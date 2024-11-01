Application Betsson : télécharger l’appli mobile sur Android et IOS gratuitement

Pour télécharger l'application Betsson, rendez-vous sur le store et lancez le téléchargement. Une fois sur votre smartphone, ouvrez un compte pour commencer à parier. Pour installer rapidement l'appli mobile Betsson, suivez les étapes suivantes :

Cliquez sur le bouton ci-dessous

Lancez le téléchargement depuis le Google Play Store ou l'App Store

Lorsque le téléchargement est terminé, lancez l'appli Betsson

Créez votre compte joueur avec le code promo Betsson

Application Betsson 5 rating Application fluide et simple

Nombreuses fonctionnalités Télécharger l'app Betsson

Comment télécharger l'application Betsson Android ?

L’application Betsson peut être téléchargée gratuitement sur Android, directement depuis le Google Play Store. Voici la marche à suivre pour l’installer sur votre mobile :

Accédez au Google Play Store

Saisissez “Betsson” dans la barre de recherche

Téléchargez puis procédez à l’installation de l’application.

Ouvrez l’appli et connectez-vous à votre compte ou créez-en un si vous êtes un nouveau joueur sur le bookmaker.

Téléchargez rapidement l'application Betsson sur Android

Assurez-vous que l’option “sources inconnues” est activée dans vos réglages, notamment si vous installez l’appli via un fichier APK.

Support Google Play Store Notation 3,2/5 ⭐ (887 notes) Langues disponibles Français Compatibilité OS Android 7.0 ou version ultérieure Taille du fichier 110 Mo Âge minimum requis 18 ans minimum Installer l'appli sur Android Télécharger l'app Betsson

Comment télécharger Betsson mobile sur IOS ?

L’application Betsson est disponible sur l’App Store et fonctionne avec tous les modèles récents d’iPhone, d’iPad ou de Mac. Si vous utilisez un appareil Apple, voici les étapes à suivre pour installer l’application rapidement :

Accédez à l’App Store

Tapez “Betsson” dans le champ de recherche

Appuyez sur Télécharger afin de lancer l’installation qui s’effectuera automatiquement

Une fois l’application installée, ouvrez-la pour réaliser votre inscription ou vous connecter à votre compte existant de paris sportifs.

Téléchargez facilement Betsson sur IOS

Support App Store Notation 3,1/5 ⭐ (853 notes) Langues disponibles Français Compatibilité OS iPhone, iPod touch (iOS 13.0 ou ultérieure), Mac (macOS 11.0+) Taille du fichier 55,8 Mo Âge minimum requis 18 ans minimum Télécharger l'appli sur iOS Télécharger l'app Betsson

Comment ouvrir un compte sur l'appli mobile Betsson ?

Pour réaliser votre inscription depuis l'appli Betsson, suivez la procédure complète avec les différentes étapes ci-dessous :

Débutez la création de votre compte Betsson Téléchargez l’application Betsson sur Android ou sur IOS. Puis cliquez sur le bouton « Inscription » en haut de la page et remplissez le formulaire d'inscription avec vos informations personnelles : Nom, prénom, adresse et date de naissance

Email et numéro de téléphone

Paramètres de limites de jeu selon vos préférences

Entrez un code promo Betsson s'il en existe un.

Validez définitivement votre compte joueur pour recevoir le bonus sans dépôt de 10€ Pour finaliser votre inscription, et pouvoir retirer vos gains, la vérification de votre compte joueur est indispensable. Trois pièces justificatives doivent être transmises au support du site de paris sportifs en ligne : Une copie recto-verso d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)

Un justificatif de domicile (facture ou avis d'imposition par exemple)

Un relevé d’identité bancaire (RIB) Une fois vos documents validés, Betsson vous enverra un code d’activation par courrier postal pour confirmer définitivement votre compte joueur. Vous bénéficierez alors du bonus de 10€ !

