants qui souhaitent simplement découvrir l’univers du turf.

Les freeraces ainsi obtenues permettent de continuer à parier et potentiellement de générer des gains réels, tout en prolongeant l’expérience de jeu sans frais supplémentaires. Compatible avec le site web et l’application mobile, cette offre peut être cumulée avec celles dédiées aux paris sportifs et au poker, permettant de profiter pleinement de l’écosystème Betclic.

Les autres promotions et offre Betclic

Outre son bonus de bienvenue, Betclic propose de nombreuses offres promotionnelles et avantages pour ses joueurs. Nous vous en donnons un rapide aperçu ci-dessous :

Parrainage

Avec cette offre, vous pouvez inviter dès maintenant vos amis à rejoindre Betclic. Dès qu’un de vos ami s’inscrit en utilisant votre code parrainage, valide son compte et effectue son premier dépôt, vous recevez 10€ de freebets. Votre ami obtient également 10 € une fois son inscription finalisée. Vous pouvez ainsi parrainer plusieurs amis, jusqu’à 50€ de freebets par an.

Recevez 10€ en bonus à chaque ami parrainé

La procédure est simple et se décompose en trois étapes distinctes :

Ouvrez un compte Betclic Sport (validation + dépôt). Partagez votre code de parrainage depuis votre espace personnel. Votre filleul saisit ce code à l’inscription, valide son compte et dépose.

Assurer mon combi

Avec l'option “Assurer mon combiné”, vous pouvez sécuriser vos paris et récupérer votre mise en cash si une seule sélection est perdante. Il suffit de créer votre combiné, d’activer l’assurance et la cote finale est recalculée, sans modifier votre mise.

Si toutes vos sélections sont gagnantes, le pari est validé normalement ; si une seule perd, vous êtes remboursé ; si deux ou plus échouent, le pari est perdu. En cas de match annulé, la cote est ajustée : si elle reste supérieure à 1, le pari continue ; sinon, la mise est rendue. Cette fonctionnalité est disponible sur les paris combinés en cash, pré-match, live, défis et MyCombi, mais exclut les paris simples, en freebets, modifiés ou cashout.

Multi+

Avec Multi+, plus vous ajoutez de sélections à votre combiné, plus vos gains potentiels augmentent… et le tout est versé 100 % en cash. Il vous suffit de repérer les paris éligibles au logo Multi+, de créer un combiné avec au moins 5 sélections, puis de valider votre mise.

Maximisez vos gains potentiels jusqu'à 50% supplémentaires

Si votre pari passe, votre cote est boostée selon le nombre de matchs choisis : de +5% pour 5 sélections jusqu’à +50% pour 15 sélections ou plus. Plus votre combiné est ambitieux, plus le bonus est élevé. Par exemple, un pari de 10€ avec 10 sélections bénéficie d’un gain supplémentaire d’environ 20%, directement ajouté à vos gains en cash.

Boost

Le Boost sur Betclic augmente vos gains grâce à des cotes plus élevées que les cotes classiques. Disponibles sur une large sélection de matchs et sur tous les sports, ces cotes boostées sont limitées dans le temps.

Pour profiter d’un Boost, repérez la fusée jaune et l’animation sur la page du match concerné, directement dans l’application Betclic. Vous pouvez également recevoir des notifications push pour être informé dès qu’une nouvelle cote boostée est disponible. Les cotes boostées sont aussi régulièrement annoncées sur les réseaux sociaux de Betclic, comme Twitter, Instagram, TikTok ou Facebook.

Défis

Les Défis met tes compétences à l’épreuve pour gagner des feebets instantanément ! Pour participer, rends-toi dans la rubrique “Défis” de l’application ou du site. La liste des défis disponibles s’y affiche, avec toutes les conditions à respecter. Clique sur “Je participe” pour lancer ton défi et suis ta progression en temps réel.

Relevez les défis Betclic pour gagner des feebets

Une fois le défi réussi, récupère tes feebets en retournant dans la rubrique “Défis” et en sélectionnant “Je récupère” : les crédits sont ajoutés immédiatement à ta balance. Chaque défi a des critères précis, alors vérifie bien que ton pari est éligible avant de te lancer.

MyCombi

Créez dès maintenant votre pari personnalisé sur un seul match et combine plusieurs sélections pour maximiser tes gains. Vous choisissez votre match de football ou de basketball puis ajoutez vos sélections. Votre cote personnalisée se calcule ensuite automatiquement.

