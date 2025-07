Avis Parions Sport en ligne : le meilleur bookmaker pour parier sur la NBA en 2025 ?

5 rating Avis Parions Sport en Ligne ✅ Partenaires officiel de la NBA

✅ 1 compte = 3 bonus

✅ Jusqu'à 450€ de bonus

Parions Sport est l’un des meilleurs bookmakers en France. BasketUSA a testé la plateforme avec un focus sur le basket-ball, et notre avis est globalement très positif ! Nous avons apprécié la diversité des événements en live (plus de 6 par jour), les défis réguliers entre parieurs, ainsi que le partenariat NBA. En outre, il se distingue comme le leader des cotes 1N2 pour la NBA, affichant un taux de réussite supérieur à 50%.

En revanche, l’absence de Skrill/Neteller et le streaming parfois un peu lent en heure de pointe mériteraient des améliorations. Pour les amateurs de basket et de paris bien encadrés, Parions Sport reste une valeur sûre !

Avantages Bonus de 100 € sur le premier pari sportif

Bonus de 100 € sur le premier pari sportif

3 bonus disponible lors de l'inscription

Jusqu'à 450 € de bonus cumulable

Plus de 6 événements de basket en live par jour

Partenariat direct avec la NBA, avec promotions et cotes avantageuses

Absence de Skrill et Neteller

Streaming un peu lent pendant les heures de pointe

Parions Sport en ligne : notre test complet en Juillet 2025

Depuis l’obtention de sa licence en 2010, Parions Sport s’est imposé comme l’un des principaux acteurs des paris sportifs en France. Créé par l’État français, l’opérateur propose aujourd’hui des paris sportifs, du poker en ligne ainsi que des paris sur les courses hippiques.

Parions Sport est le site de pari sportif n°1 sur la NBA.

Les notes de Parions Sport

Après avoir testé l’opérateur, voici notre avis sur ce bookmaker : une plateforme fiable, complète et idéale pour les amoureux de basketball. Toutefois, il y a quelques points à améliorer mais de solides atouts sur tous les critères clés indiqués dans le tableau suivant.

Bonus de bienvenue : 5/5 ⭐ Jusqu'à 450 € de bonus lors de votre inscription sur les paris sportifs, le poker et les paris hippiques Offre paris & cotes : 4/5 ⭐ Choix entre 390+ options de pari sur le NBA. Cotes avantageuses, notamment sur les équipes moins favorites. Application mobile : 4/5 ⭐ Bonne performance, fonctionnalités complètes et accès hors ligne. Fonctionnalités : 5/5 ⭐ Cash Out, paris sur mesure, combi boosté, assurance de la Loose, Parions Sport TV. Fiabilité & sécurité : 5/5 ⭐ Site détenu par la FDJ, 100% fiable et sécurisé grâce aux technologies SSL.

Licence ANJ n° 0013-PS-2010-06-05 Service client : 3/5 ⭐ Méthodes variées, réponse en live chat en moins de 2 minutes et section FAQ complète. Note globale Unibet : 4/5 ⭐ Sans aucun doute, le bookmaker n°1 en France sur les bonus et paris NBA

Parions Sport et le partenariat avec la NBA

Le partenariat entre Parions Sport et la NBA vient d'être prolongé pour plusieurs années, consolidant sa position comme l'acteur majeur du basketball en France. À l'occasion des NBA Paris Games 2025, Parions Sport proposera des expériences uniques, telles que des voyages pour assister à des matchs aux États-Unis ou à Paris.

La NBA et Parions Sport en ligne de la FDJ ont prolongé leur partenariat pour plusieurs années !

Aussi, Parions Sport devient également le principal sponsor du jeu NBA Fantasy – Salary Cap, où les participants peuvent créer une équipe avec un budget de 100 millions de dollars !

Les informations clés sur Parions Sport en Ligne

Le site est géré par la Française des Jeux (FDJ), l'opérateur public de jeux d'argent numéro 1 en France. Il offre une expérience de jeu sûre et transparente, régulée et conforme aux normes de l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ).

