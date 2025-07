Bonus Parions Sport : Comment profitez des 100 € offerts à l’inscription en Juillet 2025 ?

Bonus Parions Sport 5 rating ✅ Bonus de pari sportif : jusqu'à 100 € en freebets

✅ Bonus poker : jusqu'à 250 €

✅ Bonus hippiques : jusqu'à 100€ Activer le bonus

Quel est le bonus de bienvenue Parions Sport ?

Avec le bonus de bienvenue de Parions Sport, les nouveaux utilisateurs peuvent recevoir jusqu'à 450 € en freebets sur leur premier pari sport, poker et turf.. L’opérateur rembourse 100% du montant misé (jusqu'à un maximum de 100 €), avec un dépôt minimum de 5 €.

Une offre ultra avantageuse pour ceux qui ouvrent leur compte pour la première fois sur la plateforme ! N’oubliez pas d’utiliser notre code promo Parions Sport exclusif proposé par Basket USA lors de votre inscription !

Découvrez comment obtenir le bonus et quelles sont ses caractéristiques dans notre article !

Activer le bonus

Quelles sont les bonus disponibles sur Parions Sport en Ligne ?

En vous créant un compte sur Parions Sport, vous avez la possibilité de cumuler 3 bonus :

paris sportifs

Poker

paris hipiques

Bonus paris sportif

Parions Sport vous réserve une offre de bienvenue immanquable pour les paris sportifs ! Lors de la création de votre compte et en réalisant votre premier dépôt, vous bénéficiez d'un bonus de 100%, jusqu’à 100 €, sur votre premier pari.

Le bonus paris sportif sur Parions Sport s'élève à 100€ en freebets.

Son fonctionnement est très simple. Le bonus est crédité sur votre compte sous forme de crédits de jeu, équivalents à 100% du montant de votre 1er pari, dans la limite de 100 €. Le crédit est effectué en une seule fois dans un délai de 3 jours après validation de votre premier pari. Enfin, vous disposez ensuite de 30 jours pour utiliser vos crédits.

Voici les conditions :

Offre réservée aux nouveaux utilisateurs

Le premier pari doit être effectué dans les 30 jours suivant l'inscription

Minimum de 5 € pour le premier pari

pour le premier pari Le bonus est non retirable tant qu'il n'est pas utilisé

tant qu'il n'est pas utilisé Offre non cumulable avec d’autres promotions en cour

Une fois votre bonus activé, vous pouvez l’utiliser sur une large sélection de paris sportifs. Pariez en pré-match, en direct, ou sur des événements majeurs comme la NBA, la Ligue 1 et bien plus encore.

Activer le bonus

Bonus sur le poker

Ce site de pari sportif a réservé pour vous une offre de bienvenue incontournable sur le poker ! En vous inscrivant et en effectuant votre premier dépôt, vous obtiendrez un bonus de 100%, jusqu’à 250 €.

Le bonus poker de Parions sport est d'un montant maximum de 250€

Son fonctionnement est très simple : l’argent est débloqué progressivement par blocs de 5 € chaque fois que vous collectez 500 Statut Points. Les points sont accumulés en jouant aux Cash Games, aux tournois ou aux Sit’n’Go (à l’exclusion des tournois freeroll).

Voici les conditions d'éligibilité :

L’offre est réservée aux nouveaux utilisateurs

Vous avez 3 mois pour débloquer le bonus complet

Il n’est pas cumulable avec d’autres offres



En plus du bonus de bienvenue, une large gamme de promotions sur le poker vous est proposée, à la fois fixes et saisonnières, avec des cagnottes allant jusqu'à 20 000 € à partager.

Activer le bonus

Bonus sur les paris hippiques

Parions Sport ne propose pas directement des paris hippiques sur son site. Cependant, il vous redirige via un lien sécurisé vers ZETurf, une deuxième plateforme en ligne appartenant à la Français Des Jeux.

Le bonus hippiques sur Parions Sport est jusqu'à 100€ maximum.

ZETurf dispose d'un bonus de bienvenue de 100% jusqu’à 100 € avec un dépôt minimum de 15 €. Voici son fonctionnement :

La première moitié du bonus est versée immédiatement

L'autre moitié sera créditée après la vérification du compte

En plus du bonus de bienvenue, ZETurf offre à ses parieurs :

Des challenges, concours, quiz et autres défis avec des freebets à gagner

Des cagnottes allant jusqu’à 2 000 € , à partager sur des courses sélectionnées

, à partager sur des courses sélectionnées Un programme de parrainage

Un programme de fidélité en trois niveaux

Le site propose une mise minimale très accessible de 1 € sur les paris hippiques. La mise maximale varie, et elle est clairement affichée lors de la validation de votre pari.