Vous pouvez ensuite intégrer votre MyCombi à d’autres matchs ou même combiner plusieurs MyCombi pour un pari encore plus ambitieux. Si une sélection est annulée, le pari MyCombi entier est annulé. Disponible également en live, MyCombi te permet de suivre l’action et de parier en direct.

Cash Out

Avec la fonction Cash Out, vous pouvez clôturer votre pari avant la fin du match et sécuriser vos gains ou limiter vos pertes. Disponible sur les paris simples ou combinés, en pré-match comme en direct, le Cash Out s’applique uniquement aux rencontres affichant le logo bleu.

Pour l’utiliser, rendez-vous dans la section “Mes paris”, sélectionnez un pari éligible et consultez le montant proposé. Si l’offre vous convient, confirmez-la et votre pari sera immédiatement clôturé au montant indiqué. Le Cash Out fonctionne tant qu’aucune sélection perdante n’est incluse dans votre ticket. Il peut s’activer qu’il reste un ou plusieurs paris en cours dans ta combinaison.

Notre test : comment réaliser son inscription sur Betclic

Nous avons testé pour vous la procédure d'inscription sur Betclic. Voici les différentes étapes à suivre pour profiter du bonus de bienvenue avec le code BETUSA :

Rendez-vous sur le site officiel ou l'application Betclic Cliquez sur l'un des liens sécurisés qui va vous rediriger vers le bookmaker.

Cliquez sur « S’inscrire » Cliquez sur le bouton en haut à droite de la page d’accueil.

Remplissez le formulaire d'inscription Remplissez le formulaire avec toutes vos informations personnelles : nom, prénom, date et lieu de naissance, email, identifiants, mot de passe, etc

Fixez vos limites de dépôt Pour un jeu responsable dès le départ, fixez vos limites de dépôt.

Renseignez le code promo BETUSA Saisissez le code promo BETUSA dans le champ prévu à cet effet pour profiter du bonus de bienvenue.

Acceptez les conditions générales Acceptez les conditions et les termes puis validez la création de votre compte joueur.

Effectuez votre premier dépôt Réalisez votre premier dépôt d'au moins 10 € pour activer le bonus de bienvenue.

Placez votre premier pari Placez un premier pari sur la sélection de votre choix. Si celui-ci est perdant, Betclic rembourse votre mise à 100% jusqu'à 100€ en feebets.

Les principaux types de paris disponibles sur Betclic

Betclic propose de nombreuses façons pour façonner et choisir les meilleurs paris possibles. En voici un aperçu rapide :

Pari Simple Un seul pronostic sur une rencontre ; gain = mise × cote Pari Combiné Plusieurs sélections dans un même pari ; toutes doivent être justes pour gagner ; les cotes sont multipliées entre elles Pari Multiple / Système 3 sélections ou plus organisées en plusieurs paris combinés (ex. 2/3, 3/4) offrant un droit à l'erreur selon la formule choisie MyCombi Combinez jusqu'à 10 pronostics sur un même événement pour créer une cote personnalisée Pari Live & Cash Out Mise placée une fois l'événement commencé & Option pour récupérer une partie de sa mise avant la fin du match Multi+ & Cotes Boostées Bonus jusqu'à +50% sur les gains des paris combinés & Cotes augmentées sur une sélection d'événements Marchés disponibles 1N2, double-chance, score exact, over/under, handicap, buteur, paris par mi-temps, long-terme et plus de 25 sports couverts

Astuce : Vous pouvez mixer tous les types de paris. Par exemple, intégrer un pari créé avec l'option MyCombi dans un pari Système, puis utiliser le Cash Out en direct. Chaque sélection doit être éligible aux options choisies (live, cash out, Multi+…). Le panier calcule automatiquement la cote totale et le bonus Multi+ éventuel.

Notre avis de joueur sur Betclic : les types de paris proposés sont variés et efficaces. Pouvoir les combiner facilement est un réel avantage chez ce bookmaker.

Analyse des méthodes de paiement sur Betclic

Betclic propose aux parieurs français plusieurs solutions de paiement sécurisées et adaptées à tous les profils. Que ce soit pour alimenter son compte ou encaisser ses gains. Le bookmaker garantit des paiements 100% sécurisés. Il propose plusieurs méthodes de dépôt et une seule méthode pour effectuer des retraits.