Réalisez un dépôt d'au moins 10€ Versez 10€ minimum sur votre solde pour activer votre compte joueur sur l'appli. Plusieurs méthodes de paiement sont disponibles sur Betsson : Cartes bancaires (Visa, Mastercard)

PayPal

Apple Pay / Google Pay

PaySafeCard

Virement bancaire A noter que pour profiter pleinement de l'offre, il est recommandé de déposer 100€ puisque le montant attribué correspond à la mise initiale de votre pari, jusqu'à 100€.

Placez votre premier pari sur la NBA Après votre dépôt, vous pouvez placer votre premier prono sur Betsson ! Pour les fans de basket, les étapes à suivre sont simples : Rendez-vous dans la section Basket : cliquez sur la rubrique « Sports » puis sélectionnez « Basket-ball » et « NBA ».

Choisissez votre équipe et votre match préféré.

Sélectionnez un prono, comme par exemple : « Victoire de Boston» dans les paris 1N2, avec une cote à 1,90.

Saisissez votre mise puis confirmez votre choix : par exemple, entrez un montant de 100€, vérifiez votre sélection, puis cliquez sur « Valider le pari ».

Bénéficiez jusqu’à 100€ en crédits de jeu si votre premier pari est perdant Si votre pronostic s'avère faux, Betsson vous rembourse votre mise, jusqu’à 100€, sous forme de paris gratuits, et non en argent réel. Ce bonus vous permet de rejouer sans risque et de tenter de gagner à nouveau.

Inscrivez-vous dès maintenant sur l'appli Betsson

Après la création de votre compte sur le bookmaker, vous pouvez approfondir avec notre avis Betsson.

Télécharger l'app Betsson

Peut-on débloquer le bonus sur l'app Betsson ?

Oui, avec l'application Betsson, vous pouvez facilement débloquer le bonus de bienvenue jusqu'à 110€ offerts en freebets sur le sport, dont 10€ sans dépôt, lors de votre inscription sur le site de paris sportifs.

Profitez du bonus jusqu'à 110€ offerts depuis l'app Betsson

Le bonus Betsson se divise en deux parties bien distinctes :

10 € offerts sans dépôt dès l’inscription après la validation de votre compte joueur.

Jusqu’à 100 € remboursé sur votre premier pari perdant.

Pour ce qui est des conditions, le retrait reste assez encadré car il vous faudra rejouer trois fois le bonus reçu sur des cotes minimales de 2.00. Les règles sont donc plus strict que certains autres opérateurs mais elles restent atteignables avec une bonne stratégie et quelques pronos bien placés.

Quelles sont les fonctionnalités de l'application Betsson ?

Depuis votre téléphone, vous avez accès à plusieurs fonctionnalités et options clés proposées par Betsson. Nous vous en dévoilons les détails :

Parrainage

Invitez vos amis et partagez 20€ à chaque nouveau joueur inscrit : 10 € pour vous en tant que parrain et 10 € pour le filleul, en plus de son offre de bienvenue. Chaque parrain peut convier jusqu’à 5 amis par mois, soit jusqu'à 50€ en crédits de jeu au total.

Parrainez vos amis pour recevoir jusqu'à 50€ de freebets

L’inscription est facile: vos amis créent leur compte, vérifient leur identité et réalisent un premier versement sur le bookmaker. Vous pouvez inviter vos proches via SMS, WhatsApp, Messenger ou en leur faisant scanner votre QR code.

Combi Express, même sur l'appli mobile

Pas besoin d’être expert des paris avec Combi Express, il vous suffit simplement de swiper à droite pour accepter un prono, ou à gauche pour le refuser. En quelques secondes, vous pouvez ainsi construire votre combiné idéal.

Créez de façon ludique votre pari combiné sur Betsson

Quand votre ticket est prêt, c’est un match ! Plus qu’un simple prono, cette option vous permet d’interagir avec les différents événements à venir pour vivre une expérience unique et originale sur le marché des paris sportifs. Ici, les cotes ne sont pas le seul enjeu puisqu'il s’agit aussi de trouver la combinaison parfaite qui correspond à votre profil de joueur.

