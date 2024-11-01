Site de pari sportif : les meilleurs moyens de paiements disponibles sur les bookmakers

Il existe plusieurs moyens de paiement sur les sites de paris sportifs. Découvrez toutes les méthodes disponibles selon les bookmakers pour réaliser facilement vos dépôts et vos retraits en ligne.

Quels sont les moyens de paiement proposés par les sites de paris sportifs en France ?

Plusieurs méthodes de paiement sont autorisées en France par les meilleurs bookmakers, divisées en quatre catégories :

Virement bancaire

Cartes bancaires : Visa, Mastercard

Apple Pay, Google Pay

Portefeuilles électroniques : PayPal, Paylib, Skrill, Neteller

Tickets prépayés : Paysafecard, Neosurf

Les joueurs français privilégient les paiements par carte bancaire et via PayPal. Ces solutions, à la fois sûres, rapides et totalement fiables, garantissent une expérience fluide et permettent de placer des paris sportifs facilement et rapidement.

Virement bancaire

Autrefois incontournable sur les sites de paris sportifs en ligne, le virement bancaire a largement perdu de son attrait en 2025. Il demeure pratique pour envoyer des montants importants mais cette méthode souffre d’un défaut majeur face aux autres options de paiement : sa lenteur.

Alors que la plupart des solutions actuelles permettent un transfert quasi instantané, le virement bancaire exige encore plusieurs jours de traitement chez les opérateurs. Sécurisé et digne de confiance, il est désormais dépassé par des alternatives plus rapides et tout aussi fiables.

Utilisez le virement bancaire pour déposer de l'argent sur le solde de votre compte joueur

Cartes bancaires

Les cartes bancaires figurent parmi les moyens de paiement les plus prisés des parieurs en 2025. Tout comme pour un achat classique en ligne, elles offrent la possibilité d’effectuer des transactions sécurisées et instantanées sur les plateformes de paris sportifs, pour miser en seulement quelques secondes.

Qu’il s’agisse d’une carte Visa, Mastercard ou Maestro, elles sont en général acceptées par la majorité des sites de paris agréés en France pour les dépôts d’argent. C’est aujourd’hui un mode de paiement essentiel pour parier en ligne.

Facilitez vos transactions en payant par carte bancaire sur votre bookmaker favori

Apple Pay / Google Pay

Apple Pay, davantage une technologie de transaction qu’un simple moyen de paiement, fait désormais son apparition sur certains sites de paris sportifs en France comme Parions Sport, Unibet ou Betclic. Une excellente nouvelle pour les utilisateurs d’appareils Apple.

Depuis votre iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch, vous pouvez ainsi effectuer des dépôts sur les bookmakers via l’application Apple Pay. Il vous suffit d’y enregistrer votre carte bancaire une seule fois, et vous n’aurez plus jamais besoin de la saisir à nouveau pour payer en ligne. Une solution sécurisée, rapide et redoutablement pratique.

De la même manière, Google Pay repose sur vos cartes bancaires préenregistrées (ou sur votre compte PayPal) pour simplifier vos paiements. Les parieurs équipés d’un appareil Android récent, comme un Google Pixel, peuvent ainsi déposer facilement de l’argent sur leur compte joueur grâce à cette application.

Lors du dépôt, il suffit d’ouvrir Google Pay depuis votre téléphone pour valider l’opération. Bien que cette option reste encore peu répandue en Octobre 2025, déjà présente malgré tout sur Pokerstars, Betsson ou Betclic, elle est appelée à se démocratiser rapidement.

Portefeuilles électroniques : PayPal, Paylib, Skrill et Neteller

Avec les paiements par carte bancaire, PayPal s’impose comme l’un des moyens les plus prisés pour miser sur les opérateurs en ligne. Véritable référence parmi les portefeuilles électroniques, PayPal se distingue par sa simplicité d’usage sur tous les bookmakers. Il vous suffit d’y transférer des fonds au préalable pour ensuite l’utiliser comme un compte bancaire classique lors de vos dépôts.

Réalisez facilement vos dépôts sur les paris sportifs avec PayPal

Skrill, connu auparavant sous le nom de MoneyBookers, est une alternative prisée parmi les portefeuilles électroniques utilisés par les parieurs français. Largement accepté sur les plateformes de paris sportifs, excepté sur Parions Sport, Betsson et PMU, il fonctionne sur un principe simple : il faut d’abord approvisionner son compte avant de pouvoir l’utiliser.

Une fois votre solde crédité, vous pouvez aisément effectuer des dépôts pour miser en ligne. Bien que sa notoriété soit moindre que celle de PayPal, Skrill demeure une solution de paiement fiable et performante, que nous conseillons vivement. Son principal avantage, et non des moindres, réside dans la possibilité de l’utiliser aussi pour retirer ses gains.

Aux côtés de PayPal et Skrill, Neteller s’impose en 2025 comme l’un des trois portefeuilles électroniques les plus populaires en France. Ce service totalement gratuit vous permet d’alimenter votre compte par carte bancaire, virement ou ticket prépayé. Une fois votre solde disponible, vous pouvez facilement utiliser Neteller pour effectuer des dépôts sur les sites de paris en ligne comme Winamax, NetBet et Pokerstars.

Enfin, Paylib est un moyen de paiement pratique qui vous offre la possibilité d’effectuer des règlements en ligne simplement à l’aide de votre numéro de téléphone. Une fois votre compte Paylib activé, vous pouvez réaliser vos paiements en toute sécurité depuis un appareil Android ou iOS. Certains sites de paris sportifs comme Winamax acceptent cette méthode.

