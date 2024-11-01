Application PMU : télécharger l’appli mobile sur Android et iOS gratuitement

Pour télécharger l'application PMU, rendez-vous sur l'un des stores pour lancer le téléchargement. Puis ouvrez un compte depuis votre téléphone et commencez à parier. Pour installer facilement l'appli mobile PMU, suivez simplement les étapes suivantes :

Cliquez sur le bouton ci-dessous avec un lien sécurisé

Lancez le téléchargement depuis le Google Play Store ou l'App Store

Lorsque le téléchargement est terminé, lancez l'appli

Ouvrez un compte joueur avec le code promo PMU

Comment télécharger l'application PMU Android ?

L’application PMU peut être téléchargée sur Android, directement depuis le Google Play Store. Voici la procédure à suivre pour l’installer rapidement sur votre smartphone :

Installez l'appli PMU Sport sur votre smartphone Android

Rendez-vous sur le Google Play Store

Entrez “PMU” dans la barre de recherche

Téléchargez puis installez l’application.

Ouvrez l’appli et connectez-vous à votre compte joueur ou créez-en un si vous êtes un nouvel inscrit sur l'opérateur.

Comment télécharger PMU mobile sur iOS ?

L’application PMU sur iOS est accessible sur l’App Store et fonctionne avec tous les modèles récents d’iPhone et d’iPad. Si vous utilisez un appareil Apple, voici les étapes à suivre pour installer l’application :

Installez l'application PMU Sport sur votre iphone

Accédez à l’App Store

Saisissez “PMU” dans le champ de recherche

Appuyez sur Télécharger afin de débuter l’installation qui se lancera automatiquement

Une fois l’application installée, ouvrez-la pour débuter votre inscription ou vous connecter à votre compte existant.

Comment ouvrir un compte sur l'appli mobile PMU ?

Pour réaliser votre inscription depuis l'appli PMU, suivez la procédure suivante avec les différentes étapes ci-dessous :

Débutez la création de votre compte joueur PMU Téléchargez l’application sur Android ou sur iOS. Puis cliquez sur le bouton « Inscription » en haut de la page et remplissez le formulaire d'inscription avec vos données personnelles : Nom, prénom, adresse, lieu et date de naissance

Email et numéro de téléphone

Paramètres de limites de jeu à fixer vous-même

Entrez un code promo PMU s'il en existe un.

Vérifiez votre compte PMU Pour terminer votre inscription, et pouvoir retirer vos gains, la validation définitive de votre compte joueur est indispensable. Trois pièces justificatives doivent être transmises au support du site de paris sportifs en ligne : Une copie recto-verso d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)

Un justificatif de domicile (facture ou avis d'imposition par exemple)

Un relevé d’identité bancaire (RIB) Une fois vos documents validés, le bookmaker vvous enverra un code d’activation par courrier postal pour confirmer définitivement votre compte.

Réalisez un dépôt de 10€ minimum sur l'appli PMU Versez au moins 10€ sur votre solde pour activer votre compte sur l'appli. Plusieurs méthodes de paiement sont disponibles sur PMU : Cartes bancaires (Visa, Mastercard)

PayPal

PaySafeCard

Virement bancaire A noter que pour profiter pleinement de l'offre, il est recommandé de déposer 100€ puisque le montant attribué correspond à la mise initiale de votre pari, jusqu'à 100€ en cash.

Placez votre premier pari NBA sur l'app PMU Sport Après votre premier dépôt, vous pouvez placer votre premier prono ! Pour les fans de basket, les étapes à suivre sont simples : Rendez-vous dans la section Basket : cliquez sur la rubrique « Sports » puis sélectionnez « Basket-ball » et « NBA ».

Choisissez votre équipe et votre match préféré.

Sélectionnez un prono, comme par exemple : « Victoire des Lakers» dans les paris 1N2, avec une cote à 1,85.

Saisissez votre mise puis confirmez votre choix : par exemple, entrez un montant de 100€, vérifiez votre sélection, puis cliquez sur « Valider le pari ».

Obtenez jusqu’à 100€ en cash si votre premier pari est perdant Si votre pronostic s'avère perdant, PMU vous rembourse votre mise, jusqu’à 100€, en cash.

Réalisez votre inscription facilement sur PMU Sport

Après la création de votre compte joueur sur le bookmaker, vous pouvez approfondir l'ensemble des facettes avec notre page avis PMU.

Peut-on débloquer le bonus sur l'app PMU sport ?

