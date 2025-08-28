Avis Olybet : que vaut ce bookmaker ? Test du site de paris sportifs en Août 2025

Avis Olybet

✅ Excellent programme de fidélité

Olybet est un acteur majeur du marché des paris sportifs en Europe. Il dispose d'une forte expérience. L'opérateur est arrivé en France en 2024 avec de grandes ambitions. Olybet propose des cotes attractives et une vaste offre.

Le site vise les parieurs qui cherchent la performance avec notamment un grand choix de sports. Le bonus est de 100€ dont 50€ en cas de premier pari perdant.

En France, Olybet propose un bonus de 100 € et des cotes compétitives sur le sport.

Notre avis sur les différentes fonctionnalités du bookmaker Olybet

Olybet propose une expérience de pari complète. Le site est facile à prendre en main et les cotes sont souvent intéressantes. Voici notre évaluation détaillée :

Bonus de bienvenue : 3/5 ⭐ 100€ à débloquer, dont 50€ sur le 1er pari perdant et 50€ en fonction de vos mises Cotes et catalogue de paris : 4,5/5 ⭐ Cotes très compétitives avec une variété des sports impressionnante. Application mobile : 3,5/5 ⭐ L'appli est intuitive et permet de parier facilement. Offres promotionnelles : 4/5 ⭐ Nombreuses promos disponibles Fiabilité et sécurité : 5/5 ⭐ Olybet est régulé par l'ANJ : les données des utilisateurs sont protégées. Service client : 3/5 ⭐ Le support est réactif mais il manque le tchat en direct Note Olybet : 3,5/5 ⭐ Un très bon choix qui convient aux parieurs occasionnels et réguliers.

Toutes les informations importantes sur Olybet

Olybet est un opérateur légal en France, sous licence de l'ANJ. Cela garantit une sécurité maximale. Le site respecte toutes les réglementations en vigueur. Voici les informations essentielles à savoir sur Olybet :

Site officiel www.olybet.fr Licence ANJ 0060-PS-2023-04-20 Bonus sport jusqu’à 100 € de bonus Code promo Olybet OLYUSA Dépôt et retrait minimum 5€ / 10€ Méthode de dépôt CB (Visa/Mastercard), Skrill, PayPal, virement bancaire, Paysafecard Méthode de retrait Virement bancaire Fonctionnalités clés MyCombo, Cash Out, Programme de fidélité, MultiBoost, Cotes Boostées, Streaming, Parrainage

Notre avis sur le bonus de bienvenue Olybet : jusqu'à 100€ offerts sur le sport en août 2025

Olybet propose un offre d’inscription allant jusqu’à 100€ en freebets. L'offre de bienvenue Olybet se structure en deux étapes :

1er pari perdant remboursé à 100%, jusqu’à 50€, en crédits de jeu.

Cashback progressif jusqu’à 50€, basé sur vos mises dans les 60 jours suivant votre enregistrement.

Le bonus Olybet permet de recevoir jusqu’à 100 € en crédits de jeu avec le code OLYUSA.

Pour en profiter, vous devez utiliser le code promo Olybet OLYUSA lors de votre inscription.

Comment obtenir le bonus Olybet ?

Pour obtenir le bonus jusqu'à 100€, ouvrez un compte joueur en suivant les étapes suivantes :

Allez sur le site ou via l'application mobile Olybet.

Créez votre compte en remplissant le formulaire d'inscription avec le code OLYUSA.

Réalisez un versement de 5€ minimum.

Placez votre premier pari sur un match de NBA.

La première partie du bonus vous sera crédité si votre pari est perdant jusqu'à 50€.

Misez ensuite pendant les 60 jours qui suivent pour débloquer les 50€ restants.

La première tranche du bonus vous est crédité dès que le résultat de votre 1er pari est connu. Pour la seconde tranche, seuls les gains que vous réalisez avec ces freebets sont retirables (pas les freebets eux-mêmes.)

