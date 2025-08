Avis PokerStars : test du bookmaker sur le sport et le poker en Août 2025

5 rating Avis Pokerstars ✅ Bonus Sport : jusqu'à 100 € offerts

PokerStars ne se limite plus au poker : la plateforme développe sérieusement son offre de paris sportifs en France ! Nous avons testé ses cotes, types de paris, interface et fonctionnalités pour vous donner un avis PokerStars Sport clair et honnête.

PokerStars Sport est une plateforme 100% fiable et sérieuse, portée par la réputation internationale du groupe. La couverture sportive nous a semblé solide, avec plus de 140 compétitions disponibles. Les cotes sont dans la moyenne, sans doute plus intéressantes pour les parieurs occasionnels. Nous avons particulièrement apprécié la rapidité des retraits (moins de 24h), l’absence de conditions de bonus contraignantes, ainsi que la fonctionnalité exclusive Spin & Bet.

En revanche, notre test a révélé quelques limites : l’absence de streaming NBA a clairement réduit l’intérêt pour les passionnés de basket. Les cotes manquent parfois d’agressivité face aux leaders du marché. PokerStars Sport reste une plateforme sérieuse, mais encore perfectible pour des parieurs réguliers ou exigeants comme nous.

Large couverture sportive (142 tournois)

Large couverture sportive (142 tournois) Cotes idéales pour parieurs occasionnels

Cotes idéales pour parieurs occasionnels Plus de 130 options de paris par match de basket

Plus de 130 options de paris par match de basket Retraits rapides disponibles (24 heures)

Retraits rapides disponibles (24 heures) Fonctionnalité exclusive Spin & Bet

Fonctionnalité exclusive Spin & Bet Plafond de gains jusqu'à 1 million €

Plafond de gains jusqu'à 1 million €
Absence de rollover complexe sur bonus

Absence de promotions régulières Pas de matchs NBA en streaming

Pas de matchs NBA en streaming Offre moins agressive sur les cotes

Les notes du bookmaker PokerStars

Bonus de bienvenue : 4/5 ⭐ 100 € sur le sport (freebet remboursé) + 100 € sur le poker.

Conditions claires, mais manque d’agressivité face à certains concurrents. Offre paris & cotes : 3,5/5 ⭐ 130+ options de pari sur le basket, TRJ correct (90,5 %) mais cotes en retrait face à Winamax ou PMU. Application mobile : 4/5 ⭐ Fluide, intuitive, compatible iOS/Android, fonctionnalités complètes. Quelques déconnexions et consommation élevée de batterie. Fonctionnalités : 5/5 ⭐ Excellentes options : Star Sub, Spin & Bet, Cash Out réactif, streaming, combinés boostés. Très bon point. Fiabilité : 5/5 ⭐ Agrément ANJ, retraits rapides (<24h), données cryptées SSL. Plateforme réputée, adossée au groupe PokerStars. Service client : 3/5 ⭐ Support mail + live chat rapide. Mais pas de ligne téléphonique ni équipe francophone dédiée. Note globale Pokerstars : 4/5 ⭐ Un bookmaker fiable et innovant, idéal pour les parieurs occasionnels. Encore perfectible sur les cotes et les promotions.

Notre test du bonus de bienvenue PokerStars 2025 : jusqu'à 100€ sur le sport ou le poker

PokerStars propose deux bonus de bienvenue, l'un sur le sport et l'autre sur le poker, pour les nouveaux joueurs lors de leur inscription. Ils se répartissent comme tels :

100€ remboursés sur votre premier pari perdant en freebets sur les paris sportifs

Doublement de votre premier dépôt jusqu'à 100€ sur le poker + 10 tickets Power Path Etape 1

Le bonus PokerStars Sport

PokerStars Sports propose une offre de bienvenue assez classique. Si votre premier pari sportif est perdant, votre mise est remboursée en freebets jusqu’à 100 €. Ce remboursement se fait sous forme de deux freebets :

Le premier freebet est crédité après le règlement du premier pari.

Le deuxième freebet est crédité après le cinquième pari sportif réglé

Le bonus PokerStars Sport est réservé aux nouveaux clients ayant ouvert un compte Stars via la section paris sportifs après le 7 août 2023. Aucun code promo PokerStars Sport n’est requis pour bénéficier de cette offre.Ce qui en simplifie l'accès.

