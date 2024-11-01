Meilleurs sites de paris sportifs avec Paysafecard : Top 10 bookmakers en 2025

Les meilleurs bookmakers qui acceptent Paysafecard pour parier en ligne en Octobre 2025 sont Parions Sport, Betclic, Winamax, Pokerstars, Bwin, Unibet, PMU, NetBet et OlyBet. Voici toutes les infos sur Paysafecard, une des alternatives de paiement intéressantes disponibles sur les sites de paris sportifs.
Si vous cherchez un moyen, autre que Paysafecard, pour déposer des fonds sur votre compte joueur, rendez-vous sur notre page pour choisir parmi l'une des meilleures méthodes de paiement sur les paris sportifs.
Comment se procurer une carte Paysafecard ?
Paysafecard est une carte prépayée disponible à l’achat dans des points de vente physiques ou sur internet. Elle offre la possibilité de régler des achats en ligne sans utiliser de carte bancaire, grâce à un code PIN à 16 chiffres. Comparable à de l’argent liquide numérique, elle est très populaire pour les paiements sur le web, en particulier sur les sites de paris sportifs légaux en France, agréés par l'ANJ.
Pour acheter une Paysafecard, vous disposez de deux solutions qui sont les suivantes :
- En point de vente physique : rendez-vous dans un bureau de tabac, une station-service ou un commerce partenaire (type Tabac Presse, Carrefour, Auchan, etc.). Choisissez le montant souhaité (10€, 25€, 50€, 100€), réglez en espèces ou par carte, puis récupérez votre ticket contenant le code PIN.
- En ligne : obtenez une carte Paysafecard via des sites comme WKV.com ou Recharge.com. Après avoir finalisé votre paiement, le code vous est envoyé directement par e-mail.
Ouvrez un compte myPaysafecard pour regrouper vos codes en un seul lieu et gérer ainsi vos transactions très simplement.
Comment réaliser un dépôt et parier en ligne avec Paysafecard sur les bookmakers ?
Disponible sur quasiment tous les sites de paris sportifs en France aujourd'hui, Paysafecard est facile à utiliser pour créditer le solde de votre compte joueur, d'autant que la procédure reste presque la même d'un bookmaker à un autre.
Rendez-vous sur le site ou l'application mobile de votre site de paris sportifs
Cliquez sur l'un de nos liens dans le tableau comparatif ci-dessus pour réaliser votre inscription sur le bookmaker de votre choix ou connectez-vous à votre compte existant. Sinon, allez directement sur l'application mobile du bookmaker.
Allez dans la section “Dépôts”
Une fois rendu dans la section correspondante, vous pouvez sélectionner Paysafecard comme moyen de paiement.
Saisissez le montant à déposer
Entrez la somme que vous souhaitez déposer sur le solde de votre compte joueur : le dépôt minimum avec Paysafecard varie de 5 à 10 € selon les opérateurs.
Validez la transaction
Une fois choisi le montant, tapez le code PIN à 16 chiffres de votre ticket Paysafecard ou connectez-vous à votre compte myPaysafecard.
Votre compte est maintenant crédité
Avec Paysafecard, votre solde sur le bookmaker est instantanément crédité. Il ne vous reste plus choisir l'événement sur lequel vous voulez parier.
Quels sont les conditions et les limites de Paysafecard ?
Les plateformes de paris acceptant Paysafecard ne facturent généralement pas de frais supplémentaires, excepté PMU, ce qui rend cette méthode de paiement particulièrement intéressante pour les joueurs. Les dépôts via Paysafecard sont traités instantanément, offrant un accès immédiat aux fonds.
En revanche, en raison du fonctionnement spécifique de ce service prépayé, les retraits ne sont pas possibles, seul le virement bancaire est autorisé en France pour retirer ses gains. Ainsi, dans la majorité des situations, les utilisateurs devront recourir à une autre solution de paiement pour encaisser leurs gains.
Même si cela peut représenter un léger désavantage, la sécurité et la simplicité d’utilisation de Paysafecard compensent largement ce point. Utiliser Paysafecard pour miser en ligne constitue donc un excellent choix, surtout pour ceux qui souhaitent éviter les options liées à un compte bancaire ou à une carte de crédit.
Quels sont les bonus et les promotions pour utiliser Paysafecard ?
Avant, certains sites proposaient des bonus sur les paris sportifs selon le moyen de paiement. Maintenant, ce n’est plus le cas : les offres s’appliquent désormais à presque tous les modes de paiement. Vérifie simplement que Paysafecard est bien éligible, car chaque site fixe ses propres conditions pour débloquer un bonus.
Les critères déterminants incluent souvent le dépôt minimum requis, les exigences de mise, la durée de validité du bonus ainsi que d’éventuelles restrictions liées aux types d’événements ou de marchés. Bien comprendre ces paramètres permet aux parieurs d’optimiser l’utilisation des promotions disponibles tout en évitant les mauvaises surprises au moment du retrait des gains.
Parier en toute sécurité avec Paysafecard
Avec Paysafecard, vos paiements restent protégés. Aucune donnée bancaire n’est partagée avec les sites de paris, ce qui réduit fortement les risques de fraude.
