Bet365 avis : notre test du futur nouveau bookmaker en France

Nouveau 5 rating Avis Bet365 Lancement de l'offre en mai 2026

Bookmaker fiable et régulé par l'ANJ (agrément à venir)

Opérateur présent à l'international S'inscrire sur Bet365

Bet365 arrive enfin en France et il promet de révolutionner le marché des paris sportifs ! Avec sa réputation internationale, ses fonctionnalités avancées et son application fluide, la plateforme s’adresse autant aux parieurs réguliers qu’aux fans de live. Notre avis : un bookmaker fiable, moderne et bien pensé, prêt à séduire les joueurs français.

Côté régulation, Bet365 sera encadré par l’ANJ : toutes les exigences légales et de sécurité seront respectées. En pratique, cela veut dire que vos fonds et vos données personnelles seront protégés, et que la plateforme devra se plier à des contrôles français stricts pour rester conforme.

Avantages

Site en français de qualité, très clair et agréable à naviguer Service client ultra réactif et disponible en français, même via Live Chat

Service client ultra réactif et disponible en français, même via Live Chat App Bet365 fluide, rapide et intuitive

App Bet365 fluide, rapide et intuitive Fonctionnalités complètes : Cash Out, MultiBoost, Bet Builder, paris boostés, streaming live

Large choix de sports et options de paris Inconvénients

Bonus de bienvenue moins généreux que d’autres concurrents Paiement en crypto-monnaies non disponible

Paiement en crypto-monnaies non disponible Promotions encore à confirmer pour le marché français

En bref : notre avis complet sur le bookmaker Bet365

Bet365 combine tout ce qu’on attend d’un bookmaker : une appli fluide, des fonctionnalités pratiques, et un service client réactif en français. Même si le lancement français n’est pas encore là, on voit déjà que la plateforme a de quoi séduire tous ceux qui aiment parier régulièrement et profiter du live.

Critères Note Détails Bonus de bienvenue 3/5 ⭐ Jusqu’à 30 € en Bet Credits (offre actuelle internationale, probable conversion en euros pour la France) Offre de jeu (cotes, sports…) 5/5 ⭐ Cotes compétitives, large choix de sports, paris combinés et options Bet 365 live complètes Application mobile 5/5 ⭐ Fluide, intuitive, navigation rapide, streaming intégré Fonctionnalités 5/5 ⭐ Cash Out, MultiBoost, Bet Builder, paris boostés, streaming, statistiques live Offres promotionnelles 4/5 ⭐ Promotions internationales intéressantes, boost des gains sur combinés et live Fiabilité et sécurité 5/5 ⭐ Régulé à l’international (UK) et prochainement par l’ANJ, protection des données et fonds assurée Service client 5/5 ⭐ Chat en français 24/7, réponses rapides, email et assistance complète

Bet365 : tout savoir sur le nouveau bookmaker en France

Bet365 est l’un des bookmakers les plus connus au monde, et son arrivée en France est très attendue par les amateurs de paris sportifs ! Nous avons analysé son offre internationale pour vous donner une idée précise de ce qui vous attend.

Lancement en France Prévu en mai 2026 (avant la Coupe du monde), date officielle non confirmée Site officiel https://www.bet365.com Licence ANJ En cours d’obtention (non disponible pour le moment) Bonus paris sportifs 30 € en Bet Credits (à confirmer pour le marché français) Code promo Bet365 Pas de code promo disponible en France pour l’instant Dépôt et retrait minimum 5 € min. et 10 € pour PayPal (retraits) / 5 €, 25 € pour PayPal et 100 € pour les virements bancaires (dépôts) Fonctionnalités clés Paris combiné, Cash Out, Bet Builder, MultiBoost, paris boostés, streaming en direct, statistiques live Application Application Android et iOS disponible Note des utilisateurs 1,3 / 5 sur Trustpilot (plus de 6 000 avis sur Bet365)

Notre avis sur le bonus de bienvenue Bet365

Pour le moment, Bet365 n’est pas accessible en France, donc aucun bonus officiel n’a été communiqué pour le marché français. Mais nous pouvons trouver le détail de l’offre de bienvenue sur le site, qui est disponible sur les autres marchés : 50 € en Bet Credits après un dépôt minimum de 10 €.

Lorsque Bet365 arrivera officiellement en France, il est fort probable que l’offre soit similaire et simplement convertie en euros. Ce bonus reste intéressant pour tester la plateforme avec un petit dépôt, même s’il est moins avantageux que les offres de type pari remboursé proposées par certains bookmakers.