Voici les conditions de l’offre :

Expiration : après 7 jours

: après 7 jours Mise minimale : 1 €

: 1 € Cote minimale : 1.50

: 1.50 Paris non éligibles : Cash Out, système, annulés ou effectués avec des freebets

Nous avons identifié un point à clarifier : le site ne précise pas clairement le dépôt minimum requis pour en bénéficier. Lors de nos tests, nous avons constaté qu’un dépôt d’au moins 10 € est nécessaire, ce qui mérite d’être signalé afin d’éviter toute confusion.

Avantages Bonus jusqu’à 100 € en freebets, sans code requis

Bonus jusqu’à 100 € en freebets, sans code requis Remboursement en deux temps, facile à suivre

Remboursement en deux temps, facile à suivre Conditions simples

Conditions simples Accès immédiat après inscription Inconvénients Bonus uniquement en freebets

Le bonus Poker de PokerStars

PokerStars propose une offre de bienvenue attractive pour les amateurs de poker. Vous avez un doublement de votre premier dépôt jusqu’à 100 €, ainsi que 10 tickets Power Path Étape 1, d’une valeur totale de 5 €. Ce bonus ne vous est pas versé immédiatement. Il est crédité en attente et doit être débloqué progressivement en jouant.

Concrètement, chaque fois que vous générez 1 € de rake (commission), vous obtenez 5 points de fidélité. À chaque palier de 75 points, 5 € du bonus bloqué sont débloqués et ajoutés à votre solde en argent réel.

Les formats éligibles sont variés :

tournois MTT,

Sit & Go,

parties de Cash Game.

Vous avez un délai de 4 mois à compter du premier dépôt pour libérer la totalité du bonus. Passé ce délai, les fonds non débloqués seront annulés.

PokerStars propose deux offres de bienvenue claires et accessibles : 100 € en freebets pour les paris sportifs, et jusqu’à 100 € pour les joueurs de poker. Les conditions sont simples, sans piège ni rollover complexe. Toutefois, l’offre manque un peu d’impact face aux bonus cash de certains concurrents comme le site Winamax avec son remboursement en cash.

Avantages Deux types de bonus disponibles

Deux types de bonus disponibles Tickets Power Path gratuits

Tickets Power Path gratuits Bonus poker libérable progressivement Inconvénients Bonus poker soumis à conditions strictes

Bonus poker soumis à conditions strictes Offre limitée dans le temps

Comment obtenir le bonus de bienvenue PokerStars ?

Obtenir le bonus PokerStars est très simple, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Inscription Entrez votre adresse e-mail et créez un mot de passe sécurisé.

Vérification d’identité Téléchargez une pièce d’identité valide.

Informations personnelles Complétez vos coordonnées et choisissez un pseudo.

Premier dépôt Déposez un minimum de 10€ en argent réel pour activer le bonus.

Premier pari Placez votre tout premier pari sportif respectant les conditions.

Recevez votre bonus Recevez votre bonus de bienvenue en freebet jusqu’à 100€ si ce pari est perdant.

Délai pour jouer votre bonus Vous avez 7 jours pour utiliser vos freebets sur vos paris sportifs.

Avis PokerStars : que vaut l'application mobile ?

L’application PokerStars est disponible gratuitement sur le Google Play Store pour Android, et sur l’App Store pour iOS et iPad.

Nous l’avons testée sur un iPhone 13 et n’avons constaté aucune perte de fonctionnalités par rapport à la version mobile classique ou au site desktop. L’interface est fluide, intuitive, et les temps de chargement restent inférieurs à 1,5 seconde, même sur les sections live.

Voici les fonctionnalités que nous avons le plus appréciées :

Boosts de cotes sur les paris sportifs PokerStars

Paris en live avec scores interactifs et statistiques en temps réel

Cash Out en un clic, avec retour visuel immédiat sur vos mises

Streaming en direct, sans quitter la page du pari

Les avis de l'application Pokertars sur Google Play Store: 3,7/5 ⭐

Les utilisateurs attribuent à l’appli PokerStars Sports une note moyenne de 3,7/5 sur Google Play.

L’application séduit par sa navigation fluide, son offre complète en paris sportifs et ses fonctionnalités comme le Cash Out ou les cotes boostées. Elle permet aussi de gérer facilement ses paris, que ce soit en direct ou en pré-match.

