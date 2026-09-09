Avis PokerStars Sport : notre test complet en Septembre 2026

Vérifié 4 rating Avis Pokerstars ✅ Bonus Sport : jusqu'à 100 € offerts

✅ Bonus en freebets en cas de 1er pari perdant

✅ NBA pas encore disponible S'inscrire sur Pokerstars

PokerStars Sport est un bookmaker de complément plutôt qu’un site principal. Aucun onglet pari NBA possible début septembre, et pas le moindre pari long terme.

J’ai ouvert un compte, déposé par carte bancaire, parié sur le basket, contacté le support et retiré mes gains en Septembre 2026. Je vous partage tout dans cet avis.

Avantages Meilleures cotes du panel sur l’outsider WNBA, avec 20 % de retour en plus que chez Winamax sur un même match

Meilleures cotes du panel sur l’outsider WNBA, avec 20 % de retour en plus que chez Winamax sur un même match Douze fois plus de marchés que Betclic sur un match WNBA, avec points, rebonds, passes et tirs à trois points

Douze fois plus de marchés que Betclic sur un match WNBA, avec points, rebonds, passes et tirs à trois points Retrait demandé et reçu en 3 jours ouvrés, dans la fourchette annoncée de 3 à 5 jours

Retrait demandé et reçu en 3 jours ouvrés, dans la fourchette annoncée de 3 à 5 jours Plafond de gains basket fixé à 250 000 € par jour sur les marchés NBA, contre 50 000 € pour l’EuroLigue Inconvénients Aucune catégorie NBA affichée en septembre 2026, malgré une saison qui reprend fin octobre

Aucune catégorie NBA affichée en septembre 2026, malgré une saison qui reprend fin octobre Star Sub ne couvre aucun marché de basket, uniquement le football

Star Sub ne couvre aucun marché de basket, uniquement le football Aucune retransmission vidéo, alors que Winamax et Betclic diffusent une partie de leur offre

Aucune retransmission vidéo, alors que Winamax et Betclic diffusent une partie de leur offre Freebets de bienvenue versés en deux fois, la seconde moitié seulement après avoir effectué cinq paris

PokerStars Sport en bref : notre verdict

Nous mettons la note de 6 sur 10 à PokerStars Sport. Le bookmaker propose plus de marchés qu’attendu, mais il traîne sur l’accessibilité de l’offre NBA, la cohérence de ses cotes et le service client.

Critères Note Notre avis PokerStars Offre NBA / basket 6/10 ★ Rien à parier sur la NBA en septembre, ni match ni titre Cotes 6/10 ★ 20 % de retour en plus que Winamax sur l’outsider, mais une cote à 1,00 relevée sur le favori du même match Application mobile 7/10 ★ 4,4 sur l’App Store, 3,9 sur Google Play, pari placé en 2 minutes sur Android Dépôts et retraits 6/10 ★ 10 méthodes au dépôt, retrait 3 jours ouvrés constatés Bonus de bienvenue 6/10 ★ Jusqu’à 100 € en freebets, mais fractionnés et valables 7 jours Service client 5/10 ★ Pas de téléphone, réponse par e-mail en 14 heures Évaluation globale de PokerStars 6,0/10 ★ Compte créé et premier pari placé : l’appli tient la route et les cotes sont correctes sur certains marchés, mais l’offre NBA est vide en septembre, le bonus est fractionné sur 7 jours et le service client sans téléphone met 14 heures à répondre.

Sur ce qu’on a pu tester en septembre avec la WNBA, vous y trouverez les marchés joueurs que les autres n’ont pas, points, rebonds, passes, tirs à trois points, et des cotes qui grimpent sur les outsiders.

Le problème, c’est que vous ne pouvez pas y parier sur la NBA aujourd’hui. Si c’est votre seul terrain de jeu, ouvrez d’abord un compte ailleurs, puis revenez ici pour comparer avant chaque mise.

PokerStars Sport, c’est quoi exactement ?

PokerStars Sport est la partie paris sportifs du groupe, exploité en France par REEL Malta Limited, dont le siège est à St Julian’s, à Malte. La marque appartient à Rational Intellectual Holdings Limited, elle-même dans le giron de Flutter Entertainment.

Deux agréments distincts de l’Autorité Nationale des Jeux encadrent l’activité :

0006-PO-2010-06-25 pour le poker,

0006-PS-2016-06-07 pour les paris sportifs.

