Code promo PokerStars Août 2025 : jusqu’à 100€ offerts en freebets sur votre 1er pari perdant

Avec le code promo PokerStars, vous pouvez profiter d’un bonus de bienvenue jusqu'à 100€ sur les paris sportifs, remboursés en freebets si votre premier pari est perdant en Août 2025. Un bonus poker est également disponible, jusqu'à 100€ sur votre premier dépôt, accompagné de 10 tickets gratuits.

Code promo Pokerstars 4.5 rating ✅ Jusqu'à 100 € de bonus sport sur votre 1er pari perdant

✅ Bonus Poker : jusqu'à 100€ sur votre 1er dépôt + 10 tickets

Les bonus et les offres avec le code promo Pokerstars en Août 2025

Si vous souhaitez avoir en tête toutes les fonctionnalités et avoir toutes les infos sur le bookmaker, rendez-vous sur notre page avis Pokerstars.

Code promo Pokerstars paris sportifs : jusqu'à 100€ en freebets sur le 1er pari perdant

Avec le code promo Pokerstars, le bonus de bienvenue sport est sur une forme plutôt classique. En cas de premier pari perdant, le bookmaker vous offre un remboursement jusqu'à 100%, pouvant atteindre 100€, crédité sous forme de freebets, c’est-à-dire des paris gratuits.

Profitez du bonus de bienvenue Sport avec le code promo Pokerstars.

Attention, le bonus sur les paris sportifs se décompose en deux partie :

La première moitié (50%) est remise en freebets à l'issue du pari.

La seconde moitié (50%) s'obtient après avoir placé le 5e pari en argent réel.

Exemple : Vous misez 50€ sur la victoire des Golden State Warriors contre les Los Angeles Lakers. Si votre pari est perdant, vous recevez 50€ de freebets à utiliser sur d’autres paris avec le bonus Pokerstars.

Code promo Pokerstars Poker : jusqu'à 100€ de bonus sur le 1er dépôt + 10 tickets Power Path

PokerStars vous fait profiter d'un bonus poker jusqu’à 100€ en freebet sur votre premier dépôt lors de votre inscription sur l'opérateur.

Obtenez le bonus Poker avec le code promo Pokerstars

A chaque fois que vous jouez en argent réel, vous cumulerez des points d’échange (5 points par euro de prélèvement ou de frais de tournoi). Tous les 75 points, 5€ seront automatiquement crédités sur votre compte joueur. Vous avez quatre mois après votre dépôt initial pour accumuler les points nécessaires.

Mais ce n'est pas tout car Pokerstars vous offre en plus 10 tickets Power Path, en plus du bonus de bienvenue poker classique, pour jouer sur les tournois les plus prestigieux du bookmaker.

Comment créer un compte avec le code promo Pokerstars ?

Pour bénéficier du code promo Pokerstars, vous devez réaliser votre inscription sur l'opérateur. Voici les étapes à suivre :

Ouvrir un compte sur Pokerstars Rendez-vous sur le bookmaker via notre lien officiel pour débuter la procédure d'inscription. Remplissez le formulaire d'inscription Remplissez le formulaire avec vos informations personnelles (nom, prénom, date et lieu de naissance, identifiants, mot de passe…etc). Utilisez le code promotionnel Pokerstars Saisissez le code promo dans le champ prévu à cet effet lors du remplissage du formulaire. Valider définitivement votre compte joueur Transmettez au bookmaker une copie d'une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile pour finaliser l’activation de votre profil. Réaliser votre premier dépôt Déposez un minimum de 1€ sur votre compte et placez un pari en argent réel. Recevez le bonus de bienvenue Pokerstars Sport Si votre premier pari est perdant, Pokerstars vous rembourse jusqu'à 100€ en freebets.

Les autres offres et avantages Pokerstars en août 2025

Outre les deux bonus de bienvenue sport et poker, Pokerstars propose plusieurs offres promotionnelles avec le code promo. Voici le détail ci-dessous :

Programme de fidélité Pokerstars

Pokerstars mise sur un programme de fidélité original pour récompenser ses joueurs réguliers. À chaque mise sur les jeux en argent réel, vous accumulez des points qui remplissent une jauge de progression. Une fois complétée, vous recevez un coffre (Chest) contenant des prix surprises : tickets de tournoi, crédits bonus ou remboursements en cash.

Le programme comprend aussi les “Streaks”, un challenge hebdomadaire (de jeudi à mercredi) où il faut générer du rake pour débloquer des coffres supplémentaires. Selon votre régularité et votre activité, vous pouvez gagner des Power Passes ou d’autres récompenses à forte valeur.