Les moyens de dépôts sur Betclic

Betclic propose plusieurs moyens pour effectuer un dépôt. Pour toutes les méthodes (cartes bancaires, portefeuilles électroniques et tickets prépayés), le montant minimum est fixé à 10€. Une fois l’opération validée, les fonds sont généralement disponibles instantanément pour toutes les méthodes, sauf pour le virement bancaire qui peut prendre de 1 à 3 jours ouvrés.

Méthode de dépôt Montant minimum Frais Délai Carte bancaire (Visa, Mastercard, CB) 10 Aucun frais Instantané Apple Pay 10€ Aucun frais Instantané. PayPal 10€ Aucun frais Instantané Skrill 10€ Aucun frais Instantané Paysafecard 10€ Aucun frais Instantané Virement bancaire 10€ Aucun frais 1 à 3 jours ouvrés

Astuce : Pour un dépôt par virement, utilisez impérativement le même IBAN que celui enregistré sur votre compte. N’oubliez pas d’indiquer votre identifiant joueur dans le libellé du virement, sinon le paiement risque d’être retardé ou refusé.

Notre avis : le choix de méthodes disponibles est assez varié et inclut les portefeuilles électroniques populaires comme Skrill et PayPal, très appréciés par les joueurs français. Le montant minimum de dépôt est légèrement supérieur à certains concurrents mais reste accessible.

Les modes de retraits sur Betclic

Le retrait peut uniquement être effectué par virement bancaire, conformément à la loi française. Dès que votre compte est validé (photocopie de pièce d’identité, RIB/IBAN et saisie du code confidentiel reçu par courrier), vous pouvez demander un virement à partir de 10 €.

En général, Betclic propose une option de virement instantané traitée en quelques minutes. Pour un virement standard, il faut compter entre 1 à 5 jours pour que les fonds apparaissent sur votre compte.

Critère Détail Montant minimum 10€ Montant maximum Aucun plafond communiqué (déterminé par la limite de virement) Délais de traitement Instantané (si éligible) ou 1 à 5 jours ouvrés Conditions préalables Compte validé (ID, RIB/IBAN, code confidentiel) Frais de retrait 3 retraits gratuits par 24h, 5€ de frais à partir du 4ème

À noter : le virement instantané n'est pas compatible avec toutes les banques (ex: Nickel, Orange Bank).

Betclic est l’un des rares bookmakers à offrir une option de virement instantané ! Nous avons également apprécié la gratuité des retraits dans la limite de trois par jour, ce qui est amplement suffisant pour la majorité des joueurs.

Que vaut l'application mobile Betclic sur iOS & Android ?

Jouer sur mobile est très facile grâce à l'application Betclic, téléchargeable depuis le Google Play Store ou l'App Store. Nous avons testé l'app Betclic sur un Samsung Galaxy S21 et un iPhone 13.

Regardez les matchs en live avec Betclic TV

La première caractéristique qui se démarque est sa capacité à offrir une expérience fluide et très performante, souvent citée comme la n°1 sur le marché. Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes, nous avons trouvé :

Un accès facile et direct à tous les types de paris

Une gestion de compte simple et intuitive

La possibilité de retrait ou de dépôt

Un tchat en direct avec le service client

L’app est moderne et intègre les dernières technologies comme la connexion par empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Avec ces boutons visibles et facilement cliquables, l'interface ne fatigue pas les yeux et propose une ergonomie réussie. La navigation est intuitive avec menu clair et un accès rapide à toutes les sections.

Application vs site mobile Betclic : quel est le meilleur choix ?

À travers les tests effectués, nous avons comparer l'app Betclic avec la version mobile du site pour vous aider à choisir la solution la plus adaptée à vos besoins. En terme de performance et de vitesse, nous avons constaté que l’app est plus réactive que le site mobile avec des temps de chargement réduits, notamment pour les paris en direct.

Pour les fonctionnalités, via l'app, la gestion du compte, les paris, le streaming et les paiements sont accessibles de manière directe et intuitive. Sur le site mobile, les mêmes fonctions sont aussi très accessibles mais l'application est perçue comme plus confortable.

En terme d'espace et d'interface, l'appli propose une interface épurée avec des boutons bien dimensionnés, idéals pour une utilisation à une main, sans erreurs de frappe. Le site mobile est responsif mais l'application est louée pour son ergonomie et son design réussi.

