Avis Bwin Sport : un bookmaker français fiable ? Notre test comparatif en Juillet 2025

5 rating Avis Bwin ✅ Jusqu'à 100€ de bonus en freebet

✅ 100€ de bonus poker

✅Cash out automatique S'inscrire sur Bwin

Bwin est un bon site de paris sportifs pour les débutants et les joueurs occasionnels. Mais il a des lacunes qui décevront ceux qui ont de l’expérience.

Parmi les atouts du site : son Live TV et son Cash Out automatique. Les offres exclusives, comme des jetons Cote Boostée ou Pari Sans Pression, sont aussi très intéressantes.

L'ergonomie générale du site et de l'application est bien pensée. De plus, la prise en main est simple, tout comme l'expérience de jeu qui est agréable, quel que soit votre niveau.

Le site montre cependant quelques limites importantes. Il manque de fonctionnalités de pointe comme un Bet Builder. Les promotions, comme les combinés boostés ou les promos ponctuelles, sont également absentes.

Notre avis sur les différentes fonctionnalités du bookmaker

Inscription : 4/5 ⭐ Procédure standard. Rien de spécial à mentionner Bonus de bienvenue : 3/5 ⭐ Offre dans la moyenne du marché Cotes et catalogue de paris : 2/5 ⭐ Nombre de pari/match et cotes dans la moyenne basse Offres promotionnelles : 3/5 ⭐ Offres intéressantes, mais il manque l’essentiel (Bet Builder, combiné boosté…) Pari en direct : 4/5 ⭐ Possibilités restreintes, mais de nombreuses options de personnalisation. Retransmission des matchs en streaming Application mobile : 4/5 ⭐ Appli agréable à utiliser et relativement stables Dépôts et retraits : 3/5 ⭐ Seuils de versement assez hauts. Possibilité de retirer via Skrill Service client : 3/5 ⭐ Messagerie en direct + assistance téléphonique. Mais numéro surtaxé. Note globale Bwin : 3/5 ⭐ Parmi l'un des meilleurs bookmakers en France en ce qui concerne les paris sur la NBA

Analyse du bonus de bienvenue Bwin : 100 € remboursé sur les paris sportifs

Le code promotionnel Bwin propose une offre à l’inscription pour les nouveaux joueurs : remboursement du 1er pari jusqu’à 100 € en cas de perte.

L’offre Bwin pour les nouveaux joueurs permet de gagner jusqu’à 100 €

Votre bonus est un crédit de jeu, non retirable directement. Vous devez l'utiliser sous 30 jours sur les paris sportifs. Seuls vos gains nets seront versés sur votre compte principal. Cette offre n'est pas cumulable avec d'autres promotions.

L’offre est dans la moyenne du marché. Le montant est équivalent à celui d’Unibet ou de Winamax. Par contre, le remboursement se fait sur la base du 1er prono perdant et non du dépôt.

De plus, le bonus est offert en crédit de jeu et non pas en argent réel comme sur Winamax. Il est donc légèrement moins flexible. À noter que le site propose aussi un bonus poker qui peut aller jusqu’à 100 €.

Notre avis : Le bonus Bwin n’a rien qui le différencie de celui des autres sites. Il est simple à obtenir et plaira à ceux qui font leur premier pas dans le monde des paris sportifs.

Comment obtenir le bonus Bwin de 100 € ?

S'inscrire sur Bwin est très simple. Le processus est gratuit, mais surtout rapide ! L'inscription prendra moins de 5 minutes de votre temps.

Créez un compte sur Bwin : Accédez au site officiel Bwin et suivez les étapes pour ouvrir votre compte joueur. Remplissez le formulaire : Créez votre compte en quelques clics avec vos informations personnelles. Validez votre compte : Envoyez une pièce d'identité et un justificatif de domicile pour faire la procédure. Effectuez un premier dépôt : Déposez au minimum 10 €. Attention, les dépôts via Skrill et Neteller ne sont pas éligibles à l'offre. Placez votre premier pari : Misez au moins 10 € en argent réel sur un pari sportif (cote minimale de 1.10) Recevez votre crédit de jeu : Si votre premier prono est perdant, Bwin vous rembourse votre mise en crédit de jeu. Ce crédit est versé sous 24h après le résultat de votre pari.

Ainsi, pour obtenir le bonus Bwin maximum de 100 €, vous devrez donc jouer et perdre 100 €.

Obtention du bonus Bwin : quelques exemples

Voici le bonus que vous obtiendrez en fonction des mises placées :

Vous misez 100 € ➝ 100 € remboursés en crédit de jeu si le prono est perdant.

Vous misez 40 € ➝ 40 € remboursés si le prono est perdant.

Vous misez 20 € et gagnez ➝ Vous empochez vos gains, l'offre ne s'applique pas.

