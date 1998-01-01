Bonus PokerStars : comment obtenir les 100€ offerts à l’inscription en Août 2025 ?

Profitez du bonus de bienvenue Pokerstars, jusqu'à 100€ après votre premier pari perdant sur les paris sportifs ou jusqu'à 100€ après votre premier dépôt sur le poker lors de votre inscription sur le bookmaker.
- ✅ Jusqu'à 100 € de bonus sport sur votre 1er pari perdant
- ✅ Bonus Poker : jusqu'à 100€ sur votre 1er dépôt + 10 tickets
Bonus PokerStars : les bonus et les offres disponibles sur le bookmaker
Voici le détail des bonus disponibles à l'inscription avec le code promo Pokerstars :
|Bonus Sport
|Jusqu'à 100€ en freebets
Bonus Sport
|Bonus Poker
|Jusqu'à 100€ sur le 1er dépôt + 10 tickets Power Path
Bonus Poker
Quel est le bonus PokerStars Sport en Août ?
Lors de l’inscription, vous pouvez profiter d’un bonus de bienvenue PokerStars de 100€ sur le sport, crédité sous forme de freebets en cas de premier pari est perdant.
Le bonus se décompose en deux parties :
- 50% remis en freebets à l'issue de votre premier pari.
- 50% remis en freebets après avoir placé votre 5e pari en argent réel.
Bonus PokerStars Poker : gagnez jusqu'à 100€ + 10 tickets Power Path
PokerStars propose un bonus poker de 100 % jusqu’à 100€ en freebet sur votre premier dépôt lors de votre inscription sur le bookmaker.
Le fonctionnement est simple : chaque fois que vous jouez en argent réel, vous cumulez des points d’échange (5 points par euro de prélèvement ou de frais de tournoi). Tous les 75 points, 5€ sont automatiquement crédités sur votre compte joueur. Vous avez quatre mois après votre dépôt pour accumuler les points nécessaires.
Enifn, Pokerstars vous offre 10 tickets, en plus du bonus de bienvenue poker classique, pour jouer sur les plus grands tournois en ligne.
Comment profiter du bonus PokerStars lors de l'inscription ?
Pour bénéficier du bonus PokerStars jusqu'à 100€, tout comme l'offre de bienvenue Bwin, vous devez ouvrir un compte sur l'opérateur. Voici les différentes étapes à suivre pour en profiter :
Créez votre compte PokerStars
Rendez-vous sur le site web ou l'application PokerStars et cliquez sur “Inscription”. Vous devrez remplir le formulaire avec vos informations personnelles (identité, email, adresse postale, identifiants, mot de passe…) et valider votre compte sous 30 jour, en fournissant :
- Une copie d'une pièce d’identité
- Un relevé d’identité bancaire (RIB)
- Une copie d'un justificatif de domicile
Sans validation complète, pas de retrait ni de bonus. C’est donc indispensable.
Acceptez de recevoir les offres et le bonus d'inscription
L’offre 100€ se débloque automatiquement au moment de votre première l’inscription, après votre premier pari perdant. Il faut donc :
- Ouvrir un compte joueur
- Valider définitivement votre compte
- Déposer au moins 10€
- Placer un premier pari réel
Réalisez un premier dépôt
PokerStars exige un dépôt minimum de 1€ pour obtenir l’offre. Voici, les moyens de paiement disponibles :
- Carte bancaire (VISA / Mastercard)
- Apple Pay / Google Pay
- PayPal
- Skrill
- Paysafecard
- Neosurf
- Neteller
- Virement bancaire
Ce n’est pas le montant du dépôt qui compte pour le bonus, mais bien celui de votre premier pari qui doit être perdant.
Placez un pari éligible
Pour activer le bonus, vous devez miser en argent réel sur un pari sportif répondant aux critères suivants :
- Montant minimum : 1€
- Pari simple ou combiné
- En pré-match ou en direct
- Pas de Cash Out ni de pari système
- Le pari doit aller à son terme
Le pari peut être placé depuis le site, l'application mobile ou tablette.
Récupérez vos freebets
Si votre premier pari est perdant, PokerStars vous rembourse jusqu’à 100€ en freebets. A savoir que :
- les freebets sont crédités dans les 24 heures après le verdict du pari.
- vous récupérez exactement le montant perdu en deux tranches, dans la limite de 100€.