Consultez également notre comparatif des meilleurs bonus de sites de paris sportifs, où nous analysons les promotions disponibles pour les joueurs français.

L’application mobile Bet365 : fluide et prometteuse

L’application Bet365 est déjà disponible sur Android et iOS, aussi bien pour la section casino (qui ne sera pas disponible en France) que pour les paris sportifs. Elle apparaît bien sur les stores français, même si les joueurs en France ne peuvent pas encore accéder aux fonctionnalités.

Nos équipes l’ont quand même testé, et l’application s’est révélée fluide, rapide et agréable à utiliser. La navigation est intuitive, les menus sont clairs et les chargements quasi instantanés, même pour le streaming.

Si vous souhaitez déjà parier depuis votre smartphone, nous vous recommandons aussi de consulter notre comparatif des meilleures applications de paris sportifs, où nous analysons les apps les plus performantes disponibles en France.

Quelles sont les fonctionnalités disponibles sur Bet365 ?

Pour l’instant, aucune fonctionnalité Bet365 n’est accessible depuis la France puisque le bookmaker n’y est pas encore disponible. En revanche, nous avons pu analyser les outils proposés sur les autres marchés. Plusieurs fonctionnalités bien connues des parieurs pourraient logiquement accompagner l’arrivée de Bet365 en France.

Pari combiné

Le pari combiné fait partie des fonctionnalités de base chez Bet365. Il permet d’associer plusieurs sélections dans un seul pari afin d’augmenter les gains. Toutes les sélections doivent être gagnantes pour que le pari soit validé, c’est donc une option utilisée par les parieurs qui cherchent des cotes plus élevées.

Cash Out

Le Cash Out permet de récupérer un pari avant la fin d’un match, que ce soit pour sécuriser un gain ou limiter une perte. Dans notre expérience, cette option est très simple à utiliser sur Bet365. Elle apparaît directement sur le coupon de pari lorsque la fonctionnalité est disponible.

MultiBoost

Le MultiBoost est une fonctionnalité qui augmente la cote d’un pari combiné en fonction du nombre de sélections. Concrètement, plus vous ajoutez d’événements à votre ticket, plus le boost appliqué par Bet365 peut faire grimper les gains. C’est une option souvent mise en avant lors des grandes compétitions sportives.

Annulation de pari

Dans certains cas, Bet365 permet d’annuler un pari peu après sa validation. Cette fonctionnalité peut s’avérer utile si vous avez placé une mise par erreur ou si vous changez d’avis juste après avoir confirmé votre ticket ! Ça peut arriver, et pas uniquement pour les parieurs débutants.

Cotes boostées

Les cotes boostées font partie des promos Bet365 les plus populaires. Le principe est simple : le bookmaker augmente temporairement la cote d’un pari précis, souvent sur un match important.

Streaming en direct

L’une des grandes forces de Bet365 à l’international reste son service de streaming en direct. Sur certains marchés, vous pouvez regarder des matchs directement depuis la plateforme tout en pariant en live. Si cette fonctionnalité arrive en France, elle sera un vrai plus pour l’expérience des parieurs.

Les offres ou promotions sont-elles intéressantes ?

Pour l’instant, aucune offre n’est disponible pour les joueurs français, puisque Bet365 n’est pas encore lancé en France. Mais en se basant sur ce qui se fait à l’étranger, on peut s’attendre à des promotions variées et intéressantes, surtout pour les amateurs de paris combinés et de live.

Parmi les promotions que l’on pourrait voir arriver et qui sont déjà présentes sur d’autres marchés :

Encaissement anticipé si votre équipe mène de 2 buts

si votre équipe mène de 2 buts Boosts sur les paris combinés , jusqu’à +100 % sur les gains

, jusqu’à +100 % sur les gains Meilleure cote garantie sur certaines compétitions

sur certaines compétitions Super Boost et cotes boostées quotidiennes

quotidiennes Assurance en cas d’abandon sur le tennis ou rugby

sur le tennis ou rugby 365 Mid + pour augmenter les gains sur certains paris

Toutes ces promotions laissent imaginer que Bet365 pourra offrir un vrai plus pour les parieurs réguliers, avec des options pour maximiser les gains et sécuriser certaines mises. Si les avis Bet365 sont positifs à l’étranger concernant les promotions, il n’y a pas de raison que ce ne soit pas le cas pour Bet365 France !

Est-ce que Bet365 est un bookmaker fiable ?

Oui, Bet365 est un bookmaker fiable et reconnu à l’international. Son siège social est à Hillside (UK) depuis 2001, et il est agréé par la Commission britannique des jeux d’argent, ce qui vous garantit un cadre légal strict et sécurisé.

