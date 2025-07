Application Unibet 2025 : télécharger l’appli mobile gratuite Android & iOS en Juillet 2025

Application Unibet 5 rating Bonus de bienvenue : jusqu'à 100€ si ton premier pari est perdant

Envie de parier où que vous soyez, en toute simplicité ? L’appli Unibet vous accompagne partout, sur smartphone et tablette, avec une expérience fluide aussi bien sur Android que sur iOS.

Téléchargez l’application Unibet pour Android et iOS en 2025

Vous pouvez télécharger l’application Unibet gratuitement sur Google Play Store (Android) et sur l'App Store (iPhone / iPad) avec le code promo Unibet.

L'appli Uninet est la n°1 sur le Playstore et l'App Store.

L’app vous permet de parier en toute mobilité, avec une expérience fluide et rapide sur smartphone ou tablette.

Si vous êtes fan de basketball, vous allez adorer : l’application Unibet vous donne accès aux meilleures cotes sur les plus grands matchs de NBA et de basket européen, avec de nombreuses fonctionnalités pour parier en direct.

Voici ce que vous offre l’application :

Pariez sur la NBA et le basket européen avec des cotes boostées et des centaines de marchés par match

avec des cotes boostées et des centaines de marchés par match Regardez les matchs en streaming avec la fonction UNIBET TV (NBA, tournois FIBA, Euroligue…)

avec la fonction UNIBET TV (NBA, tournois FIBA, Euroligue…) Accédez aux statistiques en pré-match et en live pour affiner vos paris

en pré-match et en live pour affiner vos paris Profitez du cash out en direct sur les matchs de basket

sur les matchs de basket Gagnez des freebets grâce aux promotions spéciales basket

grâce aux promotions spéciales basket Personnalisez vos notifications : début de match, résultats, gains…

: début de match, résultats, gains… Complétez ou annulez vos paris en quelques clics

Le dépôt et le retrait des gains sont sans frais et ultra rapides via l’app.

Les caractéristiques techniques de l’application Unibet

Nous vous présentons les caractéristiques principales de l'app Unibet dans le tableau ci-dessous :

Caractéristiques Android IOS Note 4,7 (42,8 k notes) (N° 7 en Sports)

4,4 (35,5 k avis) Langue FR FR Compatibilité iPhone (iOS 14.0 ou +)

iPad (iPadOS 14.0 ou +)

iPod touch (iOS 14.0 ou +)

Apple Vision (visionOS 1.0 ou +)

Android 6.0 ou version ultérieure Taille du fichier 127 Mo 27,63 Mo Age requis minimum 18 ans et plus 18 ans et plus

Pourquoi installer l’application Unibet sur Android en 2025 ?

Si vous pariez depuis un smartphone Android, l’application Unibet est l’une des meilleures options du marché. Elle vous offre une expérience fluide, rapide et complète, avec toutes les fonctionnalités essentielles : interface optimisée, paris en direct, streaming vidéo, statistiques en temps réel, paiements sécurisés… Voici en détail ce que propose l’app Android Unibet.

Une interface intuitive et les fonctionnalités clés de l’application Unibet Android

Parier avec l’application Unibet sur Android est une expérience agréable et intuitive. Vous retrouvez l’intégralité des fonctionnalités disponibles sur la version web :

Interface claire et fluide : facile à prendre en main, même pour un débutant

Tous les types de paris : football, tennis, basket, rugby, et bien d’autres

Streaming vidéo intégré : suivez vos matchs en direct depuis l’application

Cotes boostées : profitez régulièrement d’offres spéciales pour augmenter vos gains

Bonus de bienvenue + promotions régulières pour bien démarrer et fidéliser

Les performances en temps réel de l’application Unibet

La section Sports vous donne accès à tous les événements à venir, classés par discipline : foot, tennis, basket, rugby, mais aussi sports plus “niche” comme le snooker ou le cricket.

La section Live permet de parier en direct avec des cotes qui évoluent en temps réel selon le déroulement du match.

Streaming vidéo en live : regardez certains matchs directement depuis l’app (pratique quand vous êtes en déplacement)

: regardez certains matchs directement depuis l’app (pratique quand vous êtes en déplacement) Statistiques détaillées : performances passées, face-à-face, tendances — parfait pour affiner vos pronostics

La sécurité et la fiabilité de l’application Unibet

La sécurité est au cœur de l’application Unibet.

Toutes les transactions sont protégées par des protocoles de chiffrement SSL.

