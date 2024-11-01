Application NetBet : télécharger l’appli mobile sur Android et IOS en Septembre 2025

Téléchargez l'application NetBet pour smartphone via le Google Play Store ou l'App Store. Une fois l'app sur votre smartphone, ouvrez un compte pour commencer à parier. Pour télécharger facilement l'application mobile NetBet, suivez les étapes suivantes :

Cliquez sur le bouton ci-dessus.

Lancez le téléchargement depuis le Google Play Store ou l'App Store.

Lorsque le téléchargement est terminé, lancez l'appli NetBet.

Ouvrez alors un compte avec le code promo NetBet.

Application Netbet 5 rating ✅ Disponible sur iOS et Android

✅ Bonus jusqu'à 100€ en freebets

✅ Regardez des événements Live en streaming grâce à la NBTV

Comment télécharger l'application NetBet Android ?

L’application NetBet est disponible gratuitement sur Android, via le Google Play Store. Voici comment l'installer sur votre smartphone Androïd :

Ouvrez le Google Play Store. Recherchez “NetBet” dans la barre de recherche. Lancez le téléchargement, puis installez l’appli. Ouvrez l’application et accédez à votre compte ou ouvrez en un si vous êtes un nouvel inscrit.

Installez l'application mobile NetBet sur Android

Attention, vérifiez que les sources inconnues sont autorisées dans vos paramètres, en particulier si vous téléchargez depuis un fichier APK.

Support Google Play Store
Notation 2,3/5 ⭐ (751 notes)
Langues disponibles Français
Compatibilité OS Android 10.0 ou version ultérieure
Taille du fichier 40,4 Mo
Âge minimum requis 18 ans minimum

Comment télécharger NetBet mobile sur IOS ?

L’application NetBet est également disponible sur l’App Store, compatible avec tous les appareils iOS récents (iPhone, iPad ou Mac). Si vous utilisez un appareil de la marque Apple, nous vous détaillons les différentes étapes pour installer rapidement l'appli :

Ouvrez l’App Store. Saisissez “NetBet” dans la barre de recherche. Cliquez sur Télécharger pour lancer l’installation se dérouler automatiquement. Une fois l’appli installée, ouvrez-la pour créer un compte joueur ou vous connecter à votre profil existant sur le site de paris sportifs.

Installez l'app mobile NetBet gratuitement sur IOS

Support App Store
Notation 2,7/5 ⭐ (547 notes)
Langues disponibles Français
Compatibilité OS iPhone, iPod touch (iOS 13.0 ou ultérieure), Mac (macOS 11.0+)
Taille du fichier 40,4 Mo
Âge minimum requis 18 ans minimum

Comment ouvrir un compte sur l'appli mobile NetBet ?

Pour réaliser votre inscription depuis l'appli NetBet, suivez les différentes étapes ci-dessous. Voici la procédure complète :

Ouvrez votre compte NetBet Téléchargez l’application mobile NetBet sur Android ou sur IOS. Cliquez ensuite sur le bouton « Inscription » en haut de la page et remplissez le formulaire avec vos données personnelles : Nom, prénom, adresse et date de naissance

Email et numéro de téléphone

Paramètres de limites de jeu selon vos préférences

Entrez un code promo NeeBet valide.

Vérifiez votre compte joueur Pour terminer votre inscription, et pouvoir retirer vos gains, la validation définitive de votre compte joueur est obligatoire. Deux pièces justificatives doivent être transmises au support du bookmaker : Une copie recto-verso d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)

Un relevé d’identité bancaire (RIB) Une fois vos documents validés, NetBet vous enverra un code d’activation par courrier postal afin de confirmer définitivement votre compte.

Réalisez un dépôt de 10€ minimum Versez au moins 10€ sur votre solde pour activer votre compte joueur sur l'app. Plusieurs moyens de paiement sont disponibles sur NetBet : Cartes bancaires (Visa, Mastercard)

PayPal

Skrill

Neteller

PaySafeCard

Virement bancaire

Neosurf A noter que pour profiter pleinement de l'offre, il est recommandé de déposer 50€ puisque le montant attribué correspond à la mise initiale de votre pari, jusqu'à 50€.

