 Betsson avis : test complet du bookmaker français en Septembre 2025

Betsson s’affiche en 2025 comme un outsider ambitieux sur le marché français. Son principal argument reste son bonus de bienvenue de 110 €, dont 10 € sans dépôt. L’application facilite la navigation mais souffre encore de lenteurs qui pénalisent les paris en direct.

Les cotes sont compétitives sur le football, mais l’absence de streaming limite l’expérience live face aux leaders du marché. En revanche, la sécurité est totale grâce à la licence ANJ. Betsson séduit, mais doit encore affiner son offre pour rivaliser pleinement avec les autres bookmkaers

Points forts Bonus de 110 €, dont 10 € sans dépôt

Bonus de 110 €, dont 10 € sans dépôt Application moderne et intuitive

Application moderne et intuitive Cotes compétitives sur le football

Cotes compétitives sur le football Sécurité garantie par la licence ANJ Points faibles Absence de streaming en direct

Absence de streaming en direct Bugs et lenteurs sur Android

Bugs et lenteurs sur Android Peu de promotions régulières

Peu de promotions régulières Catalogue de paris moins profond que les leaders

5 rating Avis Betsson ✅ Jusqu'à 100 € de freebets offert

✅ 10 € de bonus sans dépôts

✅Appli fluide et rapide S'inscrire sur Betsson

Quels sont les avis des joueurs sur Betsson ?

Avant notre propre analyse, il est essentiel d'écouter les premiers concernés : les joueurs. Leurs retours dessinent un portrait contrasté, typique d'un acteur qui doit encore faire ses preuves. Les notes sur les différentes plateformes en témoignent :

Trustpilot : 1,7/5 ⭐ sur 280 avis

App Store (iOS) : 3,1/5 ⭐ sur plus de 850 avis.

Google Play Store (Android) : 3,5/5 ⭐sur 887 avis.

Betsson obtient 1,7/5 ⭐ sur Trustpilot, avec des critiques sur des bugs techniques.

Les utilisateurs apprécient surtout le bonus de bienvenue avec 10 € sans dépôt, jugé attractif et rassurant pour tester le site sans risque. Beaucoup saluent aussi une interface moderne et intuitive, qui facilite la prise en main et le placement rapide de paris.

Cependant, les critiques sont récurrentes. Les parieurs évoquent régulièrement des bugs techniques, des lenteurs sur l’application Android et parfois des difficultés liées aux conditions du bonus ou aux délais de retrait. Donc, les avis sont donc partagés : si l’offre et l’ergonomie séduisent, les problèmes techniques freinent encore la confiance des joueurs.

Les retours positifs Le bonus de 10 € sans dépôt, véritable argument d'appel.

Le bonus de 10 € sans dépôt, véritable argument d'appel. L'interface de l'application, jugée claire et facile à utiliser.

L'interface de l'application, jugée claire et facile à utiliser. La rapidité des retraits une fois le compte joueur validé.

La rapidité des retraits une fois le compte joueur validé. Un service client réactif, surtout via le chat en direct Les retours négatifs Des conditions de retrait du bonus jugées difficiles à remplir.

Des conditions de retrait du bonus jugées difficiles à remplir. Des bugs et des lenteurs qui pénalisent les paris en direct.

Des bugs et des lenteurs qui pénalisent les paris en direct. Un manque de promotions pour les joueurs déjà inscrits.

S'inscrire sur Betsson

Notre avis sur les différentes fonctionnalités du bookmaker Betsson

Après plusieurs semaines de test, voici notre évaluation détaillée de chaque aspect clé de Betsson.

Bonus de bienvenue : 4/5 ⭐ 110 € attractifs (dont 10 € sans dépôt), mais conditions strictes. Cotes et catalogue de paris : 3/5 ⭐ Compétitifs sur le football, moins profonds que les leaders. Application mobile : 4/5 ⭐ Design moderne et intuitif, mais bugs fréquents sur Android. Offres promotionnelles : 2/5 ⭐ Peu de promos régulières, manque de variété après l’inscription. Fiabilité et sécurité : 5/5 ⭐ Licence ANJ, sécurité irréprochable des fonds et des données. Service client : 4/5 ⭐ Chat en direct efficace, mais pas de hotline téléphonique. Note globale PMU : 3,5/5 ⭐ Un outsider sérieux, prometteur mais encore perfectible.

