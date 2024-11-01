Application Olybet : Télécharger l’appli mobile gratuite Android et iOS

Téléchargez l'application Olybet gratuitement sur votre mobile via le Google Play Store et l'App Store. Commencez à parier simplement et en toute sécurité depuis votre smartphone.

Application Olybet 5 rating ✅ Disponible sur iOS et Android

✅ Toutes les fonctionnalités sont dispo sur l'appli

✅ 100€ de bonus avec le code OLYUSA Télécharger l'app Olybet

Nouvel acteur sur le marché français agréé par l'ANJ, Olybet s'est rapidement imposé avec une offre de paris sportifs complète et une application mobile performante. Que vous soyez un parieur débutant ou expérimenté, l'application Olybet est conçue pour offrir une expérience de jeu fluide et intuitive.

Télécharger l’application Olybet sur mobile pour Android et iOS

Vous souhaitez parier où que vous soyez ? L’appli Olybet est disponible gratuitement sur les systèmes d'exploitation Android et iOS. Voici comment l'installer en quelques étapes simples, que vous possédiez un appareil Android ou un iPhone.

Sur iPhone ou iPad (iOS)

Télécharger l'application sur un appareil Apple est un processus simple et rapide :

Rendez-vous sur l’App Store depuis votre iPhone ou iPad. Tapez “Olybet” dans la barre de recherche. Cliquez sur “Obtenir” pour lancer le téléchargement et l'installation automatique. Une fois l’appli installée, ouvrez-la pour vous connecter à votre compte ou en créer un si vous êtes un nouveau joueur.

Téléchargez l’application Olybet sur iPhone ou iPad depuis l’App Store et accédez rapidement à votre compte joueur.

L’application est compatible avec les versions récentes d'iOS, garantissant une expérience fluide sur la majorité des appareils Apple.

Sur smartphone Android

Pour les utilisateurs d'appareils Android, le processus est tout aussi direct :

Ouvrez le Google Play Store. Recherchez “Olybet”. Lancez le téléchargement en cliquant sur “Installer”. Ouvrez l’application, connectez-vous ou suivez les instructions pour vous inscrire.

Téléchargez l’application Olybet sur Android depuis le Google Play Store et commencez à parier directement depuis votre mobile.

Configuration minimale requise

Store Android iOS Note 3,6/5 (Play Store) 4/5 (App Store) Langue Français Français Compatibilité Android 5.0 ou version ultérieure iOS 13.0 ou version ultérieure Taille du fichier ~9 Mo 38,3 mo Âge requis minimum 18 ans et plus 18 ans et plus Lien téléchargement Activer le bonus Olybet Activer le bonus Olybet

Pensez à libérer un peu de mémoire avant le téléchargement pour éviter toute erreur d’installation.

Comment parier depuis l’application mobile Olybet ?

Parier en quelques clics depuis votre téléphone, c’est possible grâce à l’application mobile Olybet. Voici le mode d’emploi pour placer votre premier pari sportif, pas à pas.

Installez l’appli sur votre smartphone Android : téléchargez l’application via le Google Play Store ou utliser le lien sur le site officiel Olybet.

ou utliser le lien sur le site officiel Olybet. iOS (iPhone/iPad) : rendez-vous sur l’App Store ou cliquez sur le lien sur le site Olybet..

Connectez-vous ou créez un compte joueur Déjà inscrit ? Entrez vos identifiants pour accéder à votre espace personnel. Nouveau joueur ? L’application vous guide pour ouvrir un compte : renseignez vos informations, puis validez votre profil en téléversant une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Cette étape est indispensable pour recevoir le bonus de bienvenue et pouvoir retirer vos gains.

Ajoutez le code promo Olybet OLYUSA Lors de l’inscription, un champ “Code promo” est prévu. Entrez le code promo Olybet OLYUSA pour activer le bonus exclusif de bienvenue. Sans cette étape, l’offre ne sera pas appliquée automatiquement.

Réalisez votre premier dépôt Rendez-vous dans la rubrique “Dépôt” et choisissez un moyen de paiement : Carte bancaire (Visa/MasterCard)

PayPal

Skrill

Paysafecard

Google Pay Le dépôt minimum est de 10 €

Sélectionnez votre sport et événement Depuis le menu principal, accédez à une trentaine de sports et plus de 100 compétitions. Que ce soit le football, le tennis, le basketball ou la Formule 1, un simple clic sur un match vous dévoile les types de paris disponibles.

Ajoutez vos paris à votre coupon Touchez une cote pour qu’elle s’ajoute automatiquement à votre coupon. Vous pouvez rester sur un pari simple ou combiner plusieurs sélections pour créer un pari combiné.