En revanche, plusieurs utilisateurs signalent des problèmes techniques récurrents : lenteurs, déconnexions et difficultés lors de la vérification de compte. Autre bémol, le service client repose sur une traduction automatique, ce qui peut gêner les échanges en cas de souci. Malgré cela, l’appli reste globalement appréciée pour son ergonomie et son accessibilité.

Les avis sur PokerStars Paris Sportifs sur l'App Store : 4,2/5 ⭐

L’application PokerStars Sports affiche une note de 4,2/5 sur l’App Store, avec près de 3 000 avis.

Sur l'App Store pour iOS, l'app Pokertars a une notre moyenne de 4,2/5.

Elle séduit par son interface fluide, son design moderne et une navigation intuitive, même pour les débutants. Les utilisateurs apprécient la variété des paris disponibles, les cotes boostées, ainsi que les fonctionnalités comme le Cash Out ou les paris en direct. Le processus de dépôt et de retrait est simple, notamment via Apple Pay ou PayPal. Les notifications sont utiles et bien paramétrées.

Cependant, quelques utilisateurs signalent des lenteurs occasionnelles lors de la navigation ou des mises à jour. D’autres évoquent des blocages temporaires de compte ou des retraits plus longs que prévu.

Notre avis sur les fonctionnalités de Pokerstars

Tout comme les autres bookmakers en France, Pokerstars bénéficie de fonctionnalités qui lui sont propre.

Cash Out PokerStars

La fonctionnalité Cash Out proposée par PokerStars constitue un atout notable pour les amateurs de paris sportifs. Accessible dès l’enregistrement du pari, elle est disponible sur une grande majorité d’événements, y compris dans des disciplines comme le basketball.

Cette option permet aux parieurs de fermer un pari avant la fin du match, que ce soit pour sécuriser un gain partiel ou réduire une perte potentielle en cas de retournement de situation (ex. : blessure d’un joueur clé ou changement de dynamique en cours de rencontre). Le Cash Out s'avère particulièrement intéressant sur les paris combinés, car il limite les risques associés à plusieurs sélections.

Streaming en direct

La fonctionnalité de streaming en direct de PokerStars permet aux utilisateurs de suivre en temps réel des événements sportifs ou des tournois de poker directement depuis la plateforme, sans avoir à passer par un service externe. Elle offre une immersion totale, particulièrement utile pour les amateurs de paris en direct.

Avec le Live Streaming sur PokerStars, suivez vos rencontres préférés.

Ce service présente plusieurs avantages. Il permet aux joueurs de voir l’évolution d’un match ou d’une partie en temps réel, ce qui facilite la prise de décision au moment de placer un pari. En suivant l’action en direct, les utilisateurs peuvent ajuster leurs mises avec plus de précision, en fonction du déroulement du jeu.

Autre atout notable : cette fonctionnalité est compatible avec l’option Cash Out. Cela signifie que le joueur peut sécuriser un gain ou limiter une perte à tout moment, tout en ayant une vision claire et immédiate du match.

Star Sub

Star Sub permet de s’abonner à ses joueurs de poker préférés et de suivre leur activité en live. Grâce à cette option, vous recevez des notifications lorsqu’un joueur que vous suivez participe à un tournoi, commence une partie ou atteint une table finale.

L’intérêt principal de Star Sub réside dans la personnalisation de l’expérience utilisateur. Elle permet ainsi de s’inspirer des meilleurs, d’apprendre de leurs stratégies ou tout simplement de suivre leurs performances comme on le ferait avec des athlètes professionnels. Vous pourrez aussi découvrir de nouveaux tournois ou événements intéressants en temps réel. En plus, cette fonctionnalité renforce l’aspect communautaire de la plateforme en créant une véritable dynamique autour du jeu professionnel avec d'autres parieurs.

Spin & Bet

Spin & Bet combine l’excitation des paris sportifs avec le suspense des jeux de hasard. Avant de valider votre pari, vous pouvez activer en effet l’option Spin & Bet : votre mise est alors multipliée de manière aléatoire, jusqu’à 10 fois sa valeur. Le gain potentiel est donc bien plus élevé, sans que les cotes du pari changent.

L’avantage principal de l'option Spin & Bet est de booster vos gains potentiels sans modifier le risque initial lié au pari. C’est une manière ludique et rapide de rendre les paris plus dynamiques, en ajoutant une part de chance et de surprise à l’expérience.