Placez votre pari NBA Après votre dépôt, vous pouvez placer votre prono sur NetBet ! Pour les fans de basket, le process est simple : Rendez-vous dans la section Basket : cliquez sur la rubrique « Sports » puis sélectionnez « Basket-ball » et « NBA ».

puis sélectionnez « Basket-ball » et « NBA ». Choisissez votre équipe et votre match préféré.

Sélectionnez le pari qui vous convient, comme par exemple : « Victoire de Boston» dans les paris 1N2, avec une cote à 1,80.

Saisissez votre mise puis confirmez votre choix : par exemple, entrez un montant de 50€, vérifiez votre sélection, puis cliquez sur « Valider le pari ».

Obtenez jusqu’à 50€ en crédits de jeu si votre premier pari est perdant Si votre pronostic n’aboutit pas, NetBet vous rembourse votre mise, jusqu’à 50€, sous forme de freebets. Ce bonus vous permet de rejouer sans risque et de tenter de gagner à nouveau. Le crédit de jeu est versé sur votre compte dès que le résultat de votre pronostic est confirmé, sans démarche supplémentaire de votre part.

Bénéficiez de 50€ de bonus supplémentaires Pendant les 30 jours qui suivent votre inscription sur NetBet, continuez à parier sur la NBA pour débloquer la seconde tranche du bonus. Vous pourrez ainsi profiter de 50€ supplémentaires en freebets selon vos mises perdantes.

Inscrivez-vous sur NetBet depuis l'application mobile

Après votre inscription sur ce bookmaker, vous pouvez approfondir avec notre test complet de NetBet, qui pourrait vous intéresser.

Télécharger l'app Netbet

Quelles sont les fonctionnalités de l'application NetBet ?

L'appli mobile NetBet propose plusieurs fonctionnalités et options que vous pouvez utiliser sur tous les sports, dont la NBA, et sur toutes les compétitions.

Bonus de bienvenue : jusqu'à 100€ en freebets

Le bonus NetBet se démarque dans sa seconde tranche tout en restant similaire dans sa première à celles proposées par les autres grands sites de paris sportifs.

Débloquez le bonus de bienvenue, jusqu'à 100€ offerts, sur NetBet

Si votre prono est perdant, NetBet vous offre jusqu’à 50€ en paris gratuits. Puis l’opérateur vous rembourse jusqu’à 50€ supplémentaires selon vos mises perdantes durant les 30 jours qui suivent votre inscription, toujours en crédits de jeu.

À noter : si votre premier pronostic est gagnant, vous conservez vos gains mais vous ne pourrez bénéficier du remboursement. D'autre part, les paris gratuits, appelés freebets, ne sont pas encaissables directement, vous devrez placer de nouveaux paris avec.

Combi Boost sur l'app NetBet

Combi Boost vous permet d’augmenter vos gains sur les paris combinés en NBA, avec un boost pouvant aller jusqu’à +75 % sur tous les sports. Pour en bénéficier, il faut inclure au minimum 4 sélections dans le combiné, chacune avec une cote d’au moins 1,50, et placer le pari en argent réel.

Boostez vos gains avec l'option Combi Boost de NetBet

À savoir que les paris en live, les paris systèmes ainsi que les paris reportés ou annulés ne sont pas autorisés. Les gains sont versés en cash, dans la limite de 20 000 €.

Grilles

Plusieurs grilles sont proposées par NetBet : La Quotidienne, La Pronofoot, La Spéciale Ligue 1, L’Européenne, etc., chacune assortie d’un jackpot précis (de 450€ jusqu'à 15 000€).

L’objectif est de réussir tous les pronostics de votre grille : chaque résultat d’une série de matchs doit être exact pour décrocher le jackpot. Il est possible de cocher une ou plusieurs options par match afin d’augmenter ses chances. La mise minimale est fixée à 1€ par grille. Seuls les résultats dans le temps réglementaire comptent (hors prolongations et tirs au but). Les gains sont répartis entre les joueurs ayant trouvé le bon score.

