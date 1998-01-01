Bonus PokerStars : comment obtenir les 100€ offerts à l’inscription en Août 2025 ?

Profitez du bonus de bienvenue Pokerstars, jusqu'à 100€ après votre premier pari perdant sur les paris sportifs ou jusqu'à 100€ après votre premier dépôt sur le poker lors de votre inscription sur le bookmaker.

Bonus Pokerstars 4.5 rating ✅ Jusqu'à 100 € de bonus sport sur votre 1er pari perdant

✅ Bonus Poker : jusqu'à 100€ sur votre 1er dépôt + 10 tickets Activer le bonus Pokerstars

Bonus PokerStars : les bonus et les offres disponibles sur le bookmaker

Voici le détail des bonus disponibles à l'inscription avec le code promo Pokerstars :

Quel est le bonus PokerStars Sport en Août ?

Lors de l’inscription, vous pouvez profiter d’un bonus de bienvenue PokerStars de 100€ sur le sport, crédité sous forme de freebets en cas de premier pari est perdant.

Faites vous rembourser votre premier pari perdant jusqu'à 100€ avec Pokerstars

Le bonus se décompose en deux parties :

50% remis en freebets à l'issue de votre premier pari.

50% remis en freebets après avoir placé votre 5e pari en argent réel.

Bonus PokerStars Poker : gagnez jusqu'à 100€ + 10 tickets Power Path

PokerStars propose un bonus poker de 100 % jusqu’à 100€ en freebet sur votre premier dépôt lors de votre inscription sur le bookmaker.

Profitez du bonus Pokerstars sur le poker jusqu'à 100€ offerts

Le fonctionnement est simple : chaque fois que vous jouez en argent réel, vous cumulez des points d’échange (5 points par euro de prélèvement ou de frais de tournoi). Tous les 75 points, 5€ sont automatiquement crédités sur votre compte joueur. Vous avez quatre mois après votre dépôt pour accumuler les points nécessaires.

Enifn, Pokerstars vous offre 10 tickets, en plus du bonus de bienvenue poker classique, pour jouer sur les plus grands tournois en ligne.

Pour bénéficier du bonus PokerStars jusqu'à 100€, tout comme l'offre de bienvenue Bwin, vous devez ouvrir un compte sur l'opérateur. Voici les différentes étapes à suivre pour en profiter :

Créez votre compte PokerStars Rendez-vous sur le site web ou l'application PokerStars et cliquez sur “Inscription”. Vous devrez remplir le formulaire avec vos informations personnelles (identité, email, adresse postale, identifiants, mot de passe…) et valider votre compte sous 30 jour, en fournissant : Une copie d'une pièce d’identité

Un relevé d’identité bancaire (RIB)

Une copie d'un justificatif de domicile Sans validation complète, pas de retrait ni de bonus. C’est donc indispensable. Acceptez de recevoir les offres et le bonus d'inscription L’offre 100€ se débloque automatiquement au moment de votre première l’inscription, après votre premier pari perdant. Il faut donc : Ouvrir un compte joueur

Valider définitivement votre compte

Déposer au moins 10€

Placer un premier pari réel Réalisez un premier dépôt PokerStars exige un dépôt minimum de 1€ pour obtenir l’offre. Voici, les moyens de paiement disponibles : Carte bancaire (VISA / Mastercard)

Apple Pay / Google Pay

PayPal

Skrill

Paysafecard

Neosurf

Neteller

Virement bancaire Ce n’est pas le montant du dépôt qui compte pour le bonus, mais bien celui de votre premier pari qui doit être perdant. Placez un pari éligible Pour activer le bonus, vous devez miser en argent réel sur un pari sportif répondant aux critères suivants : Montant minimum : 1€

Pari simple ou combiné

En pré-match ou en direct

Pas de Cash Out ni de pari système

Le pari doit aller à son terme Le pari peut être placé depuis le site, l'application mobile ou tablette. Récupérez vos freebets Si votre premier pari est perdant, PokerStars vous rembourse jusqu’à 100€ en freebets. A savoir que : les freebets sont crédités dans les 24 heures après le verdict du pari.

vous récupérez exactement le montant perdu en deux tranches, dans la limite de 100€.

Les autres bonus et avantages PokerStars en 2025

Pokerstars propose peu de promos régulières sur le sport mais vous pouvez toujours compter sur ses avantages et bonus poker. En voici un aperçu rapide :

Programme de fidélité : les récompenses PokerStars

Comme c'est toujours le cas chez les grands opérateurs, la fidélité est récompensée. PokerStars propose un système de coffres (Chests) : chaque partie jouée génère des points de fidélité, remplissant progressivement une barre de progression. Une fois pleine, le joueur débloque un coffre contenant des récompenses aléatoires, comme :

des tickets gratuits,

des crédits

ou des cashbacks.

Ce système inclut le programme Streaks, basé sur des cycles hebdomadaires (jeudi à mercredi) où les joueurs accumulent du rake pour débloquer des coffres de récompenses, avec des gains pouvant inclure des Power Passes d'une valeur de 9 300 €.

Spin & Go

Le format Spin & Go est un tournoi Sit & Go hyper-turbo conçu pour trois joueurs seulement. Après avoir choisi votre prix d'entrée (à partir de 0,25 € en Hold’em ou Omaha), une roue virtuelle détermine au hasard le prize pool, qui peut atteindre jusqu’à 2 000 000 €.