Activer le bonus

Offre de parrainage Parions Sport de la FDJ

Comme tous les meilleurs sites de paris en ligne, ce bookmaker vous permet de partager le plaisir du jeu avec vos amis !

Parrainage Parions Sport – 20€ pour vous et jusqu'à 40€ pour vos amis

Grâce à l’offre de parrainage, vous pouvez inviter jusqu’à 5 amis par an à s’inscrire sur Parions Sport, et gagner jusqu’à 60 € en crédits de jeu :

40 € pour le filleul

20 € pour le parrain

Voici comment parrainer quelqu'un :

Connectez-vous à votre compte et allez dans la section « Parrainage » Copiez votre lien personnel et envoyez-le aux amis que vous souhaitez inviter Demandez à vos amis de compléter leur inscription et d’effectuer un premier dépôt d’au moins 15 €

Il ne sera pas possible de bénéficier de l’offre si vous-même ou un autre membre de votre foyer avez déjà parié de l’argent réel sur Parions Sport au cours des 24 derniers mois! De plus, il est indispensable de fournir tous les documents d’identification nécessaires pour finaliser l’inscription, sous peine de perdre le bonus.

Promotions régulières

Tous les utilisateurs qui ont déjà un compte sur PSEL peuvent profiter de plusieurs promotions régulières.

Voici les offres que l’équipe de Basket USA a sélectionnées pour vous :

Assurance de la Lose Basket-ball → Si le joueur sur lequel vous avez parié joue moins de 12 minutes à cause d’une blessure, votre mise vous est remboursée.

→ Si le joueur sur lequel vous avez parié joue moins de 12 minutes à cause d’une blessure, votre mise vous est remboursée. Cash Out → Si le match tourne mal, vous pouvez clôturer votre pari avant la fin de l’événement, et récupérer immédiatement une partie de vos gains.

→ Si le match tourne mal, vous pouvez clôturer votre pari avant la fin de l’événement, et récupérer immédiatement une partie de vos gains. Combi Boosté → Plus vous ajoutez de sélections à votre pari, plus vos gains sont boostés, jusqu’à +50% pour 20 matchs sélectionnés.

Les promotions régulières sont l’une des raisons pour lesquelles notre équipe a particulièrement apprécié Parions Sport : une bonne variété et un bon équilibre entre incentives pour les nouveaux joueurs et récompenses pour les joueurs fidèles !

Activer le bonus

Comment obtenir le bonus Parions Sport ?

Obtenir le bonus de bienvenue sur Parions Sport, c'est un jeu d'enfant ! Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :

En vous inscrivant sur Parions Sport en ligne, obtenez un bonus cumulé de 450€ !

Inscrivez-vous sur Parions Sport

La première étape pour recevoir votre bonus est l'inscription sur la plateforme. Accédez au site web ou téléchargez l'app officielle Parions Sport, puis cliquez sur le bouton vert « S'inscrire » en haut à droite et suivez ces instructions :

Données de connexion : entrez votre adresse email et choisissez un mot de passe sécurisé

: entrez votre adresse email et choisissez un mot de passe sécurisé Coordonnées : indiquez votre numéro de téléphone

: indiquez votre numéro de téléphone Données personnelles : entrez votre nom, adresse et date de naissance

: entrez votre nom, adresse et date de naissance Limites de jeu : définissez vos limites de dépôt. N'oubliez pas que vous pourrez les modifier à tout moment !

: définissez vos limites de dépôt. N'oubliez pas que vous pourrez les modifier à tout moment ! Premier dépôt : choisissez la somme à déposer. Il suffit de 5 € pour accéder au bonus.

Votre compte est prêt ! Il ne vous reste qu’à accepter les termes et conditions du site, saisir vos informations bancaires et effectuer un premier dépôt.

En Juillet 2025, obtenez 100 € de bonus Parions Sport En Ligne grâce au code promo suite à votre premier pari.

