Application Parions Sport : télécharger l'appli mobile gratuite Android et iOS en Juillet 2025

✅ Meilleure cote sur la NBA

Télécharger l’application Parions Sport sur mobile pour Android et iOS

Vous souhaitez parier depuis votre smartphone ? L’appli Parions Sport en Ligne est disponible gratuitement sur Android et iOS, et vous permet de miser où que vous soyez. Voici comment la télécharger en quelques étapes, selon votre appareil.

Sur iPhone ou iPad (iOS)

Téléchargez l'appli Parions Sport sur l'App Store

Rien de plus simple si vous utilisez un appareil Apple :

Rendez-vous sur l’App Store. Tapez “Parions Sport en Ligne” dans la barre de recherche. Cliquez sur “Télécharger”, puis laissez l’installation se faire automatiquement. Une fois l’appli installée, ouvrez-la pour créer un compte ou vous connecter à votre profil existant.

L’appli est compatible avec iOS 11.0 et versions ultérieures : assurez-vous que votre système est à jour pour une expérience fluide. Pour bénéficier du bonus, entrez le code promo valide Parions Sport.

Sur smartphone Android

Téléchargez l'appli Parions Sport sur Google Play Store

Pour les utilisateurs Android, le processus est tout aussi rapide :

Ouvrez le Google Play Store. Recherchez “Parions Sport en Ligne”. Lancez le téléchargement, puis installez l’appli comme n’importe quelle autre. Ouvrez l’application et accédez à votre compte ou inscrivez-vous si vous êtes nouveau.

En cas de problème, pensez à vérifier que les sources inconnues sont bien autorisées dans vos paramètres, surtout si vous installez depuis un APK.

Configuration minimale requise

Caractéristiques Android IOS Note 4,4 (24,2 k notes) 4,6 (50,3 k avis) Langue FR FR Compatibilité iPhone (iOS 14.0 ou +)

iPad (iPadOS 14.0 ou +)

iPod touch (iOS 14.0 ou +)

Apple Vision (visionOS 1.0 ou +) Android 6.0 ou version ultérieure Taille du fichier 127 Mo 27,63 Mo Age requis minimum 18 ans et plus 18 ans et plus Lien téléchargement Télécharger l'app Parions Sport Télécharger l'app Parions Sport

Espace requis : pensez à libérer un peu de mémoire avant le téléchargement pour éviter toute erreur d’installation.

Comment parier depuis l’application mobile Parions Sport ?

Parier en quelques clics depuis votre téléphone, c’est possible grâce à l’application mobile Parions Sport. Voici le mode d’emploi pour placer votre premier pari sportif, pas à pas.

Installez l’appli sur votre smartphone Android : téléchargez l’application via le Google Play Store ou scannez le QR code disponible sur le site officiel.

: téléchargez l’application via le ou scannez le disponible sur le site officiel. iOS (iPhone/iPad) : rendez-vous sur l’App Store ou utilisez le QR code fourni par la FDJ pour un accès rapide.

Connectez-vous ou créez un compte joueur Déjà inscrit ? Entrez simplement vos identifiants pour accéder à votre espace personnel. Nouveau joueur ? L’application vous guide pour ouvrir un compte : renseignez vos informations (nom, prénom, email…), puis validez votre profil en téléversant une pièce d’identité. Cette étape est indispensable pour recevoir le bonus de bienvenue Parions Sport.

Réalisez votre premier dépôt Rendez-vous dans la rubrique “Mon compte” > “Dépôt” et choisissez un moyen de paiement : Carte bancaire

PayPal

Paysafecard Le dépôt minimum est de 10 €, idéal pour commencer à explorer les paris en ligne.

Sélectionnez votre sport et événement Depuis le menu principal, accédez à l’onglet “Sports”. Choisissez une discipline (football, tennis, rugby…) puis l’événement qui vous intéresse. Un simple clic sur le match vous dévoile les différents types de paris : 1N2, buteur, score exact, etc.

Ajoutez vos paris à votre coupon Cliquez sur une cote pour l’ajouter automatiquement à votre panier de paris. Vous pouvez ensuite combiner plusieurs sélections pour créer un pari combiné, ou rester sur un pari simple si vous préférez la sécurité.

Indiquez votre mise et validez Saisissez le montant de votre mise. Le gain potentiel s’affiche en temps réel. Cliquez sur “Valider le pari” pour confirmer. Votre pari est enregistré !

Suivez vos paris en direct Retrouvez vos mises dans l’onglet “Mes paris”. Sur certains matchs, la fonction Cash Out est disponible : vous pouvez alors encaisser une partie de vos gains avant la fin du match. Astuce : activez les notifications pour recevoir les résultats en direct et ne rien rater.