Indiquer la mise et valider Entrez le montant que vous souhaitez jouer. Le gain potentiel s’affiche immédiatement. Confirmez en appuyant sur “Valider le pari” : votre mise est enregistrée.

Suivre vos paris en direct Accédez à l’onglet “Mes paris” pour suivre vos mises en temps réel. Sur certains matchs, la fonction Cash Out permet d’encaisser tout ou partie de vos gains avant le coup de sifflet final.

Télécharger l'app Olybet

Les meilleures fonctionnalités de l’application Olybet

L’application Olybet embarque une série de fonctionnalités avancées et de promotions innovantes pensées pour améliorer considérablement l’expérience utilisateur.

Streaming en direct (Olybet TV)

Olybet TV est la fonctionnalité de streaming en direct intégrée à l'application Olybet, vous permettant de suivre les matchs sur lesquels vous pariez directement depuis votre mobile, PC ou tablette. Olybet propose la diffusion vidéo d'une multitude de compétitions sportives majeures.

Téléchargez l’appli Olybet et suivez vos paris en direct avec Olybet TV.

Vous pouvez ainsi suivre en temps réel des événements de premier plan tels que

l'UFC,

l'EuroLeague de basket,

les tournois du Grand Chelem de tennis.

L'accès à Olybet TV est gratuit, il vous suffit d'avoir un compte Olybet.

Pari sur Mesure (MyCombo)

MyCombo, aussi appelé Générateur de Paris, est une fonctionnalité innovante d'Olybet qui vous offre la liberté de créer des paris personnalisés. Contrairement aux paris combinés classiques qui portent sur plusieurs matchs, MyCombo vous permet de combiner plusieurs sélections sur un seul et même événement sportif.

Par exemple, sur un match de football, vous pouvez parier simultanément sur le vainqueur, le nombre total de buts et un buteur spécifique. Cette option est disponible sur plusieurs sports et grandes compétitions, comme le football, le tennis et le rugby. De plus, il vous permet de combiner jusqu'à 10 sélections sur un même match pour faire grimper vos cotes.

Cash Out

Le Cash Out est une fonctionnalité qui donne plus de contrôle sur vos paris. Concrètement, elle permet de clôturer une mise avant la fin du match. Ainsi, vous pouvez sécuriser une partie de vos gains lorsque le scénario vous est favorable. À l’inverse, vous pouvez aussi réduire vos pertes si votre pronostic tourne mal.

Avec le Cash Out Olybet, sécurisez vos gains ou réduisez vos pertes en un clic.

Seuls les paris en argent réel sont concernés. Ils sont faciles à repérer grâce à un pictogramme dédié. Actuellement, Olybet France propose uniquement le Cash Out total, une option idéale pour les parieurs prudents comme pour les plus opportunistes.

Combi Boosté (OlyBoosts et Multiboost)

Olybet se démarque grâce à des fonctionnalités pensées pour optimiser vos gains. Deux options phares sont à retenir : les OlyBoosts et le Multiboost.

Boostez vos paris avec OlyBoosts quotidiens et Multiboost jusqu’à +100 % chez Olybet.

Chaque jour, Olybet met en avant une sélection de matchs avec des cotes boostées. Ces OlyBoosts permettent d’obtenir des gains supérieurs à ceux proposés en moyenne par le marché. Il suffit de consulter la page dédiée pour découvrir les offres du jour et placer vos paris dans les meilleures conditions.

Le Multiboost augmente vos gains nets sur les paris combinés. Plus vous ajoutez de sélections, plus le pourcentage appliqué grimpe. Ainsi, vos gains peuvent être boostés jusqu’à +100 % en cash. Cette promotion est disponible sur plusieurs sports majeurs, notamment le football, le tennis, le basketball, le hockey sur glace et le volleyball. Olybet met en avant ce système comme l’un des plus compétitifs du marché.

Programme de fidélité OlyPoints

Le programme de fidélité “OlyPoints” récompense activement les joueurs pour leur activité sur la plateforme Olybet. À chaque fois que vous placez une mise en argent réel, vous accumulez des points.

Ces OlyPoints peuvent ensuite être convertis en crédits de jeu, vous offrant ainsi des bonus supplémentaires pour continuer à parier et à jouer. C'est un excellent moyen pour Olybet de valoriser la fidélité de ses utilisateurs et de leur offrir des avantages concrets en retour de leurs mises.

Télécharger l'app Olybet

Bonus Olybet sur mobile : quelles offres avec l’application ?