Tickets prépayés : Paysafecard et Neosurf

Paysafecard appartient à la catégorie des moyens de paiement par cartes ou tickets prépayés. En France, quasiment tous les sites de paris sportifs permettent d’effectuer des dépôts via Paysafecard, offrant ainsi un niveau d’anonymat appréciable, une sécurité fiable et des transactions relativement rapides.

Pour vous servir de ce service, il suffit de vous procurer une carte Paysafecard dans un point de vente physique, comme un bureau de tabac, ou en ligne, en choisissant le montant qui vous convient. Chaque carte est identifiée par un code unique de 13 chiffres, à saisir directement sur le site de paris lors de votre dépôt. Pour optimiser la gestion de vos fonds, vous avez également la possibilité de créer un compte My Paysafecard.

À l’instar de Paysafecard, Neosurf fonctionne comme un ticket prépayé que vous pouvez acquérir soit en ligne, soit directement dans certains points de vente physiques, tels que les bureaux de tabac.

Une fois votre recharge Neosurf obtenue, il suffit de saisir le code inscrit sur le ticket pour effectuer des paiements auprès des bookmakers qui l’acceptent. Par exemple, des plateformes comme Winamax, PMU ou NetBet proposent cette option de paiement pratique. C’est une solution idéale pour les parieurs souhaitant éviter de transmettre leurs informations bancaires sur internet.

Enfin, toutes ces méthodes de paiement sont disponible sur le site ou sur les application de paris sportif.

Les moyens de paiement disponibles sur les bookmakers sont-ils fiables ?

Les options de paiement proposées par les plateformes de paris sportifs en France sont entièrement sûres avec un niveau maximal de protection. En effet, elles passent toutes par des processus de vérification rigoureux et sont encadrées par plusieurs organismes de contrôle, dont l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ).

Ainsi, lorsque vous effectuez un dépôt ou un retrait sur un bookmaker en ligne, vous pouvez être serein: vos informations personnelles et financières sont parfaitement protégées.

Existe-t-il des frais sur les transactions sur les sites de paris sportifs ?

Pour la quasi-totalité des options de paiement et chez la plupart des opérateurs, effectuer un dépôt sur un site de paris sportifs ne génère généralement aucun frais aujourd'hui. Pour en avoir le cœur net, il est conseillé de vérifier les conditions générales du site en question, en portant une attention particulière à la section concernant les dépôts et les retraits.

De façon générale, vous n’aurez donc pas de frais à prévoir lors d’un paiement, surtout si vous utilisez des moyens traditionnels comme une carte bancaire ou PayPal. Par conséquent, vous bonus de pari sportif reste intact, surtout si il est remboursée en cash comme sur Winamax et PMU sport.

Quel est le montant minimum pour les dépôts ?

Le montant minimum pour réaliser un dépôt sur les bookmakers en France varie de 1 à 20€. Nous récapitulons les différences dans le tableau ci-dessous :

Bookmaker Dépôt min. PayPal / Paysafecard Skrill Autres

Parions Sport 5€ ✅ ❌ Virement, Apple Pay

Unibet 10€ ✅ ✅ Neteller, Virement, Apple Pay

Pokerstars 10€ ✅ ✅ Neosurf, Neteller, Virement, Apple Pay, Google Pay

Betclic 10€ ✅ ✅ Apple Pay

Betsson 10€ ✅ ❌ Apple Pay, Google Pay

Winamax 1€ ✅ ✅ Neteller, Virement, Google Pay, Apple Pay

PMU Sports 10€ ✅ ❌ Neosurf, Virement

Bwin 10€ ✅ ✅ Virement

Olybet 10€ ✅ ❌ Virement

NetBet 10€ ✅ ✅ Neosurf, Neteller, Virement, Apple Pay

Il faut avoir en tête certaines subtilités pour certains sites de paris sportifs :

Pokerstars : minimum de 5€ en carte bancaire, Neteller et Skrill mais 8€ minimum avec Neosurf et 10€ pour les autres méthodes de paiement.

Winamax : minimum de 1€ en carte bancaire, 30€ via Neteller et 10€ avec Paysafecard.

Unibet : aucun montant minimum lorsque vous bénéficiez du bonus sans dépôt de 10€.

Quel est le montant minimum pour les retraits ?

Le montant minimum pour retirer vos gains varient entre 10 et 15€, excepté Parions Sport et PMU qui proposent des retraits très bas de 1€ et 1ct. Récapitulons les retraits par opérateur dans notre tableau comparatif :

Bookmaker Retrait min. Retrait instantané Skrill

Parions Sport 0,01€ ❌ ❌

Unibet 10€ ✅ ✅

Pokerstars 10€ ❌ ❌

Betclic 10€ ✅ ❌

Betsson 15€ ✅ ❌

Winamax 1€ ✅ ✅

PMU Sports 1€ ❌ ❌

Bwin 10€ ❌ ❌

Olybet 10€ ❌ ❌

NetBet 10€ ❌ ❌

Conformément à la réglementation française, les plateformes de paris sportifs agréées par l’ANJ ne permettent en principe que les retraits d’argent par virement bancaire. C’est pourquoi il est indispensable de renseigner votre IBAN lors de la création de votre compte chez un bookmaker. Toutefois, certaines exceptions existent. Par exemple, des opérateurs tels qu’Unibet et Winamax autorisent également les retraits via Skrill, à condition que ce mode de paiement ait été utilisé pour effectuer vos dépôts.

De plus, depuis 2023, plusieurs plateformes proposent désormais un retrait immédiat de vos gains. Le transfert sur votre compte bancaire s’effectue alors en quelques minutes et est compatible avec la majorité des principales banques françaises. En 2025, cette option n’est disponible que sur Betclic, Unibet et Winamax.

FAQ – Méthodes de paiement sur les paris sportifs