Les meilleurs sites pour jouer aux paris sportifs en ligne avec PayPal en 2025

Les meilleurs bookmakers pour parier en ligne avec PayPal en Octobre 2025 sont Parions Sport, Betclic, Winamax, Pokerstars, Bwin, Unibet, PMU, NetBet, OlyBet et FeelingBet. Voici toutes les infos sur PayPal qui constitue en effet une alternative intéressante en tant que méthode paiement sur les sites de paris sportifs.
|Bookmaker
|Bonus
|Dépôt min.
|Dépôt max.
|Découvrez le site
⭐⭐⭐⭐⭐
1. Avis Parions Sport
|Bonus 460€ cumulables
Code promo : BASKET110
|5€
|Pas de limite
|
S'inscrire sur Parions Sport
⭐⭐⭐⭐⭐
2. Avis Unibet
|Bonus sport, poker & turf de 370 €
|10€
|Pas de limite
|
S'inscrire sur Unibet
⭐⭐⭐⭐
3. Avis Pokerstars
|100 € sur le sport + 100 € sur le poker
|10€
|Pas de limite
|
S'inscrire sur Pokerstars
⭐⭐⭐⭐
4. Avis Betclic
|Bonus 100€ en feebets + 5 € de ticket poker
Code promo : BETUSA
|10€
|Pas de limite
|
Activer le bonus Betclic
⭐⭐⭐⭐
5. Avis Betsson
|Bonus 100€ + 10€ sans dépôt
|10€
|1 000€
|
S'inscrire sur Betsson
⭐⭐⭐⭐
6. Avis Winamax
|Bonus 100€ remboursé en cash + 250 € sur le poker
|10€
|Pas de limite
|
S'inscrire sur Winamax
⭐⭐⭐⭐
7. Avis PMU Sports
|Bonus 100 € en cash
|10€
|10 000€/mois
|
S'inscrire sur PMU Sport
⭐⭐⭐
8. Avis Bwin
|Bonus 100€ à gagner
|10€
|Pas de limite
|
S'inscrire sur Bwin
⭐⭐⭐
9. Avis Olybet
|Bonus 100€ offerts
Code promo : OLYUSA
|10€
|10 000€
|
S'inscrire sur Olybet
⭐⭐
10. Avis NetBet
|Bonus 100€ de freebets à gagner
|10€
|10 000€
|
S'inscrire sur Netbet
Si vous cherchez une alternative comme à PayPal pour déposer des fonds sur votre compte, rendez-vous sur notre page pour choisir parmi l'une des meilleures méthodes de paiement sur les paris sportifs. Maintenant entrons dans le détails de chaque bookmaker.
Paypal sur Parions Sport
|Conditions PayPal Parions Sport
|Dépôt minimum
|5 €
|Dépôt maximum
|Aucun plafond
|Délai de traitement
|Crédit immédiat
|Frais
|Aucun frais appliqué
|Retrait via PayPal
|Non disponible
Informations utiles : Sur Parions Sport, le compte PayPal utilisé doit être rattaché à un seul profil joueur FDJ. Il reste toutefois possible d’approvisionner un même compte FDJ depuis plusieurs comptes PayPal différents.