En parallèle, Unibet a mis en place un système exclusif : le “Player Safety Early Direction System” (PS-EDS), qui analyse le comportement de jeu pour prévenir les risques d’addiction.

Dès l’inscription, l’application vous invite à définir :

votre budget de jeu

votre temps d’utilisation maximum

Une application Unibet pensée pour une expérience utilisateur optimale

L’application Unibet sur Android est conçue pour offrir une expérience simple, rapide et personnalisable :

Navigation fluide : tout est accessible en quelques clics

: tout est accessible en quelques clics Notifications personnalisables : activez uniquement celles qui vous intéressent (résultats, gains, débuts de match…)

: activez uniquement celles qui vous intéressent (résultats, gains, débuts de match…) Outil de gestion des limites directement intégré

directement intégré Contrôle parental et rappels réguliers sur le jeu responsable

Où télécharger l’application Unibet Android en 2025 ?

Pas besoin de chercher bien loin : l’application Unibet Android est disponible directement sur le Google Play Store. Cela garantit un téléchargement simple et rapide, sans avoir besoin de passer par un fichier APK tiers.

En choisissant le Play Store, vous bénéficiez également d’une application automatiquement mise à jour, toujours en conformité avec les dernières normes de sécurité. La sécurité est une priorité pour Unibet. L’intégralité des applications et des systèmes de la plateforme sont testés plusieurs fois par an par des experts indépendants en cybersécurité.

De plus, Unibet utilise un système de détection des intrusions, qui surveille en continu (24h/24 et 7j/7) l’ensemble du trafic réseau. Cela vous préviens de toute tentative d’attaque ou d’intrusion. Vous pouvez donc télécharger et utiliser l’application Android en toute confiance.

Comment installer l’application Unibet sur Android en 2025 ?

Installer l’application Unibet sur un smartphone Android est très simple. Voici un guide détaillé pour vous accompagner pas à pas :

Ouvrir le Google Play Store Rendez-vous sur le Google Play Store directement depuis votre smartphone Android. Rechercher l’application Dans la barre de recherche, tapez : “Unibet – Paris sportifs”. Vérifiez que l’application est bien éditée par UNIBET pour éviter toute confusion avec d’autres applis. Télécharger l’application Appuyez sur le bouton “Installer” pour lancer le téléchargement de l’application sur votre téléphone. Ouvrir l’application Une fois l’installation terminée, ouvrez l’application directement depuis le Play Store ou depuis l’icône qui vient d’être ajoutée à votre écran d’accueil. Se connecter ou créer un compte Vous pouvez maintenant vous connecter avec vos identifiants Unibet, ou bien créer un nouveau compte si vous n’êtes pas encore inscrit.

Configuration minimale requise pour l’application Unibet

Avant de télécharger l’application, vérifiez que votre smartphone ou tablette Android est bien compatible. Voici les exigences minimales recommandées pour profiter d’une expérience fluide :



Système d’exploitation

Android 6.0 ou version ultérieure

Espace de stockage libre

Minimum 100 Mo recommandés

Taille du téléchargement

27,63 Mo

Connexion Internet

3G minimum (4G/5G fortement recommandé)

Processeur

1,5 GHz ou plus recommandé RAM

2 Go ou plus

Accès au Play Store

Obligatoire pour un téléchargement sécurisé

Télécharger l’application Unibet iOS : iPhone et iPad en 2025

Bonne nouvelle pour les utilisateurs Apple : l’application Unibet iOS est bien disponible et peut être téléchargée directement depuis l’App Store. Elle est compatible avec les appareils suivants : iPhone (iOS 14.0 ou version ultérieure) et iPad (iPadOS 14.0 ou version ultérieure).

L’application est parfaitement optimisée pour les appareils Apple : l’interface est fluide et épurée, le design respecte les standards iOS, et la navigation est très agréable, aussi bien sur iPhone que sur iPad.

Dès l’écran d’accueil, vous accédez directement à l’ensemble des sports proposés, dont le basketball avec la NBA et la WNBA mises en avant.

Voici tout ce qu’il est possible de faire avec l’application Unibet sur iOS :

Parier sur la NBA et la WNBA (pré-match et en direct)

(pré-match et en direct) Parier sur des milliers d’événements sportifs : foot, tennis, rugby, F1, MMA, cyclisme, etc.