Les meilleures fonctionnalités de l’application Parions Sport

L’application Parions Sport ne se contente pas de vous permettre de parier. Elle embarque une série de fonctionnalités avancées pensées pour améliorer l’expérience utilisateur, optimiser vos mises et vous fidéliser dans le temps. Voici les options les plus intéressantes que nous avons testées.

Streaming en direct

Regardez les matchs en direct sur l'application Parions Sport en Ligne

Parions Sport propose la diffusion vidéo de nombreux matchs en direct, directement depuis l’application avec la PSTV. Football, basketball, tennis… vous pouvez suivre des compétitions en temps réel, y compris des compétitions moins populaires comme l'Elite 2.

Un vrai plus pour parier en live tout en regardant l’action !

Pari sur Mesure

Personnalisez vos combinés dans un même match sur l'appli Parions Sport

L’application vous permet de miser pendant le match, avec des cotes dynamiques qui évoluent selon le déroulement de la rencontre. Grâce à cela, personnalisez vos combinés sur un même match en allant jusqu'à 10 sélections.

Pariez en pré-live et ou en live sur plus de 10 000 matchs disponibles gratuitement en streaming chaque année.

Cash Out

Assurez vos gains ou minimisez vos pertes avec le Cash Out de l'appli Parions Sport

Envie de sécuriser un gain ou de limiter la casse ? Grâce au Cash Out, vous pouvez clôturer votre pari avant la fin du match. Cette fonction est disponible sur une sélection d’événements, signalés par un pictogramme.

C’est un outil précieux pour les parieurs prudents ou opportunistes.

Combi Boosté

Gagnez des paris gratuits sur l'application mobile Parions Sport

Plus vous combinez, plus vous gagnez ! Avec l’option Combi Boosté, Parions Sport augmente vos gains jusqu’à +50 % sur les paris combinés éligibles (minimum 5 sélections).

Une excellente incitation à tenter des combinés bien pensés, sans trop de risque si vous maîtrisez vos choix.

Parions Club – Programme de parrainage Parions Sport

20€ pour le parrain et jusqu'à 40€ pour vos amis

Vous voulez gagner des crédits de jeu en faisant connaître Parions Sport en ligne à vos amis ? Parrainez-les et gagnez ensemble jusqu'à 60€ de crédits de jeu !

Ça se transpose de cette façon : 20€ pour vous et jusqu'à 40€ pour vos amis.

Bonus Parions Sport sur mobile : quelles offres disponibles via l’application ?

Vous vous demandez si l’application mobile Parions Sport donne accès à des bonus exclusifs ? La réponse est simple : pas de bonus dédié à l’application, mais toutes les promotions du site sont 100 % accessibles via mobile.

Bonne nouvelle donc pour les parieurs nomades : aucune fonctionnalité ni offre n’est mise de côté. Voici un aperçu des meilleurs bonus disponibles depuis l’app.

Jusqu’à 100€ recrédités en crédits de jeu non retirable dès votre action de 1er pari.

Bonus de bienvenue jusqu’à 100 € remboursés

C’est l’un des meilleurs bonus de bienvenue en France : Votre premier pari perdant est remboursé jusqu’à 100 € en crédits de jeu. Aucun autre bookmaker français n’offre une somme plus élevée à l’inscription.

Comment en profiter ?

Créez votre compte sur l’application Parions Sport en Ligne. Effectuez un premier dépôt, puis placez un pari simple ou combiné d’au moins 5 € (en pré-match ou en live) dans les 30 jours suivant l’inscription. Si ce premier pari est perdant, vous recevez un remboursement en crédits de jeu, crédité sous 3 jours ouvrés.

Vous aurez ensuite 30 jours pour utiliser ces crédits.

Seul le gain net issu d’un pari avec crédit de jeu sera reversé en argent réel (gain – mise).

Offres régulières et promotions accessibles via l’appli

Depuis votre smartphone, vous pouvez aussi profiter :

Des offres cashback : jusqu’à 15 % de vos pertes remboursées sous forme de crédits.

: jusqu’à remboursées sous forme de crédits. Des combis boostés : jusqu’à +50 % de gains supplémentaires sur vos paris combinés éligibles.

: jusqu’à sur vos paris combinés éligibles. Des cotes boostées chaque semaine sur des rencontres phares.

chaque semaine sur des rencontres phares. Des freebets offerts via des opérations ponctuelles (concours, missions…).

L’application Parions Sport permet de bénéficier de toutes les promotions du site, sans restriction. Que vous pariez depuis un iPhone, un Android ou une tablette, vous aurez accès aux mêmes avantages que sur desktop.