Pour être complet sur ce bookmaker, voici les points clés de Parions Sport en Ligne :

Site web www.enligne.parionssport.fdj.fr Licence ANJ Licence ANJ : 0013-PS-2010-06-05 Bonus en 2025 Jusqu'à 450€ de bonus entre les paris sportifs, le poker et les paris hippiques Dépôts & retraits Dépôt min. 5€ / Retrait min. 15€ – Virement instantané disponible Méthodes de paiement CB (Visa/MC), PayPal, Paysafecard, Virement bancaire Fonctionnalités clés Cash Out, Pari sur Mesure, Assurance de La Loose, Partenariat NBA Propriétaire & historique Française des Jeux – Présent en France depuis 2010 (15 ans d'expérience)

Mon avis sur le bonus de bienvenue Parions Sport en Juillet 2025

Parions Sport propose une offre de bienvenue très attractive pour les nouveaux joueurs. Lors de l’inscription, il suffit de saisir le code promo pour activer le bonus. Concrètement, votre premier pari est doublé jusqu’à 100€, crédité sous forme de freebets. Les fans de NBA apprécieront cette opportunité pour booster leur premier pari sur leurs équipes préférées.

En vous inscrivant sur Parions Sport, vous pouvez cumuler jusqu'à 450€ de bonus.

Mais ce n’est pas tout : la plateforme vous permet désormais de cumuler trois offres distinctes dès votre inscription :

Paris sportifs : jusqu’à 100€ remboursés en crédits de jeu non retirables, après votre premier pari.

non retirables, après votre premier pari. Poker : jusqu’à 250€ de bonus progressifs , calculés selon le montant de votre premier dépôt.

, calculés selon le montant de votre premier dépôt. Paris hippiques : 10% de vos mises, jusqu’à 100€ recrédités en crédits de jeu non retirables.

L’ensemble de ces bonus est disponible pendant 30 jours après votre inscription. Grâce à cette offre combinée, Parions Sport s’impose comme une option intéressante pour tous types de parieurs : sportifs, turfistes ou amateurs de poker.

Comment obtenir le bonus Parions Sport ?

Accéder au bonus Parions Sport ne demande aucun effort ! Pour l'obtenir, il vous suffit de suivre attentivement ces 5 étapes :

Tout d'abord, cliquez ici pour accéder au site officiel de Parions Sport de façon sûre et sécurisée. Remplissez le formulaire d'inscription avec vos informations et suivez les instructions pour créer votre compte. Saisissez le code promo du moment. Effectuez votre premier dépôt d'au moins 5 €. Faites votre premier pari en argent réel (de minimum 5 €). Vous pouvez choisir entre un pari simple ou combiné, en pré-match ou en direct. C'est parti ! Parions Sport créditera immédiatement 100% de votre premier pari sous forme de freebets.

Par exemple, si vous déposez 5 €, vous recevrez un bonus de 5 €. Pour obtenir le montant maximum du bonus, vous devrez déposer et parier 100 € !

Les conditions clés pour obtenir les freebets Parions Sport en ligne

Une fois ces étapes franchies, obtenir le bonus de bienvenue sur Parions Sport en ligne est un jeu d’enfant ! Toutefois, il est important de noter certaines conditions.

Premièrement, le bonus est réservé à une seule offre par personne, carte bancaire, adresse IP et foyer. Voici les autres conditions pour recevoir immédiatement vos freebets :

Expiration : vous pourrez bénéficier du bonus pendant une période de 30 jours après votre inscription .

. Paris éligibles : vous pourrez choisir de parier en pari simple ou combiné, en pré-match ou en direct.

Gains : seuls les gains nets sont retirables.

Cote minimale : aucune cote minimale n’est requise !

Mon avis final sur le bonus : C'est sans aucun doute l'offre la plus généreuse actuellement sur le marché. Avec potentiellement 450€ de bonus, Parions Sport gâte vraiment ses nouveaux joueurs.