Notre avis sur les conditions du bonus Olybet

Le bonus est réservée aux nouveaux inscrits. Ils doivent être majeurs et résider en France. Voici le reste des règles à connaître pour profiter du bonus :

Dépôt minimum : 5€.

Mise de départ : 1€.

Cote minimale : 1.10.

Notre avis sur le bonus : les conditions du bonus sont très avantageuses. Le montant minimal de 5€ est accessible, plus bas que beaucoup des concurrents. De plus, la cote minimale de 1.10 est facile à atteindre. Cependant, l'offre sur le 1er pari perdant reste inférieure de moitié.

Notre opinion sur les autres promotions et avantages Olybet

Olybet offre diverses promos qui visent principalement le basket, le football et le tennis. Certaines offres sont occasionnelles. Voici un récapitulatif des différents bonus :

Olybet propose de nombreuses promotions permanentes et événementielles sur le basket, le foot et le tennis.

Cash Out – Sécurisez vos gains ou limitez vos pertes en retirant votre pari en direct. Cotes boostées – Surveillez les matchs phares, Olybet propose régulièrement des cotes augmentées. MyCombo – Créez votre pari personnalisé en combinant plusieurs sélections d’un même match. Programme de fidélité – Cumulez des points convertibles en bonus, jusqu’à 100 € en freebets. Parrainage – 20 € offerts à partager entre vous et votre filleul à chaque parrainage. Jeu, Set & Gain – 3 paris gagnants sur le tennis = 15 € de crédits de jeu. Offre spéciale Ligue 1 – Pour les nouveaux inscrits : bonus boosté selon le nombre de buts marqués. Objectif maillot rouge – Jusqu’à 150 € de freebets à cumuler en pariant sur la Vuelta. Grand Chelem #3 – Jusqu’à 5 000 € de crédits de jeu à partager pour les meilleurs parieurs. EuroBasket – Bonus jusqu’à 50 € selon le parcours de l’équipe de France.

Notre avis : les promos sont vraiment fournis sur Olybet, qu'elles soient permanentes ou sur des événements spécifiques comme des Grand Chelem sur le tennis par exemple. C'est un point fort du site de paris sportifs.

Est-ce simple de s'inscrire sur Olybet France ?

Créer un compte sur Olybet est rapide et facile. Elle prend seulement quelques minutes. Suivez la procédure suivante étape par étape pour ouvrir votre compte :

Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Cliquez sur le bouton en haut à droite de la page d’accueil du bookmaker.

Remplissez le formulaire d'inscription Saisissez toutes vos informations personnelles dans le formulaire : nom, prénom, date et lieu de naissance, email, mot de passe…etc

Renseignez le code promo OLYUSA Entrez le code promo Olybet OLYUSA dans le champ prévu à cet effet.

Effectuez un premier dépôt Réalisez un versement d’au moins 5€ pour activer le bonus de bienvenue.

Placez un premier pari sur la NBA Choisissez un match puis placez un pari d'au moins 1€ sur une cote minimale de 1,10.

Profiter de la première partie du bonus si votre 1er pari est perdant Si votre premier pari est perdant, recevez jusqu'à 50€ en crédits de jeu. Les 50€ restants vous seront crédités dans les 60 jours qui suivent selon vos mises.

Ouvrir un compte Olybet en France est simple : inscription rapide, 1er dépôt de 5 € et activation du bonus OLYUSA.

Attention, vous devrez vérifier votre compte joueur pour pouvoir retirer vos gains. Envoyez une copie d'une pièce d'identité et un RIB, sous 30 jours.

Notre avis : le processus d'inscription est simple et rapide, un point positif pour les nouveaux inscrits. Un bémol avec la seconde partie du bonus qui est complexe à débloquer.

Notre avis sur les moyens de dépôt et retrait sur Olybet

Olybet propose les méthodes de paiement suivantes :

Carte bancaire (Carte Bleue / Visa / Mastercard)

PaysafeCard

PayPal

Skrill

Virement bancaire

L’interface de paiement est simple à utiliser. Depuis Mon compte, cliquez sur Déposer pour accéder directement aux options. Le montant min est de 10 €, sans frais, avec des crédits instantanés pour certains moyens.