Toutes les informations importantes de Betsson

Pour évaluer rapidement ce bookmaker, voici ses principales caractéristiques rassemblées dans un tableau récapitulatif.

Catégorie Information Site officiel www.betsson.fr Licence ANJ n°0061-PS-2023-09-21 Bonus de bienvenue Jusqu’à 100 € de freebets + 10 € offerts sans dépôt Dépôt minimum 10 € Retrait minimum 15 € Méthodes de dépôt CB (Visa/Mastercard), PayPal, Paysafecard, Apple Pay, Google Pay Méthode de retrait Virement bancaire Fonctionnalités clés Cash Out, Replay+ (Cashback), MixMatch (Bet Builder), Bet Swipe

S'inscrire sur Betsson

Notre avis sur le bonus de bienvenue Betsson aujourd'hui : 110 € au total

L'offre de bienvenue de Betsson est sans conteste son argument numéro un. Elle est attractive, en combinant deux types de bonus très recherchés. Au total, l'offre se décompose de la manière suivante :

10 € de bonus sans dépôt , crédités en paris gratuits (freebets) dès la validation de votre compte.

, crédités en paris gratuits (freebets) dès la validation de votre compte. Votre premier pari remboursé jusqu'à 100 €, également en freebets, s'il s'avère perdant.

Le bonus de bienvenue de Betsson offre 10 € sans dépôt et jusqu’à 100 € remboursés en freebets.

Pour activer cette offre, l'utilisation du code promo Betsson lors de l'inscription est obligatoire. D'ailleurs, pour l'activation du bonus, suivez simplement ces quatre étapes :

Inscrivez-vous sur Betsson en remplissant le formulaire. N'oubliez pas le champ le plus important.

Saisissez le code promtionnel à l'endroit indiqué.

Validez votre compte en envoyant une copie de votre pièce d'identité et de votre justificatif de domicile. Une fois cette étape franchie sous 30 jours, les 10 € sans dépôt sont à vous.

Placez votre premier pari. S'il est perdant, Betsson vous le rembourse en freebets jusqu'à 100 €.

Enfin, la validation du compte est une obligation légale. Sans elle, vous ne pourrez ni recevoir la totalité du bonus, ni retirer vos gains.

L’avis de BasketUSA :

Ce bonus se démarque par sa double structure. Les 10 € sans dépôt permettent de tester la plateforme sans risque, tandis que le remboursement du premier pari jusqu’à 100 € sécurise les débuts.

Notre avis sur les conditions du bonus Betsson

C'est ici que les choses se compliquent. Si le bonus est généreux, ses conditions de retrait sont parmi les plus strictes du marché. Il est crucial de bien les comprendre.

Montant du bonus : 110 € au total, versés en freebets.

Condition de rejeu : Vous devez obligatoirement miser trois fois le montant du bonus reçu pour pouvoir retirer les gains issus de ces paris gratuits.

Cote minimale : Tous les paris placés pour remplir cette condition doivent avoir une cote supérieure ou égale à 2.00 .

. Délai : Vous disposez de 30 jours pour utiliser vos bonus une fois qu'ils sont crédités.

L'avis de BasketUsa:

Soyons clairs, transformer ce bonus en argent réel est un véritable défi. L'exigence de rejouer 3 fois le montant sur des cotes à 2.00 minimum demande de la stratégie et un peu de chance.

S'inscrire sur Betsson

Que valent les promotions sur Betsson ?

Au-delà de son bonus de bienvenue, Betsson propose plusieurs promotions et fonctionnalités originales destinées aux parieurs réguliers. L’opérateur privilégie l’innovation à la variété d’offres, avec un éventail de bonus ludiques et pratiques :

Promotion / Fonctionnalité Description Coup de Boost Le premier pari live du jour déclenche une roue qui peut augmenter les gains jusqu’à +100 %, crédités en cash ou en bonus. Cashback Replay+ Si un combiné échoue à cause d’une seule sélection, 10 % de la mise est remboursée en crédits de jeu. MixMatch Fonction “Bet Builder” permettant de créer un pari personnalisé sur un même match. Combi Express Option interactive qui propose des paris à accepter ou rejeter pour composer rapidement un combiné. Cash Out Disponible en version partielle, totale ou automatique pour sécuriser les mises en cours. Programme de parrainage Jusqu’à 50 € en bonus à partager (10 € chacun) pour chaque ami validant son compte et déposant.