Important ! N'oubliez pas que pour pouvoir retirer vos gains, vous devrez compléter la vérification de votre compte en envoyant tous les documents requis :

Une copie de votre carte d'identité (recto-verso)

Un relevé bancaire

Un document attestant de votre adresse

Vous pouvez commencer à jouer avant de télécharger les documents. Mais en raison des délais de vérification, nous vous conseillons de télécharger les fichiers immédiatement !

Faut-il un code promo Parions Sport ?

Grâce à la collaboration avec Basket USA, si vous entrez le code promo Parions Sport, vous pourrez bénéficier du bonus de bienvenue ainsi que d’avantages supplémentaires

Aucun frais caché, juste un bonus immédiat pour commencer vos paris avec le bon élan !

Effectuez un premier dépôt

Une fois votre inscription terminée, il vous suffira d'effectuer votre premier dépôt pour commencer à parier. Parions Sport offre des paiements sûrs et protégés grâce à la technologie SSL.

Le dépôt minimum est de seulement 5 € et vous disposez de 4 méthodes de paiement parmi lesquelles choisir :

Cartes bancaires (Visa & Mastercard) : dépôt à partir de 5 €, crédit immédiat

dépôt à partir de 5 €, crédit immédiat PayPal : dépôt minimum de 5 €, traitement instantané

dépôt minimum de 5 €, traitement instantané PaySafeCard : dépôt dès 5 €, crédit immédiat

: dépôt dès 5 €, crédit immédiat Virement bancaire : montant minimum de 500 €, crédité sous 2 à 3 jours ouvrés

Nous vous conseillons d'utiliser PayPal pour un traitement en quelques secondes et de manière anonyme, même pendant les weekends ! Évitez les virements bancaires si vous souhaitez commencer à jouer immédiatement.

Placez un premier pari qualifiant

C'est le moment de faire votre premier pari ! Parions Sport vous permet de parier sur plus de 20 sports, offrant plus de 400 options de paris pour chaque événement. Notre équipe vous guide étape par étape pour effectuer votre premier pari :

C'est le moment de faire votre premier pari ! Parions Sport vous permet de parier sur plus de 20 sports, offrant plus de 400 options de paris pour chaque événement. Notre équipe vous guide étape par étape pour effectuer votre premier pari :

Choisissez votre sport préféré : Allez dans la section « Basket » que vous trouverez en haut dans la section « Sports ».

Allez dans la section « Basket » que vous trouverez en haut dans la section « Sports ». Sélectionnez votre match : Sélectionnez la rencontre qui vous intéresse parmi les matchs et événements disponibles.

Sélectionnez la rencontre qui vous intéresse parmi les matchs et événements disponibles. Choisissez votre option de pari : Parions Sport propose une large variété de paris, vous pourrez choisir entre 1N2, handicap, points, paris combinés, en direct, etc.

: Parions Sport propose une large variété de paris, vous pourrez choisir entre 1N2, handicap, points, paris combinés, en direct, etc. Placez votre mise : Entrez le montant que vous souhaitez miser et confirmez votre mise. jours ouvrés

⚠️ Avant de confirmer, les site vous permet de faire un récapitulatif de vos choix. Vérifiez que tous les détails sont corrects, ensuite cliquez sur « Confirmer ».

Pour finir, il ne vous reste plus qu’à suivre le déroulement du match et attendre le résultat ! Nous vous rappelons que vous avez 30 jours pour effectuer un dépôt et placer un premier pari après votre inscription, sinon votre bonus sera annulé !

Recevez vos freebets Parions Sport

Après avoir effectué votre premier dépôt et placé votre premier pari, les freebets seront automatiquement crédités sur votre compte, sans que vous ayez à les activer manuellement.

Nous vous rappelons que vous avez 30 jours pour effectuer un dépôt et placer un premier pari après votre inscription, sinon votre bonus sera annulé !

Nous avons déposé et parié 15 €, et nous avons reçu un total de 15 € en freebets, soit 100% de notre premier pari. Nous avons ensuite utilisé les freebets sur un match IND Pacers vs MIL Bucks, avec une cote de 2.85 sur la victoire de MIL Bucks, sans exigence de cote minimale. Le pari nous a remporté un gain de 42,75 € en argent réel, que nous avons pu retirer immédiatement !

⚠️ Les crédits de jeu reçus ne sont pas retirables. Toutefois, ils peuvent être utilisés pour placer de nouveaux paris sur n'importe quel sport disponible sur la plateforme, sans exigence de mise !