L’offre de bienvenue PMU Sport se distingue par son attractivité et son originalité avec un premier pari remboursé jusqu’à 100€ en cash s’il est perdant. Contrairement à de nombreux autres sites de paris sportifs, le remboursement est crédité directement sur votre solde, sans aucune condition de remise en jeu. Mais surtout, il est remboursé en argent réel !

Profitez de 100€ en cash avec le bonus PMU Sport

Toutefois, vous devez respecter quelques conditions pour obtenir le bonus PMU :

Le montant maximum remboursé est de 100€, sans cote minimale requise.

Tous les types de paris sont éligibles, si le résultat est connu dans un délai de 15 jours.

Le remboursement s’effectue en deux étapes : 25% après le résultat de votre prono et 75% après la validation définitive de votre compte.

Quelles sont les fonctionnalités de l'application PMU ?

Depuis votre smartphone, vous avez accès à plusieurs fonctionnalités et options importantes. Nous vous en dévoilons toutes les informations ci-dessous :

Retrouvez les meilleures fonctionnalités PMU Sport sur l'application

CombiMatch

La promotion CombiMatch vous permet de créer un pari combiné sur un seul match, en regroupant plusieurs types de paris (résultat, nombre de buts, buteur, etc.). Pour être éligible à la Super Cagnotte CombiMatch (10 000€), il vous faut miser au minimum 5€, avec une cote minimale de 2,00, et cliquer sur « S’inscrire » avant de valider votre pari.

Modificateur de paris

Cette option vous offre la possibilité de modifier un pari déjà validé, en cours, pour ajuster vos attentes et stratégies. Elle vous permet d’ajouter, modifier ou supprimer une sélection d’un pari simple ou combiné directement depuis la rubrique « Mes paris ».

Cette fonctionnalité apporte une flexibilité appréciable, permettant aux joueurs de réagir aux évolutions des événements sportifs ou aux informations de dernière minute. En offrant la possibilité d’adapter ses paris après leur placement, le Modificateur de paris vise à rendre les mises plus dynamiques et stratégiques, tout en vous donnant un meilleur contrôle sur votre jeu et votre potentiel de gain.

PMU Stream sur l'appli

Vivez une expérience immersive en vous permettant de suivre en direct une sélection de matchs depuis l'application mobile ou le site PMU. Accessible aux utilisateurs ayant un solde positif ou ayant parié dans les 48 heures précédentes, elle couvre des événements majeurs tels que la NBA, les tournois ATP, la Bundesliga, la Liga Portugal, la Serie A, la NHL, ainsi que des compétitions de handball, de volley-ball et de snooker.

Pour accéder au streaming, il vous suffit de se rendre dans l'onglet “Promotions”, puis dans la rubrique “Streaming”, et de cliquer sur “Regardez les matchs”. Cette fonctionnalité est particulièrement appréciée si vous souhaitez suivre l'évolution de leurs paris en temps réel.

Application vs site mobile PMU : quelles sont les différences ?

Pour une expérience optimale (alertes, raccourcis, navigation rapide), l’application constitue le meilleur choix. Pour un usage ponctuel, sans téléchargement, la version mobile du site reste parfaitement opérationnelle. Son avantage est de ne pas occuper de mémoire sur votre téléphone.

Fonctionnalité Application mobile Version mobile du site Installation requise ✅ ❌ Compatibilité Android & iOS Tous navigateurs mobiles Accès aux promotions ✅ ✅ Paris en direct ✅ ✅ Cash Out ✅ ✅ Notifications push personnalisées ✅ ❌ Partage de paris sur réseaux sociaux ✅ ❌ Accès rapide via icône sur l’écran ✅ ❌

Quel est l'avis des utilisateurs sur l'application PMU ?

Sur smartphone classique via Android, l'appli a des analyses plutôt mitigées parmi les utilisateurs et, au contraire, bien meilleures sur iOS.

Les avis de l'app PMU sur le Google Play Store : ⭐ 3,1/5 sur 12,5k avis

Avec une note moyenne de 3,1/5 sur Google Play (12,5k avis), l’application divise. D'ailleurs, voici quelques retours des joueurs :

« J'avais des difficultés pour me connecter sur le site depuis mon portable, malgré les bons identifiants, j'arrivais à me connecter une fois sur 5. Du coup, j'ai téléchargé l'application. Pour la connexion c'est pareil, très complexe… Par moment, je suis déconnecté tout seul, difficile à faire un pari mais le pire c'est la lenteur de l'application… Une latence très importante ». Février 2025

