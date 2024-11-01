Téléchargez l’application Pokerstars Android et IOS sur mobile en Août 2025

Téléchargez gratuitement l'application Pokerstars sur mobile en Août 2025. Disponible sur Android et IOS, vous pourrez facilement, depuis n'importe quel lieu, parier sur vos équipes de NBA préférées et profiter des bonus et des fonctionnalités du bookmaker.

Télécharger l'appli Pokerstars mobile pour Android et IOS en Août 2025

Taille 312,6 Mo Version Android nécessaire Android 5.0 ou version ultérieure Version iOS nécessaire iOS 14.0 ou version ultérieure Nombre de téléchargement 10M+ Nombre de commentaires 76k+ sur les deux plateformes Note utilisateur App Store 4.4/5 sur 54,3k avis Note utilisateur Google Play Store 3,9/5 sur 21,7k avis Méthodes de dépôt Virement/carte bancaire, PayPal, PaySafe, Neosurf, Neteller, Skrill, Paysafecard

L’application Pokerstars Sport vous ouvre les portes des paris sportifs directement sur votre smartphone ou tablette. Téléchargez-la sur Android ou iOS puis créez votre compte joueur pour profitez d’une expérience fluide et du bonus Pokerstars.

Avec Pokerstars Sports sur mobile, vous pouvez :

Placer vos mises avant le coup d’envoi ou en direct pendant le match

Explorer un vaste choix de disciplines : football, basket, tennis, rugby..etc.

Choisir parmi de nombreuses formules de paris : résultat final, buteur, handicap, score exact, combinés, etc.

Activer le Cash Out pour protéger vos gains ou limiter vos pertes en cours de jeu

Consulter les statistiques, résultats et scores en temps réel

Gérer facilement votre compte joueur : dépôts, retraits, suivi de vos paris et de vos transactions

Recevoir des alertes personnalisées sur vos sports et compétitions préférés

Accéder à des promotions et bonus exclusifs réservés aux utilisateurs mobiles avec le code promo Pokerstars.

Attention : Pokerstars Sport ne propose pas de grilles de pronostics ni de ligues fantasy, quel que soit le sport. En matière de cotes, l’appli Pokerstars se distingue par sa compétitivité sur les grands événements, tout en offrant des opportunités sur un large éventail de paris.

Les caractéristiques techniques de l'app Pokerstars

Caractéristiques Android IOS Note 3,9 (21,7 k notes) 4,4 (54,3 k avis) Langue FR FR Compatibilité Android 5.0 ou version ultérieure iPhone (iOS 14.0 ou +)

iPad (iPadOS 14.0 ou +)

iPod touch (iOS 14.0 ou +)

Si vous voulez avoir en tête toutes les fonctionnalités de l'opérateur, notre avis Pokerstars peut vous plaire.

Si vous voulez avoir en tête toutes les fonctionnalités de l'opérateur, notre avis Pokerstars peut vous plaire.

Comment installer l’application Pokerstars sur Android en 2025 ?

Installer l’application Pokerstars Android est simple et ne prend que quelques minutes. Voici les étapes à suivre.

Installation de l’appli Pokerstars via le Google Play Store

Ouvrez le Google Play Store : depuis votre smartphone Android, ouvrez le Google Play Store. Recherchez “Pokerstars” : tapez “Pokerstars” dans la barre de recherche. Téléchargez l’application : appuyez sur le bouton “Installer”. Attendez quelques instants pour l’installation : l’application s’installe automatiquement. Ouvrez l’application et connectez-vous : une fois installée, ouvrez l’app et connectez-vous à votre compte joueur Pokerstars, ou créez-en un nouveau.

Configuration requise pour utiliser l’application Pokerstars

Système d’exploitation Android 5.0 ou version ultérieure Espace de stockage libre Minimum 50 Mo recommandés Connexion Internet 3G minimum (4G/5G fortement recommandé) Processeur 1,5 GHz ou plus recommandé RAM 2 Go ou plus Accès au Play Store Obligatoire pour un téléchargement sécurisé

Comment installer l’appli Pokerstars sur iOS en 2025 ?

L’application Pokerstars est disponible gratuitement sur l’App Store, compatible avec l’ensemble des modèles Apple récents.

Accédez à l’App Store : depuis votre appareil Apple, ouvrez l’App Store. Recherchez “Pokerstars” : recherchez “Pokerstars”. Téléchargez l’application : Appuyez sur “Obtenir” et validez avec Face ID, Touch ID ou votre mot de passe. Attendez quelques secondes pour l'installation : l’application s’installe automatiquement. Ouvrez l’application Pokerstars et connectez-vous : une fois installée, ouvrez l’app et connectez-vous à votre compte joueur.