Activez la roue Coup de Boost après votre premier pari en direct pour augmenter vos gains jusqu’à +100 %

L’avis de BasketUSA :

Les promotions Betsson sont originales et engageantes, mais l’absence de classiques comme les cotes boostées limite leur attractivité face aux leaders.

Betsson : un catalogue de paris riche mais moins profond que ses concurrents

Betsson met à disposition plus de 20 disciplines sportives, avec une couverture solide du football, du tennis et du basketball. Le site propose une variété de marchés appréciée des joueurs occasionnels : score exact, total de buts, handicaps, buteurs, ou encore paris en direct.

Là où l’offre montre ses limites, c’est dans la profondeur des options disponibles. Sur un match de Ligue 1, Betsson propose généralement 100 à 150 types de paris, contre 200 à 250 chez les leaders du marché. En live, une rencontre peut compter 50 marchés en moyenne, un volume correct mais encore en retrait face aux standards des opérateurs les plus complets.

L’avis de BasketUSA :

Le catalogue Betsson répond aux attentes des parieurs classiques. Mais le bookmaker reste trop limité pour les joueurs habitués aux offres XXL de concurrents comme Winamax ou Unibet.

S'inscrire sur Betsson

Notre avis sur les moyens de dépôt et retrait chez Betsson

Betsson assure une expérience sécurisée et fluide, avec des dépôts instantanés et des retraits encadrés par la réglementation française.

Les dépôts sur Betsson

Betsson propose un large éventail de solutions modernes pour alimenter son compte joueur. Les méthodes disponibles incluent les cartes bancaires (Visa, Mastercard, Carte Bleue), PayPal, Paysafecard, ainsi que les portefeuilles Apple Pay et Google Pay. Le dépôt minimum est fixé à 10 €, sans aucun frais. Les fonds sont crédités instantanément, ce qui permet de commencer à parier immédiatement après l’inscription.

Les retraits sur Betsson

En France, les retraits passent exclusivement par virement bancaire, conformément à la réglementation ANJ. Le seuil minimum est de 15 €. Les demandes sont traitées rapidement : le délai annoncé varie généralement de 1 à 5 jours ouvrés selon la banque. Aucun frais n’est appliqué par l’opérateur, mais la rapidité dépendra du traitement bancaire.

L’avis de BasketUSA :

Les paiements chez Betsson sont fiables, rapides et adaptés aux usages modernes. Le dépôt via Apple Pay ou Google Pay est un vrai plus. Dommage toutefois que le retrait soit limité au seul virement bancaire, avec des délais parfois plus longs que chez certains concurrents.

Que vaut l’application mobile Betsson sur iOS & Android ?

L’application Betsson est moderne et pensée pour simplifier les paris en mobilité. Toutes les fonctionnalités essentielles y sont intégrées :

paris sportifs,

suivi en direct,

Cash Out,

gestion du compte.

Application Betsson fluide sur iOS, mais des bugs et lenteurs sur Android

La navigation est fluide sur iOS et permet de placer un pari en quelques secondes. Comme nous l'avons vu dans la partie “Quels sont les avis des joueurs sur Betsson ?” précédemment dans l'article, côté notes, les retours sont partagés :

App Store (iOS) : 3,1/5 ⭐ sur plus de 850 avis.

: 3,1/5 ⭐ sur plus de 850 avis. Google Play Store (Android) : 3,5/5 ⭐ sur près de 900 avis.

Lors de nos propres tests, l’application iOS nous a semblé stable et agréable. En revanche, sur Android, nous avons constaté des lenteurs et quelques bugs, surtout en live, qui peuvent gêner l’expérience.

L’avis de BasketUSA :

L’application Betsson possède un vrai potentiel grâce à son ergonomie réussie et ses options complètes. Mais la différence de qualité entre iOS et Android reste trop marquée. Avec des correctifs techniques, elle pourrait devenir un sérieux concurrent aux leaders du marché mobile.

S'inscrire sur Betsson

Notre avis sur les paris en direct et le streaming sur Betsson

La section live de Betsson est bien conçue et propose une expérience claire. Les cotes évoluent en temps réel et l’interface met à disposition des statistiques détaillées pour suivre la physionomie d’un match : score, buteurs, corners, temps forts ou encore dynamique de jeu.

De plus, le catalogue couvre les sports majeurs comme

le football,

le tennis

le basketball et la NBA,

cyclisme.

Aussi, on retrouve de sports peu commun dans le domaine du pari sportif comme le badminton, le snooker ou bien le tennis de table. Betsson possède un catalogue suffisamment large pour satisfaire la plupart des parieurs.