Spin & Go

Le Spin & Go est un format de tournoi express imaginé pour les amateurs d’action rapide. Ce Sit & Go démarre dès que trois joueurs s’inscrivent, avec un droit d’entrée accessible dès 0,25 €, disponible en variantes Hold’em ou Omaha. Avant le début de la partie, une roue aléatoire détermine le montant du prize pool, qui peut grimper jusqu’à 2 000 000€, selon le multiplicateur tiré au sort.

Jouez au Spin & Go sur des tournois rapides

Chaque joueur commence avec un stack de 500 jetons, et la structure des blinds varie selon le multiplicateur — les niveaux de blinds durent de 2 à 5 minutes. Ce format hyper-turbo offre une expérience de jeu intense et imprévisible, avec des possibilités de gains importants en un temps record. Idéal pour les joueurs qui veulent concilier frisson, rapidité et jackpot potentiel sans passer des heures à la table.

Spin & Go Live

Le Spin & Go Live réinvente l’expérience poker en amenant l’intensité de ce format ultra-rapide dans un cadre réel prestigieux. Pour obtenir une place à cet événement en présentiel, les joueurs doivent d’abord se qualifier en ligne. Chaque Spin & Go joué peut attribuer aléatoirement entre 100 et 195 points selon le multiplicateur tiré. Ces points s’accumulent dans des classements quotidiens et globaux, et seuls les meilleurs obtiennent leur ticket pour l’événement live.

Lancez-vous sur des tournois en live

Ceux qui passent tout près de la qualification peuvent encore espérer grâce à un freeroll exclusif, ouvert aux mieux classés n’ayant pas encore gagné leur place.

Power Path

Le Power Path est un challenge en quatre étapes qui permet aux joueurs de se qualifier pour les plus grands tournois Pokerstars, que ce soit en ligne ou lors d’événements prestigieux comme l’European Poker Tour ou les France Poker Series.

Chaque jour, les joueurs en argent réel peuvent obtenir un ticket gratuit pour débuter au premier niveau, un Spin & Go d’une valeur de 0,50€. À mesure que vous progressez, vous gravissez les échelons via des formats Sit & Go puis des tournois MTT, jusqu’à atteindre la phase finale, accessible uniquement avec des tickets spécifiques.

Relevez le challenge Power Path pour jouez les meilleurs tournois

Au bout du parcours, vous pouvez décrocher un Power Pass — Bronze, Argent ou Or — correspondant à une valeur de 100€, 2 300€ ou 9 300€, selon vos performances. Ces Pass vous ouvrent les portes de tournois majeurs, avec la liberté de choisir entre un événement en ligne ou une compétition live internationale.

Spin & Bet

Avant de finaliser votre mise, vous avez la possibilité d’activer cette fonctionnalité originale qui ajoute une roue de multiplicateurs aléatoires. Si la chance vous sourit, votre mise peut être boostée jusqu’à 10 fois, augmentant considérablement vos gains potentiels, sans toucher à la cote de départ.

Ce système offre une nouvelle dimension au pari : l’adrénaline du jeu de hasard combinée à la stratégie sportive. Le tout, sans modifier le niveau de risque initial.

Les conditions à savoir avant de profiter du code promo Pokerstars

Avant de débloquer l’intégralité du bonus de bienvenue avec le code Pokerstars, vous devez impérativement respecter certaines conditions :

Offre réservée aux nouveaux joueurs inscrits sur PokerStars

Avoir 18 ans minimum

Résider en France métropolitaine ou dans les DOM-TOM.

Un seul bonus par personne, foyer, IP ou carte bancaire.

Quelles sont les méthodes de paiement sur Pokerstars ?

Avec le code promo Pokerstars, vous devez réaliser un premier dépôt de 1€ minimum. Pour déposer des fonds sur votre compte joueur, voici les moyens de paiement disponibles sur l'opérateur :

Cartes bancaires Visa / Mastercard Virements bancaires Classiques / Instantanées Portefeuilles électroniques PayPal / Skrill / Neteller/ Apple Pay / Google Pay Cartes prépayées Paysafecard / Neosurf

Comment valider définitivement votre compte joueur Pokerstars ?

La validation de votre compte joueur est obligatoire pour débloquer les freebets et retirer vos gains tirés du bonus de bienvenue avec le code promo Pokerstars. Voici les documents à fournir au support :

Une copie d'une pièce d’identité (carte, passeport)

Une copie d'un justificatif de domicile

Un RIB

Notre comparatif du code promo Pokerstars avec ceux des autres bookmakers en Août 2025

Avant de profiter du code promo Pokerstars, nous avons comparé les autres codes des meilleurs sites de paris sportifs en 2025 avec leurs fonctionnalités :