Les autres bonus et avantages PokerStars en 2025
Pokerstars propose peu de promos régulières sur le sport mais vous pouvez toujours compter sur ses avantages et bonus poker. En voici un aperçu rapide :
Programme de fidélité : les récompenses PokerStars
Comme c'est toujours le cas chez les grands opérateurs, la fidélité est récompensée. PokerStars propose un système de coffres (Chests) : chaque partie jouée génère des points de fidélité, remplissant progressivement une barre de progression. Une fois pleine, le joueur débloque un coffre contenant des récompenses aléatoires, comme :
- des tickets gratuits,
- des crédits
- ou des cashbacks.
Ce système inclut le programme Streaks, basé sur des cycles hebdomadaires (jeudi à mercredi) où les joueurs accumulent du rake pour débloquer des coffres de récompenses, avec des gains pouvant inclure des Power Passes d'une valeur de 9 300 €.
Spin & Go
Le format Spin & Go est un tournoi Sit & Go hyper-turbo conçu pour trois joueurs seulement. Après avoir choisi votre prix d'entrée (à partir de 0,25 € en Hold’em ou Omaha), une roue virtuelle détermine au hasard le prize pool, qui peut atteindre jusqu’à 2 000 000 €.
Chaque joueur débute avec 500 jetons, et la cadence des blinds dépend du multiplicateur tiré au sort, allant de 2 à plus de 100x. Les niveaux durent entre 2 et 5 minutes. Ce format ultra-rapide offre des gains potentiellement très élevés en quelques minutes seulement.
Spin & Go Live
Le format Spin & Go Live transpose l’énergie et l’imprévisibilité de son célèbre format en ligne dans un événement en présentiel de haut niveau.
Les qualifications se déroulent en ligne où chaque participation à un Spin & Go déclenche un tirage aléatoire de points (entre 100 et 195) en fonction du multiplicateur du tournoi. Il faut accumuler ces points sur plusieurs classements journaliers et généraux pour prétendre à une place dans l’événement live. Si vous ne décrochez pas un package directement, vous pouvez toujours rejoindre un freeroll de dernière chance réservé aux meilleurs classements.
Power Path
Le Power Path est un nouveau parcours de qualification à 4 étapes, spécialement conçu pour donner accès aux tournois prestigieux en ligne ou en live — comme l’European Poker Tour ou les France Poker Series.
Chaque jour, tout joueur en argent réel peut bénéficier gratuitement un ticket pour la première étape (un Spin & Go à 0,50 €) dans la section dédiée. En progressant — par Sit & Go, puis MTT — vous pouvez atteindre l’étape 4, réservée aux détenteurs de tickets.
La récompense se matérialise sous forme de Power Pass (Bronze, Argent ou Or), valant respectivement 100 €, 2 300 € ou 9 300 €. Ces Pass donnent accès soit à des tournois en ligne, soit à des événements live selon votre choix.
Comment parier sur la NBA avec le bonus de bienvenue PokerStars ?
PokerStars propose une interface claire et rapide, avec une navigation fluide entre les différents championnats et types de paris. Dans la rubrique basketball puis NBA, vous trouverez chaque jour une couverture complète des rencontres avec de nombreuses options de mise :
- vainqueur,
- handicap,
- over/under,
- combinés,
- des paris sur les performances individuelles (points, rebonds, passes…).
Grâce à la fonctionnalité Bet Slip intuitive, vous pouvez composer vos paris simples ou combinés en quelques secondes. PokerStars Sports propose aussi des cotes boostées régulières, notamment sur les grosses affiches NBA ou les stars du moment.
Le bookmaker propose également des cotes améliorées et des offres spéciales, ce qui augmente votre potentiel de gains. Toutes ces fonctionnalités sont accessibles via l'application PokerStars Sports, disponible sur Android et iOS.
Notre comparatif du bonus PokerStars par rapport à ceux de ses principaux concurrents
Avant de profiter du bonus PokerStars, nous vous présentons les bonus de bienvenue de paris sportifs proposés par ses principaux concurrents :
Pokerstars
Parions Sport
Unibet
Betclic
|Bonus
|100€ offerts sur le 1er pari
|460€ de bonus en freebets
|370€ remboursés dont 20€ cash
|100€ remboursés en freebets
|Code promo
|Bonus applicable sans code
|BASKET110
|Bonus applicable sans code
|BETUSA
|Lien d'activation
Pokerstars
Parions Sport
Unibet
Betclic
Betclic et Pokerstars remboursent de façon classique le premier pari perdant jusqu’à 100€. D'ailleurs, le bonus de Vbet offre lui aussi le même montant.