Pokerstars Sport mobile : pariez sans rien installer en 2025

Pas envie de télécharger l’application ? Ce n’est pas un problème car Pokerstars met aussi à votre disposition une version mobile de son site, accessible directement depuis le navigateur de votre smartphone ou tablette.

Compatible avec tous les appareils : Android, iPhone, et même certains modèles plus anciens.

: Android, iPhone, et même certains modèles plus anciens. Design adaptatif : l’interface s’ajuste automatiquement à la taille de votre écran pour une navigation fluide.

: l’interface s’ajuste automatiquement à la taille de votre écran pour une navigation fluide. Zéro installation : ouvrez simplement votre navigateur et rendez-vous sur le site officiel de Pokerstars.

Quelles options sont disponibles sur la version mobile ?

Vous retrouverez quasiment toutes les fonctionnalités de l’application. Vous pouvez activer le Cash Out pour sécuriser vos gains ou réduire vos pertes et profiter des promotions et bonus en cours. De plus, vous pouvez lacer vos paris avant le début des rencontres ou en direct et consulter les cotes actualisées, les statistiques et les animations en live.

Quelles sont les différences entre l'app Pokerstars et la version mobile du site de paris sportifs ?

Vous ne savez pas si vous devez télécharger l’application ou utiliser directement le site mobile Pokerstars ? Voici notre comparatif pour vous aider à choisir facilement en un clin d'oeil :

Critères Application mobile Version mobile (site web) Installation requise ✅ ❌ Compatibilité Android, iPhone, iPad Tous smartphones & tablettes Interface Fluide et rapide Responsive, moins fluide Paris en direct ✅ ✅ Live streaming ✅ ✅ Paris sur le turf ❌ ❌ Poker ✅ ✅ Notifications personnalisées ✅ ❌ Dépôts / Retraits ✅ ✅ Limites de jeu ✅ ✅

Notre verdict : Pour profiter d’une expérience optimale avec PokerStars, mieux vaut opter pour l’application mobile. Elle offre une navigation rapide, un accès direct depuis l’icône de votre écran, des notifications personnalisées et une intégration fluide du streaming en direct ainsi que des animations. Le site mobile reste néanmoins une alternative pratique si vous préférez éviter les installations, si votre appareil est plus ancien ou si vous pariez seulement de temps en temps sans avoir besoin d’alertes. Mais pour un usage fréquent, l’application reste clairement la meilleure solution.

Comment ouvrir un compte avec l'application Pokerstars

Vous pouvez facilement ouvrir un compte Pokerstars depuis l'appli. En suivant les différentes étapes présentées ci-dessous, vous pourrez aussi profiter du bonus de bienvenue du bookmaker.

Créez votre compte joueur depuis l'application mobile Pokerstars

Téléchargez et ouvrez l’application mobile Pokerstars Disponible sur le Google Play Store ou l’App Store.

Cliquez sur “S’inscrire” Le bouton se trouve en haut de l’écran d’accueil dans le menu.

Renseignez vos informations personnelles dans le formulaire d'inscription Saisissez l'ensemble de vos données personnelles dans le formulaire : nom, prénom, date de naissance, adresse e-mail, coordonnées…

Créez vos identifiants de connexion pour votre compte joueur Choisissez un identifiant et un mot de passe sécurisé.

Acceptez les conditions générales du bookmaker Validez les CGU et la politique de confidentialité de Pokerstars.

Vérifiez votre compte Envoyez les documents justificatifs (copie d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile et un RIB) pour valider définitivement votre compte.

Profitez du bonus de bienvenue Une fois votre compte validé, effectuez votre premier dépôt et réalisez un premier pari. Si celui-ci est perdant, vous profiterez du bonus de bienvenue jusqu'à 100€ en freebets.

Comment placer un pari sur l’app Pokerstars en Août 2025 ?

Placer un pari sur l’application Pokerstars mobile est très simple. Le process se fait en quelques clics depuis votre smartphone. Voici les étapes à suivre :

Connectez-vous à votre compte joueur : ouvrez l’application et saisissez vos identifiants de connexion. Choisissez le sport et la compétition : accédez au menu des sports et sélectionnez l’événement qui vous intéresse. Sélectionnez votre pari : parcourez les cotes proposées et choisissez votre pari. Indiquez le montant de votre mise : saisissez le montant que vous souhaitez miser. Validez votre pari : cliquez sur “Placer le pari” pour le confirmer. Suivez votre pari en direct : suivez le match et l’évolution de votre pari en temps réel.

Quels sont les méthodes de paiement proposées sur l'app Pokerstars ?

L’application Pokerstars propose une diversité en matière de moyens de paiement. Pour déposer ou retirer vos fonds, tout se fait directement depuis votre smartphone, avec des options adaptées à tous les profils de parieurs. Voici un aperçu rapide des modes acceptées sur l'appli Pokerstars :

Cartes bancaires Visa, Mastercard Portefeuilles électroniques PayPal, Skrill, Neteller Cartes prépayées Paysafecard Virement bancaire Pour les retraits uniquement Codes promotionnels A saisir pour débloquer certains bonus



Comment contacter le service client Pokerstars depuis l'application ?

