Bonus PMU : comment obtenir 100€ offerts en cash en Octobre 2025 ?

Obtenez le bonus de bienvenue PMU jusqu'à 100€ offerts en cash lors de votre inscription en Octobre 2025. Actuellement, PMU est l'un des rare bookmaker agréé par l’ANJ à proposer une offre en cash.

Bonus PMU Sports

✅ Création du compte en quelques minutes

Quels sont les bonus de bienvenue disponibles sur PMU ?

Cliquez sur l'un des boutons ci-dessous pour activer les bonus de bienvenue avec le code promo PMU :

Découvrez l'ensemble des facettes du bookmaker et ses fonctionnalités sur notre page avis PMU.

Comment bénéficier du bonus paris sportifs PMU en Octobre 2025 ?

L’offre de bienvenue PMU Sport se distingue par son attractivité avec un premier pari remboursé jusqu’à 100€ en cash s’il est perdant. Contrairement à de nombreux autres bookmakers, le remboursement est crédité directement sur votre solde, sans aucune condition de remise en jeu. Mais surtout, il est remboursé en argent réel !

Obtenez un bonus sport jusqu'à 100€ en cash sur PMU

Quelques conditions sont à connaître pour obtenir le bonus :

Le montant maximum remboursé est de 100€, sans cote minimale requise.

Tous les types de paris sont éligibles, si le résultat est connu dans un délai de 15 jours.

Le remboursement s’effectue en deux étapes : 25% après le résultat de votre pari et 75% après la validation définitive de votre compte joueur.

Comment obtenir le bonus PMU poker ?

Le bonus poker de PMU vous fait bénéficier d'un premier dépôt doublé jusqu'à 100€ lors de votre inscription.

Votre premier dépôt est doublé avec le bonus poker sur PMU

L'offre se décompose en deux temps :

Jusqu'à 80€ offerts après le premier dépôt en cash non retirable : 25% suite au dépôt puis 75% après la vérification de votre compte.

20€ (2 x 10€) en tickets Twister lorsque vous atteignez 2 points en jouant au poker en ligne (cash game, sit-and-go, tournoi).

Comment recevoir le bonus PMU turf : jusqu'à 100€ sur le premier dépôt

L'offre de bienvenue PMU sur les paris hippiques porte sur un premier dépôt doublé, dans la limite de 100€ en ticket. Les tickets hippiques correspondent au montant de votre premier dépôt et sont crédités en deux parties :

50% dès la création de votre compte joueur (si vous effectuez votre 1 er dépôt dans les 7 jours suivant votre inscription).

dépôt dans les 7 jours suivant votre inscription). 50% supplémentaires (si vous réalisez votre 1er dépôt dans les 7 jours suivant votre inscription et validez votre compte dans les 60 jours suivant votre inscription).

Profitez du bonus PMU turf jusqu'à 100€ en tickets

Les paris gratuits (ou tickets) peuvent ensuite être utilisés sur les courses de votre choix. Ils restent valables uniquement pendant 15 jours après leur attribution. Attention, ils ne sont pas utilisables sur les paris e-report et e-Tic 3.

Comment ouvrir un compte pour obtenir le bonus de bienvenue PMU ?

Pour bénéficier du bonus de bienvenue PMU, vous devrez réaliser votre inscription sur l'opérateur. Pour cela, suivez la procédure ci-dessous :

Rendez-vous sur le site officiel ou l'appli mobile PMU Allez directement sur le site officiel de l'opérateur ou téléchargez l’application mobile PMU. Le bookmaker est disponible sur ordinateur et sur mobile pour débloquer le bonus PMU.

Remplissez le formulaire d'inscription Saisissez vos données personnelles (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, email, identifiants et mot de passe). Cette étape est indispensable pour recevoir l’offre de bienvenue PMU.

Saisissez le code promotionnel PMU s'il en existe un Lorsque vous remplissez le formulaire, entrez le code promo PMU dans le champ dédié.

Validez définitivement votre compte joueur Pour vérifier votre compte, vous devez envoyer au support une copie d'une pièce d’identité, un justificatif de domicile et un RIB. Cette étape est obligatoire pour pouvoir retirer vos gains et obtenir la totalité du bonus de bienvenue.

Réalisez un premier dépôt Effectuez un dépôt d'au moins 10€ sur votre solde. Ce premier dépôt vous donne accès au code bonus et vous permet de placer un pari sur la NBA.

Placez votre premier pari sur PMU et obtenez le bonus Si votre premier pari sportif est perdant, le site vous rembourse jusqu’à 100€ en cash.

Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir le bonus PMU

Quels sont les autres bonus et offres disponibles sur PMU ?

En plus de son bonus de bienvenue, PMU offre de nombreuses promotions permanentes ou temporaires à ses joueurs :

Profitez des nombreuses promos et avantages PMU

Jeux Concours Réseaux sociaux

Les jeux concours sur les réseaux sociaux, organisés sur Facebook, Instagram ou X (Twitter), vous permettent de gagner de nombreux tickets sur PMU. Les gagnants, tirés au sort ou sélectionnés, peuvent remporter de nombreuses récompenses :

paris gratuits,

goodies,

places d’événements

expériences exclusives.