Activer le bonus

Quelles sont les conditions pour obtenir ce bonus Parions Sport ?

Une fois ces étapes complétées, accéder au bonus de bienvenue sur Parions Sport en Ligne devient simple et rapide. Toutefois, certaines conditions importantes sont à connaître.

Éligibilité Le bonus de bienvenue est réservé à une seule offre par personne et carte bancaire. Le parieur doit être majeur et être résident en France

Premier pari Le bonus de bienvenue s’applique directement sur le tout premier pari simple, combiné ou en direct, sans cote minimale requise. L’usage du Cash Out annule automatiquement le bonus.

Fonctionnement des freebets Les freebets sont crédités après le premier pari, doivent être utilisés en une seule fois et sont valables pendant 30 jours.

Conditions de retrait Les freebets ne sont pas retirables. Seuls les gains nets issus du résultat du pari (sans le montant misé en freebet) sont retirables.

Comment fonctionne le bonus de bienvenue Parions Sport ?

Votre premier pari est remboursé à 100 % en paris gratuits, dans la limite de 100 €. Peu importe le sport ou la cote choisie : si votre pari initial est perdant, vous récupérez la somme parié sous forme de freebets.

Exemple selon le montant joué :

Somme misée Freebets offerts 10 € 10 € 50 € 50 € 100 € 100 € 150 € 100 € (plafond atteint) 200 € 100 € (plafond atteint)

Astuce : inutile de miser plus de 100 € pour ce bonus, car le remboursement est plafonné. Pour maximiser l'offre, misez exactement 100 € sur votre premier pari.

Activer le bonus

Comment utiliser le bonus Parions Sport pour parier sur la NBA ?

Le bookmaker vous propose une expérience de paris unique sur le basket grâce à son partenariat officiel avec la NBA. L’opérateur vient de renouveler son accord officiel avec la NBA pour plusieurs années et d’annoncer une collaboration avec les NBA Paris Games 2025 !

Avez-vous déjà effectué votre inscription et fait votre premier dépôt ? Parfait ! Vous pouvez maintenant utiliser votre bonus de bienvenue pour miser sur votre équipe NBA préférée en accédant à la section « Basket / NBA ».

Nous y avons trouvé tous les matchs NBA à venir, de la saison régulière aux playoffs, y compris les matchs spéciaux comme ceux organisés lors des NBA Paris Games 2025 !

Pour utiliser votre bonus sur un match NBA, suivez ces étapes :

Choisissez votre match Notre équipe a essayé de parier sur ATL Hawks vs MIA Heat. Sélectionnez votre pari La section Basket propose plus de 400 options de paris, dans ce cas, nous avons parié sur la victoire des MIA Heat, cotée à 1,96. Placez votre pari Entrez la somme que vous souhaitez jouer dans la section dédiée que vous trouverez à droite. Nous avons misé 15 € pour un gain d'environ 30 €. Profitez du match Vous pouvez suivre le match en direct sur PSTV ou surveiller l'évolution directement depuis votre espace joueur.

C’est exactement à ce moment-là que les freebets gratuits seront crédités sur votre compte !

Grâce à ce partenariat, Parions Sport propose des opportunités et des événements spéciaux tels que les soirées Viewing Party partout en France !

Nos conseils d'expert pour bien utiliser votre bonus Parions Sport

Notre équipe d’experts a analysé l’offre du bookmaker et vous livre ici des conseils concrets et techniques pour en tirer le meilleur parti. Voici ce qu’il faut absolument faire – et ce qu’il vaut mieux éviter – pour optimiser vos chances !

À faire Utiliser les freebets sur un pari simple à cote moyenne (entre 2.20 et 2.80)

Utiliser les freebets sur un pari simple à cote moyenne (entre 2.20 et 2.80) Format clair et transparent

Format clair et transparent Calculer le gain net potentiel du freebet avant de valider le pari

Calculer le gain net potentiel du freebet avant de valider le pari Attendre les compositions officielles avant de parier (vous avez 30 jours de validité)

Attendre les compositions officielles avant de parier (vous avez 30 jours de validité) Lire en détail les conditions d’utilisation du freebet avant de valider un pari À éviter Faire un Cash Out avec le pari bonus : cela entraîne l’annulation

Faire un Cash Out avec le pari bonus : cela entraîne l’annulation Surveiller les absences majeures (stars ou meneurs clés)

Surveiller les absences majeures (stars ou meneurs clés) Utiliser le freebet sur une cote < 1.00 : le gain net sera très petit

Utiliser le freebet sur une cote < 1.00 : le gain net sera très petit Placer un pari dès l’inscription, sans analyse : potentiel du bonus gâché

Placer un pari dès l’inscription, sans analyse : potentiel du bonus gâché Croire que le bonus dépend du résultat du pari : les freebets sont crédités même en cas de pari gagnant

Activer le bonus

Que vaut le bonus Parions Sport bonus vs les autres bookmakers ?