Après avoir testé le Cash Out, nous constatons que son fonctionnement reste basique, sans options innovantes. En revanche, nous avons particulièrement apprécié le streaming en direct, bien que restreint à une dizaine de matchs. Le service se distingue par une synchronisation parfaite entre l’action et les cotes. Mais notre coup de cœur va sans doute à Star Sub ! Cette fonctionnalité intègre automatiquement le remplaçant sans aucune intervention manuelle. Nous la trouvons particulièrement utile, car elle réduit réellement le risque de voir un pari annulé ou perdu à cause de l’absence d’un joueur.

Avantages Interface fluide et ergonomique

Interface fluide et ergonomique Accès complet aux fonctionnalités

Accès complet aux fonctionnalités Streaming en direct intégré

Streaming en direct intégré Multi-table et notifications intelligentes Inconvénients Consommation de batterie élevée

Consommation de batterie élevée Performances variables selon l'appareil

Notre avis : ces fonctionnalités sont bien intégrées, sans surcharge. L’expérience sur l'application mobile PokerStars est agréable sur l'applic même lors des pics d’affluence, un vrai point fort pour les amateurs de paris en direct !

Que valent les paris sportifs et les cotes PokerStars sur le basket et la NBA ?

S’il y a bien un sport avec lequel PokerStars Sports tire son épingle du jeu, c’est le basket, et plus particulièrement la NBA. Lors de notre test, nous avons relevé plus de 50 options de paris différentes sur chaque match NBA, un bon chiffre qui rivalise avec les meilleurs du secteur. Entre autre, vous pouvez parier sur :

Le vainqueur du match

Le nombre total de points

Le nombre de points d’un joueur

Le nombre de paniers à trois points réussis

Les écarts de points exacts

Le pari combiné joueur + résultat

Pariez sur la NBA avec PokerStars

La couverture NBA est selon nous digne des meilleurs sites spécialisés, et les compétitions européennes ne sont pas oubliées ! Nous avons particulièrement apprécié la diversité des marchés proposés, et la fluidité de navigation dans les fiches matchs NBA. Tout est bien organisé, les statistiques sont accessibles, et les paris peuvent être combinés facilement.

Notre avis sur le catalogue Sport de PokerStars

PokerStars Sports propose une offre de paris solide, avec 142 compétitions couvertes lors de notre test, réparties sur environ 17 disciplines. Nous avons retrouvé les grands classiques, mais aussi des sports plus de niche :

Football : plus de 50 compétitions disponibles.

Tennis : une couverture quasi complète des circuits, avec tous les Grands Chelems.

Basket : une profondeur exceptionnelle avec plus de 12 compétitions.

Sports secondaires : MotoGP, Formule 1, MMA, golf, ski, baseball, handball, etc.

Découvrez l'offre de paris sportifs PokerStars

Pour l’équipe Basket USA, c’est avant tout la richesse des marchés proposés par PokerStars sur le basket qui fait la différence. En effet, il y a entre 15 et 20 types de paris par match, et jusqu’à 300 sur certains événements majeurs, ce qui dépasse largement la moyenne !

Les cotes proposées par PokerStars sur les sports, notamment la NBA

Bien que l'opérateur offre une expérience de pari stable et cohérente, nous trouvons qu’il ne domine certainement pas en termes de cotes. Il se situe globalement dans la moyenne du marché français.

Sur le segment basketball, et plus particulièrement pour la NBA, le TRJ tourne autour de 90,50%. Ce niveau reste correct, bien qu’un peu inférieur à celui de certains concurrents comme Winamax ou Unibet, qui dépassent souvent 93%.

Même si cette différence peut paraître minime sur un pari, elle devient cruciale sur le long terme ! Cette approche entraîne des marges plus élevées, ce qui réduit selon nous la valeur des paris alternatifs ou spécifiques. En revanche, nous estimons que pour un parieur occasionnel ou intermédiaire, l’offre reste compétitive et rassurante.

Que vaut PokerStars face aux autres bookmakers français ?

Nous avons voulu savoir si PokerStars était à la hauteur face à ses concurrents directs sur le terrain du basket. Pour cela, nous avons comparé quatre acteurs majeurs du marché — PokerStars, Winamax, Betclic et PMU — en nous basant sur des critères précis. L’équipe Basket USA vous présente le tableau ci-dessous pour les comparer entre eux.

