Code promo PMU Septembre 2025 : 100€ de bonus offerts en cash !

Quels sont les bonus offerts avec le code promotionnel PMU aujourd'hui ?

Choisissez parmi l'un des trois bonus de bienvenue disponibles avec le code promo PMU sur le sport, le turf ou le poker en Septembre 2025 :

Découvrez l'ensemble du bookmaker et ses fonctionnalités sur notre page avis PMU.

Code promo PMU Sport : jusqu'à 100€ offerts en cash en bonus de bienvenue

L’offre de bienvenue PMU Sport se distingue par sa simplicité et son attractivité avec un premier pari remboursé jusqu’à 100€ en CASH s’il est perdant. Contrairement à de nombreux autres bookmakers, le remboursement est crédité directement sur votre solde , sans aucune condition de remise en jeu. Mais surtout, il est remboursé en argent réel !

Obtenez jusqu’à 100€ en cash avec le code promo PMU Sport.

Voici les conditions du bonus à connaître :

Le montant maximum remboursé est de 100€, sans exigence de cote minimale.

Tous les types de paris sont éligibles, à condition que le résultat soit connu dans un délai de 15 jours.

Le remboursement s’effectue en deux étapes : 25% après le résultat de votre pari et 75% après la validation de votre compte.

Code promo PMU Poker : votre premier dépôt doublé jusqu'à 100€

Le bonus poker vous fait bénéficier d'un premier dépôt doublé jusqu'à 100€ avec le code promotionnel PMU.

Votre premier dépôt est doublé sur le poker avec le code bonus PMU

L'offre se décompose en deux parties :

Jusqu'à 80€ offerts après le premier dépôt en cash non retirable : 25% suite au dépôt puis 75% après la validation définitive de votre compte.

20€ (2 x 10€) en tickets Twister lorsque le nouveau joueur atteint 2 points en jouant au poker en ligne (cash game, sit-and-go, tournoi).

Code promo PMU Turf : jusqu'à 100€ sur le premier dépôt

Avec le bonus sur les paris hippiques, votre premier dépôt est doublé, dans la limite de 100€ en freebets. avec le code promo PMU.

Doublez votre premier dépôt jusqu’à 100€ en freebets avec le code PMU Turf.

Les e-paris hippiques (ou freebets) correspondent au montant de votre premier dépôt et sont crédités de la manière suivante :

50% dès la création de votre compte joueur (si vous effectuez votre 1er dépôt dans les 7 jours suivant votre inscription).

50% supplémentaires (si vous réalisez votre 1er dépôt dans les 7 jours suivant votre inscription et validez votre compte joueur dans les 60 jours suivant votre inscription).

Les paris gratuits (ou e-paris hippiques) peuvent ensuite être utilisés sur les courses de votre choix. Attention, ils ne sont pas utilisables sur les paris e-report et e-Tic 3. Ils restent valables uniquement pendant 15 jours après leur attribution.

Comment activer le bonus avec le code promo PMU 2025 ?

Pour débloquer l'un des bonus de votre choix, vous devez ouvrir un compte sur PMU. Voici la procédure à suivre pour réaliser facilement votre inscription :

Allez sur le site officiel ou l'application PMU Rendez-vous sur le site ou téléchargez l’application mobile PMU. Le bookmaker est en effet disponible sur ordinateur et sur mobile, pour activer rapidement notre code promo PMU depuis l'un des deux support. Remplissez le formulaire d'inscription Ajoutez l'ensemble de vos informations personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse, email, mot de passe) pour compléter votre inscription et débloquer le bonus de bienvenue Saisissez le code promo PMU Saisissez le code dans le champ dédié au sein du formulaire. Validez définitivement votre compte joueur Pour vérifier votre compte, vous devez envoyer la copie d'une pièce d'identité et un justificatif de domicile au support PMU. Cette étape est indispensable pour bénéficier de l'ensemble du bonus de bienvenue ainsi que pour retirer vos gains. Effectuez votre premier dépôt Déposez au moins 5€ (ou 10€ selon votre mode de paiement) sur votre solde, jusqu'à 100€ si vous souhaitez profiter de la totalité du bonus de bienvenue. Placez votre premier pari sur PMU En cas de pari perdant, PMU vous rembourse jusqu'à 100€ en cash sur vos paris sportifs avec le bonus sport PMU.

Quelles sont les promotions disponibles avec le code bonus PMU en Septembre 2025

En plus de ses trois bonus de bienvenue au choix, PMU propose de nombreuses autres promotions et offres intéressantes. Nous vous présentons les principales.

Profitez des nombreux promos disponibles sur PMU

Super Cagnotte CombiMatch

Jusqu'au 5 octobre 2025, relevez les différents challenges chaque semaine pour être parmi les 50 meilleures cotes combinées sur un même match. Une cagnotte de 10 000€ est à partager avec cette offre.

Pour participer, cliquez sur “S”inscrire” puis misez au moins 5€ sur des cotes minimales de 2.00.