Le poker est arrivé le 25 juin 2010, à l’ouverture du marché français. Le sportsbook, lui, n’a été agréé que le 7 juin 2016, d’abord sous la marque BetStars.

Sur BasketUSA, on ne parle que de sport et de basket. Nous ne parlerons donc pas de poker même si un même compte permet d’accéder au deux univers.

L’offre de paris NBA et basketball sur PokerStars Sport

Début septembre 2026, aucune catégorie NBA n’apparaissait dans le menu basket de PokerStars Sport.

La saison 2026-27 ne démarre que fin octobre, et le bookmaker ne propose toujours aucun pari long terme ni sur les 1ers matchs alors qu’ils sont disponibles chez tous les concurrents.

Onglet basket sans NBA en septembre sur Pokerstars

Pendant notre test, les paris basket disponibles se limitent à la WNBA, l’EuroLigue et les compétitions FIBA. Les paris en direct fonctionnent, sans retransmission vidéo : vous suivez le match ailleurs et vous pariez ici.

Voici les types de paris relevés sur un match de WNBA :

vainqueur du match

handicap, appelé écart de points

total de points, en plus ou en moins

points, rebonds et passes décisives par joueur

tirs à trois points par joueur

combos joueurs, via l’outil Mon Pari

paris simples, combinés et paris système

Sur Indiana Fever – Toronto Tempo du 19 septembre, relevé douze jours avant le coup d’envoi, j’ai compté 49 marchés chez PokerStars Sport, 55 chez Winamax et 4 chez Betclic.

Bookmaker Marchés sur Fever – Tempo Types dominants Winamax 55 Vainqueur, résultat, nombre de points, écart de points PokerStars Sport 49 Points, rebonds, passes décisives, tirs à trois points, combos joueurs Betclic 4 Vainqueur, total de points, écart de points, 18 points d’avance ou gagne

Winamax en propose six de plus, et concentre son offre sur le résultat, le total et le handicap, quand PokerStars pousse sur les statistiques individuelles. Betclic, lui, garde une offre minimale à douze jours de la rencontre et l’étoffe à l’approche du match.

Cependant, ce relevé porte sur la WNBA, faute de match NBA disponible en septembre. Rien ne garantit que PokerStars applique la même profondeur à la NBA, où la demande est plus forte et la concurrence plus dense. Nous referons le comptage sur un match NBA dès la reprise de la saison fin octobre.

Si vous construisez vos paris autour de nos pronostics NBA gratuits et que vous ciblez les lignes de joueurs, cette répartition pourrait jouer en faveur de PokerStars. À voir si l’offre de paris est similaire pour la NBA une fois ouverte.



Les cotes NBA chez PokerStars Sport sont-elles compétitives ?

Il n’est pas encore possible de connaître les cotes NBA puisque l’opérateur n’a pas ouvert les paris, mais j’ai analysé les cotes du match WNBA Connecticut Sun – Atlanta Dream du 18 septembre pour les comparer à Winamax et Betclic. Le 7 septembre à 13h30, elles étaient compétitives sur l’outsider avec un écart important.

Bookmaker Cote Atlanta Dream Cote Connecticut Sun PokerStars Sport 1,00 7,50 Winamax 1,06 6,25 Betclic 1,06 6,10

Sur le Sun, PokerStars affiche 7,50 contre 6,25 chez Winamax et 6,10 chez Betclic. Sur une mise de 20 €, ça fait 150 € de retour contre 125 € et 122 €, soit 20 % de retour en plus face à Winamax et 23 % face à Betclic. Un seul relevé ne fait pas une règle, mais l’écart est trop large pour être ignoré.

Le revers, c’est ce qui s’affichait sur le favori. PokerStars Sport proposait Atlanta Dream à 1,00, quand Winamax et Betclic donnaient 1,06. Une cote à 1,00 vous rend exactement votre mise : vous immobilisez votre argent onze jours pour zéro gain.

Sur ce match très déséquilibré, les deux autres ne sont pas généreux non plus, mais eux laissent 6 % au parieur. Reste à savoir si c’est un bug d’affichage ou une façon de fermer la sélection sans la retirer du menu. Dans les deux cas, la ligne était inmisable.