Peut-on parier sur les courses hippiques depuis l’application Parions Sport ?

Oui, et c’est une bonne nouvelle pour les amateurs de turf !

L’application Parions Sport en Ligne permet également de miser sur les courses hippiques, grâce à son intégration avec la plateforme ZEturf. Que vous soyez fan de trot, de galop ou d'obstacles, vous pouvez parier en quelques clics depuis votre smartphone.

Jusqu’à 100€ recrédités en crédits de jeu non retirables basés 10% du montant total de vos mises.

Bonus de bienvenue Paris Hippiques : jusqu’à 100 € offerts

En plus des offres sportives, Parions Sport propose un bonus dédié aux paris hippiques. Voici comment en profiter :

Inscrivez-vous sur le site ou l’application Parions Sport en Ligne. Effectuez un premier dépôt dans les 30 jours suivant votre inscription. Pariez en argent réel sur des courses disponibles via ZEturf, depuis l'appli. À l’issue de cette période de 30 jours, vous recevrez 10 % du montant total de vos mises hippiques, dans la limite de 100 €, sous forme de crédits de jeu non retirables (appelés bonus Turf).

Ce bonus est versé en une seule fois, dans les 3 jours suivant la fin de la période de 30 jours.

Parier sur les courses hippiques est parfaitement possible via l’appli mobile Parions Sport, avec un bonus dédié accessible directement après inscription. Une bonne façon de découvrir l’univers du turf tout en profitant d’un coup de pouce financier.

Peut-on jouer au poker en ligne via l'application Parions Sport ?

Oui, l’univers du poker en ligne est bien accessible depuis l’application mobile Parions Sport. Que vous soyez adepte de Cash Game, de tournois multi-tables ou de Sit’n’Go, vous pouvez retrouver toute l’offre poker directement sur votre smartphone, dans un environnement sécurisé et ergonomique.

Jusqu’à 250€ de bonus déblocables basés sur le montant de votre 1er dépôt.

Bonus de bienvenue Poker : jusqu’à 245 € à débloquer

Parions Sport propose un bonus spécifique pour les nouveaux joueurs de poker, basé sur votre premier dépôt. Voici comment en profiter :

Créez un compte joueur sur le site ou l’app ParionsSport en Ligne. Effectuez un premier dépôt dans les 30 jours suivant votre inscription. Connectez-vous pour la première fois à la plateforme de poker depuis l’appli.

Sous réserve du respect des conditions, un bonus déblocable vous sera attribué dans la même journée (ou sous 8 jours ouvrés maximum en cas de problème technique). Vous serez notifié par email dès que le bonus est actif.

Ce bonus est progressif : vous débloquez 5 € tous les 500 Points Statut, soit environ 50 € de rake ou de frais engagés en tournoi/Sit’n’Go.

Chaque 0,01 € de commission vous rapporte 0,1 Point Statut.

Validité et conditions

Le bonus reste actif pendant 3 mois : passé ce délai, la partie non débloquée est perdue.

: passé ce délai, la partie non débloquée est perdue. Les tickets de tournois et les blindes offertes dans le cadre des missions poker expirent également au bout de 3 mois.

et les dans le cadre des missions poker expirent également au bout de 3 mois. Les bonus débloqués en cash peuvent être utilisés librement sur l’ensemble des offres Parions Sport (poker, paris sportifs, turf), ou bien être retirés sur votre compte bancaire.

Attention : un seul bonus poker est accordé par joueur, par foyer et par compte (identité unique).

L’application Parions Sport intègre parfaitement son offre poker, avec un bonus bien pensé pour les joueurs réguliers. Grâce à un système de missions et de points, vous progressez à votre rythme, tout en cumulant des récompenses intéressantes.

Avis des utilisateurs sur l’application Parions Sport : que vaut-elle vraiment ?

Disponible sur iOS et Android, l’application mobile Parions Sport affiche une excellente note globale sur les stores. Mais qu’en disent vraiment les utilisateurs ? Voici un condensé des retours les plus fréquents, entre points forts salués et axes d’amélioration soulignés par la communauté.