MixMatch

MixMatch vous permet de créer votre propre scénario : ajoutez vos pronostics personnalisés sur un match (jusqu’à 10 sélections), que ce soit sur un joueur, une période ou une performance spécifique.

Personnalisez vos paris avec MixMatch

Chaque choix ajuste les cotes pour un pronostic unique, taillé sur mesure. Disponible en pré-match et en live sur le football et le basket, ce BetBuilder transforme votre flair en stratégie. Pas de Cash Out : tes pronos vont jusqu’au bout.

Télécharger l'app Betsson

Application vs site mobile Betsson : quelles sont les différences ?

Pour une expérience optimale (alertes, raccourcis, navigation rapide), l’application mobile Betsson constitue le meilleur choix. Pour un usage occasionnel ou sans téléchargement, la version mobile du site reste parfaitement opérationnelle. Son avantage est de ne pas occuper de mémoire sur votre smartphone.

Fonctionnalité Application mobile Version mobile du site Installation requise ✅ ❌ Compatibilité Android & iOS Tous navigateurs mobiles Accès aux promotions ✅ ✅ Paris en direct ✅ ✅ Cash Out ✅ ✅ Notifications push personnalisées ✅ ❌ Partage de paris sur réseaux sociaux ✅ ❌ Accès rapide via icône sur l’écran ✅ ❌

Quel est l'avis des utilisateurs sur l'application Betsson ?

Que ce soit sur IOS ou smartphone classique via Android, l'appli Betsson a des analyses mitigées parmi les utilisateurs.

L'appli Betsson se situe dans la moyenne des opinions utilisateurs parmi tous les bookmakers

Les avis de l'app Betsson sur le Google Play Store : ⭐ 3,2/5 sur 887 avis

Avec une note moyenne de 3,2/5 sur Google Play (887 avis), l’application divise. D'ailleurs, voici quelques retours des utilisateurs :

« Il y'a des améliorations à faire comme améliorer la fluidité, faciliter l'accès aux différents sports et aux différentes compétitions. Par exemple, pour choisir les matchs de football italien, on doit cliquer dans Sports (OK) , scroller à droite jusqu'à Compétition (pas visible directement), Italie (OK), Série A (OK), Appliquer…? Pourquoi ? Il faudrait accéder plus facilement aux matchs. Des bugs pour valider des combinés (messages d'erreurs..) ». Janvier 2024

« Appli très facile d'accès, plusieurs propositions intéressantes dès la page d'accueil (Combi express, proposition de combiné sur des matchs phares…), cependant, manque plusieurs types de paris (penalty, tête par exemple sur le foot, pas les points sur les joueurs NHL et pas possible de créer son prono non plus sur la NHL par exemple…), je découvre depuis une semaine donc pas encore tout découvert mais aux 1ères utilisations c'est une appli très agréable ». Janvier 2025

Les avis de l'app Betsson sur le Google Play Store : ⭐ 3,2/5 sur 887 avis

Sur l’App Store, l’application Betsson obtient une note moyenne de 3,1/5 sur 853 avis. Les retours montrent une expérience mitigée :

« L’application peut paraître bien sur les 5 premières minutes d’utilisation mais passer ce délai vous vous rendez compte que trop de chose ne vont pas. Par exemples quand en NBA on vous propose pas les points ou les rebonds, les buteurs en NHL ne sont pas présent non plus, certain live ne sont pas transmis alors que chez la concurrence oui. Certaines coupes n’y sont pas non plus à l’heure d’aujourd’hui et au vue de la concurrence Betsson n’a pas sa place au sein des applications de paris sportif, trop limitée ». Mars 2024

