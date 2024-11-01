Bonus NetBet : comment obtenir l’offre de bienvenue de 100€ en Septembre 2025 ?

Bénéficiez du bonus de bienvenue NetBet jusqu'à 100€ offerts en freebets, dont 50€ sur votre premier pari perdant, lors de votre inscription en Septembre 2025.

Bonus NetBet 4.5 rating ✅ Jusqu'à 100 € de bonus de bienvenue en freebets

✅ 50 € remboursés si votre premier pari est perdant

✅ 50 € de remboursement sur les paris perdants effectués dans les 30 jours

Comment bénéficier du bonus de bienvenue NetBet aujourd'hui ?

L’offre de bienvenue NetBet se démarque tout en restant similaire à celles proposées par les autres grands sites de paris sportifs. Si votre premier pari est perdant, NetBet vous rembourse jusqu’à 50€ en paris gratuits. Puis dans un second temps, l’opérateur vous crédite jusqu’à 50€ supplémentaires selon vos mises perdantes durant les 30 jours qui suivent votre inscription.

Gagnez jusqu'à 100€ avec le bonus NetBet

Voici le détail du bonus NetBet pour un total de 100€ en freebets :

Premier pari remboursé à 50 % en freebets, jusqu’à 50€.

Jusqu’à 50€ additionnels en fonction de vos paris perdants validés durant les 30 jours.

Si votre premier pari est gagnant, vous conservez vos gains, mais ne bénéficiez pas de remboursement. Les paris gratuits, appelés freebets, ne sont pas encaissables directement mais servent à placer de nouveaux paris.

Pour connaître tout des fonctionnalités et des avantages du bookmaker, rendez-vous sur notre page avis NetBet !

Comment ouvrir un compte pour obtenir le bonus NetBet ?

Pour réaliser votre inscription sur NetBet et recevoir le bonus de 100€ en paris gratuits, suivez étapes par étapes pour activer l’offre de bienvenue. Voici la procédure à suivre en détails :

Créer votre compte joueur NetBet Accédez au site officiel du bookmaker, ou téléchargez l’application mobile NetBet. Cliquez ensuite sur le bouton « Inscription » en haut de la page et remplissez le formulaire avec vos données personnelles : Nom, prénom, adresse et date de naissance

Adresse email et numéro de téléphone

Paramètres de limites de jeu selon vos préférences

Validez définitivement votre compte Pour compléter votre inscription et être en mesure de retirer vos gains, la vérification de votre compte est indispensable. Deux justificatifs doivent être transmis au support : Une copie recto-verso d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)

Un relevé d’identité bancaire (RIB) Une fois vos documents validés, NetBet vous fera parvenir un code d’activation par courrier postal afin de confirmer définitivement votre compte.

Déposez un minimum de 10€ Réalisez un premier dépôt d’au moins 10€ pour activer votre compte joueur et bénéficier du bonus de bienvenue. Plusieurs solutions de paiement rapides et fiables sont disponibles sur NetBet : Cartes bancaires (Visa, Mastercard)

PayPal

Skrill

Neteller

PaySafeCard

Virement bancaire

Neosurf Pour profiter pleinement du bonus, il est recommandé de déposer 50€ puisque le montant attribué correspond à la mise initiale de votre premier pari, jusqu'à 50€.

Placez votre premier pari NBA sur NetBet Il ne vous reste qu’à placer votre premier pari sur NetBet ! Pour les fans de basket : Rendez-vous dans la section Basket : cliquez sur la rubrique « Sports » puis sélectionnez « Basket-ball » et enfin « NBA ».

puis sélectionnez « Basket-ball » et enfin « NBA ». Choisissez votre match préféré

Sélectionnez le type de pari qui vous convient : choisissez le pari que vous souhaitez, comme par exemple : « Victoire des Lakers » dans les paris 1N2, avec une cote à 1,90.

Saisissez votre mise et confirmez votre choix : par exemple, entrez un montant de 50 €, vérifiez votre sélection, puis cliquez sur « Valider le pari ».

Recevez jusqu’à 50€ si votre pari est perdant Si votre premier pari n’aboutit pas à une victoire de votre équipe, pas de souci ! NetBet vous rembourse votre mise, jusqu’à 50€, sous forme de paris gratuits. Ce remboursement vous permet de rejouer sans risque et de tenter de gagner à nouveau. Le crédit en freebets est appliqué automatiquement sur votre compte dès que le résultat de votre pronostic est confirmé, sans aucune démarche supplémentaire de votre part.