Focus sur les meilleures promotions Parions Sport Basket et Paris en Ligne

Parions Sport propose des offres régulières pour maximiser vos gains et sécuriser vos mises :

Parrainage : 20€ offerts pour vous, et jusqu’à 40€ pour vos amis.

PSTV : regardez en direct la NBA, la Bundesliga, LaLiga et bien plus.

Cash Out : encaissez vos gains partiels ou totaux avant la fin du match.

Combi Boosté : bénéficiez de jusqu'à 50% de gains supplémentaires sur vos paris combinés.

Pari Sur Mesure : créez des combinés personnalisés sur un seul et même match.

En ce moment, vous avez une promotion “En Roue Libre” pendant toute la du Tour de France. Pendant toute la durée du Tour de France, profitez d’une offre simple et avantageuse :

votre 1er pari perdant sur la compétition est remboursé jusqu’à 10€ en crédits de jeu !

Parions Sport propose une promotion “En roue libre” sur le Tour de France 2025.

Voici comment en bénéficier :

Le remboursement est effectué le lendemain de chaque étape, dès 16h.

Inscrivez-vous et cliquez sur « Je participe » .

. Placez un pari sur une étape avec une cote minimum de 2.00 .

. Si votre pari est perdant, vous recevez jusqu'à 10€ en crédits de jeu.

⚠️ Attention : certains paris ne sont pas pris en compte dans cette offre. Les mises placées en freebets, les paris annulés, ceux ayant fait l’objet d’un cashout ou utilisant des cotes boostées sont exclus du remboursement. De plus, un seul pari peut être remboursé par joueur pour l’ensemble du Tour, et un seul pari par type de mise est éligible.

Mon avis final sur les offres du moment : le nombre de défis et de promotions ne sont pas très élevés… En étant en plein été (la période la plus creuse), nous attendons avec impatience la reprise des compétitions, notamment la NBA. En espérant que les offres suivront.

Comment s’inscrire sur Parions Sport en Ligne ?

Parions Sport vous offre la possibilité de vous inscrire via un processus gratuit, facile d'accès et surtout rapide ! L'inscription ne prendra que 3 minutes de votre temps.

L'inscription sur Parions Sport est gratuite et ne prend seulement que 3 minutes.

Pour commencer, il vous suffit d’accéder à la page d'accueil de l'opérateur en cliquant sur l’un sur ce liens sécurisés. Une fois sur le site, cliquez sur le bouton vert « Se connecter » situé en haut à droite.

Ensuite, suivez les étapes suivantes :

Données de connexion Entrez votre e-mail et choisissez un mot de passe sécurisé.

Ajoutez un code promo Pour bénéficier de l'intégralité des bonus, entrez bien le code promo.

Coordonnées Entrez votre numéro de téléphone.

Informations personnelles Saisissez vos données personnelles telles que nom, prénom, adresse et date de naissance..

Limites de jeu Définissez vos limites de jeu. N'oubliez pas qu’il est possible de modifier ces informations à tout moment !

Premier dépôt Choisissez le montant à créditer et n’oubliez pas qu’un dépôt de 5 € suffit pour accéder au bonus.

Une fois ces étapes complétées, il ne vous reste plus qu’à accepter les conditions générales du site, ajouter vos informations bancaires et effectuer votre premier dépôt. Attention ! N'oubliez pas que pour pouvoir retirer vos éventuels gains, il sera nécessaire de faire vérifier votre compte !

Pour des raisons de sécurité, vous devrez fournir des documents justifiant votre identité. Cela répond aux exigences du processus KYC imposé par la réglementation :

Une copie de votre carte d'identité recto-verso

Un relevé de compte bancaire

Un justificatif de domicile (par exemple, votre dernière facture d'électricité)

Vous pourrez commencer à parier avant d’avoir téléchargé tous vos documents, mais ces derniers seront indispensables lors du retrait de vos gains. Selon le service client, la validation des documents prend environ 3 jours ouvrables.

Mon avis sur le processus d'inscription de Parion Sport : Le processus d’inscription sur PSEL est rapide et intuitif, avec une vérification KYC obligatoire mais simple à finaliser.