Basket USA a analysé les offres de Parions Sport et des autres bookmakers sur le marché français pour vous aider à choisir l’option la plus avantageuse.

Opérateur Bonus Dépôt minimum Cote minimale Expiration Exceptions Lien 100% jusqu’à 450 € en freebets 5 € Aucune restriction 30 jours Cash Out Activer le bonus 100 € en cash en cas de pari perdant 5 € Aucune restriction 15 jours Cash Out, paris système, paris annulés Activer le bonus PMU Jusqu’à 100 € remboursés en freebets 10 € 1.50 60 jours Cash Out Activer le bonus Olybet Jusqu'à 370€ de bonus en freebets 10 € Aucune restriction 30 jours Cash Out, paris annulés Activer le bonus Unibet 100 € en freebets en cas de pari perdant 10 € 1.10 30 jours Cash Out, paris annulés, paris système Activer le bonus Vbet

Parmi ces cinq bonus, Parions Sport se distingue par son accessibilité (dépôt dès 5 €) et l’absence de cote minimale. Le bonus PMU est le seul à offrir un remboursement en cash, mais expire plus vite (15 jours).

Le bonus Pokerstars propose la durée la plus longue (90 jours), tandis que le bonus d'Olybet et le bonus de Vbet imposent une cote plancher (1.50+). En termes de montant , seul le bonus Unibet rivalise avec ses 370€.. Et encore, c'est 80€ de moins tout de même.

En résumé, Parions Sport est idéal pour débuter sans pression, PMU pour ceux qui préfèrent le cash et Pokerstars pour les parieurs à long terme. Dans le même registre (sport, poker, turf), Unibet est aussi un concurrent sérieux.

Sur quoi parier pour votre 1er pari NBA avec le bonus Parions Sport ?

Avec l’offre de bienvenue « 1er pari remboursé », l’objectif idéal est de remporter votre mise tout en déclenchant le bonus maximum. Pour cela, privilégiez un match avec un favori clair en NBA. Par exemple, une victoire d’Oklahoma City face à Washington à domicile, dans un contexte où OKC domine largement et les Wizards peinent à exister.

En plaçant 100 € sur ce type de pari, vous avez de grandes chances de valider votre mise et d’empocher un premier gain immédiat, même si le rendement est modeste. En plus, vous débloquerez 100 € en paris gratuits, soit le bonus maximum offert. Une approche à la fois prudente et rentable pour bien débuter.

Une stratégie sûre pour maximiser vos chances et votre bonus.

Mon avis final sur ce bonus Parions Sport exceptionnel

Le bonus de bienvenue Parions Sport propose jusqu’à 450 € en freebets, répartis sur trois types de paris :

100 € pour les paris sportifs ,

, 250 € pour le poker ,

, 100 € pour les paris hippiques via ZETurf.

Avec un dépôt minimum de seulement 5 €, cette offre est particulièrement accessible. L'absence de cote minimale est un véritable atout, tout comme la possibilité de parier sur une large gamme d'événements.

Cependant, le bonus est non retiré tant qu'il n'est pas utilisé, et l'offre est limitée à 30 jours, ce qui impose une certaine gestion du temps pour en profiter pleinement.

Avantages Pas de cote minimale

Pas de cote minimale Utilisable sur tous les types de paris

Utilisable sur tous les types de paris Uniquement 4 méthodes de dépôt disponibles Inconvénients Bonus en crédit de jeu non retirable

Bonus en crédit de jeu non retirable Validité des freebets sous 7 jours

Validité des freebets sous 7 jours Utiliser le freebet sur une cote < 1.00 : le gain net sera très petit

Utiliser le freebet sur une cote < 1.00 : le gain net sera très petit Placer un pari dès l’inscription, sans analyse : potentiel du bonus gâché

Activer le bonus

FAQ Parions Sport bonus