Opérateur TRJ moyen Basket Options de paris basket Basket en live Lien bonus

PokerStars 90,50% 50+ Oui S'inscrire sur Pokerstars

Winamax 94,35% 130+ Oui S'inscrire sur Winamax

Betclic 92,61% 97 Oui S'inscrire sur Betclic

PMU Sport 93,50% 55 Oui Activer le bonus PMU

Cotes et TRJ PokerStars propose des cotes compétitives, avec un TRJ moyen sur le basketball d’environ 90,5 %, légèrement inférieur à celui des leaders du marché comme Winamax ou Betclic, mais encore acceptable pour les parieurs réguliers. Marchés disponibles L’opérateur propose environ 50 types de paris par match de basket, couvrant les classiques (vainqueur, over/under, handicap) mais aussi certaines options plus poussées, même s'ils restent moins variées que chez Winamax. Paris live PokerStars offre une expérience fluide sur les paris en direct avec une interface ergonomique. Les matchs sont accompagnés de statistiques en temps réel pour aider à la prise de décision.

PokerStars est un bookmaker dans la moyenne avec des cotes et paris qui sont corrects, mais inférieurs à ceux de Winamax, leader sur le basket. L’interface live est fluide, mais moins performante que celle de ses concurrents. En somme, un bon choix, mais encore en retrait face aux leaders du marché.

Pour comparer au niveau du bonus, des opérateurs tels que Parions Sport en Ligne, Unibet ou Bwin sont aussi très intéressants. D'ailleurs en termes de bonus, Vbet propose le même montant. C'est-à-dire 100€ en freebets.

Notre avis PokerStars sur les dépôts et retraits

PokerStars met en place un système de paiement fluide, sécurisé et conforme aux normes françaises. Grâce à la technologie de chiffrement SSL 128 bits, toutes les transactions sont protégées.

Notre avis PokerStars sur les dépôts

Le bookmaker propose tous les moyens de paiement courants, sans frais supplémentaires :

Cartes bancaires : Visa, Mastercard

Portefeuilles électroniques : PayPal, Skrill, Neteller

Cartes prépayées : Paysafecard, Neosurf

Virements bancaires

Paiements mobiles : Apple Pay, Google Pay

Nous avons trouvé le système de dépôt de Pokerstars à la fois souple et rapide. Pouvoir déposer dès 5 € via portefeuille électronique est un vrai atout, et les fonds sont crédités instantanément, sauf en cas de virement (jusqu’à 5 jours). Petit bémol : les fonds doivent être joués avant tout retrait, ce qui mérite d’être anticipé.

Les retraits sur PokerStars

Les retraits se font uniquement par virement bancaire, conformément à la réglementation française. Le montant minimum de retrait fixé à 10 € est un point positif, notamment comparé à certains concurrents qui exigent un seuil plus élevé, souvent autour de 15 €.

Voici le véritable point fort selon notre équipe : l’opérateur propose un retrait bancaire instantané (en moins de 24 heures), bien plus rapide que les délais habituels de 3 à 5 jours ! Pour retirer, il est obligatoire de vérifier son compte joueur (documents d’identité, RIB, justificatif de domicile). Cela peut ralentir les premiers retraits, mais c’est une étape nécessaire pour garantir la sécurité !

Tableau récapitulatif des méthodes de paiement sur PokerStars

Méthode de dépôt Dépôt minimum Retrait minimum Délai de retrait Carte bancaire (Visa, Mastercard, CB) 10 € ❌ 24 heures Virement bancaire 10 € 10 € 24 heures Skrill 5 € ❌ 24 heures Neteller 5 € ❌ 24 heures Paysafecard 10 € ❌ 24 heures Neosurf 10 € ❌ 24 heures PayPal 10 € ❌ 24 heures Apple / Google Pay 10 € ❌ 24 heures

Nous soulignons que PokerStars se distingue par le plafond de gains le plus haut autorisé en France, permettant de remporter jusqu’à 1 million d’euros sur un pari combiné !

Notre avis sur le service client PokerStars

Bien qu’aucun support francophone dédié ne soit disponible, un système de traduction automatique intégré facilite les échanges. Nous avons constaté qu’il fonctionne bien, même pour des questions un peu complexes.

Par mail ou par tchat, contactez facilement PokerStars

En cas de besoin, deux moyens principaux permettent de joindre l’assistance :

Email : [email protected]

Chat en direct

Nous apprécions beaucoup la présence active de PokerStars sur les réseaux sociaux, où il partage informations, nouveautés et parfois des offres exclusives pour sa communauté. Cependant, nous regrettons l’absence d’une ligne téléphonique directe.