Avec le Spin & Go, jouez avec le bonus PokerStars.

Chaque joueur débute avec 500 jetons, et la cadence des blinds dépend du multiplicateur tiré au sort, allant de 2 à plus de 100x. Les niveaux durent entre 2 et 5 minutes. Ce format ultra-rapide offre des gains potentiellement très élevés en quelques minutes seulement.

Spin & Go Live

Le format Spin & Go Live transpose l’énergie et l’imprévisibilité de son célèbre format en ligne dans un événement en présentiel de haut niveau.

Jouez avec l'option Live du Spin & Go sur PokerStars

Les qualifications se déroulent en ligne où chaque participation à un Spin & Go déclenche un tirage aléatoire de points (entre 100 et 195) en fonction du multiplicateur du tournoi. Il faut accumuler ces points sur plusieurs classements journaliers et généraux pour prétendre à une place dans l’événement live. Si vous ne décrochez pas un package directement, vous pouvez toujours rejoindre un freeroll de dernière chance réservé aux meilleurs classements.

Power Path

Le Power Path est un nouveau parcours de qualification à 4 étapes, spécialement conçu pour donner accès aux tournois prestigieux en ligne ou en live — comme l’European Poker Tour ou les France Poker Series.

Chaque jour, tout joueur en argent réel peut bénéficier gratuitement un ticket pour la première étape (un Spin & Go à 0,50 €) dans la section dédiée. En progressant — par Sit & Go, puis MTT — vous pouvez atteindre l’étape 4, réservée aux détenteurs de tickets.

Accédez aux meilleurs tournois Pokerstars avec l'option Power Path

La récompense se matérialise sous forme de Power Pass (Bronze, Argent ou Or), valant respectivement 100 €, 2 300 € ou 9 300 €. Ces Pass donnent accès soit à des tournois en ligne, soit à des événements live selon votre choix.

Comment parier sur la NBA avec le bonus de bienvenue PokerStars ?

PokerStars propose une interface claire et rapide, avec une navigation fluide entre les différents championnats et types de paris. Dans la rubrique basketball puis NBA, vous trouverez chaque jour une couverture complète des rencontres avec de nombreuses options de mise :

vainqueur,

handicap,

over/under,

combinés,

des paris sur les performances individuelles (points, rebonds, passes…).

Placez facilement vos paris NBA avec le bonus Pokerstars

Grâce à la fonctionnalité Bet Slip intuitive, vous pouvez composer vos paris simples ou combinés en quelques secondes. PokerStars Sports propose aussi des cotes boostées régulières, notamment sur les grosses affiches NBA ou les stars du moment.

Le bookmaker propose également des cotes améliorées et des offres spéciales, ce qui augmente votre potentiel de gains. Toutes ces fonctionnalités sont accessibles via l'application PokerStars Sports, disponible sur Android et iOS.

Notre comparatif du bonus PokerStars par rapport à ceux de ses principaux concurrents

Avant de profiter du bonus PokerStars, nous vous présentons les bonus de bienvenue de paris sportifs proposés par ses principaux concurrents :



Pokerstars

Parions Sport

Unibet

Betclic Bonus 100€ offerts sur le 1er pari 460€ de bonus en freebets 370€ remboursés dont 20€ cash 100€ remboursés en freebets Code promo Bonus applicable sans code BASKET110 Bonus applicable sans code BETUSA Lien d'activation Activer le bonus Pokerstars Activer le bonus Parions Sport Activer le bonus Unibet Activer le bonus Betclic

Betclic et Pokerstars remboursent de façon classique le premier pari perdant jusqu’à 100€. D'ailleurs, le bonus de Vbet offre lui aussi le même montant. Le bonus de bienvenue Unibet se démarque avec 370€ remboursés, dont 20€ en cash, offrant une meilleure flexibilité que les freebets classiques. Aussi, le bonus d'inscription de Winamax propose 350€ offerts sur les paris sportifs et le poker. Le bonus Parions Sport en ligne surpasse tous ses concurrents en valeur pure avec jusqu’à 450€ en freebets. Un bonus généreux, mais soumis à des conditions strictes, qui s’adresse davantage aux parieurs expérimentés.

Notre avis final sur le bonus Pokerstars

Le bonus de bienvenue PokerStars Sports présente plusieurs atouts. Simple à activer, il se divise intelligemment en deux étapes. Il s’accompagne de fonctionnalités intéressantes comme le Cash Out, les cotes boostées et le configurateur de pari.

De plus, le plafond de gains est très élevé, ce qui séduit les parieurs ambitieux. En revanche, le bonus est crédité uniquement en freebets, ce qui limite sa souplesse, et les promotions régulières restent moins fréquentes que chez certains concurrents comme Unibet ou Winamax.

Ce qu'on aime Un bonus classique mais toujours intéressant

Un bonus classique mais toujours intéressant Prime double avec un bonus en deux parties

Prime double avec un bonus en deux parties Plafond de gain élevé

Plafond de gain élevé Fonctionnalités innovantes Ce qu'on aimerait voir évoluer Bonus uniquement versé en freebets

Bonus uniquement versé en freebets Promos régulière assez rares

FAQ – Bonus Pokerstars