« Application obsolète, pas simple d utilisation. Impossible de créer ses propres combinés dans un même match, contrairement aux autres concurrents bien connus, et vous donnez vos propres combinés dans l option happy bets…. faut arrêter. Il faut sans cesse se reconnecter, c'est fatiguant et on perd la partie plaisir. Il faut repenser l'application. Je tiens a remercier le service client qui fait du bon boulot ». Avril 2025

Les avis de l'app PMU sur le Google Play Store : ⭐ 4,0/5 sur 10,4k avis

Sur l’App Store, l’application obtient une note moyenne de 4,0/5 sur 10,4k avis. Les retours montrent une expérience assez bonne :

« Interface très correcte, cependant il faudrait qu’on puisse filtrer ses paris, qu’ils soient gagnants ou perdants ce serait pas mal parce que des fois on parie pour un match qui débute dans 2 ou 3 jours et ensuite faut chercher justement dans tous les paris qu’on a effectués pour le retrouver et c’est long ! Et deuxième bémol, quand on clique sur nos paris en cours il faudrait mettre le gain potentiel avec la cote, sans devoir être obligé de cliquer sur « partager » pour vraiment afficher le pari en grand et voir les gains ». Octobre 2023

« Cool et app très réaliste et réactive vis à vis du direct cependant des améliorations sont en vue tel que avoir des notifications push sur son tel quand Un but est marqué instantanément serai d'actualité ». Octobre 2024

Que vaut l'application PMU face aux apps des principaux sites de paris sportifs ?

Avant d'installer l'appli PMU, nous vous dévoilons notre comparatif des meilleures applications de paris sportifs des principaux bookmakers pour choisir la plus adaptée à votre profil de joueur.

Bookmaker

PMU Sport

Betclic

Parions Sport Taille 110 Mo 150 Mo 93 Mo Note moyenne 3,1 ★ 4,5 ★ 4,5 ★ Bonus 100€ offerts en cash 100€ en freebets 460€ offerts Streaming ✅ ✅ ✅ Lien téléchargement Télécharger l'app PMU Activer le code promo Betclic Télécharger l'app Parions Sport

L'avis de Basket USA :

L'app Betclic possède une interface fluide et un large catalogue avec Betclic TV, idéale pour les parieurs multisports. PMU se situe dans la moyenne mais il se démarque avec son bonus en cash. Enfin, l'application de la FDJ Parions Sport séduit par sa simplicité et sa fiabilité pour les débutants avec un bonus cumulé de 460€ sur le sport, le poker et le turf. C'est le plus élevé et de loin sur le marché en France. Mais ses cotes moyennes et options limitées la rendent moins compétitive pour les utilisateurs expérimentés.

Pourquoi installer l'application mobile PMU aujourd'hui ?

L’application PMU dispose d'atouts intéressants pour les parieurs avec son bonus remis en cash, un service client très disponible et des fonctionnalités intéressantes comme le modificateur de paris et PMU Stream.

En revanche, l'opérateur conserve certaines limites. L'appli a encore souvent des lenteurs, relevées par de nombreux utilisateurs, marquée par des bugs réguliers. De plus, les cotes restent moins compétitives que sur d'autres opérateurs.

Points forts Bonus jusqu'à 100€ en cash

Bonus jusqu'à 100€ en cash Service client très efficace

Service client très efficace Modificateur de paris

Modificateur de paris Live streaming Points faibles Appli parfois lente avec des bugs occasionnels

Appli parfois lente avec des bugs occasionnels Cotes moins compétitives que d'autres

FAQ – Application PMU

Comment télécharger PMU ? Rendez-vous sur le Google Play Store ou l’App Store, tapez “PMU Sport”, téléchargez et ouvrez l’application.

Quels moyens de paiement sont disponibles sur l’application PMU ? Les cartes bancaires, le virement bancaire, PayPal et Paysafecard sont disponibles. Les dépôts sont possibles à partir de 10€ et les retraits s'opèrent uniquement par virement bancaire (traités sous 3 à 5 jours ouvrés).

PMU a t-il une application ? Oui, le site de paris sportifs a une application, disponible et téléchargeable facilement.

Comment obtenir le bonus de bienvenue sur l'application PMU ? Si votre prono est perdant, alors vous aurez un bonus jusqu'à 100€ qui vous sera remboursé en cash.

Quelles fonctionnalités propose l'application PMU en 2025 ? PMU propose plusieurs fonctionnalités sur son appli avec le Modificateur de paris, le PMU Stream, une fonction Cash Out et CombiMatch.