L’application Olybet donne accès à l’ensemble des promotions disponibles sur le site. Que vous soyez nouveau joueur ou habitué, vous profitez des mêmes avantages que sur la version desktop, sans aucune restriction liée à l’appareil.

Bonus de bienvenue paris sportifs : jusqu’à 100 € en freebets

Pour les nouveaux inscrits, Olybet propose un bonus de bienvenue attractif. Votre premier pari est remboursé s’il est perdant, jusqu’à 100 € en freebets.

D'ailleurs, voici comment l'activer :

Créez un compte sur l’application.

Renseignez le code promo OLYUSA lors de l’inscription.

lors de l’inscription. Effectuez un dépôt d’au moins 10 €.

Placez votre premier pari (minimum 0,10 €, simple ou combiné, en pré-match ou en live).

Si votre pari est perdant, Olybet vous rembourse sous forme de freebets. Le bonus est crédité en plusieurs étapes, généralement après validation du compte. Les freebets sont valables 60 jours et seuls les gains nets sont retirables.

Les promotion du moment sur l'appli Olybet

En ce moment, Olybet proposent deux offres sur le basket et le tennis :

Le Rêve Européen – EuroBasket 2025

À l’occasion de l’EuroBasket 2025, Olybet met le basketball européen à l’honneur. L’application propose des défis exclusifs, des freebets à débloquer et des cotes boostées sur les rencontres phares.

Vibrez avec l’EuroBasket 2025 : Olybet propose défis exclusifs, freebets et cotes boostées.

Que vous soyez fan d’une équipe nationale ou simple amateur de basket, ces offres vous permettent de transformer vos pronostics en gains tout au long de la compétition.

Fais ton grand Chelem : 5000€ de freebet à se partager

Pendant les tournois du Grand Chelem, Olybet propose une offre spéciale qui met le tennis à l’honneur. En pariant sur Wimbledon, Roland Garros, l’US Open ou l’Open d’Australie, vous cumulez des points à chaque pari gagnant et progressez dans un classement exclusif.

Au total, 5 000 € de crédits de jeu sont à partager entre les 400 premiers du classement, avec jusqu’à 500 € pour le vainqueur. Plus vous misez, plus vous avez de chances d’obtenir une récompense et de transformer vos paris tennis en véritables gains supplémentaires.

Télécharger l'app Olybet

Avis des utilisateurs sur l’application Olybet : que vaut-elle vraiment ?

L’application Olybet reçoit des avis très contrastés. Si une partie des utilisateurs salue la fluidité et la diversité des promotions, d’autres dénoncent des problèmes techniques, un service client difficilement joignable et des retraits compliqués.

Points forts et inconvénients de l'application Parions Sport sur App Store

Points forts mentionnés Application fluide, ergonomique et agréable à utiliser.

Application fluide, ergonomique et agréable à utiliser. Cotes compétitives et boostées chaque jour.

Cotes compétitives et boostées chaque jour. Promotions attractives, dont un bonus de 50 € en freebets + 50 € de cashback.

Promotions attractives, dont un bonus de 50 € en freebets + 50 € de cashback. Présence de streaming et d’offres régulières.

Présence de streaming et d’offres régulières. Expérience complète pour le suivi des matchs en direct. Points à améliorer Bugs et instabilité fréquents, surtout en paris en direct.

Bugs et instabilité fréquents, surtout en paris en direct. Fonctionnalités limitées face à la concurrence (cash-out parfois indisponible, manque d’options avancées).

Fonctionnalités limitées face à la concurrence (cash-out parfois indisponible, manque d’options avancées). Interface jugée vieillotte par certains.

Interface jugée vieillotte par certains. Cotes à améliorer pour rester compétitif.

Note App Store : 4/5 ⭐

Points forts et inconvénients de l’application Olybet sur Google Play Store (Android)

Points forts mentionnés Application intuitive et facile à prendre en main.

Application intuitive et facile à prendre en main. Cotes jugées bonnes et parfois meilleures qu’avant.

Cotes jugées bonnes et parfois meilleures qu’avant. Cash-out disponible et promotions régulières.

Cash-out disponible et promotions régulières. Expérience fluide pour certains, avec un vrai plaisir à parier. Points à améliorer Validation de compte et retraits jugés trop longs, avec un support client peu réactif.

Validation de compte et retraits jugés trop longs, avec un support client peu réactif. Frais de retrait mal compris ou considérés comme excessifs.

Frais de retrait mal compris ou considérés comme excessifs. Bugs fréquents et plantages lors de l’envoi de documents.

Bugs fréquents et plantages lors de l’envoi de documents. Manque de fonctionnalités modernes : live score, my match, cash-out instantané.

