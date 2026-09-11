Bonus DAZN Bet : Jusqu’à 100 € offerts Septembre 2026

4 rating Daznbet Bonus Jusqu'à 100 € de bonus de bienvenue ✅ 1 re mise doublée jusqu’à 50 €

✅ Pari gagnant ou perdant

✅ 50 € de cashback durant 30 jours Activer le bonus DaznBet

Le bonus de bienvenue DAZN Bet permet d’obtenir jusqu’à 100 € en freebets avec un premier pari doublé jusqu’à 50 € même s’il est gagnant et 50 € de cashback. Deux mécaniques que ne proposent ni Betclic ni Winamax.

J’ai ouvert un compte en septembre 2026, déposé, et suivi le parcours jusqu’à l’obtention des freebets. La vraie contrainte est la cote minimale de 1,70 qui écarte une partie des favoris.

Le bonus de bienvenue DAZN Bet en bref

Le bonus de bienvenue DAZN bet se divise en deux volets :

Premier pari doublé jusqu’à 50 € , versé après règlement du pari, que votre pari soit gagnant ou perdant.

, versé après règlement du pari, que votre pari soit gagnant ou perdant. Cashback de 10 € par palier à 100, 150, 200, 250 et 300 € misés, dans les 30 jours suivant l’inscription. Toucher les 50 € supplémentaires suppose donc de miser 300 € en un mois.

Les freebets non retirables. Vous rejouez le montant offert, seul le gain net revient sur votre solde réel.

Infos Bonus DAZN Bet Code promo Aucun Type de bonus Freebets (crédits de jeu), non retirables Montant maximum 100 € (50 € sur le 1er pari + 50 € de cashback) Volet 1 Premier pari remboursé jusqu’à 50 € en freebets Déclencheur volet 1 Règlement du premier pari, qu’il soit gagnant ou perdant Mise minimale 1 € en argent réel Cote minimale 1,70 sur le premier pari Volet 2 Cashback de 10 € en freebets par palier de mises cumulées atteint Paliers cashback 100, 150, 200, 250 et 300 € misés Fenêtre pour le cashback 30 jours après l’inscription Dépôt minimum 5 €

L’offre n’est valable que pour les nouveaux inscrits de 18 ans et plus, résidents français. Le bonus n’est déblocable que pour une inscription par adresse IP.

Comment obtenir le bonus DAZN Bet ? Étapes pour les parieurs NBA

Cinq étapes suffisent, et aucune ne demande de code promo DAZN Bet.

1. Créez votre compte sur daznbet.fr

Document d’identité à télécharger, état civil, nom et prénom, date de naissance, ville, pays et département de naissance. Aucun retrait ne partira avant la validation de votre compte, gains issus des freebets compris.

Etape 1 du formulaire d’inscription Daznbet

2. Choisissez votre pseudo et votre mot de passe

Indiquez aussi votre adresse e-mail et adresse postale, ainsi que votre numéro de téléphone.

Etape 2 du formulaire d’inscription Daznbet

3. Définissez vos limites de dépôt et de mise hebdomadaires

Puis le seuil de retrait automatique. Acceptez les conditions, et l’inscription est terminée.

Etape 3 du formulaire d’inscription Daznbet

4. Déposez au minimum 5 €

Par carte bancaire, PayPal, Skrill, Neteller ou Paysafecard.

Faire son 1er dépôt sur Daznbet

5. Placez votre premier pari en argent réel

1 € minimum, à une cote d’au moins 1,70. Le remboursement étant plafonné à votre mise, un pari à 1 € ne rapporte qu’un freebet de 1 €.

Placer un pari pour obtenir le bonus Daznbet

Vous n’avez plus qu’à attendre le règlement du pari. Le montant misé revient en freebets, plafonné à 50 €.

Trois pièges annulent l’éligibilité, le cash out sur ce premier pari, le pari système, et toute modification via Edit Bet. Si votre premier pari part sous 1,70, les paris suivants ne rattrapent rien et le cashback saute aussi.

Nous détaillons le reste de la plateforme dans notre avis Dazn Bet, des cotes aux délais de retrait.

Faut-il un code promo DAZN Bet pour activer le bonus ?

Non, aucun code promo DAZN Bet n’existe et aucun n’est nécessaire. L’offre se déclenche seule dès que votre premier pari en argent réel remplit les conditions de mise et de cote.

Si un site vous promet un code exclusif qui augmente le montant, méfiez-vous, car les conditions officielles ne prévoient rien de tel.

Comment fonctionne le bonus DAZN Bet sur un match NBA ?

J’ai misé 50 € sur la victoire des Celtics à Detroit, cotés 1,78 le 8 septembre 2026 sur la reprise du 20 octobre. Les Pistons étaient à 1,65 en face, sous le seuil de 1,70, et ce pari-là n’aurait ouvert aucun droit au bonus.

Si les Celtics passent, mon solde réel monte à 89 €, soit 39 € de gain, et DAZN Bet me crédite en plus 50 € en freebets après le règlement du match. Si les Celtics perdent, je perds mes 50 € et je récupère 50 € en freebets.

Dans les deux cas, ces 50 € entrent dans le cumul du cashback. Il me reste 50 € à miser à une cote d’au moins 1,50 pour valider le palier des 100 € et empocher 10 € de freebets supplémentaires.

Cotes DAZN Bet sur les matchs de la NBA 2026-27, le 8 septembre 2026

Les conditions pour obtenir le bonus DAZN Bet

L’offre est réservée aux nouveaux joueurs inscrits après le 19 avril 2026, à raison d’un bonus par personne, adresse IP, adresse postale, e-mail et carte bancaire.

Avoir 18 ans révolus et résider en France, DOM-TOM ou Monaco

Ne jamais avoir eu de compte sur daznbet.fr

Déposer 5 € minimum

Miser 1 € minimum en argent réel, à une cote de 1,70 minimum

Les freebets ne sont pas retirables. Ils se jouent en simple ou en combiné, en direct comme en pré-match, et seul le gain net rejoint votre compte principal.

Le cash out n’est pas disponible sur un pari placé en freebets, ce qui vous empêche de sécuriser une position sur un match qui bascule dans le dernier quart-temps.

Pour le cashback, seules les mises réglées, en argent réel, à une cote totale d’au moins 1,50 et placées dans les 30 jours suivant l’inscription entrent dans le décompte.

Avec la reprise, atteindre les paliers en 30 jours suppose environ 10 € de mise par soirée NBA.

Existe-t-il un meilleur bonus que celui de DAZN Bet ?

Sur le montant comme sur la vitesse de crédit, oui, et c’est ce que montre notre comparatif des meilleurs bonus paris sportif face aux deux autres opérateurs agréés que nous avons testés sur la NBA.

Unibet verse ses 110 € dès la validation de la mise et sans condition de cote, quand DAZN Bet attend le règlement du pari et impose 1,70 minimum. Sur une affiche où le favori est coté 1,65, ce seuil vous oblige à choisir une autre sélection que celle que vous auriez jouée.

DAZN Bet garde un avantage que ni Betclic ni Winamax ne proposent, le bonus tombe même quand le premier pari est gagnant. Chez Betclic, il faut perdre 100 € pour récupérer 100 € en freebets. Chez DAZN Bet, le pari gagnant rapporte le gain et le bonus.