: foot, tennis, rugby, F1, MMA, cyclisme, etc. Regarder des matchs en live streaming directement depuis l’app

directement depuis l’app Consulter les statistiques et historiques pour affiner ses paris

et historiques pour affiner ses paris Profiter du cash out en direct pour sécuriser ses gains

en direct pour sécuriser ses gains Accéder aux promotions et bonus réservés aux utilisateurs mobile

réservés aux utilisateurs mobile Jouer au poker et parier sur le Turf (Leturf)

et Personnaliser les notifications pour suivre ses paris en temps réel

pour suivre ses paris en temps réel Effectuer dépôts et retraits en toute sécurité, sans frais

En résumé : selon notre avis Unibet, l’application Unibet iOS offre une expérience premium parfaitement adaptée aux appareils Apple.

Comment installer l’application Unibet sur iOS (iPhone et iPad) en 2025 ?

Vous possédez un iPhone ou un iPad ? Voici comment installer l’application Unibet en quelques étapes simples :

Ouvrir l’App Store Rendez-vous sur l’App Store depuis votre appareil Apple. Rechercher l’application Dans la barre de recherche, tapez : “Unibet – Paris sportifs”. Vérifiez que l’application est bien éditée par UNIBET pour éviter toute confusion avec d’autres applis. Télécharger l’application Appuyez sur le bouton “Obtenir” (ou sur le symbole de téléchargement si vous l’avez déjà installée par le passé). Validez l’installation avec Face ID, Touch ID ou votre mot de passe Apple ID. Ouvrir l’application Une fois l’application installée, ouvrez-la directement depuis l’App Store ou depuis l’icône ajoutée à votre écran d’accueil. Se connecter ou créer un compte Vous pouvez maintenant vous connecter avec vos identifiants Unibet, ou bien créer un nouveau compte si vous n’êtes pas encore inscrit.

Unibet mobile : parier sans installer l’application en 2025

Vous ne souhaitez pas installer l’application ? Pas de problème : il est possible d’accéder à Unibet mobile directement via le navigateur de votre smartphone ou de votre tablette.

Compatibilité

Le site mobile de Unibet est compatible avec la grande majorité des appareils : Android, iPhone, iPad, ainsi que les navigateurs courants (Chrome, Safari, Firefox…). Aucun téléchargement ni installation n’est nécessaire pour y accéder.

Interface et ergonomie

Le site est responsive et s’adapte automatiquement à la taille de l’écran. L’ergonomie reste correcte, mais l’expérience est globalement un peu moins fluide et esthétique que sur l’application native.

Fonctionnalités disponibles

Depuis la version mobile du site Unibet, vous pouvez :

Parier en direct sur tous les sports, avec mise à jour des cotes en temps réel

sur tous les sports, avec mise à jour des cotes en temps réel Accéder au live streaming sur de nombreux événements sportifs

sur de nombreux événements sportifs Jouer au poker via la plateforme dédiée

via la plateforme dédiée Effectuer dépôts et retraits en toute sécurité

en toute sécurité Suivre vos paris et vos statistiques

En revanche, quelques fonctionnalités avancées de personnalisation ou de notifications restent plus limitées que sur l’application native.

Application Unibet ou version mobile : le comparatif complet 2025

Nous vous détaillons le comparatif entre l'app Unibet et sa version web dans le tableau ci-dessous :

Caractéristiques Application Unibet Version mobile (site web) Installation requise Oui (via Play Store / App Store) Non Compatibilité Android, iPhone, iPad Tous smartphones & tablettes Interface Très fluide et optimisée Responsive, moins fluide Rapidité

Excellente Moyenne Paris en direct ✅ ✅ Live streaming (vidéo) ✅ ✅ Paris sur le turf ✅ ✅ Poker ✅ ✅ Notifications personnalisées ✅ ❌ Gestion des limites de jeu ✅ ✅ Dépôts / Retraits ✅ ✅ Limites de jeu ✅ ✅

Notre verdict : quelle version d’Unibet choisir en 2025 ?

Si vous cherchez la meilleure expérience pour parier chez Unibet, nous vous recommandons clairement de privilégier l’application mobile. Elle propose plus de fonctionnalités, une navigation plus fluide, et un confort d’utilisation supérieur à la version mobile du site.

L'app Unibet se distingue par une interface fluide et intuitive, idéale pour les paris en direct grâce à des fonctionnalités comme le live betting et le streaming. Voici ce qu'elle offre :

Interface rapide et fluide pour une navigation agréable

pour une navigation agréable Live betting et streaming vidéo pour suivre vos paris en temps réel

pour suivre vos paris en temps réel Accès direct au Turf (Leturf) pour parier sur les courses

pour parier sur les courses Notifications personnalisées pour rester informé de vos paris

Cependant, si vous préférez ne pas installer d’application ou utilisez un appareil plus ancien, la version mobile du site peut être une bonne alternative. Elle offre un accès rapide à toutes les fonctionnalités principales, sans nécessiter de téléchargement.

