Bonus Winamax : comment obtenir les 350€ de bonus lors de l’inscription en Juillet 2025 ?

Bénéficiez du meilleur bonus de bienvenue sur Winamax actuellement avec 100€ offerts en CASH sur le premier pari sportif et 250€ sur le poker. Soit 350€ au total en Juillet 2025.

Dans cet article, nous expliquons le fonctionnement complet du bonus Winamax. Vous découvrirez comment l’utiliser et les conditions à remplir. Enfin, nous verrons comment il se positionne face aux autres bookmakers.

Bonus Winamax : les avantages et les offres disponibles sur le bookmaker

Voici les principaux bonus et les offres que proposent le site de paris sportifs aux joueurs avec le code promo Winamax :

Quel est le bonus Winamax sport ?

Avec le bonus Winamax, profitez d’un remboursement de votre premier pari sportif jusqu’à 100€ en cash. Ce bonus s’aligne sur les principales offres des autres bookmakers en France mais sa spécificité avec un bonus en cash lui permet de se démarquer.

Remboursement du bonus de bienvenue jusqu'à 100€ en CASH avec Winamax.

Les deux points à retenir du bonus Winamax Sports :

Le bonus en cash vous est crédité dans un délai de 24 heures après le résultat de votre pari.

après le résultat de votre pari. Votre 1er pari perdant est remboursé à 100%, dans la limite de 100€ en cash.

Bonus Winamax Poker : jusqu'à 250€ offerts

Le bonus Winamax Poker permet d’obtenir jusqu’à 250€ selon le montant du premier dépôt. Ce montant est crédité par tranches de 10 %, à débloquer uniquement en jouant au poker. Chaque tranche s’active après avoir cumulé un certain nombre de Miles sur les tables. Par exemple, un dépôt de 100 € donne droit à 10 € débloqués à chaque palier atteint.

250€ de bonus offerts pour jouer sur le poker avec Winamax.

En parallèle, Winamax offre des tickets Expresso utilisables sur des formats de poker rapides. L’offre s’active dès 5 € déposés, avec un nombre de tickets qui varie selon le montant choisi. Ces tickets peuvent valoir entre 0,25 € et 5 €, selon votre dépôt initial.

Ce système de bonus convient aux joueurs qui veulent tester différents formats de poker. Il permet aussi de rentabiliser son dépôt sans prendre de risques immédiats.

Comment obtenir le bonus Winamax ?

Profiter du bonus Winamax est simple et rapide ! Suivez ces étapes pour débloquer jusqu’à 100 € en cash sur votre premier pari, et jusqu’à 250 € supplémentaires sur le poker. Voici comment faire.

Créez votre compte sur Winamax Commencez par vous rendre sur le site officiel ou téléchargez l’app Winamax. Cliquez sur « Inscription » en haut à droite, puis complétez les informations suivantes : Vérification : validez votre inscription via le lien envoyé par email ou SMS

Identifiants : une adresse email valide + un mot de passe sécurisé

Informations personnelles : nom, prénom, date de naissance, adresse complète

Plafond de dépôt : définissez vos limites de jeu selon vos préférences Entrez le code promo Winamax Le code promo ne s’ajoute pas au moment de l’inscription, ce qui peut surprendre. Voici la démarche exacte pour l’activer : Saisissez le code et validez

Connectez-vous à votre espace personnel

Allez dans la rubrique « Mes Avantages »

Cliquez sur « Code promo » dans le menu latéral Validez votre compte Pour sécuriser votre compte et retirer vos gains, vous devez envoyer les documents suivants : Une pièce d’identité (CNI, passeport ou permis)

Un RIB à votre nom

Un justificatif de domicile (facture, avis d’imposition, etc.) Vous pouvez jouer avant validation, mais pour éviter tout blocage de retrait, envoyez vos justificatifs dès que possible. Effectuez un premier dépôt Pour être éligible au bonus, réalisez un premier dépôt d’au moins 10 €. Winamax accepte plusieurs méthodes de paiement : Carte bancaire (Visa / Mastercard)