Manque de fonctionnalités modernes : live score, my match, cash-out instantané. Délais de retrait trop longs comparés à la concurrence.

Note Google Play Store : 3,6/5 ⭐

Malgré des critiques récurrentes sur les retraits et certains bugs, l’application Olybet séduit par sa fluidité, ses promotions et ses cotes compétitives. L’expérience reste contrastée selon iOS et Android, mais la marque montre une volonté de s’imposer face aux acteurs majeurs du marché. Découvrez notre avis Olybet pour un test complet de l’appli, du bonus et des fonctionnalités.

Télécharger l'app Olybet

Que vaut l'application mobile Olybet face aux autres bookmakers ?

Voici un comparatif des application de paris sportif face à Olybet :

Bookmaker Taille (Android) ~9 Mo (très légère) ~127 Mo ~130 Mo (APK) ~132 Mo ~219 Mo Note moyenne 4,5 ★ 4,4 ★ N/A N/A N/A Points forts Ultra légère, OlyBoosts, Multiboost Fiable, intuitive, promos, streaming Sport + casino, Cash Out, marchés variés Large couverture sportive, cotes boostées Sport + poker, interface fluide Inconvénients Bugs occasionnels Application lourde Pas sur Play Store (APK à installer) Application lourde Très lourde en mémoire Streaming ✅ (sélection) ✅ ❌ ❌ ✅ Lien appli Télécharger l'app Olybet Télécharger l'app Parions Sport Télécharger l'app Vbet Télécharger l'app Pokerstars Télécharger l'app Betclic

L’application Olybet séduit par sa légèreté et sa rapidité. Elle convient parfaitement aux joueurs qui veulent parier sans alourdir leur téléphone. En revanche, certains préféreront l’appli Parions Sport, plus robuste et dotée de streaming, ou encore l’application Vbet, qui se démarque par la variété de ses marchés.

Du côté de l’app PokerStars, on apprécie le mélange entre paris sportifs et programme de fidélité. Enfin, télécharger l’application Betclic reste une option solide pour les parieurs en quête d’une expérience très complète, même si l’app se révèle plus lourde que celle d’Olybet.

Pourquoi télécharger l'application Olybet sur votre smartphone ?

Conçue pour le marché français, l'application Olybet s'impose comme un outil fiable, moderne et sécurisé, même si elle n'est pas exempte de quelques défauts de jeunesse.

Avantages Interface très fluide et intuitive

Interface très fluide et intuitive Application extrêmement légère

Application extrêmement légère Offre de bienvenue simple et attractive

Offre de bienvenue simple et attractive Fonctionnalités innovantes (OlyBoost, Multiboost)

Fonctionnalités innovantes (OlyBoost, Multiboost) Streaming vidéo sur de grands événements Inconvénients Quelques bugs signalés sur Android

Quelques bugs signalés sur Android Pas de paris hippiques, ni de poker en France

Pas de paris hippiques, ni de poker en France Service client sans contact téléphonique

L’application Olybet séduit par sa simplicité, sa légalité (agrément ANJ) et ses options de paris modernes. Elle reste une référence solide pour les joueurs français, même si quelques ajustements pourraient encore renforcer l’expérience utilisateur.

Note final application Olybet : 3,8/5 ⭐

FAQ – Tout ce qu’il faut savoir sur l’application Olybet

Peut-on télécharger l'application Olybet sur le Google Play Store (Android) ? Oui, l'application Olybet est disponible gratuitement sur le Play Store. Il vous suffit de rechercher “Olybet” depuis votre smartphone Android pour l’installer.

L’appli Olybet est-elle accessible sur l’App Store (iOS) ? Oui, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad peuvent télécharger l'application Olybet directement depuis l'App Store.

Existe-t-il un bonus spécial pour les utilisateurs de l’application mobile ? Non, il n'y a pas de bonus dédié à l’application, mais toutes les promotions du site, y compris l'offre de bienvenue de 100€, sont 100 % accessibles via mobile.

Peut-on parier en direct avec l’application mobile Olybet ? Oui, l'application mobile Olybet est parfaitement optimisée pour les paris en direct, avec des cotes qui s'actualisent en temps réel et un service de streaming vidéo sur une sélection d'événements.

L’application Olybet est-elle sécurisée ? Oui, Olybet applique les mêmes protocoles de sécurité que la version desktop, avec un chiffrement SSL garantissant la protection de vos données et transactions.

Peut-on activer les notifications sur l’application Olybet ? Oui, l’appli permet d’activer des notifications pour suivre vos paris, recevoir des alertes sur les résultats ou être informé des nouvelles promotions.