De plus, l'app permet la consultation hors ligne des données déjà chargées, pratique en cas de déconnexion. Le site mobile, basé sur un navigateur, nécessite toujours d’une connexion active.

Enfin, l'app est optimisée pour réduire la consommation de données et de batterie. Après deux heures, moins de 20% de la batterie ont été consommés sur chacun des deux appareils testés ! Le site mobile, qui doit recharger les contenus à chaque fois, est beaucoup moins efficace.

Notre préférence va donc à l'application Betclic, plus rapide, ergonomique et agréable, qui est considérée comme la meilleure du marché. Malgré tout, le site mobile reste une alternative solide, bien optimisée pour parier sans téléchargement.

Notre avis sur les paris en direct & le streaming Betclic TV

Betclic fait fort dans ces fonctionnalités à travers les paris en live mais aussi le streaming Betclic TV.

Parier en live sur les match NBA

Betclic offre à tous les joueurs la possibilité de parier en temps réel sur de nombreux sports différents grâce à sa fonctionnalité Betclic TV. Cette fonctionnalité permet de moduler ses paris pendant le déroulement du match tout en suivant l’évolution des cotes.

Parmi les nombreuses disciplines proposées par Betclic, le basketball occupe une place prépondérante, grâce au nombre d'événements en direct disponibles pour les matchs majeurs comme :

NBA

Euroligue

Compétitions FIBA

Comment regarder les matchs en streaming sur Betclic TV ?

Contrairement à certains concurrents, Betclic exige que ses utilisateurs soient inscrits et aient un compte joueurs actif pour pouvoir suivre les matchs en streaming et en direct. Pour cela, il suffit d'avoir un solde positif ou d'avoir placé un pari dans les dernières 24 heures.

Pariez en regardant les matchs en direct avec Betclic TV

La procédure est très simple pour pouvoir suivre les matchs en live :

Inscrivez-vous depuis la page d'accueil du bookmaker Effectuez votre premier dépôt (minimum 10€) Cliquez sur la section « Live » ou choisissez votre sport Cliquez sur le logo Betclic TV et profitez du match en direct

Nous avons testé le streaming et avons particulièrement apprécié la qualité HD. Mais pour une expérience optimale, une connexion haut-débit est recommandée afin d'éviter les ralentissements.

Le live betting et le streaming sur Betclic TV sont très efficaces et bien pensés. Les amateurs de basket apprécieront particulièrement la couverture complète des matchs NBA en direct.

Notre analyse du service client Betclic

Lors de notre critique de Betclic, nous avons testé directement le service client afin d'évaluer sa qualité et sa réactivité.

Les infos sur le SAV du site de paris sportifs

Le bookmaker offre plusieurs méthodes de contact :

Live Chat disponible tous les jours

disponible tous les jours Email via un formulaire de contact disponible 24/7

De plus, la section FAQ, bien conçue et détaillée, permet de trouver rapidement des réponses aux questions les plus fréquentes sur les paris, les bonus, les paiements et la gestion du compte. Betclic est également actif sur les réseaux sociaux comme Instagram, X (Twitter) et Facebook.

Le test du service client Betclic

L'équipe de BasketUSA a contacté le service client via le live chat pour savoir si les retraits via Skrill étaient possibles. La discussion a été rapidement prise en charge par un conseiller, sans passer par un bot. En moins de 2 minutes, un conseiller a répondu de manière claire et précise.

Pour récapituler, le service client Betclic est réactif et professionnel. Le live chat offre des réponses rapides et claires, y compris pour les questions techniques.

Pour quel profil de parieur Betclic est-il le bookmaker le plus adapté ?

Profil Atouts clés Fans de basket Diffusion de toute la NBA en streaming, cotes attractives, promotions régulières Parieurs aguerris Cotes Boostées, Cash Out, Multi+ et MyCombi pour des stratégies de paris avancées Débutants prudents Bonus de bienvenue jusqu'à 100 €, interface simple et intuitive, idéal pour commencer. Moins adaptés Pas de grilles type Loto Foot, pas de Fantasy League, assistance client sans téléphone.

Nous conseillons Betclic aux parieurs de tous niveaux, des débutants aux plus expérimentés, qui recherchent un site de paris sportifs complet, sécurisé et performant. Les amateurs de basketball trouveront leur compte grâce au streaming de la NBA et à des cotes compétitives.