Pokerstars propose un service client présent sur plusieurs canaux. Vous pouvez obtenir de l’aide 7j/7, y compris les soirs et week-ends, via le Live tchat.

Email [email protected] Live chat Directement accessible sur l’app ou le site Formulaire web Rubrique “Contact” du site officiel Réseaux sociaux Facebook, Insta, X (messages privés sécurisés)

L'application Pokerstars comparée aux app des principaux bookmakers

Avant de télécharger l'application mobile Pokerstars, nous vous présentons notre comparaison des meilleures applis de paris sportifs de 2025 :

Application Interface Mode sombre Statistiques Streaming vidéo Notifs push

Pokerstars Ergonomie claire ✅ ❌ ✅ ✅

Bwin Design moderne ✅ Statistiques intégrées ✅ ✅

Winamax Navigation claire ✅ Statistiques pré-match & live + expresso analyses ✅ ✅

PMU Sport App bien organisée ✅ Statistiques pour toutes les compétitions ✅ ✅

Parions Sport Ergonomie simple ✅ Pas autant que les leaders ✅ ✅

Betclic Interface classique ✅ Statistiques intégrées ✅ ✅

Unibet Design épuré ✅ Stats guidés sur les matchs ✅ ✅

Vbet Design un peu désuet ✅ Statistiques intégrées ❌ ✅

Betsson Interface soignée et rapide ✅ Nombreuses statistiques ❌ ✅

Notre avis : Par rapport à ses concurrents, l'application mobile Pokerstars se distingue par une interface simple et intuitive. L’absence de mode sombre peut toutefois décevoir face à des applis comme Bwin ou Unibet qui en disposent. En revanche, Pokerstars compense avec des statistiques complètes et un streaming vidéo intégré, atouts essentiels pour suivre et analyser les matchs en direct. Ses notifications push assurent un suivi réactif des paris. Si Winamax et PMU Sport se démarquent par la richesse de leurs analyses, Pokerstars reste malgré tout compétitif.

Notre avis final sur l'application mobile Pokerstars

L’application Pokerstars se distingue par sa simplicité d’utilisation et sa fluidité, offrant une navigation agréable même pour les débutants. Elle intègre l’option Cash Out pour sécuriser les gains en cours de pari ainsi qu’un streaming vidéo pour suivre certains événements en direct. Son programme de fidélité permet de cumuler des récompenses, utilisables également sur le poker.

En revanche, elle reste en retrait face à certains concurrents en matière de fonctionnalités exclusives et propose des paris plus restreints sur certaines disciplines secondaires, ce qui peut limiter le choix pour les parieurs les plus exigeants.

Avantages Application simple et fluide

Application simple et fluide Option Cash Out

Option Cash Out Streaming vidéo

Streaming vidéo Programme de fidélité Inconvénients Peu de fonctionnalités avancées

Peu de fonctionnalités avancées Paris et cotes limités sur certaines disciplines secondaires

FAQ – Application Pokerstars

Comment puis-je télécharger l'application Pokerstars ? Pour télécharger Pokerstars, rendez-vous sur les stores officiels. Sur Android, trouvez l'application sur le Google Play Store. Pour iOS, visitez l’App Store. Recherchez simplement “Pokerstars”, puis cliquez sur “Installer”. Le processus est rapide et sécurisé.

Est-il possible de jouer à Pokerstars sur mon smartphone ? Oui, Pokerstars est entièrement optimisée pour mobile. Disponible sur Android et iOS, l’application vous permet de jouer à vos jeux préférés où que vous soyez. L’interface est fluide, les parties rapides et les fonctionnalités comme les Spin & Go sont parfaitement adaptées au format mobile. Vous pouvez même enchaîner les parties en argent fictif pour vous entraîner.

L'application mobile Pokerstars est-elle fiable ? Absolument ! L’application Pokerstars est l’une des plus fiables du marché. Elle est maintenue à jour pour offrir une expérience fluide et sécurisée. Des millions de joueurs l’utilisent chaque jour, ce qui atteste de sa robustesse. Pour plus de tranquillité, vérifiez toujours que vous téléchargez la version la plus récente sur Google Play ou l’App Store.

Comment puis-je retirer mes gains depuis l'application ? Pour retirer vos gains, connectez-vous à votre compte, rendez-vous dans la section “Caisse” ou “Retrait”. Choisissez votre méthode de paiement préférée (virement bancaire, carte, e-wallet), indiquez le montant et validez. Les délais varient selon l’option choisie, généralement entre 24h et 5 jours ouvrés. Assurez-vous d’avoir vérifié vos informations bancaires avant de valider.