En résumé, pour une expérience fluide et régulière, l'appli Unibet reste le meilleur choix.

Comment s’inscrire sur l’application Unibet en 2025 ?

il est tout à fait possible de créer un compte directement depuis l'application Unibet.

Voici comment procéder, étape par étape :

Téléchargez et ouvrez l’application Unibet sur votre smartphone ou votre tablette. Appuyez sur “S’inscrire” dès l’écran d’accueil de l’application. Renseignez vos informations personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse e-mail, numéro de téléphone). Choisissez vos identifiants de connexion (nom d’utilisateur et mot de passe). Validez votre inscription Après avoir accepté les conditions générales et confirmé que vous êtes majeur. Activez votre compte En téléchargeant les pièces justificatives demandées (pièce d’identité + justificatif de domicile). Profitez de votre bonus de bienvenue Commencez à parier depuis l’application !

Comment placer un pari sur l’application Unibet en 2025 ?

Parier depuis l’application Unibet est très simple et intuitif. Vous pouvez le faire en quelques secondes, directement depuis votre smartphone ou votre tablette. Voici les étapes à suivre :

Les étapes à suivre pour parier sur l’application Unibet :

Ouvrez l’application Unibet Connectez-vous à votre compte. Parcourez les sports et compétitions disponibles Via le menu ou la barre de recherche. Sélectionnez le match ou l’événement De votre choix. Choisissez le pari souhaité Parmi les cotes proposées. Ajoutez le pari à votre coupon En appuyant sur la cote correspondante. Indiquez le montant de votre mise Dans le coupon de pari. Validez votre pari en cliquant sur le bouton “Parier”. Votre pari est désormais enregistré ! Vous pourrez ensuite le suivre en direct depuis l’application.

Options de paiement disponibles sur l’application Unibet en 2025

L’application Unibet possède une large gamme de moyens de paiement pour permettre à chaque joueur de gérer ses transactions selon ses préférences.

Vous trouverez toujours une solution adaptée :

Carte bancaire (Visa, Mastercard, Maestro)

Portefeuille électronique (Skrill, Neteller)

Carte prépayée (Paysafecard, Ukash)

Bancontact

Les virements bancaires restent également une option fiable, particulièrement pour les dépôts de montants plus importants ou les retraits. En revanche, les crypto-monnaies ne sont pas encore proposées par Unibet à ce jour.

Méthode de paiement Disponible pour dépôt Disponible pour retrait Montant minimum Visa / Mastercard / Maestro ✅ ✅ Dépôt : 10 €

Retrait : 10 € (frais de 3 € si < 10 €) Bancontact ✅ ❌ Dépôt : 5 € Skrill ✅ ✅ Dépôt : 15 €

Retrait : 15 € Neteller ✅ ❌ Dépôt : 15 €

Retrait : 15 € Ukash ✅ ❌ Dépôt : 10 € Paysafecard ✅ ❌ Dépôt : 10 € Virement bancaire ✅ ✅ Aucun minimum indiqué (Retrait : 10 €)

Toutes les transactions réalisées via l’application sont sécurisées. En effet, les délais sont immédiat pour la plupart des dépôts. De plus, comptez de 1 à 5 jours ouvrés pour les retraits selon la méthode choisie.

Délai de paiement selon les méthodes sur l’application Unibet

Le délai de paiement sur l’application Unibet varie selon la méthode choisie pour effectuer un retrait. Voici ce qu’il faut retenir :

Le plus rapide : les portefeuilles électroniques comme Skrill et Neteller. Les fonds sont généralement disponibles sous 48 heures maximum après validation du retrait.

après validation du retrait. Le plus courant : le retrait vers un compte bancaire (via carte Visa ou virement bancaire). Délai habituel : 1 à 3 jours ouvrés .

. Le plus lent : le virement bancaire classique, qui peut nécessiter jusqu’à 3 à 5 jours ouvrables pour être crédité. C’est la solution souvent utilisée pour les retraits de montants plus importants.

Sécurité des transactions

Quel que soit le moyen de paiement utilisé, toutes les transactions sur Unibet sont sécurisées par des protocoles de chiffrement SSL 128 bits. Les partenaires de paiement (Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paysafecard, etc.) respectent également les standards les plus stricts en matière de protection des données.