Les principaux types de paris disponibles sur Parions Sport En Ligne

Pari Simple Un seul pronostic ; gain = mise × cote (jusqu'à 20 simples dans un même panier) Pari Combiné 2 à 20 sélections ; toutes doivent être justes pour gagner ; les cotes sont multipliées pour former une cote totale Pari Multiple / Système 3 sélections ou plus organisées en sous-combinaisons (par ex. 2/3, 4/6) laissant un droit à l'erreur selon la configuration choisie Pari Sur Mesure Bet-builder interne : 2 à 10 pronostics sur un même match (score, buteur, corners…) pour générer sa propre cote Pari Live & Cash Out Mise placée une fois l'événement commencé + Option de revente anticipée pour sécuriser un gain ou limiter une perte Combi Boosté & Cotes Boostées Bonus jusqu'à +100% sur les gains combinés + Happy Hours avec cotes temporairement gonflées Marchés disponibles 1N2, double-chance, score exact, over/under, handicap, buteur, BTTS, long-terme et plus de 60 sports couverts

Astuce : Vous pouvez mélanger tous les types de paris. Par exemple, ajouter un Pari Sur Mesure dans un Combiné, puis utiliser le Cash Out en live. Chaque sélection doit afficher le pictogramme correspondant (live, cash out, boost…). Le panier calcule automatiquement la cote totale et le bonus éventuel.

Mon avis pour joueur sur Parions Sport : Les types de paris proposés sont variés et efficaces. Pouvoir les combiner facilement est un réel avantage chez ce bookmaker.

Analyse des méthodes de paiement sur Parions Sport en ligne

Parions Sport en ligne propose aux parieurs français un éventail de solutions de paiement sécurisées et adaptées à tous les profils. Que ce soit pour alimenter son compte ou encaisser ses gains.

Le bookmaker garantit des paiements 100% sécurisés et protégés grâce à la technologie SSL. Il propose 5 méthodes de dépôt et uniquement 1 méthode pour effectuer des retraits.

Avis sur les dépôts de Parions Sport :

Parions Sport en ligne propose cinq moyens principaux pour effectuer un dépôt. Pour la majorité (cartes bancaires, portefeuilles électroniques et tickets prépayés), le montant minimum est fixé à 5 €.

En revanche, le virement bancaire exige un dépôt minimum de 500 €. Une fois l’opération validée, les fonds sont généralement disponibles instantanément pour toutes les méthodes, sauf pour le virement qui peut prendre 2 à 3 jours ouvrés.

Méthode de dépôt Montant minimum Frais Délai de disponibilité Carte bancaire (Visa, Mastercard, CB) 5 € Aucun frais Instantané Apple Pay 5 € Aucun frais Instantané PayPal 5 € Aucun frais Instantané Paysafecard (ticket prépayé) 5 € Aucun frais Instantané Virement bancaire 500 € Aucun frais FDJ 2 – 3 jours ouvrés

Astuce : Pour un dépôt par virement, utilisez impérativement le même IBAN que celui enregistré sur votre compte. N’oubliez pas d’indiquer votre identifiant joueur dans la section « Virement » de votre espace personnel, sinon le paiement risque d’être refusé.

Mon avis pour joueur sur Parions Sport : Les types de paris proposés sont variés et efficaces. Pouvoir les combiner facilement est un réel avantage chez ce bookmaker.

Le choix de méthodes disponibles est assez varié. Bien que nous regrettons l’absence de Skrill et Neteller, très appréciés par les joueurs français. Le montant minimum du dépôt par virement bancaire est plus élevé que la moyenne des sites de paris.

Critique sur les retraits de Parions Sport

Le retrait peut uniquement être effectué par virement bancaire, conformément à la loi française. Dès que votre compte est validé (photocopie de pièce d’identité, RIB/IBAN et saisie du code confidentiel reçu par courrier), vous pouvez demander un virement à partir de 0,01 € sans frais supplémentaires.

En général, les petits montants (jusqu’à 300 €) sont traités instantanément, tandis que pour des sommes plus importantes, comptez jusqu’à 48 heures de traitement.