Jeux Concours Réseaux sociaux

Les jeux concours sur les réseaux sociaux du PMU, organisés sur Facebook, Instagram ou X (Twitter), vous permettent de gagner de nombreux freebets.

Les gagnants, tirés au sort ou sélectionnés, peuvent remporter divers lots : paris gratuits, goodies, places d’événements ou expériences exclusives. Une manière simple et conviviale d’allier plaisir, sport et récompenses.

1N2 Garantie 90′

1N2 Garantie 90′ porte sur le résultat d’un match 1N2 avec une garantie après 90 minutes de jeu (soit à la fin du temps réglementaire, hors prolongations).

Si, à la fin du temps additionnel (le moment où démarre l'arrêt du temps, mais pas les prolongations), le résultat correspond à votre pari, PMU vous crédite immédiatement vos gains, même si le match se termine différemment. Si votre pari n’est pas encore gagnant à ce moment-là, il peut le devenir par un but marqué dans le temps additionnel.

1N2 Garantie 90′ 2 buts d'avance

Si votre pari 1N2 est gagnant après 90 minutes (hors prolongations), le gain associé vous est versé immédiatement, même si le résultat change dans le temps additionnel.

Quant à la “Garantie 2 buts d’avance”, elle est différente : si l’équipe sur laquelle vous avez parié mène à tout moment par deux buts d’écart, votre pari est considéré comme gagné immédiatement, peu importe le score final.

Code promo PMU déjà inscrit : peut-on l'utiliser ?

Le code promo PMU est pour les nouveaux joueurs inscrits seulement. Il s'utilise lors de la création de votre compte sur l'e site de paris sportifs sur l'opérateur. Si vous avez déjà un compte PMU, vous ne pourrez donc pas l'utiliser.

Comme l'a vu plus haut, PMUpropose de nombreuses promotions pour les clients existants avec des freebets réguliers mais aussi des offres spéciales et des missions hebdomadaires. Des concours sur les réseaux sociaux et des paris combinés remboursés sont aussi disponibles.

Code promo PMU sans dépôt : existe-t-il vraiment ?

Aujourd'hui il n’existe pas de code promo PMU sans dépôt donnant automatiquement un bonus de bienvenue. Le bookmaker ne propose pas d’offre gratuite immédiate à l’inscription.

En revanche, PMU compense cette absence avec des promotions régulières qui permettent de profiter de paris sans déposer : freebets offerts lors d’événements majeurs, missions hebdomadaires donnant accès à des paris gratuits, ou encore concours organisés sur les réseaux sociaux.

Que vaut le code PMU par rapport aux autres bookmakers ?

Avant de choisir le code promo PMU, il est intéressant d'établir un comparatif des meilleurs sites de paris sportifs pour déterminer quel est le code bonus le plus pertinent selon votre profil :

Bookmaker Offre de bienvenue Code promo

PMU sport Jusqu'à 100€ en cash sur votre 1er pari perdant Voir le code promo PMU Sport

Winamax Jusqu'à 100€ en cash sur votre 1er pari perdant Voir le code promo Winamax

Parions Sport Jusqu'à 460€ de bonus avec le code promo BASKET110 BASKET110

Betclic Jusqu'à 100€ en freebets sur votre 1er pari perdant avec le code promo BETUSA BETUSA

Notre analyse : le code PMU et le code bonus Winamax proposent un bonus similaire de 100€, uniquement sur le 1er pari perdant, limitant l’usage au risque initial. Le code promo Betclic adopte une approche proche de Winamax, avec jusqu’à 100€ en freebets sur le premier pari perdant, mais les gains issus des freebets ne comprennent pas le montant du pari, ce qui réduit légèrement l’avantage comparé au cash. Enfin, le code Parions Sport se distingue nettement avec un bonus beaucoup plus élevé, jusqu’à 460€, cumulable sur le sport, le poker et le turf. En résumé, pour un bonus immédiat et utilisable librement, PMU et Winamax sont les plus simples ; pour un potentiel élevé, Parions Sport est le plus généreux, tandis que Betclic offre un remboursements conditionnel.

Pourquoi choisir notre code promo PMU aujourd'hui ?

PMU propose un bonus de bienvenue très attractif sur les paris sportifs. En effet, avec un remboursement de 100€ en cash, seul Winamax propsoe cela en France aussi. De plus, PMU sport propose de nombreuses promotions régulières, notamment sur le basket.

La plateforme bénéficie également de son héritage historique sur les paris hippiques et permet de suivre la NBA en live streaming. En revanche, contrairement à Unibet et Parions Sport, les bonus sur le sport, le turf et le poker ne sont pas cumulables, et il n’y a pas de grilles disponibles pour le Loto Foot.

Avantages Bonus de bienvenue Sport remis en cash

Bonus de bienvenue Sport remis en cash Beaucoup de promos régulières, notamment sur le basket

Beaucoup de promos régulières, notamment sur le basket Héritage historique

Héritage historique NBA dispo en live streaming Inconvénients Bonus non cumulable sur le sport, le turf et le poker

Bonus non cumulable sur le sport, le turf et le poker Pas de grilles Loto Foot