Vous pouvez donc effectuer vos dépôts et vos retraits en toute confiance sur l’application Unibet

Notre conseil pour démarrer rapidement sur l’application Unibet

Pour jouer rapidement et sans tracas sur l’application Unibet, voici notre recommandation :

Téléchargez l’application officielle depuis le Google Play Store (Android) ou l’App Store (iOS). Créez votre compte directement depuis l’app Utiliser notre code promo pour profiter du bonus de bienvenue. Effectuez un premier dépôt sécurisé, et vous êtes prêt à parier en quelques minutes !

Un problème lors de l’inscription ou en utilisant l’application ? Pas d’inquiétude : le service client Unibet est disponible et réactif. Vous pouvez le contacter facilement via :

Live chat : tous les jours de 08h00 à 00h00

Téléphone : +33 9 75 18 83 21 — de 10h00 à 19h00

Email : [email protected]

Ou directement depuis la rubrique aide de l’application.

Privilégiez le live chat pour une réponse rapide.

Comparatif complet des meilleures applications de paris sportifs : interface, stats, streaming et plus

Comparons maintenant l'appli mobile Unibet aux meilleures application de paris sportifs :

Application Interface utilisateur (design, clarté, navigation) Mode sombre Statistiques en direct / Pré-match Streaming vidéo Notifications push

Design épuré et fluide ✅

Statistiques intégrées

Unibet TV

✅ Navigation claire ✅

Statistiques pré-match & live + expresso analyses

Winamax TV

✅

App bien organisée ✅

Statistiques pour toutes les compétitions

Streaming limité

✅

Ergonomie simple ✅

Statistiques moindres par rapport aux leaders

Streaming limité

✅

Interface classique ✅

Statistiques intégrées

Betclic TV

✅

Design moderne et fluide

✅

Analyses détaillées

Bwin TV

✅ Ergonomie héritée du poker ✅ Non

Oui

✅

Design basique ❌

Statistiques limitées

NBTV

✅

Design un peu désuet ✅

Statistiques intégrées Non

✅

Interface soignée et rapide ✅

Nombreuses statistiques

Non

✅

Pourquoi télécharger l’application mobile Unibet en 2025 ?

Que vous soyez sur Android ou sur iOS, Unibet propose une application parfaitement optimisée pour tous les types d’appareils. Que ce soit un smartphone récent ou une tablette, l’app s’adapte et garantit une expérience fluide et agréable.

L’application rend les paris extrêmement faciles : en quelques clics, vous pouvez déposer, parier, encaisser vos gains, ou suivre un match en direct.

Avantages Interface fluide et intuitive

Interface fluide et intuitive Paris en direct avec cotes actualisées

Paris en direct avec cotes actualisées Streaming vidéo intégré pour les matchs

Streaming vidéo intégré pour les matchs Statistiques détaillées en temps réel

Statistiques détaillées en temps réel Retraits et dépôts rapides sans frais Inconvénients Fonctionnalités limitées sur la version mobile

Fonctionnalités limitées sur la version mobile Pas de streaming pour tous les sports

En résumé : pour parier facilement et profiter de toutes les fonctionnalités de Unibet, l’application mobile est le choix idéal.

FAQ – Application Unibet

L’application Unibet est-elle disponible sur iOS et Android ? Oui, l’application Unibet est disponible sur les appareils iOS via l’App Store et sur les appareils Android via le site officiel d’Unibet. Elle offre une interface fluide et optimisée pour chaque système d’exploitation.

L’application Unibet est-elle sécurisée ? Absolument. Unibet utilise des protocoles de sécurité avancés pour protéger les données des utilisateurs. De plus, l’application est régulièrement testée par des experts indépendants pour garantir sa fiabilité.

Quelles fonctionnalités sont disponibles sur l’application ? L’application Unibet permet de : Parier sur une large gamme de sports, y compris la NBA et la WNBA.

Accéder au live streaming de nombreux événements sportifs.

Jouer au poker et aux jeux de casino.

Effectuer des dépôts et des retraits en toute sécurité.

Recevoir des notifications personnalisées sur les paris et les promotions.

Que faire en cas de problème avec l’application ? En cas de problème, vous pouvez contacter le service client d’Unibet via : Chat en direct disponible sur le site et l’application.

Email à l’adresse [email protected].

Téléphone au +33 9 75 18 83 21 (disponible tous les jours de 10h00 à 19h00). Le service client est réputé pour sa réactivité et son efficacité.