Ce moyen de paiement fonctionne sous un cadre réglementé, conforme aux normes du secteur financier. Petit rappel essentiel : ne partagez jamais les 16 chiffres de votre code PIN Paysafecard.
Parier sur mobile avec Paysafecard
Paysafecard s’utilise facilement depuis n’importe quel smartphone ou tablette. Achetez une carte en point de vente, entrez le code, et votre compte est crédité instantanément. Simple, rapide, sans prise de tête.
Les principales applis de paris en ligne en France acceptent aujourd’hui ce mode de paiement, apprécié pour sa fluidité et sa sécurité. Idéal pour déposer quand vous voulez, sans sortir votre carte bancaire.
Quelles sont les alternatives possibles à Paysafecard ?
Si vous préférez une solution permettant à la fois les dépôts et les retraits, plusieurs options fiables sont très utilisées en France :
- PayPal pour les paris sportifs : reconnu pour sa rapidité et sa sécurité exemplaire.
- Skrill / Neteller : des portefeuilles électroniques populaires dans le domaine des paris en ligne.
- Carte bancaire (Visa/MasterCard) : un choix traditionnel mais impliquant le partage de ses informations bancaires.
- Virement bancaire : très sûr mais souvent plus lent (entre 2 et 5 jours ouvrés).
- Apple Pay / Google Pay : de plus en plus présents, surtout sur les applis mobiles.
Pourquoi choisir Paysafecard pour parier en ligne aujourd'hui ?
Si vous recherchez la discrétion, la sécurité, une facilité d’utilisation et que vos mises restent modestes, Paysafecard est un très bon choix pour créditer votre compte de paris sportifs. Se procurer un ticket est plutôt simple, directement sur internet ou près de chez vous, dans les commerces agréés.
Néanmoins, si vous êtes un gros parieur, le plafond de dépôt peut-être rapidement atteint, dès 50 € pour Betsson ou Unibet par exemple. Rappelez-vous aussi qu'il est impossible de réaliser un retrait via Paysafecard, un inconvénient pour ceux qui souhaitent récupérer leurs gains sans délai.
Avantages
- Paiement instantané
- Montant du ticket pouvant être dépensé en plusieurs fois
- Sécurité et confidentialité : aucune coordonnées bancaires à transmettre
- Accessible facilement sur internet ou près de chez vous
Inconvénients
- Pas de retrait possible en France
- Plafond rapidement selon les bookmakers
FAQ – Paysafecard site de paris sportifs
Comment puis-je parier avec Paysafecard sur les bookmakers ?
Pour pouvoir placer des paris sportifs en déposant des fonds via Paysafecard, rendez-vous sur le bookmaker avec l'un de nos liens sécurisés puis dans la rubrique “Dépôts”. Il ne vous reste plus qu'à déposer le montant que vous souhaitez et entrez le code PIN de votre ticket Paysafecard pour être crédité.
Quels sites de paris sportif accepte Paysafecard ?
Presque tous les sites de paris sportifs acceptent Paysafecard comme moyen de paiement. C'est le cas de Parions Sport, OlyBet, Betsson, Betclic, Unibet, NetBet, Bwin, Pokerstars, PMU et Winamax.
Y a t-il un montant minimum etmaximum pour réaliser un dépôt avec un code Paysafecard sur les bookmakers ?
Le montant minimum du dépôt avec Paysafecard varie très peu, à savoir entre 5 et 10€ en moyenne. Pour le dépôt maximum, la fourchette est un plus grande, de 50€ pour Betsson ou Unibet à aucune limite pour Parions Sport ou Pokerstars.
Quelles applications pour parier avec une recharge Paysafecard ?
À l’heure actuelle, tous les bookmakers qui proposent Paysafecard comme méthode de paiement le font également sur leur application mobile. En effet, c’est le principe même et l’atout majeur d’une appli : proposer l'ensemble des fonctionnalités du site web, rassemblées sur une application intuitive et adaptée à votre téléphone.
Quels alternatives à Paysafecard comme moyen de paiement existent-ils pour parier en ligne ?
En dehors de Paysafecard, d'autres alternatives populaires pour les paiements en ligne sur les sites de paris sportifs en France existent comme les cartes bancaires, le virement bancaire, Apple et Google Pay, d'autres cartes prépayées (Neosurf), et les porte-monnaie électroniques tels que PayPal, Paylib, Neteller et Skrill. Chaque méthode a ses propres points forts, alors choisissez celle qui convient le mieux à votre profil de joueur et à vos choix.
Y a-t-il des frais sur les dépôts avec Paysafecard sur les site de paris sportifs ?
A l'exception de PMU, les sites paris sportifs en France n'appliquent aucun frais sur les dépôts effectuées avec Paysafecard.
Peut-on retirer ses gains avec Paysafecard sur les bookmakers ?
Non, il est important de noter que sur les sites de paris sportifs en France, les retraits sont uniquement effectués via virement bancaire. Aucune autre méthode de paiement n'est autorisée, y compris Paysafecard.