Pokerstars

Unibet

PMU Sport

Betclic Bonus sports 100€ remboursés en freebet 100€ remboursés en freebets 100€ en freebet 100€ remboursés en freebet Cotes Correct Correct, surtout en NBA Souvent en dessous de la moyenne Bon niveau général Sports/Paris +15 sports / choix classique +25 sports / nombreux marchés & MyBet +20 sports / choix classique +25 sports / catalogue complet Cash Out ✅ ✅ ❌ ✅ Bet Builder ❌ ✅ ❌ ✅ Streaming ✅ ✅ ✅ ✅ Appli ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Parrainage ❌ ✅ ❌ ✅ Note globale ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Site officiel ✅ Pariez sur Pokerstars ✅ Pariez sur Unibet ✅ Pariez sur PMU ✅ Pariez sur Betclic

Avant de miser avec le code promotionnel Pokerstars, il est pertinent de comparer les meilleures offres du marché. Le code de bienvenue Parions Sport BASKET110 accorde 100 € pour les paris sportifs et 10 € sans dépôt, idéal pour explorer différents marchés.

L’offre spéciale Bwin rembourse jusqu’à 100 € sur le premier pari, parfaite pour démarrer en toute sécurité. Le code avantage Unibet séduit avec plus de 25 sports, le Cash Out et le Bet Builder, tandis que le code exclusif Betclic combine catalogue complet et streaming en direct.

Enfin, PMU Sport, avec son code bonus, mise sur un suivi live efficace et un bonus classique de 100 €. Le choix dépendra de vos priorités : bonus complet, simplicité ou richesse fonctionnelle.

Comment placer un premier pari sur Pokerstars ?

Voici les principales règles à connaître avant de placer votre tout premier pari sportif sur Bwin :

Premier dépôt minimum 1€ Validité du code promo 7 jours à partir de la création du compte Exceptions les paris en Cash Out et les paris systèmes Conditions de mise le bonus étant en argent réel, il peut être retiré immédiatement, sans conditions de mise Cote minimale 1,50

Comment utiliser les freebets du bonus Pokerstars ?

Voici un récapitulatif des modalités d’obtention et d’utilisation du bonus de bienvenue Pokerstars avec 100€ de freebets en cas de premier pari perdu :

Paris gratuits : 50% du montant vous est versé dans les 24 heures après le résultat de votre pari si celui-ci est perdant. Les 50% restants vous sont versés après le 5e pari en argent réel.

: 50% du montant vous est versé dans les 24 heures après le résultat de votre pari si celui-ci est perdant. Les 50% restants vous sont versés après le 5e pari en argent réel. Durée de validité : Les freebets doivent être utilisés dans les 30 jours qui suivent leur obtention.

: Les freebets doivent être utilisés dans les 30 jours qui suivent leur obtention. Conditions d’utilisation : Vous pouvez les utiliser sur des paris simples ou combinés (hors paris système) en une une fois, avec une cote minimale de 1,50. Seul le gain net est crédité.

Exemple : un freebet de 100 € placé sur une cote de 2.00 vous rapporte 100 € en freebets si le pari est gagnant (la mise initiale n’est pas reversée).

Code promo Pokerstars : le niveau des paris et des cotes NBA

Pokerstars propose une couverture des cotes NBA large et variée. Elle comprend des paris classiques comme les vainqueurs de match, les écarts de points, les totaux ou encore les performances individuelles. L’interface, fluide et bien organisée, permet de naviguer facilement entre les différents types de paris proposés.

Pariez dès maintenant sur la NBA avec le code promo Pokerstars

Toutefois, les cotes proposées sont parfois légèrement inférieures à celles des leaders du marché. Pokerstars n’est pas le plus compétitif pour les paris NBA. Cela dit, pour les parieurs occasionnels, le confort d’utilisation et la diversité des paris suffisent largement à compenser cette légère différence de valeur. Le bookmaker reste ainsi une option solide pour parier sur la NBA en toute simplicité.

Notre avis final sur le code promo Pokerstars

Le code promo PokerStars 2025 propose une combinaison intéressante pour les amateurs de paris sportifs et de poker. Côté sport, il propose un remboursement jusqu’à 100 € en freebets si le premier pari est perdant, avec un versement en deux étapes qui incite à rejouer. Côté poker, le bonus atteint également 100 €, accompagné de 10 tickets Power Path, permettant d’accéder à des tournois prestigieux.

Les fonctionnalités comme Spin & Bet, le programme de fidélité et les formats rapides Spin & Go ajoutent un vrai dynamisme à l’offre. Bien que les cotes sportives soient parfois légèrement inférieures à certains concurrents, la diversité des promotions et la qualité de l’interface font de PokerStars un choix solide pour un début réussi.

✅ Les points forts Un bonus de bienvenue classique mais toujours compétitif

Un bonus de bienvenue classique mais toujours compétitif Prime double avec un bonus en deux parties

Prime double avec un bonus en deux parties Plafond de gains élevé

Plafond de gains élevé Fonctionnalités innovantes ❌ Les points faibles Bonus remis uniquement en freebets

Bonus remis uniquement en freebets Promotions régulières rares

FAQ – Code promo Pokerstars