Le bonus de bienvenue Unibet se démarque avec 370€ remboursés, dont 20€ en cash, offrant une meilleure flexibilité que les freebets classiques. Aussi, le bonus d'inscription de Winamax propose 350€ offerts sur les paris sportifs et le poker.
Le bonus Parions Sport en ligne surpasse tous ses concurrents en valeur pure avec jusqu’à 450€ en freebets. Un bonus généreux, mais soumis à des conditions strictes, qui s’adresse davantage aux parieurs expérimentés.
Notre avis final sur le bonus Pokerstars
Le bonus de bienvenue PokerStars Sports présente plusieurs atouts. Simple à activer, il se divise intelligemment en deux étapes. Il s’accompagne de fonctionnalités intéressantes comme le Cash Out, les cotes boostées et le configurateur de pari.
De plus, le plafond de gains est très élevé, ce qui séduit les parieurs ambitieux. En revanche, le bonus est crédité uniquement en freebets, ce qui limite sa souplesse, et les promotions régulières restent moins fréquentes que chez certains concurrents comme Unibet ou Winamax.
Ce qu'on aime
- Un bonus classique mais toujours intéressant
- Prime double avec un bonus en deux parties
- Plafond de gain élevé
- Fonctionnalités innovantes
Ce qu'on aimerait voir évoluer
- Bonus uniquement versé en freebets
- Promos régulière assez rares
FAQ – Bonus Pokerstars
Quel est le code bonus pour Pokerstars ?
Le code bonus Pokerstars est fourni lors de l’inscription ou du premier dépôt. Il est souvent inclus dans les offres promotionnelles de bienvenue. Pour l’activer, il faut le saisir sur la page de dépôt :
- Assurez-vous de respecter les conditions de l’offre associée.
- Vérifiez les e-mails de confirmation après l’inscription.
Comment puis-je gagner des points sur Pokerstars ?
Les points Pokerstars s’accumulent en jouant aux jeux en argent réel. Chaque dollar de rake généré donne 100 points, nécessaires pour débloquer des coffres (Chests) personnalisés.
Plus vous jouez, plus les récompenses sont généreuses et fréquentes. Aussi, les coffres offrent des récompenses (cash, tickets, tours gratuits) selon votre niveau. Les niveaux de coffres incluent
- Bleu,
- Bronze,
- Argent,
- Or,
- Diamant,
- Noir.
Pokerstars légal en France ?
Oui, Pokerstars est légal en France grâce à une licence de l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ). Cela garantit un cadre sécurisé, des jeux équitables et une protection des données. L’accès est réservé aux joueurs majeurs (18+). De plus, vos fonds sont stockés sur des comptes séparés du site. Enfin, des outils de jeu responsable (limites de dépôt, auto-exclusion) sont accessibles.
Comment jouer gratuitement sur Pokerstars ?
Pokerstars propose des parties en mode démo et des freerolls (tournois gratuits) pour s’entraîner sans risque. Des promotions ponctuelles incluent aussi des tickets offerts. Vous pouvez participer aux défis quotidiens et gagnez des tickets ou des tours gratuits. Utilisez le mode « Pratique » pour des parties sans argent réel. Pour finir,inscrivez-vous aux tournois gratuits via l’onglet « Promotion ».
Quelle est la valeur d'un coffre Pokerstars ?
La valeur des coffres Pokerstars varie selon le niveau : Bleu (3 $), Bronze (10,50 $), Argent (40 $), Or (125 $), Diamant (360 $) et Noir (1 000 $). Chaque niveau exige un seuil de points de rédemption. Les coffres Bleu et Bronze incluent aussi des tickets Power Path (0,50 $/jour). Les niveaux supérieurs (Diamant, Noir) offrent des rakebacks allant jusqu’à 40 %. Enfin, vous avez 30 jours pour ouvrir un coffre avant expiration.
Comment retirer son argent sur Pokerstars ?
Les retraits sur Pokerstars nécessitent une vérification d’identité (KYC) pour la sécurité. Une fois validé, les méthodes disponibles incluent les virements bancaires, carte bancaire ou portefeuilles électroniques. Le délai varie de 24h à 5 jours ouvrés selon le mode choisi. Les fonds sont protégés sur des comptes séparés, assurant leur disponibilité.