PayPal

Skrill ou Neteller

Virement bancaire

Apple Pay

PaySafeCard

Neosurf Pour un traitement immédiat et anonyme, nous vous conseillons d'utiliser les portefeuilles électroniques. Évitez le virement bancaire si vous souhaitez parier tout de suite : cela peut prendre jusqu’à 5 jours. Placez votre premier pari NBA Une fois votre dépôt réalisé, il ne vous reste plus qu’à placer votre premier pari pour activer le bonus : Connectez-vous à votre compte Winamax Cliquez sur l’onglet « Sport », puis sélectionnez « Basket » Choisissez un match NBA à venir Sélectionnez un type de pari (victoire, total de points, etc.) Assurez-vous que la cote est au minimum de 1,05 Indiquez votre mise et validez le pari Notre test du bonus Winamax : nous avons déposé 50 € et parié sur la victoire des Boston Celtics contre les Lakers avec une cote de 1,12. Résultat : pari perdu. Winamax nous a remboursé les 50 € en cash dès le lendemain. Aucun freebet, aucun blocage : le bonus fonctionne parfaitement, idéal pour parier sans risque sur la NBA !

Quelles sont les conditions du bonus Winamax ?

Une fois votre inscription finalisée et le code promo activé, l’accès au bonus Winamax devient simple et transparent. Néanmoins, quelques règles clés doivent être respectées pour en profiter pleinement.

Éligibilité au bonus

Cette offre est exclusivement réservée aux nouveaux inscrits résidant en France, avec un seul bonus autorisé par personne et par carte bancaire. Le code promo reste valable pendant 6 mois après la création du compte ! Cela offre un confort unique pour planifier un pari pertinent en NBA, par exemple en attendant les playoffs.

Conditions du premier pari

Le bonus s’applique sur le tout premier pari sportif réalisé après dépôt. La cote minimale requise est de 1,05, ce qui rend l’offre accessible à tous types de parieurs. À noter que les paris utilisant le Cash Out ou les grilles sont exclus de la promotion !

Pour profiter du bonus de bienvenue Winamax, vous devrez miser sur une cote minimale de 1,05

Montant du dépôt

Le remboursement correspond à 100% du montant misé. Pour bénéficier du montant maximum (100 €), il est donc nécessaire de déposer et parier 100 €. Un dépôt inférieur (par exemple 10 €) entraîne un remboursement équivalent, dans la même limite.

Conditions de retrait

Le principal avantage de ce bonus : le remboursement est effectué en argent réel, sans aucune condition de mise ! Vous êtes libre de retirer cette somme ou de la rejouer, selon vos envies. Nous trouvons que les conditions du bonus Winamax sont très attractives, notamment grâce à la cote minimale basse (1,05) qui facilite la prise en main.

L’exclusion du Cash Out est classique, mais le remboursement en argent réel sans condition de mise constitue un vrai avantage, offrant une grande liberté au joueur. La nécessité de miser le dépôt encourage aussi une gestion saine du budget. Une offre claire et équilibrée !

Comment utiliser le bonus Winamax pour parier sur la NBA ?

Nous vous expliquons comment utiliser le bonus Winamax sur les rencontres NBA, avec des conseils de nos experts Basket USA pour maximiser vos chances de succès :

Activez votre bonus Après votre inscription, entrez le code promo dans l’onglet « Mes avantages ». Conseil : déposez 100 € pour maximiser le remboursement, mais adaptez à votre budget ! Choisissez un match NBA Rendez-vous dans la section « Basket » puis « NBA ». Sélectionnez une rencontre à venir. Conseil : ciblez les matchs entre équipes de conférences différentes ou les back-to-backs, souvent déséquilibrés. Analysez les statistiques et absences Consultez les dernières performances, le calendrier, et les blessures (via l’injury report). Conseil : une star absente peut changer la dynamique et faire grimper la cote d’un outsider ! Placez un pari simple à cote minimale de 1,05 Evitez les combinés. Misez sur une cote entre 1,40 et 1,80 pour un bon équilibre. Conseil : parier sur un favori à domicile avec un bon bilan est souvent payant.

Enfin, gagnez… ou soyez remboursé ! Si votre pari est perdant, Winamax vous rembourse en cash, sans conditions. Vous pouvez ensuite retirer cette somme ou retenter votre chance !