Conditions générales du bonus Bwin

Pour bénéficier de ce bonus, il y a quelques règles à respecter :

Validité de l’offre : jusqu’au 31 décembre 2025.

: jusqu’au 31 décembre 2025. Cote minimale : 1.10 pour le premier prono qualifiant.

: 1.10 pour le premier prono qualifiant. Paris autorisés : paris sportifs classiques.

: paris sportifs classiques. Exclus : paris système, cash out, dépôts Skrill/Neteller.

: paris système, cash out, dépôts Skrill/Neteller. Retrait : seuls les gains nets obtenus avec les freebets sont crédités en argent réel.

Notre avis Bwin sur le processus d’inscription

Pour ouvrir un compte sur Bwin, vous devez être majeur et habiter en France. L’inscription ne prend que quelques minutes :

Allez sur Bwin Rendez-vous sur le site de l’opérateur pour démarrer la procédure d'enregistrement. Pour plus de confort, vous pouvez aussi vous inscrire depuis l’application mobile.

Fournissez les renseignements demandés Complétez les champs requis avec vos coordonnées, vos identifiants et vos limites de jeu.

Confirmez votre adhésion au règlement C'est une étape légale obligatoire pour valider votre accord avec les règles du site.

Alimentez votre compte Un versement initial est nécessaire pour jouer sur le site. Et profiter de la promo spéciale nouveau joueur.

Finalisez la vérification du compte Transmettez rapidement à Bwin une copie de vos justificatifs (papier d'identité et relevé bancaire).

Notre avis : La création de compte chez Bwin se fait sans difficulté, comme chez la plupart des bookmakers.

Notre opinion sur le catalogue de pari

Le catalogue de paris Bwin couvre plus de vingt disciplines sportives. Vous pariez sur les plus grandes compétitions mondiales. Sur le basket, vous avez accès à la NBA ou à l’Euroligue par exemple.

Sur Bwin, vous pouvez faire des paris long termes sur la NBA et le futur champion.

Le basketball propose la NBA et l'Euroleague. En tennis, vous pourrez parier tous les tournois ATP et WTA. D'autres sports majeurs comme le rugby sont aussi disponibles.

Pour chaque événement, il y a environ 50 paris différents, ce qui est largement inférieur aux autres sites. Bwin a l’un des catalogues de pari les plus restreints de tous les sites en France

On retrouve toutefois tous les paris essentiels : résultat du match (1N2), double chance, Plus/Moins, nombre de buts ou jeux. Par contre, il y a de grosses lacunes sur les paris secondaires (type de buts, combo…). Les cotes se situent dans la moyenne basse du marché. C'est surtout vrai sur les championnats populaires. D'autres sites se montrent donc plus compétitifs sur ce point.

Notre avis : Le catalogue de jeu est décevant. Malgré un grand choix de sports, le nombre de paris par match est très limité et les cotes sont peu compétitives.

Notre avis sur le Live Betting de Bwin : pari en direct et streaming

Les paris en direct sont accessibles depuis l’onglet “Live” de l’écran principal. Vous pouvez mettre vos événements préférés en favoris, mais aussi personnaliser l’affichage des cotes. Une bonne chose alors que peu de sites le proposent.

Grâce au Live betting sur Bwin, vous pouvez parier en direct sur vos matchs préférées.

Bwin dispose aussi d’un service de streaming qui permet de regarder des matchs en direct sur la plateforme. Pour y accéder, il faut avoir un compte joueur entièrement validé et avoir un solde positif (un dépôt minimum de 10 € est requis).

Côté technique, une connexion internet stable et un navigateur à jour sont suffisants. Le service fonctionne également parfaitement sur mobile via l'application Bwin.

Parmi les compétitions diffusées :

Basketball NBA, Euroligue, championnats européens Football Bundesliga (Allemagne), La Liga (Espagne), FA Cup (Angleterre), Coupe d'Italie, MLS (USA), qualifications pour la Ligue des Champions et l'Europa League, matchs amicaux internationaux Tennis Open d’Australie, US Open, Wimbledon, tournois Masters 1000, ATP 500 et 250 Handball Ligue des Champions Volleyball Ligue des Champions, Ligue Mondiale, Championnats du Monde Autres sports Rugby, snooker, futsal, badminton, tennis de table

Notre avis : La section des paris en direct est l'un des points forts de Bwin. Le Streaming et les options de personnalisation sont un véritable atout.

Notre opinion sur l’application mobile Bwin

Avec plus de 90 disciplines sportives couvertes, bwin offre l'un des catalogues les plus complets du marché. L'appli Bwin est disponible à la fois sur le Google Play Store et sur iOS.

l’appli mobile Bwin est de bonne qualité

Basketball, tennis, football, sports mécaniques figurent au catalogue. Explorez une multitude de ligues, tournois et rencontres à travers le monde.

