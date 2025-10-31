Les meilleurs sites de paris sportifs qui acceptent Neosurf en Octobre 2025

Les bookmakers qui acceptent Neosurf pour parier en ligne en Octobre 2025 sont Winamax, Pokerstars et NetBet. En effet, seulement trois bookmakers sur les 18 agrées par l'ANJ dispose de ce moyen de paiement. Découvrez toutes les informations sur Neosurf qui est l'une des méthodes de paiement les plus intéressantes disponibles sur les sites de paris sportifs.

Bookmaker Bonus Dépôt minimum Allez sur le site

4,5/5 ⭐

1. Avis Pokerstars 100 € sur le sport + 100 € sur le poker 10€ S'inscrire sur Pokerstars

4/5 ⭐

2. Avis Winamax Bonus 100€ remboursé en cash + 250 € sur le poker 15€ S'inscrire sur Winamax

3,5/5 ⭐

3. Avis NetBet Bonus 100€ de freebets à gagner 10€ S'inscrire sur Netbet

Qu'est-ce que Neosurf pour les paris sportifs ?

Neosurf est une solution de paiement qui permet d’effectuer des transactions grâce à un système de tickets prépayés. Très souvent utilisés comme mode de paiement pour les paris sportifs, les tickets Neosurf ne nécessitent aucune carte bancaire ni compte en banque.

Neosurf est donc un moyen de paiement entièrement légal et reconnu à l’international. Il peut être utilisé chez tous les commerçants et les sites web affichant son logo sur leurs interfaces, ainsi que sur les plateformes de paris sportifs qui l’acceptent parmi leurs options de paiement comme Pokerstars, Winamax et NetBet. Les cartes Neosurf sont disponibles dans de nombreux points de vente, en particulier dans les banques et les bureaux de tabac.

Comment réaliser un dépôt et parier en ligne avec Neosurf ?

Disponible sur quelques sites de paris sportifs en France aujourd'hui, Neosurf est simple à utiliser pour déposer sur le solde de votre compte joueur, d'autant que les étapes à suivre restent peu ou prou les mêmes d'un bookmaker à un autre.

Réalisez facilement un dépôt avec Neosurf sur les sites de paris sportifs

Allez dans un point de vente physique ou rendez-vous en ligne pour vous procurer un ticket Neosurf Avant d'aller sur votre site de paris sportifs favori, vous devez d'abord vous rendre dans un commerce ou tout simplement en ligne pour acheter un ticket Neosurf avec le montant de votre choix (de 10 à 100€). Si vous avez un compte MyNeosurf, vous pouvez également vous procurer des tickets par cette voie.

Rendez-vous sur le site ou l'application mobile de votre site de paris sportifs Cliquez sur l'un de nos liens dans le tableau comparatif ci-dessus pour réaliser votre inscription sur le bookmaker de votre choix ou connectez-vous à votre compte existant. Sinon, allez directement sur l'application mobile du bookmaker.

Allez dans la section “Dépôts” Une fois rendu dans la section correspondante de votre espace personnel, vous pouvez sélectionner Neosurf comme moyen de paiement parmi toutes les méthodes disponibles sur le site de paris sportifs correspondant.

Saisissez le montant à déposer Entrez la somme que vous souhaitez déposer sur le solde de votre compte joueur : le dépôt minimum avec Neosurf varie de 10 à 15 € selon les opérateurs. Il n'y a pas de dépôt maximum, sauf pour NetBet (50 000€).

Validez la transaction sur Neosurf Une fois choisi le montant, tapez le code PIN à 10 chiffres de votre ticket Neosurf ou connectez-vous à votre compte myNeosurf où vous pourrez également retrouver votre code facilement.

Votre compte est maintenant crédité Avec Neosurf, votre solde sur le bookmaker est instantanément crédité. Il ne vous reste plus choisir l'événement sur lequel vous voulez parier et placer un pronostic pour engranger de futurs gains.

Comment obtenir un ticket Neosurf ?

Neosurf est une solution de paiement prépayée idéale pour effectuer vos achats en ligne ou alimenter vos comptes de jeux et de paris sportifs en toute confidentialité.

Voici les étapes à suivre pour obtenir facilement un ticket Neosurf :

Rendez-vous en ligne sur le site officiel de Neosurf ou dans un point de vente physique agréé à proximité.

Choisissez le montant que vous souhaité (de 10 à 100€) et réglez avec la méthode paiement de votre choix (aucune pièce d’identité ne vous sera demandée au moment de l’achat).

Une fois la transaction effectuée, un code unique à 10 chiffres vous sera remis.

Lorsque vous serez sur votre bookmaker et choisi Neosurf comme moyen de paiement, ce code vous permettra de créditer votre compte joueur du montant choisi.

Pour savoir où acheter une carte prépayée Neosurf, le plus simple est de vous rendre sur le site officiel. Vous y trouverez la liste complète des commerces partenaires proposant ces cartes, que ce soit pour vos achats en ligne ou pour recharger votre compte de paris sportifs. La recherche d’un point de vente est rapide et intuitive : quelques clics suffisent pour repérer le magasin le plus proche de chez vous.