⚠️ Ce bonus est aussi disponible depuis l'appli mobile Winamax.

Les autres bonus et promotions Winamax

Si vous avez déjà profité du bonus Winamax, sachez que ce n’est qu’un début ! La plateforme propose régulièrement de nombreuses promotions, aussi bien sur l’ensemble des sports que spécifiquement sur le basket et la NBA, avec une sélection de boosts et d’offres attractives.

Programme de parrainage Winamax

Vous pouvez inviter vos amis à rejoindre Winamax et recevoir jusqu’à 20 € : 10 € en argent réel plus 10 € en paris gratuits. Votre parrainé reçoit également 20 € dès son premier dépôt d’au moins 10 €.

Bénéficiez de 20€ en parrainant vos amis

Pour bénéficier de cette offre, il suffit de transmettre votre lien personnalisé depuis votre espace joueur.

Bonus “Garantie 5 Majeur”

Si le joueur sur lequel vous pariez démarre le match en tant que titulaire (5 majeur) mais joue moins de 12 minutes, Winamax vous rembourse votre pari en cash (pour les mises réelles) ou en freebets (pour les mises freebets), sans condition de cote ni limite de remboursement.

Faites vous remboursez votre pari si votre joueur passe moins de 12 minutes sur les parquets

Cette garantie s’applique à tous les paris “paliers” NBA perdants liés aux joueurs titulaires, hors exclusions et Cash Out. Le remboursement intervient sous 24h. C’est une sécurité précieuse pour limiter le risque lié aux changements imprévus dans le temps de jeu des stars NBA.

MyMatch NBA : une exclusivité Winamax

MyMatch est une fonctionnalité exclusive de Winamax qui vous permet de créer un pari personnalisé en combinant plusieurs types de marchés au sein d’un même match NBA.

Par exemple, vous pouvez mixer le résultat final de la rencontre avec des performances précises de joueurs (comme le nombre de points, de rebonds ou de passes décisives), ou encore avec des événements spécifiques (comme le vainqueur du premier quart-temps ou le joueur qui marquera le plus).

Personnalisez vos paris avec MyMatch sur Winamax

Contrairement aux paris combinés traditionnels qui couvrent plusieurs rencontres, MyMatch se focalise sur un seul événement, ce qui, à notre avis, limite considérablement les risques liés au pari multiple. De plus, nous constatons que les cotes proposées avec MyMatch sont souvent plus généreuses que celles des paris simples classiques.

Autres promotions sport et poker

Winamax renouvelle régulièrement ses offres, notamment pour les passionnés de NBA :

Winamax Islands du 20 au 27 juillet 2025 Plus de 3 millions d’euros garantis à gagner sur une semaine de tournois explosifs. Super Freeroll du 16 juin au 31 août 2025 Tournois gratuits ouverts à tous, avec 200 000 € de prix à partager. Alerte Expresso en cours Participe à un Expresso et décroche un jackpot jusqu’à 1 000 000 €. En prime : une place dans l’émission TV. Road to Series tous les jours Tente ta chance pour te qualifier aux tournois phares des Winamax Series. Combo Booster Maximisez les gains de vos combinés de 3 sélections jusqu'à 1000 sélections. Cotes boostées sur le basket Augmentez vos gains grâce à des cotes boostées pouvant aller jusqu’à +50% sur vos paris combinés.

Maximisez vos gains en jouant avec des cotes boostées sur Winamax

Nos conseils d'expert pour bien utiliser votre bonus Winamax

Pour tirer le meilleur parti de votre bonus Winamax, il est important de connaître les bonnes pratiques et d’éviter certaines erreurs courantes. Après avoir testé le bonus, nous avons mis au point quelques recommandations utiles :

A faire Cibler une cote entre 1,40 et 1,80

Cibler une cote entre 1,40 et 1,80 Faire un pari simple en pré-match

Faire un pari simple en pré-match Utiliser MyMatch avec modération : max 2 à 3 options corrélées

Utiliser MyMatch avec modération : max 2 à 3 options corrélées Vérifier les absences et stats des équipes