BetBuilder sur l'appli mobile NetBet

L’outil BetBuilder permet de créer un pari personnalisé en combinant au minimum 2 sélections sur un même événement sportif. Vous pouvez choisir parmi plusieurs options : résultat final, mi-temps, score exact, buteur, nombre total de buts, etc. Jusqu’à 12 sélections peuvent ainsi être intégrées.

Personnalisez votre pari combiné sur un seul et même match depuis l'application NetBet

A noter que certaines sélections sont incompatibles entre elles (par exemple, un pari « buteur » et un autre « moins de 0,5 buts de cette équipe »). Si l’une des sélections est annulée, le pari entier est annulé. Par ailleurs, l'option n’autorise ni le Cash Out, ni l’utilisation du Multi Boost.

Club NetBet sur mobile

Le Club NetBet est le programme de fidélité exclusif du site de paris sportifs qui permet de gagner des points et des pièces NB à chaque mise. Ces points vous font progresser dans les différents statuts, de l’Espoir jusqu’au Ballon d’Or, et donnent accès à des récompenses comme des freebets ou encore des cadeaux.

Plus la cote de votre mise est élevée, plus vous accumulez de points et de pièces : une mise à faible cote rapporte peu, alors qu’un prono à forte cote peut rapporter jusqu’à 200 points par euro parié. Dès votre pronostic, vous commencez donc à accumuler des points pour gravir les niveaux et profiter des avantages exclusifs du club.

Télécharger l'app Netbet

Application vs site mobile NetBet : quelles sont les différences ?

Pour une expérience optimale et adaptée (alertes, raccourcis, navigation rapide), l’application mobile NetBet constitue le meilleur choix. Pour un usage ponctuel ou sans téléchargement, la version mobile du site reste totalement opérationnelle avec l’avantage de ne pas occuper de mémoire sur votre smartphone.

Fonctionnalité Application mobile Version mobile du site Installation requise ✅ ❌ Compatibilité Android & iOS Tous navigateurs mobiles Accès aux promotions ✅ ✅ Paris en direct ✅ ✅ Cash Out ✅ ✅ Notifications push personnalisées ✅ ❌ Partage de paris sur réseaux sociaux ✅ ❌ Accès rapide via icône sur l’écran ✅ ❌

Quel est l'avis des utilisateurs sur l'app NetBet ?

Que ce soit sur Iphone ou smartphone classique, l'appli NetBet n'est celle qui reçoit les meilleures notes parmi tous les bookmakers…

Installez dès maintenant l'app NetBet sur IOS ou Android

Voici quelques exemples d'avis joueur. :

Google Play Store : ⭐ 2,3/5 sur 751 avis

« J'ai créé un compte que j'ai validé, ils m'ont proposé une offre où je recevais 25 € de freebets offert pour un dépôt de 50 €. En plus de cela, le bonus premier pari est remboursé si perdant. L'application est bien, les cotes sont pas mauvaises même s'il y a mieux, par contre chaque fois qu'on essaie d'utiliser le chat, ils sont toujours occupés, assez désagréable et contraignant ». Décembre 2023.

« L'application est bien, seul point négatif, la visibilité de nos paris en cours, terminés, etc.. On ne voit pas tous nos paris ». Juin 2024.

App Store : ⭐ 2,7/5 sur 547 notes

« Application qui fonctionne parfaitement ! Seul petit défaut : le classement des pays qui n’est pas par ordre alphabétique et quand on recherche un championnat exotique ça peut être un peu compliqué de temps en temps ! ». Novembre 2023.

« Alors pour avoir été inscrit sur la majorité des sites en ligne, NetBet est de loin le pire que j’ai vu, je m’explique, les cotes sont basses comparé à la moyenne très peu de diversité et de choix dans les paris interface vieille comme le monde. Mais si je viens écrire ici c’est pour vous mettre en garde sur un point IMPORTANT la validation du compte 3 semaines et toujours rien j’ai envoyé mails pas de réponse, je suis allé les contacter via le chat 24/24 pour avoir des réponses une dizaines de fois pour me dire qu’il y’a des problèmes avec l’ANJ et que dans les prochains jours ça sera résolu. Moralité ils font traîner la validation du compte pour que vous utiliser votre gain et ne pas le retirer ». Mars 2024.