En revanche, le véritable point faible est l’absence de streaming vidéo en France. Malgré la présence d’un onglet « Live & Streaming » sur le site international, aucun match n’est diffusé dans l’Hexagone. Cette lacune réduit l’immersion et place Betsson en retrait face aux leaders du marché, qui associent systématiquement statistiques et images en direct.

L’avis de BasketUSA :

Betsson propose une expérience live solide grâce à une interface claire et des statistiques pertinentes. Mais sans streaming accessible en France, l’offre reste incomplète pour les amateurs de paris en direct, qui privilégieront des concurrents plus immersifs.

Notre avis sur le service client de Betsson

Le service client est un élément clé pour instaurer la confiance. Betsson propose une assistance efficace grâce à plusieurs canaux adaptés aux besoins des joueurs.

Chat en direct : accessible depuis le site, il garantit des réponses rapides et personnalisées.

: accessible depuis le site, il garantit des réponses rapides et personnalisées. E-mail / formulaire : via l’adresse [email protected] ou le centre d’aide, pour les demandes moins urgentes.

: via l’adresse ou le centre d’aide, pour les demandes moins urgentes. FAQ dédiée : claire et bien structurée, elle couvre les questions fréquentes sur les bonus, les dépôts, les retraits et la gestion du compte.

En revanche, Betsson ne propose pas de ligne téléphonique en France, ce qui peut être perçu comme un manque face à certains concurrents.

L’avis de BasketUSA :

Le support Betsson est fiable et réactif, notamment via le chat en direct. L’absence de numéro local reste une faiblesse, mais la qualité du service compense largement pour la plupart des joueurs.

S'inscrire sur Betsson

Que pensent nos concurrents du bookmaker Betsson ?

Pour compléter notre avis, il est utile de voir comment d’autres experts du secteur évaluent Betsson.

Lebonparissportif : 5/5 ⭐, une note maximale qui salue la générosité du bonus et la clarté du site.

CompareBet : 3,8/5 ⭐, appréciant les cotes compétitives en football et l’ergonomie globale.

Sportytrader : 4/5 ⭐, mettant en avant une interface moderne et des fonctionnalités solides, tout en pointant des limites sur certaines conditions.

Ces évaluations confirment notre analyse. En effet, Betsson est considéré comme un opérateur sérieux et prometteur. Toutefois, il doit encore gagner en profondeur d’offre et en stabilité technique pour rejoindre les leaders du marché.

À quel type de parieur recommandons-nous Betsson ?

Betsson n’est pas fait pour tous les profils. Son offre et ses points forts le destinent plutôt à deux segments spécifiques :

Parieurs débutants : l’interface simple, le bonus de 10 € sans dépôt et l’utilisation simple de la plateforme donnent un terrain sécurisé pour découvrir les paris sportifs sans trop de risques.

: l’interface simple, le bonus de 10 € sans dépôt et l’utilisation simple de la plateforme donnent un terrain sécurisé pour découvrir les paris sportifs sans trop de risques. Chasseurs de bonus : avec une offre totale de 110 € (10 € sans dépôt + premier pari remboursé jusqu’à 100 €), Betsson séduit ceux qui aiment maximiser les promotions et exploiter les conditions pour tirer profit des offres.

En revanche, les parieurs aguerris ou les amateurs de paris live pourraient se sentir limités par certaines lacunes. Effectivement, l’absence de streaming, une offre promotionnelle moindre et une stabilité technique perfectible joue en sa défaveur.

L’avis de BasketUSA :

Betsson séduit surtout les nouveaux joueurs et les adeptes de promotions. Pour une expérience plus riche et immersive, d’autres bookmakers gardent l’avantage.

S'inscrire sur Betsson

Betsson face aux autres sites de paris sportifs en 2025

Pour vous aider à choisir, voici un face-à-face direct entre Betsson et les meilleurs sites de paris sportif aujourd'hui.