Lorsque Bet365 sera lancé en France, il sera régulé par l’ANJ, ce qui implique des contrôles réguliers, des exigences de sécurité renforcées et des garanties pour protéger les joueurs. Vous pourrez parier en toute confiance dès son arrivée officielle sur le marché français !

Service client : comment joindre Bet365 en cas de problèmes ?

Bonne surprise de notre côté : le service client Bet365 est déjà disponible en français. Pour contacter l’équipe, il suffit de cliquer sur « Contactez-nous » en bas du site. Une fenêtre s’ouvre avec plusieurs options : Live Chat disponible 24/7, formulaire en ligne pour envoyer un email, et même une adresse postale.

Nous avons bien sûr testé le chat en direct. La conversation commence avec un agent IA qui identifie votre demande. Ensuite, un conseiller humain reprend la discussion en français après avoir consulté l’échange. Les réponses arrivaient en moins de deux minutes. Très rapide pour un bookmaker !

Moyen de contact Détails Chat en direct Disponible 24h/24 et 7j/7, réponses d’un agent humain en français après filtrage IA Email Formulaire de contact accessible depuis la page « Contactez-nous » Adresse postale Disponible sur la page contact du site Temps de réponse (test) Très rapide, quelques secondes via le chat, 2 minutes maximum d’attente pour chaque réponse

Comment s’inscrire sur Bet365 en France ?

Créer un compte Bet365 prend moins de cinq minutes. Petite précision importante toutefois : pour le moment, les résidents français ne peuvent pas encore finaliser leur inscription.

1 – Cliquer sur le bouton d’inscription sur le site officiel

Tout commence par le bouton jaune « S’inscrire », bien visible sur la page d’accueil. Un clic suffit pour ouvrir le formulaire de création de compte et lancer le processus.

2 – Saisir ses informations personnelles

Bet365 vous demande ensuite quelques informations classiques : adresse email et numéro de téléphone. À l’heure actuelle, il n’est pas encore possible de s’inscrire pour les parieurs français.

3 – Indiquer son adresse et créer ses identifiants

Étape suivante : renseigner votre adresse complète puis choisir vos identifiants de connexion. Rien de compliqué ici, il s’agit simplement de créer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour accéder au compte.

4 – Valider l’inscription et vérifier son identité

Une fois le formulaire complété, vous pouvez valider l’inscription. Comme sur tous les bookmakers régulés, Bet365 demande ensuite une vérification d’identité. Une étape rapide mais importante pour sécuriser les comptes joueurs.

5 – Choisir son bonus et effectuer son premier dépôt

Dernière étape : sélectionner le bonus de bienvenue disponible, puis effectuer votre premier dépôt pour commencer à parier. Des codes bonus Bet365 sont à venir, et ils seront tous visibles et disponibles en France dans la catégorie des promotions.

À partir de là, votre inscription est déjà terminée et vous pourrez réellement utiliser la plateforme !

Quelles sont les méthodes de paiements disponibles sur Bet365 ?

Pour l’instant, la section paiements du site français n’est pas encore disponible, donc il est impossible de confirmer exactement quelles méthodes seront proposées. Mais en se basant sur l’offre au Royaume-Uni, nous pouvons vous donner une bonne idée de ce que vous pourrez utiliser une fois le bookmaker lancé.

Méthode de paiement Dépôt / Retrait Virement bancaire ✅ / ✅ VISA / Mastercard / Maestro ✅ / ✅ Apple Pay ✅ / ✅ Google Pay ✅ / ❌ PayPal ✅ / ✅ Trustly ✅ / ✅ PaysafeCard ✅ / ✅ Crypto-monnaies ❌ / ❌

Petit plus : les délais sont rapides. Les dépôts sont instantanés et les retraits se font en moins de 4 heures selon la méthode. Le seul petit bémol est qu’il n’y a pas encore de support pour les cryptomonnaies. Les adeptes de crypto devront trouver leur bonheur ailleurs, en tout cas pour l’instant !

D’après les informations que l’on trouve sur la version britannique, les limites de retrait peuvent atteindre jusqu’à 100 000 €, mais ce chiffre reste à confirmer pour la France. Globalement, l’expérience de paiement sur Bet365 s’annonce fluide et sécurisée, ce qui est toujours rassurant pour parier l’esprit tranquille.

Comment jouer sur Bet365 depuis la France ?