Vérifier les absences et stats des équipes Déposer le montant que vous êtes prêts à parier entièrement A ne pas faire Choisir une cote trop basse (1,05) uniquement pour sécuriser

Choisir une cote trop basse (1,05) uniquement pour sécuriser Utiliser le Cash Out sur votre premier pari

Utiliser le Cash Out sur votre premier pari Empiler trop d'événements pour booster artificiellement la cote

Empiler trop d'événements pour booster artificiellement la cote Parier sur les stars connues ou le résultat final

Parier sur les stars connues ou le résultat final Déposer peu (ex : 10€) et rater l'effet maximal du bonus

Comparatif entre le bonus Winamax et celui de la concurrence en 2025

L’équipe de Basket USA a analysé en détail les bonus de bienvenue des meilleurs sites de paris sportifs en 2025. Voici notre comparatif objectif, basé sur la valeur réelle des bonus, leur accessibilité, les conditions de retrait et leur pertinence pour les paris NBA.

Bonus de bienvenue Dépôt minimum Cote minimale Expiration Exceptions Activer le bonus

Winamax 100€ remboursés en cash en cas de pari perdant 10€ 1,05 6 mois Cash Out, grilles Activer le bonus Winamax



Parions Sport 100% jusqu'à 100€ en freebets 5€ Aucune restriction 30 jours Cash Out Activer le bonus Parions Sport

Betclic 100€ en cash en cas de pari perdant avec le code BETUSA 10€ Aucune restriction 30 jours Cash Out, paris système, paris annulés Activer le bonus Betclic

Unibet Jusqu'à 100€ remboursés en freebets 5€ 1,50 15 jours Cash Out Activer le bonus Unibet

Vbet 100€ en freebets en cas de pari perdant avec le code VBETUSA 10€ 1,10 30 jours Cash Out, paris système, paris annulés Activer le bonus Vbet

Notre analyse comparative des bonus

Selon nous, Winamax tire clairement son épingle du jeu grâce à un atout majeur rarement vu ailleurs. Un remboursement intégral en argent réel, là où la plupart des concurrents se limitent à des freebets. Autre avantage non négligeable : les utilisateurs disposent de 6 mois pour activer l’offre, un délai nettement supérieur à la moyenne du marché. Côté accessibilité, Betclic et le bonus Parions Sport facilitent la prise en main avec l’absence de cote minimale. Mais si l’on regarde uniquement les sites qui en imposent une, Winamax reste le plus souple avec un seuil très bas fixé à 1,05. Pensez aussi à le comparer au bonus Unibet et bonus de bienvenue Bwin.

À qui nous recommandons le bonus Winamax ?

Pour conclure, nous avons identifié les profils de parieurs qui, comme nous, devraient y trouver un réel avantage :

Débutant ou prudent La cote minimale très basse (1,05) et le remboursement cash limitent fortement le risque Parieur occasionnel sur la NBA Vous pouvez activer le bonus même en pariant sur un seul match important dans la saison Spécialiste NBA analytique Grâce à MyMatch, vous pouvez combiner vos lectures précises (rebonds, points, quart-temps…) dans un seul pari Parieur patient Les 6 mois de validité permettent d'attendre un moment stratégique (retour d'une star, Play-in, etc).

Avis sur le bonus Winamax : notre verdict

Après avoir testé le bonus Winamax dans le cadre de paris NBA, notre équipe a livré un verdict clair : c’est l’un des bonus les plus souples et sécurisants du marché. Le remboursement en argent réel, la durée de validité étendue à 6 mois, ainsi qu’une cote minimale de seulement 1,05 en font une offre particulièrement accessible et transparente.

Points forts Bonus intéressant : 100€ offerts en cash retirable

Bonus intéressant : 100€ offerts en cash retirable Offre sport cumulable avec l'offre poker, soit 350€ de bonus à l'inscription

Offre sport cumulable avec l'offre poker, soit 350€ de bonus à l'inscription Bonus valide pendant 6 mois après son déblocage Points faibles Impossibilité de jouer en Cash Out pour profiter du bonus

Impossibilité de jouer en Cash Out pour profiter du bonus Obligation de perdre son premier pari pour recevoir le bonus

FAQ – Bonus Winamax