Critère Détail Montant minimum 0,01 € Montant maximum Aucun plafond communiqué (déterminé par la limite de virement) Délais de traitement Instantané pour ≤ 300 € ; 48 h pour > 300 € Conditions préalables Compte validé (ID, RIB/IBAN, code confidentiel) Frais de retrait Aucun frais FDJ pour un retrait par semaine ; 5 % facturés au-delà (hors virement)

À noter : le virement est crédité sur votre compte bancaire sous 3 à 5 jours ouvrés après traitement, selon votre établissement bancaire. Des justificatifs incomplets peuvent bloquer votre paiement.



Parions Sport est l’un des rares bookmakers à offrir une option de virement instantané ! Nous avons également apprécié que l'opérateur n’impose aucune commission sur les retraits.

Que vaut l'application mobile Parions Sport sur iOS & Android ?

Jouer sur Parions Sport devient encore plus simple grâce à son application officielle, téléchargeable directement depuis le Google Play Store ou l'App Store. Nous avons testé l'app Parions Sport sur un Samsung Galaxy S21 et un iPhone 13.

L'application mobile Parions Sport se télécharge sur l'App Store ou le Google Play Store.

La première caractéristique qui nous a frappés est sa capacité à offrir une expérience fluide sans perte de fonctionnalités par rapport au site web. Parmi les fonctionnalités les plus significatives, nous avons trouvé :

Accès facile et direct à toutes les types de paris

Gestion de compte simple et intuitive

Possibilité de retrait ou de dépôt

Chat en direct avec le service client

L’app est moderne et intègre parfaitement les dernières technologies, comme la connexion par empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Voici ce que nous avons le plus apprécié :

Boutons : grands, visibles et facilement cliquables

grands, visibles et facilement cliquables Interface : une combinaison de couleurs qui ne fatigue pas les yeux

une combinaison de couleurs qui ne fatigue pas les yeux Navigation intuitive : menu hamburger, avec accès rapide à toutes les sections

Maintenant comparons l'application mobile et le site Parions Sport.

Application vs site mobile Parions Sport : Quel est le meilleur ?

À travers les tests effectués, nous avons eu l'occasion de comparer l'app Parions Sport avec la version mobile du site, afin de vous aider à déterminer quel est le choix le plus adapté à vos besoins. Ci-dessous nos observations.

Performances et vitesse

Nous avons constaté que l’app est plus réactive que le site mobile, avec des temps de chargement réduits, surtout lors des paris en direct. Le site mobile, bien que très efficace, a présenté des ralentissements lors des périodes de forte affluence.

Accès aux fonctionnalités

Via l'app, la gestion du compte, les paris et les paiements sont accessibles de manière directe et intuitive. Sur le site mobile, les mêmes fonctions nécessitent d’un peu plus de clics et d'étapes, mais sont également très accessibles.

Espace et interface

L'app propose une interface épurée avec des boutons bien dimensionnés, idéals pour une utilisation à une main, sans erreurs de frappe. Le site mobile est responsif mais tend à résulter plus encombré visuellement et moins immédiat dans la navigation.

Accès hors ligne

L'app permet la consultation hors ligne des données déjà chargées, ce qui est pratique en cas de déconnexion. Le site mobile, étant basé sur un navigateur, nécessite toujours d’une connexion active.

Consommation de batterie et de données

L'app est optimisée pour réduire la consommation de données et de batterie. Après deux heures de jeu, moins de 20% de la batterie ont été consommés sur chacun des deux appareils testés ! Le site mobile, devant recharger les contenus à chaque changement de page, est moins efficace.

Notre préférence va à l'application Parions Sport, plus rapide, ergonomique et agréable. Toutefois, le site mobile reste une alternative solide, bien optimisée pour parier sans téléchargement.

Mon avis sur les paris en direct & le streaming de Parions Sport

Ce bookmaker francais fait fort dans ces fonctionnalités. Analysons-les en détails.