Site de pari en ligne

Betsson

Winamax

Parions Sport

PMU Bonus de bienvenue Jusqu’à 110 € (freebets + sans dépôt) Jusqu'à 350€ (sport + poker) Jusqu’à 460€ (sport, poker, turf) 1er pari remboursé jusqu'à 100€ en cash Cotes (sport) bonnes sur le foot, moyennes ailleurs parmi les meilleures sur tous les sports correctes, surtout sur les compétitions françaises Référence sur le turf Streaming ❌ ✅ ✅ ✅ Promos régulières Faibles Très nombreuses (Jeu de l'entraîneur, Grilles) Correctes (Combi Boosté, Défis) Solides (CombiMax, promos hippiques) Application mobile ✅ ✅ ✅ ✅ Voir le bookmaker S'inscrire sur Betsson S'inscrire sur Winamax BASKET110 Activer le bonus PMU

Betsson avance comme un outsider sérieux. Son bonus de 110 € attire et son interface reste intuitive. Cependant, l’absence de streaming et des promotions limitées freinent sa progression.

À l’inverse, notre avis Winamax montre un leader innovant, avec des cotes plus compétitives et un catalogue riche. Le test Parions Sport souligne un positionnement solide, surtout sur les compétitions françaises. Enfin, l’avis sur PMU rappelle la force d’un acteur historique, porté par un bonus cash et une offre hippique unique.

Pourquoi s'inscrire sur le site de pari sportif Betsson aujourd'hui ?

3.5/5 ★★★☆☆ Note Betsson | Septembre 2025

Betsson se positionne comme un excellent choix pour les débutants. Son bonus de 110 € (dont 10 € sans dépôt) et sa plateforme simple en font une porte d’entrée idéale pour découvrir les paris.

Toutefois, des défauts subsistent :

les conditions de bonus sont strictes,

l’application manque de stabilité,

l’absence de streaming est un frein pour les parieurs en direct.

En 2025, Betsson est un acteur prometteur, mais il doit encore combler certaines lacunes pour égaler les leaders du marché.

Avantages Bonus de 10 € offert sans aucun dépôt

Bonus de 10 € offert sans aucun dépôt Application mobile moderne et très intuitive

Application mobile moderne et très intuitive Retraits des gains rapides (en quelques heures) T

Retraits des gains rapides (en quelques heures) T Opérateur fiable et 100% sécurisé

Opérateur fiable et 100% sécurisé Service client réactif avec un chat en direct Inconvénients Conditions de retrait du bonus très exigeantes

Conditions de retrait du bonus très exigeantes Absence totale de streaming vidéo en direct

Absence totale de streaming vidéo en direct Très peu de promotions pour les joueurs réguliers

Très peu de promotions pour les joueurs réguliers Application parfois instable

S'inscrire sur Betsson

FAQ sur le bookmaker Betsson

Quel est le bonus de bienvenue exact de Betsson ? Le bonus de bienvenue Betsson atteint un total de 110 €. Il se divise en deux parties : 10 € sont offerts en paris gratuits sans effectuer de dépôt, puis votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 € en paris gratuits s'il est perdant.

Existe-t-il un bonus de parrainage sur Betsson ? Oui, Betsson propose un programme de parrainage. Vous gagnez 10 € de bonus pour chaque ami que vous parrainez, jusqu’à un maximum de 50 € (5 amis). Votre ami reçoit également 10 € de bonus pour démarrer. Le parrainage est validé dès que votre ami complète son inscription, valide son compte et effectue un premier dépôt.

Betsson est-il un site fiable et légal en France ? Betsson est un site de paris sportifs parfaitement fiable et légal en France. Il détient une licence officielle délivrée par l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ), ce qui garantit la sécurité de vos fonds, la protection de vos données et l'équité des jeux.

Combien de temps prend la validation du compte sur Betsson ? Le délai de validation de votre compte par les équipes de Betsson est généralement de 24 à 48 heures après l'envoi de vos documents. Vous recevrez ensuite un code par courrier postal pour finaliser l'activation de votre compte de manière définitive.

Comment fermer son compte Betsson ? Pour fermer votre compte, vous pouvez vous rendre dans la section “Jeu Responsable” de votre profil et choisir l'option de clôture définitive. Vous pouvez aussi contacter directement le service client via le chat pour leur demander d'effectuer la procédure.

Les cotes de Betsson sont-elles compétitives ? Oui, les cotes de Betsson sont compétitives, notamment sur le football où elles se situent dans la bonne moyenne du marché français. Sur des sports plus secondaires, elles peuvent être légèrement moins attractives que celles des meilleurs bookmakers.

L'application Betsson est-elle gratuite ? Oui, l'application mobile de Betsson est entièrement gratuite. Elle est disponible au téléchargement pour tous les utilisateurs sur l'App Store (pour iPhone) et le Google Play Store (pour Android).