L’appli vous donne accès à un panel étendu de marchés de paris, des plus classiques aux plus spécifiques. Elle propose aussi des statistiques détaillées permettant d’améliorer sa prise de décision.

L’application permet de :

Faire des pronos simples, combinés et système en quelques clics.

Modifier facilement son ticket de jeu avant validation.

Avoir une vue complète de vos mises en cours.

Accéder à une fonction de recherche intégrée pour trouver rapidement les événements souhaités.

Faire des paris rapides : touchez une cote pour l’ajouter instantanément.

Caractéristiques Version iOS Version Android Système d’exploitation requis iPhone : iOS 15.0

iPad : iPadOS 15.0

Ordinateur : macOS 12.0 (puce M1) Android 9 ou version ultérieure Taille 214,4 Mo 214,4 Mo Nombre de téléchargements 100k 100k Note utilisateur 4,4 / 5 ⭐ 3,9 / 5 ⭐ Lien application Télécharger l'app Bwin Télécharger l'app Bwin

Notre avis : Bwin offre une application très complète, surtout grâce à son immense catalogue de paris. Ses options de paris en direct en font un excellent outil pour tous les parieurs.

Notre opinion sur les promos à l’affiche sur Bwin

Sur Bwin, on trouve plusieurs offres permanentes permettant de booster facilement ses gains.

Cash Out (manuel et automatique)

Bwin propose 3 types de Cash Out différents. Une chose qui est assez rare sur les sites de prono en France.

Nous avons aimé le fait que Bwin propose 3 types de retrait anticipé

Bwin propose aussi une fonction de retrait automatique. Elle permet de définir un seuil au-delà duquel le prono est automatiquement encaissé. Et ce sans intervention manuelle.

Enfin, l’option “Notifier Cash Out” vous envoie une alerte dès qu’un pari atteint le retrait prédéfini. Contrairement

Jeton Pari Sans Pression

Avec le jeton Pari Sans Pression, Bwin vous permet de sécuriser votre mise sur un pari simple ou combiné. Si celui-ci est perdant, vous récupérez votre mise… en toute tranquillité ! Une manière intelligente de parier en ligne sans craindre la perte totale.

Assurez vos arrières : Sélectionnez le pari que vous souhaitez protéger !

Le fonctionnement est simple :

Sélectionnez le prono de votre choix sur le site ou l’application. Cliquez sur le bandeau jaune “Utiliser Pari Sans Pression” dans votre coupon de pari. Choisissez le jeton disponible. Validez votre pari. En cas de perte, vous êtes remboursé à 100 % de votre mise, sous forme de pari gratuit.

Jeton Cote Boostée

Grâce au jeton Cote Boostée, Bwin vous donne la possibilité de gonfler vos cotes sur certains paris. Vous pourrez alors d’augmenter vos gains potentiels sans effort supplémentaire.

Boostez vos gains : Sélectionnez le pari dont vous voulez augmenter la cote !

L’offre fonctionne de cette manière :

Choisissez un pari éligible dans le catalogue.

Cliquez sur le bandeau jaune « Utiliser Cote Boostée » dans votre coupon de pari.

dans votre coupon de pari. Appuyez sur le jeton disponible pour activer l'offre.

La nouvelle cote augmentée s'affiche directement sur votre coupon.

Finalisez votre pari en appuyant sur « Placer le pari ».

Notre avis : Bwin ne propose pas beaucoup de promos, mais celles qui sont présentes sont très intéressantes. Les joueurs d’expérience pourront regretter l’absence de combiné boosté ou de Bet Builder.

Analyse des méthodes de dépôt et retraits proposées par Bwin

Pour les dépôts, Bwin prend en charge les méthodes suivantes :

Méthode de dépôt Montant minimum Frais Délai de disponibilité Carte bancaire (Visa, Mastercard, CB) 10 € Aucun frais Instantané Apple Pay 10 € Aucun frais Instantané PayPal 10 € Aucun frais Instantané Paysafecard (ticket prépayé) 10 € Aucun frais Instantané Virement bancaire 10 € Aucun frais 2 – 4 jours ouvrés

Le minimum de dépôt est généralement autour de 10 € (peut varier selon le moyen de paiement).

Les retraits se font soit par virement, soit par Skrill. Une fois la demande envoyée, il faut compter entre 2 et 4 jours ouvrés pour que les fonds arrivent sur votre compte.

Notre avis : Les seuils de dépôt et retraits sont assez hauts par rapport à d’autres sites. De plus, Bwin ne prend pas en charge les virements instantanés. Peut mieux faire donc.

