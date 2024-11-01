Les meilleurs sites pour jouer aux paris sportifs en ligne avec PayPal en 2025

Les meilleurs bookmakers pour parier en ligne avec PayPal en Octobre 2025 sont Parions Sport, Betclic, Winamax, Pokerstars, Bwin, Unibet, PMU, NetBet, OlyBet et FeelingBet. Voici toutes les infos sur PayPal qui constitue en effet une alternative intéressante en tant que méthode paiement sur les sites de paris sportifs.

Si vous cherchez une alternative comme à PayPal pour déposer des fonds sur votre compte, rendez-vous sur notre page pour choisir parmi l'une des meilleures méthodes de paiement sur les paris sportifs. Maintenant entrons dans le détails de chaque bookmaker.

Paypal sur Parions Sport

Conditions PayPal Parions Sport Dépôt minimum 5 € Dépôt maximum Aucun plafond Délai de traitement Crédit immédiat Frais Aucun frais appliqué Retrait via PayPal Non disponible

Informations utiles : Sur Parions Sport, le compte PayPal utilisé doit être rattaché à un seul profil joueur FDJ. Il reste toutefois possible d’approvisionner un même compte FDJ depuis plusieurs comptes PayPal différents.

Paypal sur Unibet

Conditions PayPal Unibet Dépôt minimum 10 € Dépôt maximum Aucun plafond Délai de traitement Crédit immédiat Frais Aucun frais appliqué Retrait via PayPal Indisponible

Paypal sur Pokerstars

Conditions PayPal Pokertars Dépôt minimum 10 € Dépôt maximum Aucun plafond Délai de traitement Crédit immédiat Frais Aucun frais appliqué Retrait via PayPal Indisponible

Paypal sur Betclic

Conditions PayPal Betlcic Dépôt minimum 10 € Dépôt maximum Aucun plafond Délai de traitement Crédit immédiat Frais Aucun frais appliqué Retrait via PayPal Indisponible

Paypal sur Betsson

Conditions PayPal Betsson Dépôt minimum 10 € Dépôt maximum 1 000 € Délai de traitement Immédiat Frais Aucun frais appliqué Retrait via PayPal Indisponible

Paypal sur Winamax

Conditions PayPal Winamax Dépôt minimum 10 € Dépôt maximum 1 000 € Délai de traitement Immédiat Frais Aucun frais appliqué Retrait via PayPal Indisponible

Paypal sur PMU Sports

Conditions PayPal PMU Sport Dépôt minimum 10 € Dépôt maximum 10 000 € / mois Délai de traitement Crédit immédiat Frais Aucun frais appliqué Retrait via PayPal Indisponible

Paypal sur Bwin

Conditions PayPal Bwin Dépôt minimum 10 € Dépôt maximum Aucun plafond Délai de traitement Crédit immédiat Frais Aucun frais appliqué Retrait via PayPal Indisponible

Paypal sur Olybet

Conditions PayPal Olybet Dépôt minimum 10 € Dépôt maximum 10 000 € Délai de traitement Crédit immédiat Frais Aucun frais appliqué Retrait via PayPal Indisponible

Paypal sur Netbet

Conditions PayPal Netbet Dépôt minimum 10 € Dépôt maximum 10 000 € Délai de traitement Crédit immédiat Frais Aucun frais appliqué Retrait via PayPal Indisponible

Quelques spécificités à connaître sur certains bookmakers avec PayPal

Certaines conditions particulières pour utiliser PayPal, propres à certains bookmakers, sont à savoir avant d'utiliser ce moyen de paiement sur votre site de paris sportifs favori :

Parions Sport : un même compte PayPal ne peut pas être utilisé sur plusieurs compte FDJ. A l'inverse, un compte joueur FDJ peut être crédité via plusieurs comptes PayPal.

Betclic : votre compte PayPal doit obligatoirement être français et associé à une carte bancaire Visa pour être utilisé sur le bookmaker.

Unibet : Pour utiliser PayPal, vous devez télécharger une capture d'écran de ton profil complet sur PayPal (nom, identifiant…etc).

Winamax : l'adresse email associée à ton compte PayPal doit être la même que celle que vous avez renseigné lors de la création de votre compte joueur sur l'opérateur. Attention, vous ne pourrez pas réaliser de dépôt grâce à un nouveau compte PayPal si vous avez déjà déposé via un ancien compte PayPal différent.

Important : les retraits avec PayPal ne sont pas autorisés sur l'ensemble des bookmakers en France. La seule méthode de paiement acceptée pour retirer vos gains est le virement bancaire uniquement.

Comment réaliser un dépôt et parier avec PayPal sur les bookmakers ?

Disponible sur presque tous les sites de paris sportifs en France aujourd'hui, PayPal est simple à utiliser pour créditer votre compte joueur, d'autant que la procédure reste globalement similaire d'un bookmaker à un autre.

Infographie explicative : comment effectuer un dépôt avec PayPal sur un site de paris sportifs, du choix du bookmaker à la validation du paiement.

Rendez-vous sur le site ou l'application mobile de votre bookmaker Cliquez sur l'un de nos liens dans le tableau ci-dessus pour réaliser votre inscription sur le site de paris sportifs de votre choix ou connectez-vous à votre compte existant. Sinon, allez directement sur l'application mobile du bookmaker.

Allez dans la rubrique “Dépôts” Une fois rendu dans la section correspondante, vous pouvez indiquer le montant que vous souhaitez déposer.

Sélectionnez PayPal comme mode de paiement Auparavant, vous devrez vous rendre, si nécessaire, sur votre portefeuille en ligne pour approvisionner votre compte PayPal. Attention, le bookmaker peut parfois vous demander de saisir l'adresse email associée à votre compte PayPal.

Validez la transaction Vous êtes alors re-dirigé vers PayPal qui vous demande d'entrer votre email et votre mot de passe pour vous permettre de payer avec votre solde PayPal.

Votre compte est maintenant crédité Avec PayPal, votre solde sur le bookmaker est instantanément crédité, ce qui est particulièrement agréable pour votre expérience de joueur.

Avantages et inconvénients : pourquoi parier sur les bookmakers en ligne avec PayPal aujourd'hui ?

PayPal présente plusieurs avantages notables pour les parieurs. Tout d’abord, il permet d’effectuer des dépôts instantanés, sans délai ni frais supplémentaires, ce qui facilite la réactivité lors des mises. La plateforme se distingue également par son haut niveau de sécurité et sa simplicité d’utilisation séduit de nombreux joueurs, puisqu’il suffit d’un compte associé à une adresse e-mail pour réaliser des paiements.

Néanmoins, PayPal comporte quelques inconvénients. En France, les opérateurs ne permettent pas de retirer ses gains via PayPal car ils doivent se réaliser uniquement par virement bancaire. Certains sites imposent des conditions plus complexes sur les dépôts effectués avec PayPal pour profiter des bonus de bienvenue.

Avantages Paiement instantané

Paiement instantané Aucun frais de dépôt sur tous les bookmakers

Aucun frais de dépôt sur tous les bookmakers Sécurité et confidentialité garanties

Sécurité et confidentialité garanties Accessible avec une simple adresse email Inconvénients Pas de retrait possible en France

Pas de retrait possible en France Parfois des conditions de dépôts plus élevées pour recevoir le bonus

FAQ – PayPal paris sportifs