Notre test du support client : Nous avons simulé un blocage lors d’une validation de retrait dû à une vérification de compte incomplète. Après un premier filtrage par chatbot, un agent anglophone, aidé de la traduction automatique, a pris en charge notre demande en 2,5 minutes. Le problème a été réglé en moins d’une heure, avec un suivi par mail pour s’assurer de la bonne résolution. Ce traitement a été pour nous optimal, et notre avis sur le service client de PokerStars ne peut être que positif !

L'avis des joueurs sur Trustpilot de Pokerstars : ⭐⭐☆ (2,5/5)

PokerStars reçoit une note moyenne de 2,5/5 ⭐ sur Trustpilot, ce qui reflète desa vis fortement partager. D'ailleurs en voici quelques uns :

Sur Trustpilot, le bookmaker PokerStars possède une note moyenne de 2,5/5 sur plus de 6000 avis.

PhoebusQC – 5/5 étoiles⭐ “Le meilleur site de poker en ligne ! Ceux qui crient au trucage ne comprennent pas la variance. Il y a des périodes de malchance, c’est normal.”

Thomas – 3/5 étoiles ⭐ “Marre du site qui te met en porte-à-faux pour te faire perdre. Ton argent finance leurs gros tournois.”

Aurélien Mure – 5/5 étoiles⭐ “Merci les joueurs perdants ! Ce site n’est pas truqué. Ceux qui le disent sont juste frustrés, le poker est un jeu frustrant.”

Certains utilisateurs, fidèles depuis des années, défendent la plateforme. Ils soulignent sa fiabilité, l’importance de la variance et rappellent que le poker reste un jeu de chance et de stratégie.

D'autres joueurs sont beaucoup plus critiques. Ils dénoncent un déséquilibre dans les tirages, des blocages de comptes après dépôt et un service client lent ou peu clair.

Des témoignages évoquent aussi des soupçons sur la présence de bots et une gestion opaque des retraits.

Malgré tout, une minorité reste satisfaite de l’expérience, surtout sur le poker en ligne classique.

Le site conserve donc la confiance de certains, mais accumule des critiques persistantes, en particulier chez les joueurs français.

PokerStars est-il fiable ?

Nous avons apprécié l’offre globale de PokerStars, lui attribuant une note globale de 3,8/5. La plateforme propose un panel complet avec plus de 140 événements disponibles et un TRJ moyen de 90,5% sur la NBA. La simplicité des dépôts (dès 10 €) et retraits, sécurisés via SSL, ainsi que l’interface fluide sur mobile et desktop, renforcent son accessibilité.

Malgré des cotes moyennes et l’absence de promotions régulières, les fonctionnalités exclusives comme Star Sub et Spin & Bet apportent une vraie valeur ajoutée. Enfin, le service client, rapide et efficace par live chat, reste un atout important. Nous recommandons PokerStars aux parieurs occasionnels et intermédiaires, ainsi qu’aux fans de basketball souhaitant profiter de fonctionnalités innovantes comme Star Sub.

Notre verdict final sur PokerStars

Nous avons apprécié l’offre globale de PokerStarslui attribuant une note globale de 3,8/5. La plateforme propose un panel complet avec plus de 140 événements disponibles et un TRJ moyen de 90,5% sur la NBA. La simplicité des dépôts (dès 10 €) et retraits, sécurisés via SSL, ainsi que l’interface fluide sur mobile et desktop, renforcent son accessibilité.

Malgré des cotes moyennes et l’absence de promotions régulières, les fonctionnalités exclusives comme Star Sub et Spin & Bet apportent une vraie valeur ajoutée. Enfin, le service client, rapide et efficace par live chat, reste un atout important.

Nous recommandons PokerStars aux parieurs occasionnels et intermédiaires, ainsi qu’aux fans de basketball souhaitant profiter de fonctionnalités innovantes comme Star Sub.

Ce qu'on a aimé Bonus de bienvenue attractif

Bonus de bienvenue attractif Connexion directe avec l’univers Poker

Connexion directe avec l’univers Poker Interface intuitive et fluide

Interface intuitive et fluide Cash Out disponible Ce qu'on aurait aimé voir en plus Offre de paris sportifs plus limitée que certains de ses concurrents

Offre de paris sportifs plus limitée que certains de ses concurrents Cotes souvent en dessous de la moyenne

FAQ – Avis PokerStars