Notre avis sur les dépôts Olybet

Pour déposer de l'argent sur Olybet :

Connectez-vous à votre compte joueur Rendez-vous dans « Mon compte » puis « Déposer » Choisissez une méthode de paiement Saisissez un montant (min. 5€) Validez la transaction et votre compte est immédiatement crédité.

Notre avis : l’offre est solide avec un seuil d’entrée bas à 10€ sans frais additionnels pour les dépôts. L’unique reproche pourrait être l’absence d’options supplémentaires comme Revolut ou Neteller mais l’accessibilité reste compétitive.

Notre avis Olybet sur les retraits

Pour retirer vos gains sur le bookmaker, suivez ces étapes :

Cliquez sur le bouton « Retirer » dans votre espace personnel

Choisissez le virement bancaire uniquement (aucune autre méthode n’est disponible)

Entrez le montant souhaité (min. 10 €)

Confirmez et attendez le traitement de la transaction.

Olybet ne prélève aucun frais sur les retraits normaux. Cependant, si vous retirez un dépôt non encore utilisé sur le site, une commission administrative de 10 % est appliquée. Rappelons que la validation de votre premier retrait nécessite des justificatifs (copie d'une pièce d’identité + RIB). Si ceux-ci ne sont pas fournis, le retrait est impossible.

Notre avis : les conditions sont compétitives avec, comme pour les dépôts, un seuil de retrait bas (10 €), même si limité au virement bancaire. L’absence de frais courants est un plus, mais la commission sur les dépôts non utilisés pénalise légèrement les petits retraits non joués.

Que vaut l’application mobile Olybet sur iOS & Android ?

L'appli Olybet est disponible sur iOS et Android. Elle est fluide et ergonomique et stable. Voici les fonctionnalités présentes sur l'app :

Paris disponibles en pré-match et en direct

Cash Out

Nombreuses promos

Parrainage

L’app Olybet, disponible sur iOS et Android, permet de parier en direct avec cash out et promos.

Notre avis : l’app mobile Olybet utilise la plateforme héritée de France Pari, bien optimisée et intuitive. Même si des tests plus poussés (délai de chargement, rafraîchissement en direct, etc.) seraient utiles, l’expérience utilisateur est globalement satisfaisante.

Avantages Offre de paris et cotes compétitives

Offre de paris et cotes compétitives Nombreuses promos

Nombreuses promos Parrainage Inconvénients Encore parfois des bugs récurrents sur Android

Que valent les paris en direct & streaming sur Olybet ?

La section paris en direct propose un livetracker qui fournit des stats en temps réel (sans streaming vidéo). Depuis peu, Olybet propose un service de streaming vidéo (OlybetTV), bien que le catalogue soit encore limité.

Olybet propose des paris en live avec livetracker et un service de streaming vidéo encore limité.

Pour le basket-ball, le bookmaker ne couvre pas encore la NBA mais propose :

Certaines compétitions européennes (Euroligue, championnat allemand et turc).

De nombreux types de paris

Des stats en temps réel via le livetracker

Notre avis : techniquement, les paris en direct sont bien structurés et fonctionnels. Le streaming vidéo est une réelle avancée pour Olybet, même si l’offre est pour le moment trop restreinte. Néanmoins, le livetracker assure une bonne alternative tant que le streaming reste limité.

Notre avis sur le service client Olybet

Plusieurs canaux sont disponibles sur Olybet pour contacter le support en cas de blocages et de problèmes :

Formulaire de contact sur le site ou l’appli (accessible 24/7), réponse sous 12-24 h

Email : [email protected] (réponse généralement sous 12 à 24 h)

Téléphone : 01 59 13 03 60 ou 0 800 009 676, service assuré les mardis, jeudis et samedis de 9h à 16h

Réseaux sociaux (Instagram, Facebook, X) disponibles 7/7 pour des questions simples

Notre avis : le service client est complet avec un formulaire accessible en permanence, un email efficace, un numéro de téléphone, et une présence sur les réseaux. Il manque toutefois un service live tchat, présent chez certains concurrents.