Si vous souhaitez éviter tout déplacement, vous avez également la possibilité d’acheter une carte Neosurf directement en ligne. Cette option est disponible sur le site officiel, à condition de créer au préalable un compte MyNeosurf.

Quelles sont les limites de dépôts et de retraits avec Neosurf ?

Le montant que vous pouvez déposer avec Neosurf dépend directement de la valeur indiquée sur votre ticket prépayé. Par exemple, un coupon de 10 € vous permettra d’alimenter votre compte du même montant.

Avec un coupon de 100 €, vous avez la liberté de déposer la totalité ou seulement une partie de cette somme, selon vos préférences. Il est également possible de cumuler plusieurs coupons : si le total atteint, par exemple, 250 €, vous pouvez verser cette somme sur votre compte joueur pour effectuer vos paris en ligne.

Le montant minimum accepté pour un dépôt peut varier selon le site de paris sportifs que vous utilisez :

10€ sur NetBet et Pokerstars

15€ sur Winamax

Pour ce qui est des dépôts maximum, NetBet instaure une limite très élevée de 50 000€ tandis que Pokerstars et Winamax n'en font mention d'aucune.

En revanche, il est important de noter que les retraits ne peuvent pas être effectués via Neosurf en France. Conformément aux règles établies par l’ANJ, les virements bancaires demeurent le seul moyen autorisé pour récupérer vos gains.

Existe-t-il des frais avec Neosurf sur les paris sportifs ?

L’achat d’un ticket Neosurf ne génère aucun frais supplémentaire au moment de la transaction. Cependant, des frais d’inactivité peuvent s’appliquer dans certains cas. Si votre ticket reste inutilisé pendant plus d’un an, des frais de 2 € par mois seront prélevés.

De même, si vous n’avez dépensé qu’une partie du montant et conservez le reste pendant plus de six mois, ces mêmes frais mensuels vous seront également déduits. Il est donc recommandé d’utiliser votre coupon dans un délai raisonnable afin d’éviter toute mauvaise surprise.

En revanche, pour un achat et une utilisation immédiate en France, en particulier sur un site de paris sportifs, vous n’avez aucun frais à craindre : les bookmakers n’appliquent aucun coût supplémentaire lors des dépôts réalisés avec Neosurf.

Peut-on parier sur les applications de paris sportifs avec Neosurf ?

En 2025, l'ensemble des bookmakers en France mettent à disposition de leurs utilisateurs une application mobile, en complément de leur site web. Ces applications, largement adoptées, offrent une grande praticité, notamment pour alimenter votre compte joueur et placer vos paris directement depuis votre mobile. Que vous soyez sur ordinateur, smartphone ou tablette, vous pourrez toujours effectuer vos dépôts sans difficulté.

Sur Basket USA, notre page dédiée aux meilleures applications de paris sportifs vous aide à identifier celle qui correspond le mieux à vos besoins, y compris pour déposer avec Neosurf. Un outil utile pour gagner du temps et faire un choix éclairé avant de vous engager avec un site de paris sportifs.

Quelles sont les alternatives possibles à Neosurf ?

Si vous préférez une solution permettant à la fois les dépôts et les retraits, plusieurs options fiables sont très utilisées en France :

Découvrez les différents moyens de paiements accessibles sur les sites de paris sportifs

PayPal pour les paris sportifs : reconnu pour sa rapidité et sa sécurité exemplaire.

Paysafecard : un autre moyen de paiement avec des tickets prépayés.

Skrill / Neteller : des portefeuilles électroniques populaires dans le domaine des paris en ligne.

Carte bancaire (Visa/MasterCard) : un choix traditionnel mais impliquant le partage de ses informations bancaires.

Virement bancaire : très sûr mais souvent plus lent (entre 2 et 5 jours ouvrés).

Apple Pay / Google Pay : de plus en plus présents, surtout sur les applis mobiles.

Pourquoi choisir Neosurf pour parier en ligne aujourd'hui ?

Avec Neosurf, le système de dépôt présente l’avantage majeur de la rapidité, permettant un paiement instantané et un accès quasi immédiat aux fonds. Il offre également une grande flexibilité financière puisque le montant du ticket peut être utilisé en plusieurs fois. La sécurité et la confidentialité constituent un autre point fort : aucune information bancaire n’est nécessaire, réduisant les risques de fraude.

Toutefois, ce mode de dépôt comporte des limites notables. Des frais peuvent s’appliquer en cas d’expiration du ticket. De plus, le choix de bookmakers compatibles reste restreint, limitant les options de jeu et la diversité des offres.

Avantages Rapidité de dépôt avec paiement instantané

Rapidité de dépôt avec paiement instantané Montant du ticket pouvant être dépensé en plusieurs fois

Montant du ticket pouvant être dépensé en plusieurs fois Sécurité et confidentialité : aucune coordonnées bancaires à transmettre

Sécurité et confidentialité : aucune coordonnées bancaires à transmettre Accessible facilement sur internet ou près de chez vous Inconvénients Frais d'expiration

Frais d'expiration Peu de bookmakers disponibles

FAQ – Neosurf site de paris sportifs