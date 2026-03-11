Quels sont les nouveaux sites de paris sportifs en 2026 ?

En 2026, aucun nouveau bookmaker n’a encore obtenu sa licence ANJ. Bet365 et Vibrez sont attendus dans le courant de l’année. Le dernier arrivé reste DAZN Bet, lancé en octobre 2025.

La liste des nouveaux sites de paris sportifs en France en 2026

Voici les bookmakers les plus récemment agréés par l’ANJ sur le marché français.

Bet365 : date d’arrivée prévue en mai 2026

: date d’arrivée prévue en mai 2026 Vibrez : date d’arrivée non confirmée (attendu en 2026)

: date d’arrivée non confirmée (attendu en 2026) DAZN Bet : octobre 2025

: octobre 2025 Olybet : octobre 2024

: octobre 2024 YESorNO : septembre 2024

: septembre 2024 Circus Bet : juin 2024

: juin 2024 Betsson : novembre 2023

Bet365 est l’un des bookmakers les plus utilisés en Europe, mais son offre française reste à confirmer. Après l’avoir testé à l’étranger voici notre sur avis Bet365 et ce que l’on peut attendre pour son arrivée en France.

Les derniers sites de paris sportifs en ligne arrivés en France

L’ANJ agrée chaque bookmaker autorisé à opérer légalement en France. Seuls les opérateurs licenciés peuvent accepter des parieurs français. Voici les dates auxquels les bookmakers ont obtenu leur agrément :

Bookmaker Date d’arrivée / Agrément initial DAZN Bet Octobre 2025 Olybet Octobre 2024 Yes or No Septembre 2024 Circusbet Juin 2024 Betsson Novembre 2023 Feelingbet Mars 2021 Vbet Juin 2019 Pokerstars Sports Juin 2016 Winamax Mai 2014 Genybet Septembre 2013 Unibet Décembre 2011 NetBet Juillet 2011 Parions Sport Juin 2010 Bwin Juin 2010 PMU Sport Juin 2010 Betclic Juin 2010

Note : Le bookmaker Zebet, très populaire pendant une décennie, a officiellement disparu le 1er juillet 2025 après son rachat par le groupe FDJ (Parions Sport).

Pourquoi s’inscrire sur le site d’un nouveau bookmaker ?

S’inscrire chez un nouveau bookmaker, c’est d’abord récupérer un bonus de bienvenue. Mais ce n’est pas la seule raison : les nouveaux entrants cherchent à se démarquer sur les cotes et les fonctionnalités pour convaincre des parieurs déjà habitués à d’autres opérateurs. C’est donc l’occasion de profiter de tout un tas d’avantages.

Profiter d’un bonus de bienvenue au lancement

Chaque nouveau bookmaker doit convaincre des parieurs déjà installés chez Winamax, Betclic ou PMU. Les offres de bienvenue sont souvent plus agressives au lancement.

DAZN Bet a proposé jusqu’à 100 € en freebets dès octobre 2025. Ce type d’offre peut évoluer à la baisse une fois le bookmaker bien implanté, c’est une offre à saisir tôt.

Tester une interface et des fonctionnalités différentes

Les nouveaux entrants apportent une approche différente du pari. YESorNO se positionne comme la première appli de social betting en France, où l’on parie avec ou contre d’autres joueurs plutôt que contre la maison. Ce n’est pas adapté à tout le monde, mais ça vaut le test si vous cherchez autre chose que le pari classique.

DAZN Bet, de son côté, mise sur l’intégration entre streaming et paris, regarder le match et parier sans changer d’application.

Bénéficier de cotes compétitives sur certains marchés

Un bookmaker qui cherche à attirer des parieurs a intérêt à proposer des cotes compétitives, au moins sur les marchés qu’il met en avant. Betsson, arrivé fin 2023 avec une solide réputation européenne, est reconnu pour ses cotes sur le football.

Ça ne signifie pas qu’il est meilleur partout, mais ça vaut la peine de comparer sur vos marchés habituels avant de passer à la concurrence.

Quelles sont les dernières fonctionnalités et innovations des nouveaux bookmakers ?

Les nouveaux bookmakers en France ne se contentent pas de reproduire ce que font les acteurs historiques. Certains testent des formats inédits sur le marché français, parfois déjà éprouvés à l’étranger depuis plusieurs années.

Le social betting : parier entre joueurs

YESorNO a lancé en septembre 2024 un format où les parieurs s’affrontent entre eux, sans book traditionnel en face. Ce modèle existe depuis plusieurs années aux États-Unis et en Asie, mais c’est une première en France.

La différence concrète : vous n’affrontez plus un opérateur qui fixe ses propres cotes, mais d’autres parieurs avec leurs propres convictions. Le modèle change la relation au risque. Reste à voir s’il trouve son public sur le marché français.

L’intégration streaming et paris sur une seule plateforme

DAZN est connu en France pour la diffusion de la Ligue des Champions et du MMA. En lançant DAZN Bet en octobre 2025, l’opérateur parie sur une expérience unifiée : regarder le match et placer ses paris sans changer d’application.

En théorie, c’est pratique. Dans les faits, la qualité de l’offre de paris reste à évaluer sur la durée, le streaming seul ne suffit pas à faire partie du top des bookmakers.

Des interfaces conçues mobile-first

Olybet et DAZN Bet ont tous deux conçu leurs plateformes avec le mobile comme priorité. C’est un vrai critère de confort pour parier au quotidien, là où certains acteurs historiques comme PMU ou Genybet traînent encore des interfaces datées. Ce n’est pas une innovation en soi, mais c’est un standard que les nouveaux entrants respectent mieux que leurs aînés.

S'inscrire sur Olybet