Bénéficiez de 50€ supplémentaires Durant les 30 jours qui suivent votre inscription sur NetBet, continuez à parier sur les matchs de NBA pour débloquer la seconde tranche du bonus de bienvenue. Vous pourrez ainsi profiter de 50€ en freebets selon vos mises perdantes.

Créez votre compte joueur pour débloquer le bonus de bienvenue NetBet

Nos conseils pour optimiser l'utilisation du bonus de bienvenue NetBet

Notre équipe Basketusa vous propose ses conseils pour utiliser efficacement le bonus Netbet. Suivez ces bonnes pratiques (tout en évitant certaines erreurs dommageables) pour maximiser au mieux votre bonus de bienvenue.

À faire Miser entre 30 et 50 €

Miser entre 30 et 50 € Valider son compte dès l'inscription

Valider son compte dès l'inscription Choisir une cote entre 1.50 et 2.50

Choisir une cote entre 1.50 et 2.50 Préférer les paris simples pré-match À éviter Miser seulement entre 10-30 €

Miser seulement entre 10-30 € Vérifier son compte tardivement

Vérifier son compte tardivement Attendre plus de 10 jours pour parier

Attendre plus de 10 jours pour parier Parier sur des cotes trop élevées

Quels sont les autres bonus et offres promotionnelles disponibles sur NetBet ?

Outre le bonus de bienvenue, vous pouvez également profiter des promotions disponibles sur le bookmaker sur tous les sports et les compétitions.

Combi Boost

La promotion Combi Boost offre la possibilité d’accroître vos gains sur les paris combinés en NBA, avec un boost pouvant atteindre +75 % sur l’ensemble des sports. Pour en profiter, il est nécessaire d’avoir au moins 4 sélections dans le combiné, chaque sélection avec une cote minimale de 1,50, et que le pronostic soit effectué avec de l’argent réel.

Maximisez vos gains avec le Combi Boost NetBet

Attention, les paris en direct et les paris systèmes ne sont pas éligibles ainsi que les paris reportés ou annulés. Le gain est versé en cash, jusqu'à 20 000€ max.

Grilles

Plusieurs grilles sont disponibles sur le bookmaker : La Quotidienne, La Pronofoot, La Spéciale Ligue 1, L’Européenne, etc., chacune avec un jackpot spécifique (par exemple 450 €, 15 000 €, 1 500 €, 600 €).

Le but est de tout pronostiquer correctement sur votre grille : tous les résultats d’une série de matchs doivent être exacts pour remporter le jackpot. Il est possible de cocher une ou plusieurs issues par match pour augmenter ses chances. La mise minimale de participation est de 1€ par grille. Seuls les résultats dans le temps réglementaire sont pris en compte (prolongations et tirs au but exclus). Les gains sont répartis proportionnellement entre les joueurs ayant trouvé le score exact.

BetBuilder

Le BetBuilder de NetBet permet de composer un pari sur mesure en combinant au moins 2 sélections sur un même événement sportif. Vous pouvez sélectionner parmi différentes options : résultat final, mi-temps, score exact, buteur, total de buts, etc. Jusqu’à 12 sélections peuvent ainsi être ajoutées.

Personnalisez votre pari avec l'option BetBuilder NetBet

Attention, certaines sélections sont incompatibles entre elles (par exemple, un pari « buteur » et un autre « moins de 0,5 buts de cette équipe »). Si l’une des sélections est annulée, le pari entier est annulé. Par ailleurs, l'option n’autorise ni le Cash Out, ni l’utilisation du Multi Boost.

Club NetBet

Le Club NetBet est le programme de fidélité réservé du bookmaker qui permet de cumuler des points et des pièces NB à chaque pari. Ces points vous font avancer dans les niveaux du club, du statut Espoir jusqu’au Ballon d’Or, et offrent l’accès à des récompenses comme du cash, des paris gratuits ou des cadeaux.

Plus la cote de votre pari est importante, plus vous obtenez de points et de pièces : un pari à faible cote rapporte peu, tandis qu’un pari à cote élevée peut générer jusqu’à 200 points par euro. Dès votre premier pari, vous commencez à collecter des points pour monter dans les niveaux et bénéficier des avantages exclusifs du club.