Que vaut Betclic face aux sites de pari sportif ? Le comparatif 2025

Nos experts ont comparé les principales plateformes de paris sportifs en France, en mettant en lumière les atouts et faiblesses de chacune, pour vous aider à mieux positionner Betclic.

Bookmakers

Betclic

Parions Sport

Betsson

Unibet Bonus sport Jusqu'à 100€ en freebets 100% jusqu'à 100 € 100 € + 10 € sans dépôt à la validation du compte 100€ remboursés en freebets + 10€ sans dépôt Niveau cotes Compétitives Compétitives, en dessus de la moyenne Moyennes à bonnes Correct, surtout en NBA Nombre de sports/paris 25+ sports, large choix de paris 20+ sports 400+ options de paris 10+ sports 160+ options de paris +25 sports / nombreux marchés & MyBet Cash Out ✅ ✅ ✅ ✅ Bet Builder ✅ ✅ ✅ ✅ Streaming ✅ ✅ ✅ ✅ Grilles ❌ ✅ ❌ ❌ App mobile ✅ ✅ ✅ ✅ Parrainage ✅ ✅ ✅ ✅ Note globale ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ Lien d'inscription Voir l'offre Betclic Voir l'offre Parions Sport Voir l'offre Betsson Voir l'offre Unibet

Betclic se positionne comme un leader du marché grâce à une offre très complète, la meilleure application mobile et une fiabilité reconnue. Betsson propose un bonus sans dépôt mais son offre reste plus limitée en sports et options.

Le bookmaker Unibet se démarque par une offre très complète : nombreux sports, fonctionnalités essentielles (Cash Out, Bet Builder, Streaming), bonus et la présence de grilles. D'ailleurs, son offre de bienvenue est similaire à celle du site de pari Pokerstars.

Le site de pari sportif Bwin propose un bon équilibre entre bonus et diversité de paris. Dans le même style, le bookmaker Vbet propose lui aussi un montant de bonus similaire. Côté cotes, Betclic et Unibet restent très compétitifs. Toutefois, le site Winamax, notamment sur la NBA, reste souvent le n°1.

Par rapport aux sites de paris sportifs français, Betclic se positionne comme un acteur majeur, à égalité avec Unibet. Son interface simple et son application performante en font un choix idéal pour les débutants.

Betclic, l'un des meilleurs bookmakers en France ?

Après plusieurs heures de test, nous retenons que Betclic est un site de paris sportifs fiable, sécurisé et bien adaptée à tous les types de parieurs. C'est sans aucun doute l’un des meilleurs bookmakers pour parier sur la NBA en France, notamment grâce à la diffusion de tous les matchs en streaming. Dans sa globalité, c'est l'une des plateformes qui nous a apporté le plus de satisfaction tant sur le bonus que sur les fonctionnalités.

Betclic propose une interface fluide, idéale pour les parieurs réguliers comme débutants. Sa large offre de streaming inclue la NBA, la Liga, la Serie A et la Bundesliga. Enfin, ses nombreuses promotions et défis réguliers sont des atouts supplémentaires pour les passionnés de sport.

Nous avons particulièrement aimé le bonus de bienvenue simple (100 € remboursés si le 1er pari est perdant) et la fiabilité garantie par son agrément ANJ. L'expérience des paris en direct est intuitive avec un grand nombre d'options et une Betclic TV très fournie. Néanmoins, l'absence de grilles type Loto Foot et un service client non joignable par téléphone sont des points à améliorer.

Avantages Bonus de bienvenue simple et attractif (jusqu'à 100€)

Bonus de bienvenue simple et attractif (jusqu'à 100€) Excellente offre de streaming (NBA, Liga, Serie A…)

Excellente offre de streaming (NBA, Liga, Serie A…) Application mobile la mieux notée du marché

Application mobile la mieux notée du marché Interface fluide et intuitive, idéale pour débutants

Interface fluide et intuitive, idéale pour débutants Virements instantanés disponibles

Virements instantanés disponibles Promotions régulières et défis Inconvénients Pas de grilles type Loto Foot

Pas de grilles type Loto Foot Pas d'assistance téléphonique

Pas d'assistance téléphonique Pas de Fantasy League

Pour le site de pari sportif Betclic, sa note globale de 4,8 sur 5 ⭐!

Si vous souhaitez comparer l'ensemble des bookmakers en France, vois les 10 meilleurs sites de paris sportifs en 2025.