Une manière simple et conviviale d’allier plaisir, sport et récompenses.

1N2 Garantie 90′

1N2 Garantie 90′ porte sur le résultat d’un match 1N2 avec une garantie après 90 minutes de jeu (soit à la fin du temps réglementaire, hors prolongations). Si, à la fin du temps additionnel (le moment où démarre l'arrêt du temps, mais pas les prolongations), le résultat correspond à votre pari, PMU vous crédite immédiatement vos gains, même si le match se termine différemment.

Si votre pari n’est pas encore gagnant à ce moment-là, il peut le devenir par un but marqué dans le temps additionnel.

1N2 Garantie 90′ 2 buts d'avance

La “Garantie 2 buts d’avance” est un peu différente de la garantie originale. Si l’équipe sur laquelle vous avez parié mène à tout moment par deux buts d’écart, votre pari est considéré comme gagné immédiatement, peu importe le score final.

CombiMax

CombiMax vous permet de maximiser vos gains sur les paris combinés. Elle s’applique dès que vous composez un pari comprenant au moins quatre sélections éligibles. Le principe est simple : plus le nombre de sélections dans le combiné augmente, plus le bonus en cash est important, offrant ainsi une progression des gains potentiels, jusqu'à 75%.

Toutefois, certains paris sont exclus, notamment ceux réalisés en tickets ou ceux ayant recours à l’option Cash Out, qui ne donnent pas droit au bonus.

Que vaut le bonus PMU par rapport aux autres bookmakers ?

Le bonus de bienvenue PMU est très intéressant mais, avant de le choisir, comparons les différentes offres pour trouver les meilleurs bonus des bookmakers en France :

Bookmaker Offre de bienvenue Activer le bonus

PMU Sport Jusqu'à 100€ en cash Activer le bonus PMU

Winamax Jusqu'à 100€ en cash + 250€ en freebets sur le poker Activer le bonus Winamax

Parions Sport Jusqu'à 460€ de bonus avec le code promo BASKET110 Activer le bonus Parions Sport

Betclic Jusqu'à 100€ en freebets sur votre 1er pari perdant avec le code promo BETUSA Activer le bonus Betclic

Notre analyse : le bonus PMU vous rembourse 100€ en cash, une offre plutôt rare sur le marché français. De leur côté, le bonus de bienvenue Winamax et l'offre Betclic proposent tous deux un remboursement sur le premier pari perdant, avec respectivement 100€ de bonus. Mais Winamax se démarque nettement, dans la lignée de PMU, avec un bonus remis en cash, un atout remarquable pour les parieurs. Enfin, le bonus Parions Sport vous fait profiter d'un montant de bonus beaucoup plus élevé que les trois autres, jusqu’à 460€, cumulé sur le sport, le turf et le poker. Mais ce bonus est en freebets.

Pourquoi choisir le bonus de bienvenue PMU aujourd'hui ?

Le bonus de bienvenue PMU présente plusieurs avantages. Son principal atout est son bonus en cash, jusqu'à 100€. Les offres 1N2 Garantie sont également très intéressantes, pour maximiser et sécuriser plus facilement vos gains. Plus largement, PMU possède de nombreuses promotions temporaires sur les grands événements sportifs.

Cependant, PMU a encore quelques inconvénients. Contrairement à d'autres sites de paris sportifs, les bonus sport, poker et turf ne sont pas cumulables. Et il n'existe toujours pas de grilles LotoFoot sur le bookmaker.

Avantages Bonus remis en cash jusqu'à 100€

Bonus remis en cash jusqu'à 100€ Promos 1N2 Garantie

Promos 1N2 Garantie Nombreuses promos temporaires Inconvénients Bonus sport non cumulable avec le poker et le turf

Bonus sport non cumulable avec le poker et le turf Absence de grilles LotoFoot

FAQ – Bonus PMU en Octobre 2025

Comment fonctionne le bonus PMU sport ? L’offre de bienvenue PMU sport vous rembourse votre premier pari perdant jusqu'à 100€ en cash. Le dépôt minimum requis est de 10€.

Quel est le dépôt minimum pour obtenir le bonus PMU ? Le dépôt minimum requis par l'opérateur pour activer le bonus de bienvenue est de 10€, sauf par virement bancaire où il n'y a pas de seuil minimum.

Est-ce que mon premier pari PMU est remboursé ? Oui, votre premier pari sur le bookmaker est remboursé en cash s'il est perdant. S'il est gagnant, vous recevrez simplement les gains issus de votre prono.

Comment retirer mes gains du bonus sur PMU ? Pour retirer vos gains, vous devez valider votre compte PMU (pièce d’identité, justificatif de domicile et RIB).

PMU propose-t-il une offre de parrainage ? Non, PMU ne dispose pas pour le moment d’un programme de parrainage.