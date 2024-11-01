Les meilleurs sites pour jouer aux paris sportifs en ligne avec PayPal en 2025

Les meilleurs bookmakers pour parier en ligne avec PayPal en Octobre 2025 sont Parions Sport, Betclic, Winamax, Pokerstars, Bwin, Unibet, PMU, NetBet, OlyBet et FeelingBet. Voici toutes les infos sur PayPal qui constitue en effet une alternative intéressante en tant que méthode paiement sur les sites de paris sportifs.

BookmakerBonusDépôt min.Dépôt max.Découvrez le site
Parions Sport en ligne
⭐⭐⭐⭐⭐
1. Avis Parions Sport		Bonus 460€ cumulables
Code promo : BASKET110		5€Pas de limite
logo Unibet
⭐⭐⭐⭐⭐
2. Avis Unibet		Bonus sport, poker & turf de 370 € 10€Pas de limite
logo bookmakers pokerstars
⭐⭐⭐⭐
3. Avis Pokerstars		100 € sur le sport + 100 € sur le poker10€Pas de limite
Logo bookmaker Betclic
⭐⭐⭐⭐
4. Avis Betclic		Bonus 100€ en feebets + 5 € de ticket poker
Code promo : BETUSA		10€Pas de limite
Betsson
⭐⭐⭐⭐
5. Avis Betsson		Bonus 100€ + 10€ sans dépôt10€1 000€
⭐⭐⭐⭐
6. Avis Winamax		Bonus 100€ remboursé en cash + 250 € sur le poker10€Pas de limite
⭐⭐⭐⭐
7. Avis PMU Sports		Bonus 100 € en cash10€10 000€/mois
logo Bwin
⭐⭐⭐
8. Avis Bwin		Bonus 100€ à gagner10€Pas de limite
Logo Olybet
⭐⭐⭐
9. Avis Olybet		Bonus 100€ offerts
Code promo : OLYUSA
10€10 000€
Logo Netbet
⭐⭐
10. Avis NetBet		Bonus 100€ de freebets à gagner10€10 000€
Si vous cherchez une alternative comme à PayPal pour déposer des fonds sur votre compte, rendez-vous sur notre page pour choisir parmi l'une des meilleures méthodes de paiement sur les paris sportifs. Maintenant entrons dans le détails de chaque bookmaker.

Paypal sur Parions Sport

Parions Sport en ligneConditions PayPal Parions Sport
Dépôt minimum 5 €
Dépôt maximumAucun plafond
Délai de traitementCrédit immédiat
FraisAucun frais appliqué
Retrait via PayPalNon disponible

Informations utiles : Sur Parions Sport, le compte PayPal utilisé doit être rattaché à un seul profil joueur FDJ. Il reste toutefois possible d’approvisionner un même compte FDJ depuis plusieurs comptes PayPal différents.

Paypal sur Unibet

logo UnibetConditions PayPal Unibet
Dépôt minimum10 €
Dépôt maximumAucun plafond
Délai de traitementCrédit immédiat
FraisAucun frais appliqué
Retrait via PayPalIndisponible
Paypal sur Pokerstars

logo bookmakers pokerstarsConditions PayPal Pokertars
Dépôt minimum10 €
Dépôt maximumAucun plafond
Délai de traitementCrédit immédiat
FraisAucun frais appliqué
Retrait via PayPalIndisponible
Paypal sur Betclic

Logo bookmaker BetclicConditions PayPal Betlcic
Dépôt minimum10 €
Dépôt maximumAucun plafond
Délai de traitementCrédit immédiat
FraisAucun frais appliqué
Retrait via PayPalIndisponible
Paypal sur Betsson

BetssonConditions PayPal Betsson
Dépôt minimum10 €
Dépôt maximum1 000 €
Délai de traitementImmédiat
FraisAucun frais appliqué
Retrait via PayPalIndisponible
Paypal sur Winamax

Conditions PayPal Winamax
Dépôt minimum10 €
Dépôt maximum1 000 €
Délai de traitementImmédiat
FraisAucun frais appliqué
Retrait via PayPalIndisponible
Paypal sur PMU Sports

Conditions PayPal PMU Sport
Dépôt minimum10 €
Dépôt maximum10 000 € / mois
Délai de traitementCrédit immédiat
FraisAucun frais appliqué
Retrait via PayPalIndisponible
Paypal sur Bwin

logo BwinConditions PayPal Bwin
Dépôt minimum10 €
Dépôt maximumAucun plafond
Délai de traitementCrédit immédiat
FraisAucun frais appliqué
Retrait via PayPalIndisponible
Paypal sur Olybet

Logo OlybetConditions PayPal Olybet
Dépôt minimum10 €
Dépôt maximum10 000 €
Délai de traitementCrédit immédiat
FraisAucun frais appliqué
Retrait via PayPalIndisponible
Paypal sur Netbet

Logo NetbetConditions PayPal Netbet
Dépôt minimum10 €
Dépôt maximum10 000 €
Délai de traitementCrédit immédiat
FraisAucun frais appliqué
Retrait via PayPalIndisponible
Quelques spécificités à connaître sur certains bookmakers avec PayPal

Certaines conditions particulières pour utiliser PayPal, propres à certains bookmakers, sont à savoir avant d'utiliser ce moyen de paiement sur votre site de paris sportifs favori :

Important : les retraits avec PayPal ne sont pas autorisés sur l'ensemble des bookmakers en France. La seule méthode de paiement acceptée pour retirer vos gains est le virement bancaire uniquement.