Parier en direct sur vos match NBA

Parions Sport offre à tous les joueurs la possibilité de parier en temps réel sur environ 20 sports différents grâce à sa fonctionnalité PSTV. Cette fonctionnalité permet de moduler ses paris pendant le déroulement du match, en suivant l’évolution des cotes.

Avec PSTV, regardez tous vos paris en direct grâce à cette fonctionnalité.

Parmi les nombreuses disciplines proposées par Parions Sport, le basket-ball occupe une place prépondérante, grâce au nombre d'événements en direct disponibles pour les matchs majeurs tels que :

NBA

Euroleague

Ligue des champions FIBA

Europe Cup

Comment regarder les matchs en streaming sur Parions Sport ?

Contrairement à certains concurrents, Parions Sport exige que ses utilisateurs soient inscrits et aient effectué un dépôt pour pouvoir suivre les matchs en streaming en direct.

Mais pas de panique, la procédure est très simple :

Inscrivez-vous depuis la page d'accueil Effectuez votre premier dépôt (minimum 5€) Cliquez sur la section « Live » ou choisissez votre sport Cliquez sur le logo PSTV et profitez du match

Nous avons testé le streaming et avons particulièrement apprécié la qualité HD. Toutefois, nous avons constaté quelques ralentissements pendant les heures de pointe.

Le live betting et le streaming sur Parions Sport sont efficaces et bien pensés. Les amateurs de basket apprécieront particulièrement la couverture des matchs NBA et Euroleague en direct.

Critique du service client Parions Sport en Ligne

Lors de notre analyse de la plateforme Parions Sport, nous avons testé directement le service client afin d'évaluer sa qualité et sa réactivité.

Les infos su SAV du bookmaker

La plateforme offre plusieurs méthodes de contact :

Téléphone ( 09 69 36 60 60 ) : lun-sam de 9h à 21h, dimanche de 14h à 18h

( ) : lun-sam de 9h à 21h, dimanche de 14h à 18h Live Chat du lundi au dimanche, de 9h à minuit

du lundi au dimanche, de 9h à minuit Formulaire de contact disponible 24/7

Nous avons également apprécié la section FAQ, bien conçue et divisée en plusieurs catégories. Toutes les questions les plus fréquentes sont couvertes : paris sportifs, bonus, paiements, inscription et gestion du compte.

Parions Sport est également actif sur les principales plateformes sociales, telles que Instagram, X (Twitter) et Facebook.

Test du service client Parions Sport

L'équipe de BasketUSA a contacté le service client via le live chat pour savoir si les retraits via Skrill étaient possibles. La discussion a d’abord été filtrée par un bot automatique, un vrai plus selon nous, car cela permet d’orienter rapidement la demande sans perdre de temps !

En moins de 3 minutes, un conseiller a répondu de manière claire et précise.

Le service client Parions Sport est réactif et professionnel. Le live chat offre des réponses rapides et claires, même pour les questions techniques.

Pour quel profil de parieur Parions Sport est-il le plus adapté ?

Profil Atouts clés Fans de basket Cotes NBA supérieures, 400+ marchés par match, promotions dédiées (ODD boosts, défis Paris Games 2025) Parieurs aguerris Cote min 1,10, mise min 0,10 €, outils Cash Out et Bet Builder pour stratégies d’arbitrage Débutants prudents Bonus de bienvenue 100 €, interface FDJ rassurante, support client 7j/7 Moins adaptés Pas d’e-sports ni de Fantasy League, absence de Skrill/Neteller, streaming parfois lent

Nous conseillons Parions Sport aux amateurs de basket-ball expérimentés qui recherchent une plateforme sécurisée et performante. Les parieurs aguerris et exigeants trouveront leur bonheur, notamment grâce à des cotes compétitives sur les événements mineurs et les équipes moins favorites.

Nous tenons à vous rappeler que la cote minimale chez Parions Sport est de 1,10. Alors que le montant minimum de votre mise est de 10 centimes.

Inscrivez-vous sur Parions Sport aujourd'hui et profitez d’un bonus de 100 € et plus de 400 options de paris sur le basket-ball !