Pour l’instant, Bet365 n’est pas encore accessible officiellement en France. Certains joueurs utilisent un VPN pour créer un compte sur la version internationale du site. Attention toutefois : dans ce cas, vous ne bénéficiez pas de la protection du cadre juridique français en cas de litige ou de problème avec votre compte.

Pour quel profil de parieur Bet365 est-il le plus adapté ?

D’après les avis sur Bet365, on peut dire que la plateforme s’adresse surtout aux parieurs qui aiment avoir choix et flexibilité. Fan de foot, accro aux paris en direct ou simplement joueur régulier, la plateforme propose des options intéressantes pour tous ceux qui aiment vivre leurs paris à fond.

Parieurs réguliers Avec tous les marchés et fonctionnalités disponibles, vous pouvez parier souvent et varier vos stratégies sans vous ennuyer. Fans de paris en direct Les matchs Bet365 live sont couverts de façon très complète, avec des options pour parier à tout moment du match. Amoureux de football Les grandes compétitions de football sur Bet365 sont particulièrement bien servies, comme la Ligue des champions ou les championnats européens. Parieurs mobiles L’appli de casino Bet365 est fluide et intuitive, aussi bien pour le casino que pour les paris sportifs. Joueurs polyvalents Entre paris sportifs, casino et streaming, vous avez tout à portée de main sur une seule plateforme.

Pour les joueurs plus occasionnels, la plateforme reste intéressante, mais vous profiterez surtout de toutes ses fonctionnalités si vous pariez régulièrement.

Bet365 est-il mieux que les autres bookmakers en France ?

Bet365 fait beaucoup parler de lui, mais il devra encore prouver qu’il peut rivaliser avec les bookmakers déjà bien installés en France. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi consulter notre comparatif des meilleurs sites de paris sportifs. En attendant, voici un aperçu rapide pour situer Bet365 face à Unibet, Betclic et Winamax.

Critères Bet365 Unibet Betclic Winamax Bonus sport 30 € en Bet Credits (à confirmer pour le marché français) 100 € pari remboursé 100 € pari remboursé 100 € pari remboursé Cotes Élevée Moyenne Moyenne Élevée Nombre de sports / options de paris Large Large Large Large Cash Out ✅ ✅ ✅ ✅ Bet Builder ✅ ✅ ✅ ✅ Streaming ✅ ✅ ✅ ✅ Grilles ✅ ✅ ✅ ✅ App mobile 4,6 / 5 4,3 / 5 4,5 / 5 4,3 / 5 Offre de parrainage ❌ ✅ ✅ ❌ Note globale 4,5 / 5 4,1 / 5 4,3 / 5 4,2 / 5 S’inscrire S'inscrire sur Bet365 S'inscrire sur Unibet S'inscrire sur Betclic S'inscrire sur Winamax

Sur le papier, Bet365 tient clairement la route face aux bookmakers déjà présents en France. Les cotes sont élevées, l’offre de paris est très large et toutes les fonctionnalités clés sont là : Cash Out, Bet Builder, streaming ou encore paris en direct. Bref, rien ne manque pour les parieurs réguliers.

L’application mobile Bet365 est aussi un gros point fort. Avec une note de 4,6 / 5, elle fait même mieux que plusieurs concurrents français. L’expérience est fluide, rapide et agréable, ce qui compte énormément aujourd’hui quand la majorité des paris se font directement depuis un smartphone.

Le seul vrai point en retrait concerne le bonus de bienvenue, qui devrait être plus faible que celui d’Unibet, Betclic ou Winamax. Mais avec ses cotes solides et son expérience de jeu très complète, Bet365 pourrait rapidement devenir l’un des bookmakers préférés des parieurs français.

Avis Bet365 : pourquoi choisir Bet365 pour parier ?

Ce qui frappe tout de suite chez Bet365, c’est le site entièrement (et correctement) traduit en français, ce qui est assez rare pour un bookmaker international. On se sent vraiment à l’aise, tout est clair, facile à comprendre et prêt pour les joueurs francophones dès le lancement.

Le service client en français est un vrai plus. Nous avons testé : moins de deux minutes pour avoir un agent humain en chat, très réactif et efficace. Pas besoin de se prendre la tête avec des réponses automatiques ou en anglais, un vrai confort quand on veut des infos rapidement.

Côté smartphone, l’appli Bet365 mobile est top, très fluide et agréable à utiliser. Les parieurs l’adorent et elle a l’une des meilleures notes sur l’App Store parmi les grands noms du marché. Au final, Bet365 coche presque toutes les cases pour devenir un bookmaker très solide dès son arrivée en France !