Comment réaliser un dépôt et parier avec PayPal sur les bookmakers ?

Disponible sur presque tous les sites de paris sportifs en France aujourd'hui, PayPal est simple à utiliser pour créditer votre compte joueur, d'autant que la procédure reste globalement similaire d'un bookmaker à un autre.

Infographie étape par étape pour déposer de l’argent et parier avec PayPal sur un bookmaker en ligne en France
Infographie explicative : comment effectuer un dépôt avec PayPal sur un site de paris sportifs, du choix du bookmaker à la validation du paiement.

Rendez-vous sur le site ou l'application mobile de votre bookmaker

Cliquez sur l'un de nos liens dans le tableau ci-dessus pour réaliser votre inscription sur le site de paris sportifs de votre choix ou connectez-vous à votre compte existant. Sinon, allez directement sur l'application mobile du bookmaker.

Allez dans la rubrique “Dépôts”

Une fois rendu dans la section correspondante, vous pouvez indiquer le montant que vous souhaitez déposer.

Sélectionnez PayPal comme mode de paiement

Auparavant, vous devrez vous rendre, si nécessaire, sur votre portefeuille en ligne pour approvisionner votre compte PayPal. Attention, le bookmaker peut parfois vous demander de saisir l'adresse email associée à votre compte PayPal.

Validez la transaction

Vous êtes alors re-dirigé vers PayPal qui vous demande d'entrer votre email et votre mot de passe pour vous permettre de payer avec votre solde PayPal.

Votre compte est maintenant crédité

Avec PayPal, votre solde sur le bookmaker est instantanément crédité, ce qui est particulièrement agréable pour votre expérience de joueur.

Avantages et inconvénients : pourquoi parier sur les bookmakers en ligne avec PayPal aujourd'hui ?

PayPal présente plusieurs avantages notables pour les parieurs. Tout d’abord, il permet d’effectuer des dépôts instantanés, sans délai ni frais supplémentaires, ce qui facilite la réactivité lors des mises. La plateforme se distingue également par son haut niveau de sécurité et sa simplicité d’utilisation séduit de nombreux joueurs, puisqu’il suffit d’un compte associé à une adresse e-mail pour réaliser des paiements.

Néanmoins, PayPal comporte quelques inconvénients. En France, les opérateurs ne permettent pas de retirer ses gains via PayPal car ils doivent se réaliser uniquement par virement bancaire. Certains sites imposent des conditions plus complexes sur les dépôts effectués avec PayPal pour profiter des bonus de bienvenue.

Avantages

  • Paiement instantané
  • Aucun frais de dépôt sur tous les bookmakers
  • Sécurité et confidentialité garanties
  • Accessible avec une simple adresse email

Inconvénients

  • Pas de retrait possible en France
  • Parfois des conditions de dépôts plus élevées pour recevoir le bonus

FAQ – PayPal paris sportifs

Peut-on utiliser PayPal pour les paris sportifs ?

Oui bien sûr, la quasi-totalité des sites de paris sportifs en France autorisent PayPal comme méthode de paiement mais uniquement pour réaliser des dépôts. En France, les retraits se font uniquement par virement bancaire.

Quels sites de paris sportifs acceptent PayPal ?

Presque tous les sites de paris sportifs acceptent PayPal comme moyen de paiement. C'est le cas de Parions Sport, OlyBet, Betsson, Betclic, Unibet, NetBet, Bwin, Pokerstars, PMU et Winamax.

Peut-on parier sur le sport avec PayPal ?

Absolument, vous pouvez utiliser PayPal pour déposer de l'argent et placer des paris sportifs sur la presque tous les bookmakers agréés en France.

Comment faire un dépôt avec PayPal sur Betclic ?

Vous devez vous rendre sur le site de Betclic, vous inscrire et ouvrir votre compte utilisateur via l'un de nos liens. Puis cliquez sur l'icône « + » disponible à côté de votre solde ou cliquez sur le bouton « créditer » Enfin, sélectionnez PayPal comme mode de paiement.

Quels alternatives à PayPal comme moyen de paiement existent-ils pour parier en ligne ?

En dehors dePayPal, d'autres alternatives populaires pour les paiements en ligne sur les sites de paris sportifs en France existent comme les cartes bancaires, les cartes prépayées (Paysafecard), et les porte-monnaie électroniques tels que Skrill et Neteller. Chaque méthode a ses propres avantages, alors choisissez celle qui convient le mieux à votre profil et à vos choix.

Y a-t-il des frais sur les dépôts avec PayPal ?

La plupart des sites de paris sportifs en France n'appliquent aucun frais sur les dépôts effectuées avec PayPal, rendant cette méthode avantageuse pour les joueurs.

Peut-on retirer ses gains avec PayPal sur les bookmakers ?

Non, il est important de noter que sur les sites de paris sportifs en France, les retraits sont uniquement effectués via virement bancaire. Aucune autre méthode de paiement n'est autorisée.