Notre avis sur le service client Bwin

Vous pouvez contacter le support Bwin de plusieurs manières :

Chat en direct : disponible tous les jours. Les conseillers vous répondent de 9h00 à 00h00.

disponible tous les jours. Les conseillers vous répondent de 9h00 à 00h00. Téléphone : +32 28 946 333. Le service est ouvert de 9h00 à 21h00, sept jours sur sept. L'assistance est en français et en anglais (des frais peuvent s'appliquer).

+32 28 946 333. Le service est ouvert de 9h00 à 21h00, sept jours sur sept. L'assistance est en français et en anglais (des frais peuvent s'appliquer). E-mail : écrivez à [email protected]

écrivez à [email protected] Envoi de documents : Un lien sécurisé est fourni. Il sert à télécharger vos documents justificatifs.

Notre avis : Bwin propose toutes les options de contact nécessaires avec des horaires très larges. Le chat en direct est la meilleure solution, car les appels téléphoniques peuvent entraîner des frais.

Avis clients Bwin : que pensent les joueurs du site ?

Laura M. (2 mai 2025) ⭐️⭐️ Interface parfois lente et quelques bugs sur mobile. J’ai aussi eu un souci avec le bonus sport. Le service client a mis du temps à répondre. Pas top Yacine B. (19 juin 2025) ⭐️⭐️⭐️ Large choix de sports et cotes intéressantes, mais l’application pourrait être plus intuitive. Les options de retrait anticipé sont utiles, mais pas toujours disponibles. Bon dans l’ensemble, mais encore quelques améliorations à faire. Élodie R. (6 juillet 2025) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Excellente expérience sur Bwin ! Le bonus de bienvenue a été activé sans problème, l’appli est rapide et claire. J’ai même gagné sur un combiné grâce au Cash Out. Rien à redire !

Que vaut Bwin face aux autres bookmakers français en 2025 ?

Voici un comparatif des meilleurs bookmakers en France :

Bookmakers Bonus 100 € en freebets 100 € + 10 € sans dépôt à la validation du compte Remboursement du 1er prono en argent réel s’il est perdant 100% jusqu'à 100 € Niveau cotes Dans la moyenne du marché Moyennes à bonnes Excellente sur l'ensemble des sports Compétitives, au-dessus de la moyenne Nombre de sports/paris 19 sports 350+ options de paris 10+ sports 160+ options de paris 19 sports 150+ options de paris 20+ sports 400+ options de paris Cash Out ✅ ✅ ✅ ✅ Bet Builder ❌ ✅ ✅ ✅ Streaming ✅ ✅ ✅ ✅ Grilles ❌ ❌ ✅ ✅ App mobile ✅ ✅ ✅ ✅ Parrainage ❌ ✅ ✅ ✅ Note globale ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ Lien d'inscription Voir les offres de Bwin Voir l'offre Unibet Voir l'offre sur Winamax Voir l'offre Parions Sport

Le comparatif met en lumière les forces et faiblesses de chaque opérateur, et permet de mieux situer Bwin dans le paysage des sites de paris sportifs en France. Si l’on regarde dans le détail :

Côté bonus, Bwin propose une offre classique de 100 € en freebets. Correcte mais désormais inférieure à celles de Unibet (qui ajoute 10 € sans dépôt) ou de Winamax (remboursement en cash).

En termes de cotes, Bwin reste dans la moyenne du marché,. Là où Parions Sport et Winamax proposent des cotes bien plus agressives, notamment sur les événements majeurs.

Les fonctionnalités comme le Cash Out, le streaming, et l'application mobile sont bien présentes chez tous les concurrents. En revanche, Bwin reste en retrait sur certains outils modernes comme le Bet Builder ou les grilles de jeux, absents chez cet opérateur.

Autre point à noter : Bwin ne propose pas de programme de parrainage. Contrairement à ses rivaux qui utilisent cet argument pour fidéliser et recruter de nouveaux joueurs.

Notre avis : Bwin reste un acteur solide et fiable du marché, avec une offre de paris très complète, une application performante, et des outils classiques bien intégrés (Cash Out, streaming). Cependant, face à une concurrence de plus en plus innovante, ce bookmaker accuse un léger retard sur les promotions, les cotes et les fonctionnalités avancées.

Notre avis final sur Bwin : un bon site de prono ou non ?

Bwin est un bookmaker basique, mais solide, avec une application ergonomique. Le Live TV et le Cash Out automatique sont aussi très appréciés. Par contre, le catalogue de paris est limité. Les cotes sont moyennes et l’on ne trouve aucune fonctionnalité avancée comme le Bet Builder.

Si vous êtes un joueur expérimenté, Bwin ne fera pas partie des meilleurs sites de paris sportifs français. Mais si vous cherchez un premier site pour vous lancer dans les pronos, c’est sans doute le bookmaker idéal.