Paypal sur Unibet
|Conditions PayPal Unibet
|Dépôt minimum
|10 €
|Dépôt maximum
|Aucun plafond
|Délai de traitement
|Crédit immédiat
|Frais
|Aucun frais appliqué
|Retrait via PayPal
|Indisponible
Paypal sur Pokerstars
|Conditions PayPal Pokertars
|Dépôt minimum
|10 €
|Dépôt maximum
|Aucun plafond
|Délai de traitement
|Crédit immédiat
|Frais
|Aucun frais appliqué
|Retrait via PayPal
|Indisponible
Paypal sur Betclic
|Conditions PayPal Betlcic
|Dépôt minimum
|10 €
|Dépôt maximum
|Aucun plafond
|Délai de traitement
|Crédit immédiat
|Frais
|Aucun frais appliqué
|Retrait via PayPal
|Indisponible
Paypal sur Betsson
|Conditions PayPal Betsson
|Dépôt minimum
|10 €
|Dépôt maximum
|1 000 €
|Délai de traitement
|Immédiat
|Frais
|Aucun frais appliqué
|Retrait via PayPal
|Indisponible
Paypal sur Winamax
|Conditions PayPal Winamax
|Dépôt minimum
|10 €
|Dépôt maximum
|1 000 €
|Délai de traitement
|Immédiat
|Frais
|Aucun frais appliqué
|Retrait via PayPal
|Indisponible
Paypal sur PMU Sports
|Conditions PayPal PMU Sport
|Dépôt minimum
|10 €
|Dépôt maximum
|10 000 € / mois
|Délai de traitement
|Crédit immédiat
|Frais
|Aucun frais appliqué
|Retrait via PayPal
|Indisponible
Paypal sur Bwin
|Conditions PayPal Bwin
|Dépôt minimum
|10 €
|Dépôt maximum
|Aucun plafond
|Délai de traitement
|Crédit immédiat
|Frais
|Aucun frais appliqué
|Retrait via PayPal
|Indisponible
Paypal sur Olybet
|Conditions PayPal Olybet
|Dépôt minimum
|10 €
|Dépôt maximum
|10 000 €
|Délai de traitement
|Crédit immédiat
|Frais
|Aucun frais appliqué
|Retrait via PayPal
|Indisponible
Paypal sur Netbet
|Conditions PayPal Netbet
|Dépôt minimum
|10 €
|Dépôt maximum
|10 000 €
|Délai de traitement
|Crédit immédiat
|Frais
|Aucun frais appliqué
|Retrait via PayPal
|Indisponible
Quelques spécificités à connaître sur certains bookmakers avec PayPal
Certaines conditions particulières pour utiliser PayPal, propres à certains bookmakers, sont à savoir avant d'utiliser ce moyen de paiement sur votre site de paris sportifs favori :
- Parions Sport : un même compte PayPal ne peut pas être utilisé sur plusieurs compte FDJ. A l'inverse, un compte joueur FDJ peut être crédité via plusieurs comptes PayPal.
- Betclic : votre compte PayPal doit obligatoirement être français et associé à une carte bancaire Visa pour être utilisé sur le bookmaker.
- Unibet : Pour utiliser PayPal, vous devez télécharger une capture d'écran de ton profil complet sur PayPal (nom, identifiant…etc).
- Winamax : l'adresse email associée à ton compte PayPal doit être la même que celle que vous avez renseigné lors de la création de votre compte joueur sur l'opérateur. Attention, vous ne pourrez pas réaliser de dépôt grâce à un nouveau compte PayPal si vous avez déjà déposé via un ancien compte PayPal différent.
Important : les retraits avec PayPal ne sont pas autorisés sur l'ensemble des bookmakers en France. La seule méthode de paiement acceptée pour retirer vos gains est le virement bancaire uniquement.
Comment réaliser un dépôt et parier avec PayPal sur les bookmakers ?
Disponible sur presque tous les sites de paris sportifs en France aujourd'hui, PayPal est simple à utiliser pour créditer votre compte joueur, d'autant que la procédure reste globalement similaire d'un bookmaker à un autre.
Rendez-vous sur le site ou l'application mobile de votre bookmaker
Cliquez sur l'un de nos liens dans le tableau ci-dessus pour réaliser votre inscription sur le site de paris sportifs de votre choix ou connectez-vous à votre compte existant. Sinon, allez directement sur l'application mobile du bookmaker.
Allez dans la rubrique “Dépôts”
Une fois rendu dans la section correspondante, vous pouvez indiquer le montant que vous souhaitez déposer.