Les joueurs jugent l’application NetBet globalement décevante, avec des notes basses sur Android (2,3/5) et iOS (2,7/5). Ils apprécient la fluidité et les bonus proposés, mais critiquent un service client peu réactif, une interface vieillissante, des cotes faibles et surtout des délais de validation de compte trop longs.

Télécharger l'app Netbet

Que vaut l'application NetBet face aux apps des principaux concurrents ?

Avant d'installer l'appli NetBet, nous vous dévoilons notre comparatif détaillé des meilleures applications de paris sportifs des principaux bookmakers pour choisir la plus adaptée à votre profil de joueur.

Bookmaker

NetBet

Betclic

Vbet

Parions Sport Taille 40,4 Mo 150 Mo 11 Mo 93 Mo Note moyenne 2,7 ★ 4,5 ★ 2,7 ★ 4,5 ★ Bonus 100€ en freebets 100€ en freebets 100€ en paris gratuits 460€ offerts Streaming ✅ ✅ ❌ ✅ Lien téléchargement Télécharger l'app Netbet Activer le code promo Betclic Télécharger l'app Vbet Télécharger l'app Parions Sport

L'avis de Basketusa :

L'appli Vbet séduit par ses statistiques intégrées et son IA mais l’absence de streaming limitent l’expérience. L'app mobile Betclic. possède une interface fluide et un large catalogue avec Betclic TV, idéale pour les parieurs multisports. NetBet se situe dans la moyenne avec son offre dont la seconde partie peut être compliqué à débloquer. Enfin, l'application de la FDJ Parions Sport séduit par sa simplicité et sa fiabilité pour les débutants avec un bonus cumulé de 460€, le plus élevé et de loin sur le marché. Mais ses cotes moyennes et options limitées la rendent moins compétitive pour les parieurs expérimentés.

Pourquoi choisir l'application mobile NetBet aujourd'hui ?

L’application mobile NetBet dispose d'atouts intéressants pour les parieurs avec un streaming performant via NetBet TV et une ergonomie qui tient aujourd'hui la route.

En revanche, NetBet montre certaines limites, d'où des notes mitigées. Son service client est ainsi souvent jugé peu réactif, ce qui ternit l'expérience utilisateur globale avec une validation assez lente des comptes. De plus, la seconde tranche de son offre de bienvenue reste relativement complexe à débloquer, ce qui peut aussi refroidir les clients. NetBet est donc plutôt adapté aux parieurs occasionnels.

Points forts Live streaming NetBet TV

Live streaming NetBet TV Design soigné et bonne ergonomie

Design soigné et bonne ergonomie Grilles aux jackpots élevés

Grilles aux jackpots élevés Nombreuses méthodes de paiement Points faibles Deuxième partie du bonus difficile à débloquer

Deuxième partie du bonus difficile à débloquer Service client peu réactif

Télécharger l'app Netbet

FAQ – Application NetBet

Comment télécharger NetBet ? Rendez-vous sur le Google Play Store (Android) ou l’App Store (iOS), recherchez “NetBet”, téléchargez et ouvrez l’application.

Quels moyens de paiement sont disponibles sur l’application NetBet ? Les cartes bancaires, le virement bancaire, PayPal, Skrill, Neteller, Paysafecard et Neosurf sont disponibles. Les dépôts sont possibles à partir de 10€ et les retraits s'opèrent uniquement (traités sous 3 à 5 jours ouvrés).

NetBet a t-il une application ? Oui, NetBet a une application, disponible et téléchargeable facilement depuis Android ou IOS.

Comment obtenir le bonus de bienvenue sur l'application NetBet ? Si votre pari est perdant, jusqu'à 50€ vous sont remboursés sous 24h. Les 50€ restants sont versés selon vos mises perdantes durant les 30 jours qui suivent votre inscription.

Quelles fonctionnalités propose l'application NetBet en 2025 ? NetBet propose plusieurs fonctionnalités sur son appli mobile avec le Combi Boost, le BetBuilder, le Club NetBet, une fonction Cash Out et des Grilles.