Que vaut le bonus NetBet par rapport aux autres bookmakers ?

La rédaction de Basket USA a passé au crible le bonus de bienvenue Vbet avec celui des meilleurs bonus de bookmakers français afin de vous trouver l’offre la plus intéressante selon votre profil de joueur.



NetBet

Betclic

Vbet

Parions Sport Bonus sport 100% jusqu’à 100 € en freebets 100% jusqu’à 100 € en freebets 100% jusqu’à 100 € en freebets 100% jusqu’à 110 € en freebets Bonus poker – 5 tickets gratuits – 250€ Dépot minimum 10€ 10€ 10 € 5 € Cote minimale Aucune Aucune 1.10 Aucune Expiration 30 jours 30 jours 30 jours 30 jours Exceptions Cash Out,

paris système Cash Out,

paris système Cash Out,

paris système Cash Out Code promo Obtenir le bonus NetBet BETUSA VBETNBA BASKET110

Le bonus Vbet et le bonus de bienvenue Betclic offre 100 € en crédits de jeu avec des dépôts minimum de 10 € chacun. Pour comparer, le bonus Parions Sport en ligne va plus loin avec 110 € dès 5 € déposés et surtout aucune restriction de cote, ce qui le rend particulièrement intéressant.

De son côté, le bonus de bienvenue NetBet reste plus complexe à débloquer, en particulier sa seconde partie sur les mises perdantes. Même si le bookmaker n'exige aucune cote minimale sur le premier pari.

Pourquoi choisir le bonus de bienvenue NetBet aujourd'hui ?

L’offre de bienvenue NetBet est standard dans sa première partie : un remboursement de votre premier pari perdant, ici jusqu’à 50 € en paris gratuits.

La spécificité du bonus réside dans l’ajout d’une seconde étape, moins intuitive : jusqu’à 50 € supplémentaires sont offerts selon vos mises perdantes pendant les 30 jours suivant l’inscription. Ce mécanisme peut paraître plus contraignant et complexe que les bonus 100 % remboursés en une seule fois proposés le plus souvent chez la concurrence.

Avantages Bonus de bienvenue jusqu’à 100€ en freebets

Bonus de bienvenue jusqu’à 100€ en freebets Premier pari remboursé jusqu’à 50€ face à obtenir

Premier pari remboursé jusqu’à 50€ face à obtenir Freebets utilisables sur de nombreux sports et paris

Freebets utilisables sur de nombreux sports et paris Des Grilles avec des jackpots intéressants Inconvénients Obtention des 50€ supplémentaires plus complexe et étalée sur 30 jours

Obtention des 50€ supplémentaires plus complexe et étalée sur 30 jours Pas d’offre sans dépôt directe

Pas d’offre sans dépôt directe Gains issus des paris gratuits soumis à conditions de mise avant retrait

FAQ – Bonus NetBet

Quelle est l'offre de bienvenue de NetBet ? L’offre de bienvenue de NetBet inclut deux parties : un remboursement de votre premier pari perdant jusqu'à 50€ en freebets, et jusqu’à 50€ supplémentaires selon vos paris perdants dans les 30 jours suivant l’inscription. Le dépôt minimum requis est de 10€.

Comment utiliser le bonus Freebet ? Le freebet permet de parier sans risque. Si votre pari gratuit est gagnant, vous ne pouvez encaisser que la différence entre le gain et le montant du freebet.

Est-ce que NetBet offre 10€ sans dépôt ? Non, pas pour le moment. Mais NetBet propose parfois des promotions sans dépôt, comme des crédits de jeu offerts lors des grandes compétitions ou via ses réseaux sociaux. Ces offres sont limitées en temps et nécessitent souvent une inscription préalable.

Quel est le dépôt minimum pour obtenir le bonus NetBet ? Le dépôt minimum requis par l'opérateur pour activer le bonus de bienvenue est de 10 €, quel que soit la méthode de paiement que vous choisissez.

Comment utiliser le bonus freebet ? Le freebet est un type de bonus qui se présente sous la forme d'une somme d'argent fixe que vous pouvez utiliser pour placer un pari sans prendre le moindre risque. Toutefois, si votre pari gratuit est gagnant, vous ne pourrez pas empocher le montant total du freebet mais seulement la différence avec les gains générés.