Sélectionnez PayPal comme mode de paiement
Auparavant, vous devrez vous rendre, si nécessaire, sur votre portefeuille en ligne pour approvisionner votre compte PayPal. Attention, le bookmaker peut parfois vous demander de saisir l'adresse email associée à votre compte PayPal.
Validez la transaction
Vous êtes alors re-dirigé vers PayPal qui vous demande d'entrer votre email et votre mot de passe pour vous permettre de payer avec votre solde PayPal.
Votre compte est maintenant crédité
Avec PayPal, votre solde sur le bookmaker est instantanément crédité, ce qui est particulièrement agréable pour votre expérience de joueur.
Avantages et inconvénients : pourquoi parier sur les bookmakers en ligne avec PayPal aujourd'hui ?
PayPal présente plusieurs avantages notables pour les parieurs. Tout d’abord, il permet d’effectuer des dépôts instantanés, sans délai ni frais supplémentaires, ce qui facilite la réactivité lors des mises. La plateforme se distingue également par son haut niveau de sécurité et sa simplicité d’utilisation séduit de nombreux joueurs, puisqu’il suffit d’un compte associé à une adresse e-mail pour réaliser des paiements.
Néanmoins, PayPal comporte quelques inconvénients. En France, les opérateurs ne permettent pas de retirer ses gains via PayPal car ils doivent se réaliser uniquement par virement bancaire. Certains sites imposent des conditions plus complexes sur les dépôts effectués avec PayPal pour profiter des bonus de bienvenue.
Avantages
- Paiement instantané
- Aucun frais de dépôt sur tous les bookmakers
- Sécurité et confidentialité garanties
- Accessible avec une simple adresse email
Inconvénients
- Pas de retrait possible en France
- Parfois des conditions de dépôts plus élevées pour recevoir le bonus
FAQ – PayPal paris sportifs
Peut-on utiliser PayPal pour les paris sportifs ?
Oui bien sûr, la quasi-totalité des sites de paris sportifs en France autorisent PayPal comme méthode de paiement mais uniquement pour réaliser des dépôts. En France, les retraits se font uniquement par virement bancaire.
Quels sites de paris sportifs acceptent PayPal ?
Presque tous les sites de paris sportifs acceptent PayPal comme moyen de paiement. C'est le cas de Parions Sport, OlyBet, Betsson, Betclic, Unibet, NetBet, Bwin, Pokerstars, PMU et Winamax.
Peut-on parier sur le sport avec PayPal ?
Absolument, vous pouvez utiliser PayPal pour déposer de l'argent et placer des paris sportifs sur la presque tous les bookmakers agréés en France.
Comment faire un dépôt avec PayPal sur Betclic ?
Vous devez vous rendre sur le site de Betclic, vous inscrire et ouvrir votre compte utilisateur via l'un de nos liens. Puis cliquez sur l'icône « + » disponible à côté de votre solde ou cliquez sur le bouton « créditer » Enfin, sélectionnez PayPal comme mode de paiement.
Quels alternatives à PayPal comme moyen de paiement existent-ils pour parier en ligne ?
En dehors dePayPal, d'autres alternatives populaires pour les paiements en ligne sur les sites de paris sportifs en France existent comme les cartes bancaires, les cartes prépayées (Paysafecard), et les porte-monnaie électroniques tels que Skrill et Neteller. Chaque méthode a ses propres avantages, alors choisissez celle qui convient le mieux à votre profil et à vos choix.
Y a-t-il des frais sur les dépôts avec PayPal ?
La plupart des sites de paris sportifs en France n'appliquent aucun frais sur les dépôts effectuées avec PayPal, rendant cette méthode avantageuse pour les joueurs.
Peut-on retirer ses gains avec PayPal sur les bookmakers ?
Non, il est important de noter que sur les sites de paris sportifs en France, les retraits sont uniquement effectués via virement bancaire. Aucune autre méthode de paiement n'est autorisée.