Notre avis sur Olybet face aux autres bookmakers français

Nous avons comparé les principaux sites de paris sportifs en France pour établir où se positionne Olybet sur le marché. Bonus, cotes, nombre de sports, fonctionnalités, application mobile… Voici notre tableau comparatif détaillé pour vous aider à déterminer quel est le meilleur opérateur pour vous :

Bookmaker Bonus Jusqu’à 100€ en crédits de jeu 1er pari remboursé en cash jusqu’à 110€ recrédités en crédits de jeu jusqu'à 100€ de bonus sur votre 1er pari sportif Niveau des cotes Dans la moyenne, bonnes en NBA Excellentes, parmi les meilleures Moyennes, bonnes sur NBA Très compétitives, surtout en live Nombre de sports / paris 20+ sports, 100+ options 16 sports, 200+ options 20+ sports, 400+ options 30+ sports, 500+ options Cash Out ✅ ✅ ✅ ✅ Bet Builder ✅ ✅ ✅ ✅ Streaming ✅ ✅ ✅ ✅ Grilles ✅ ✅ ✅ ✅ App mobile ✅ ✅ ✅ ✅ Parrainage ✅ ✅ ✅ ✅ Évaluation globale 3,5/5 5/5 5/5 4/5 Lien d'inscription S'inscrire sur Olybet S'inscrire sur Winamax S'inscrire sur Parions Sport S'inscrire sur Unibet

Olybet se démarque par ses fonctionnalités très complètes avec une offre parrainage, des grilles et un Betbuilder pour personnaliser ses paris. Son offre de streaming vidéo reste toutefois encore trop limité et la seconde partie de son bonus assez complexe à débloquer par rapport à d'autres bookmakers comme Winamax, Parions Sport et Unibet.

Notre avis : Olybet s'avère être un bon compromis pour les parieurs débutants et occasionnels avec de nombreuses promotions et un choix varié de fonctionnalités, même si certaines choses doivent être améliorées comme le streaming, le bonus et l'offre de paris.

Que pensent les joueurs de ce bookmaker ?

Les avis des utilisateurs sur Olybet sont partagés. Sur le Google Play Store, l’appli affiche une note moyenne de 3,7/5. Les joueurs apprécient la variété de sports disponibles, les cotes compétitives et des fonctionnalités comme le cash out, le streaming et la navigation fluide.

Ergonomie et cotes appréciées, mais retours négatifs sur retraits et support — prudence conseillée.

En revanche, sur Trustpilot, la réputation est beaucoup plus négative, avec une note globale de 1,6/5. De nombreux commentaires signalent des difficultés lors des retraits, des procédures de vérification jugées trop lourdes et un service client parfois inefficace.

En résumé : l’application mobile convainc grâce à son ergonomie et son offre de paris, mais la confiance des utilisateurs reste entachée par des retours négatifs liés aux paiements et au support. Il est donc conseillé d’être attentif avant de s’engager pleinement sur ce bookmaker.

Notre verdict final sur le bookmaker Olybet

Score final : 4/5 ⭐⭐⭐⭐

Après analyse, Olybet se distingue par des offres promotionnelles et des fonctionnalités très nombreuses, une app mobile performante, et une expérience live en progrès grâce au streaming ajouté récemment. Les conditions restent globalement compétitives, avec un petit bémol sur certains freins comme une seconde partie de bonus difficile à débloquer.

Ce que nous avons aimé chez Olybet Très nombreuses promos et fonctionnalités

Très nombreuses promos et fonctionnalités Application mobile performante

Application mobile performante Méthodes de paiement variées et flexibles

Méthodes de paiement variées et flexibles Streaming vidéo ajouté récemment Les points à améliorer chez Olybet Offre streaming encore trop limitée

Offre streaming encore trop limitée 2e partie du bonus complexe à débloquer

FAQ – Avis Olybet