Points forts et inconvénients de l'application Parions Sport sur App Store

Points forts mentionnés Application fluide et large choix de cotes

Application fluide et large choix de cotes Les virements instantanés sont enfin là, une pure merveille

Les virements instantanés sont enfin là, une pure merveille Pratique et simple à utiliser

Pratique et simple à utiliser Les virements instantanés change tout Points à améliorer Maintenance à revoir

Maintenance à revoir Temps de validation de compte trop longue : plusieurs jours

Points forts et inconvénients de l'application Parions Sport sur Google Play Store

Points forts mentionnés Application performante

Application performante Facile à utiliser notamment pour parier sans prise de tête

Facile à utiliser notamment pour parier sans prise de tête S'améliore constamment et fait des gestes commerciaux souvent Points à améliorer Interface incompréhensible

Interface incompréhensible Déconnexions fréquentes

Déconnexions fréquentes Cotes trop basses

Malgré quelques points de friction signalés (temps de maintenance, navigation), l’application Parions Sport bénéficie d’une très bonne réputation sur les stores. L’ergonomie, la diversité des paris et la réactivité des équipes FDJ sont régulièrement saluées. On apprécie aussi les efforts visibles de la marque pour rester compétitive.

D'ailleurs, voici le test du bookmaker Parions Sport. Ici, on a testé le bonus, l'appli, les cotes et plein d'autres fonctionnalités pour vous donner une idée précise de ce site de pari sportif.

L’application Parions Sport Point de Vente : pariez en physique, préparez en ligne

Vous préférez parier en bureau de tabac tout en gagnant du temps ? L’application Parions Sport Point de Vente a été conçue pour faciliter vos mises en point de vente physique, tout en bénéficiant d’une préparation 100 % mobile. Un excellent compromis entre digital et tradition.

Préparez vos paris depuis l’appli, validez en magasin

Grâce à cette application dédiée, vous pouvez :

Préparer vos paris tranquillement depuis votre téléphone , à tout moment de la journée.

, à tout moment de la journée. Générer un QR code personnalisé à présenter en point de vente FDJ.

à présenter en point de vente FDJ. Régler vos mises en espèces ou par carte sur place, comme à l’habitude.

Fini les longues hésitations devant les bulletins papier : tout est prêt avant même d’entrer dans le magasin.

Utilisez l'application Parions Sport Point de Vente pour les paris

Une offre élargie et plus flexible

Par rapport aux bulletins classiques, l’application offre une sélection bien plus vaste :

Jusqu’à 3 000 paris différents chaque semaine , contre 1 000 environ pour les supports papier.

, contre 1 000 environ pour les supports papier. Possibilité de combiner jusqu’à 15 sélections sur une même grille, pour maximiser vos gains.

Une vraie montée en puissance pour les parieurs réguliers qui veulent rester en point de vente sans perdre en efficacité.

Trouvez un point de vente en quelques secondes

L’appli intègre une carte interactive qui géolocalise les bureaux de tabac et points FDJ proches de vous. Elle propose aussi un itinéraire GPS intégré, très pratique pour savoir où valider votre pari le plus rapidement possible.

Si vous aimez l’ambiance des paris en point de vente mais souhaitez gagner du temps et profiter d’une offre enrichie, l’application Parions Sport Point de Vente est faite pour vous. Elle allie simplicité, efficacité… et touche de modernité.

Avis final sur Parions Sport mobile : les avantages et inconvénients de l’application

Conçue par la Française des Jeux (FDJ), l’application Parions Sport permet aux amateurs de paris sportifs de miser depuis leur mobile tout en conservant la possibilité de jouer en point de vente FDJ. Entre accessibilité, fonctionnalités modernes et environnement sécurisé, elle s’impose comme un outil fiable… mais pas sans quelques limites.

Voici notre synthèse des points forts et points faibles de l’appli.

Points forts Application 100 % légale en France, régulée par l’ANJ

Application 100 % légale en France, régulée par l’ANJ Bonus de bienvenue attractif

Bonus de bienvenue attractif Interface moderne et intuitive

Interface moderne et intuitive Streaming en direct (PSTV)

Streaming en direct (PSTV) Paris en direct et cash out disponibles

Paris en direct et cash out disponibles Combis boostés jusqu’à +50 % de gains

Combis boostés jusqu’à +50 % de gains Programme de fidélité avec statuts et récompenses Points faibles Pas de bonus exclusif pour l’application mobile

Pas de bonus exclusif pour l’application mobile PSTV ne couvre pas tous les grands événements

PSTV ne couvre pas tous les grands événements Gestion des grilles Loto Foot

Gestion des grilles Loto Foot Peu d’outils de personnalisation ou de suivi statistique

L’application Parions Sport séduit par sa simplicité, sa légalité et ses options de paris modernes. Elle reste une référence solide pour les joueurs français, même si quelques ajustements pourraient encore renforcer l’expérience utilisateur. D'ailleurs comparez-la avec les autres applications de pari sportif en France.

FAQ – Tout ce qu’il faut savoir sur l’application Parions Sport