« Très satisfait de l’application Betsson avec des cashout très intéressant et ses bonus régulièrement avec un service client qui répond très bien et le fait de pas rajouter de match qui nous fait attendre la fin de notre pari bref depuis que je joue que sur cette application c’est du bénéfice sur du long terme je conseille beaucoup cette application qui propose des handicaps comme + 18 à 1,12 dans une demi finale etc il y a quelque points négatifs mais franchement si on reste maître de son jeu et pas jouer tout et n’importe quoi et tout le temps cette application est faite pour vous ». Juin 2024

Les joueurs jugent l’application Betsson globalement bonne, avec des notes moyennes sur Android (3,2/5) et iOS (3,1/5). Ils apprécient la fluidité et les bonus proposés, mais critiquent une offre de pari parfois limitée et une fluidité pas toujours au rendez-vous sur l'interface.

Télécharger l'app Betsson

Que vaut l'application Betsson face aux apps des principaux sites de paris sportifs ?

Avant d'installer l'appli Betsson, nous vous dévoilons notre comparatif des meilleures applications de paris sportifs des principaux bookmakers pour choisir la plus adaptée à votre profil de parieur.

Bookmaker

Betsson

Betclic

Parions Sport Taille 110 Mo 150 Mo 93 Mo Note moyenne 3,2 ★ 4,5 ★ 4,5 ★ Bonus 110€ offerts, dont 10€ sans dépôt 100€ en freebets 460€ offerts Streaming ❌ ✅ ✅ Lien téléchargement Télécharger l'app Betsson Activer le code promo Betclic Télécharger l'app Parions Sport

L'avis de Basket USA:

L'app mobile Betclic possède une interface fluide et un large catalogue avec Betclic TV, idéale pour les parieurs multisports. Betsson se situe dans la moyenne mais il se démarque avec son bonus sans dépôt. Enfin, l'application de la FDJ Parions Sport séduit par sa simplicité et sa fiabilité pour les débutants avec un bonus cumulé de 460€ sur le sport, le poker et le turf. C'est le plus élevé et de loin sur le marché. Mais ses cotes moyennes et options limitées la rendent moins compétitive pour les parieurs expérimentés.

Pourquoi installer l'application mobile Betsson aujourd'hui ?

L’application Betsson dispose d'atouts intéressants pour les parieurs avec son bonus sans dépôt de 10€ et une ergonomie qui tient plutôt la route.

En revanche, Betsson montre certaines limites. Contrairement à beaucoup d'autres bookmakers, il ne propose pas encore de live streaming sur son appli. Et beaucoup de joueurs lui reprochent une offre de paris parfois limitée, notamment sur les sports plus secondaires.

Points forts Bonus sans dépôt de 10€

Bonus sans dépôt de 10€ Design soigné et bonne ergonomie

Design soigné et bonne ergonomie BetBuilder

BetBuilder Nombreuses méthodes de paiement Points faibles Pas de live streaming

Pas de live streaming Offre de paris parfois limitée

Télécharger l'app Betsson

Toutes les questions sur l'application Betsson

Comment télécharger Betsson ? Allez sur le Google Play Store ou l’App Store, recherchez “Betsson”, téléchargez et ouvrez l’application.

Quels moyens de paiement sont disponibles sur l’application Betsson ? Les cartes bancaires, le virement bancaire, PayPal, Apple Pay, Google Pay et Paysafecard sont disponibles. Les dépôts sont possibles à partir de 10€ et les retraits s'opèrent uniquement (traités sous 3 à 5 jours ouvrés).

Betsson a t-il une application ? Oui, Betsson a une application, disponible et téléchargeable facilement.

Comment obtenir le bonus de bienvenue sur l'application Betsson ? Si votre prono est perdant, jusqu'à 100€ vous sont remboursés, auquel il faut ajouté 10€ sans dépôt après la validation définitive de votre compte joueur.

Quelles fonctionnalités propose l'application Betsson en 2025 ? Betsson propose plusieurs fonctionnalités sur son appli avec le Combi Express, le BetBuilder MixMatch, une fonction Cash Out et le programme Parrainage.