Que vaut Parions Sport face aux site de pari sportif ? Le comparatif 2025

Nos experts ont comparé les principales plateformes de paris sportifs en France, en mettant en lumière les atouts et faiblesses de chacune, pour vous aider à mieux positionner Parions Sport en Ligne.

Bookmakers Bonus 100% jusqu'à 100 € 100 € + 10 € sans dépôt à la validation du compte 100 € en freebets 100€ remboursés en freebets + 10€ sans dépôt Niveau cotes Compétitives, en dessus de la moyenne Moyennes à bonnes Dans la moyenne du marché Correct, surtout en NBA Nombre de sports/paris 20+ sports 400+ options de paris 10+ sports 160+ options de paris 19 sports 350+ options de paris +25 sports / nombreux marchés & MyBet Cash Out ✅ ✅ ✅ ✅ Bet Builder ✅ ✅ ✅ ✅ Streaming ✅ ✅ ✅ ✅ Grilles ✅ ❌ ❌ ❌ App mobile ✅ ✅ ✅ ✅ Parrainage ✅ ✅ ❌ ✅ Note globale ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ Lien d'inscription Voir l'offre Parions Sport Voir l'offre Betsson Voir les offres de Bwin Voir l'offre Unibet

Parions Sport domine avec les meilleures cotes, le plus grand choix de paris et des grilles exclusives. Betsson séduit avec un bonus sans dépôt, mais son offre reste plus limitée en sports et options.

Bwin propose un bon équilibre entre bonus et diversité de paris, mais sans grilles ni parrainage. Le bookmaker Unibet se démarque par une offre très complète : nombreux sports, fonctionnalités essentielles (Cash Out, Bet Builder, Streaming), bonus mixte intéressant (100€ remboursés + 10€ sans dépôt) et programme de parrainage.

Côté cotes, Parions Sport et Unibet restent les plus compétitifs.

Par rapport aux sites de paris sportifs Français, Parions Sport de la FDJ se position comme un acteur majeur, à égalité avec Unibet. Même si le bonus qui peut attendre 450€, fait pencher la balance en faveur de Parions Sport.

Parions Sport, le meilleur bookmaker en France ?

Après plus de 72 heures de test, nous retenons que Parions Sport en ligne est une plateforme fiable, sécurisée et bien adaptée aux parieurs expérimentés. C'est sans aucun doute l’un des meilleurs bookmakers pour parier sur la NBA en France. Dans la globalité, c'est celle qui nous a apporté le plus de satisfaction tant sur le bonus que sur les fonctionnalités.

Grâce à ses fonctionnalités et son bonus, Parions Sport fait partis des meilleurs bookmakers FR.

PSEL se distingue grâce à une interface fluide, idéale pour les parieurs réguliers comme débutants. Son partenariat avec la NBA apporte des cotes très compétitives. Enfin, ses nombreuses promotions ciblées séduisent particulièrement les passionnés de basket.

Nous avons particulièrement aimé le bonus généreux (100 €) et la fiabilité garantie par la FDJ. L'expérience des paris en direct est intuitive avec de nombreuses options disponibles. Néanmoins, l’absence de certains portefeuilles électroniques populaires (Skrill ou Neteller) et quelques ralentissements du streaming restent à améliorer.

Avantages Bonus de bienvenue attractif (jusqu'à 450 €)

Bonus de bienvenue attractif (jusqu'à 450 €) Excellentes cotes sur la NBA

Excellentes cotes sur la NBA Partenariat solide avec la NBA

Partenariat solide avec la NBA Interface fluide et intuitive

Interface fluide et intuitive Application mobile performante

Application mobile performante Service client réactif et disponible Inconvénients Absence de Skrill et Neteller

Absence de Skrill et Neteller IStreaming parfois lent en heure de pointe

IStreaming parfois lent en heure de pointe Pas de e-Sports et Fantasy League

Pour le site de pari sportif Parions Sport, sa note globale de 4,5 sur 5 ⭐!

Si vous souhaitez comparer l'ensemble des bookmakers en France, vois les 10 meilleurs sites de paris sportifs en 2025.