Notre conseil : comparez systématiquement avant de miser, et servez-vous de notre classement du meilleur bookmaker NBA pour savoir où ouvrir vos comptes secondaires.

Notre avis sur l’offre de bienvenue PokerStars Sport

Cette offre est moins généreuse qu’elle en a l’air, d’autres bookmakers proposes un meilleur bonus de bienvenue. Elle rembourse votre premier pari perdant en freebets jusqu’à 100 €, mais vous n’en touchez que la moitié tout de suite.

Si votre premier pari est perdant, PokerStars égale votre mise sous forme de deux freebets valant chacun 50 % de cette mise. Le premier arrive dès que votre pari est réglé, le second attend le règlement de votre cinquième pari en argent réel.

Pour toucher les 100 € annoncés, vous devez donc miser 100 € sur votre premier pari, le perdre, puis engager quatre paris de plus à 1,50 minimum. Soit un volume total à quatre chiffres avant de récupérer la seconde moitié.

Pour un parieur NBA qui place trois ou quatre paris par semaine en saison, c’est atteignable. En intersaison, avec la WNBA et l’EuroLigue pour seul terrain de jeu, beaucoup moins.

La deuxième réserve est que les freebets expirent 7 jours après leur crédit. Ils ne sont pas retirables, leur mise n’est pas incluse dans les gains, et ils sont interdits sur les paris système type Lucky 15 ou Yankee. Un pari clôturé par cash out ne compte pas dans le décompte des cinq paris.

Détails Bonus Pokerstars Sport Montant maximum 100 € Type Freebets Mécanique Mise égalée si le premier pari est perdant, versée en 2 freebets de 50 % Cote minimale 1,50 Mise minimale 1 € Dépôt minimum 10 € Validité des freebets 7 jours après crédit

Conditions d’éligibilité :

compte ouvert via le produit paris sportifs et dépôt valable effectué

offre limitée à une seule Offre de Bienvenue Sports par client

pari éligible réglé dans les 90 jours suivant l’inscription

seuls les paris placés après le règlement du premier pari comptent pour le second freebet

paris placés avec un freebet, paris annulés et paris clôturés par cash out exclus

Mon conseil : calibrez votre premier pari sur ce que vous misez d’habitude, pas sur les 100 € affichés. Un premier pari à 30 € vous donne 15 € tout de suite et 15 € plus tard, sans vous forcer à parier au-delà de votre budget pour aller chercher le solde.

Cash Out, Star Sub et autres fonctionnalités utiles

Le cash out fonctionne sur le basket en direct, je l’ai vérifié pendant un match. Il existe en version totale et partielle : vous encaissez tout, ou vous sécurisez une partie de la mise et laissez courir le reste. Attention, sur un pari placé avec un freebet, le cash out reste indisponible tant que le montant proposé dépasse la valeur du freebet.

Deux autres outils servent au basket :

Mon Pari permet de combiner plusieurs sélections sur un même match, par exemple la victoire d’Indiana plus les points d’une joueuse, avec des cotes recalculées pour tenir compte de la corrélation.

Les Coups de Poker sont des combinés préconstruits par l’opérateur, mais tout le combiné est perdu si une seule sélection tombe.

Star Sub, en revanche, ne vous servira à rien. Cette option rattrape un pari joueur quand votre sélection est remplacée, sauf qu’elle couvre uniquement des championnats ou des coupes de football. Aucun marché de points, de rebonds ou de passes, donc aucune utilité pour nous, parieurs NBA.

Dépôts et retraits sur PokerStars Sport : notre expérience

Le dépôt est instantané, le retrait prend 3 jours. J’ai déposé par carte bancaire, l’argent était sur le compte en quelques secondes, sans frais.

La vérification est passée avant tout retrait. PokerStars a demandé une carte d’identité, un justificatif de domicile et un RIB. Chez moi, les trois pièces ont été acceptées du premier coup.

Ne comptez pas dessus pour autant, puisque c’est le premier motif de plainte dans les avis Trustpilot détaillés plus bas. Réunissez donc les trois documents dès l’inscription.

À noter : le compte est suspendu automatiquement si la vérification n’est pas bouclée dans les 30 jours, puis fermé 30 jours plus tard.

Côté retrait, la réglementation française impose le virement vers votre compte bancaire enregistré, dans le même pays que votre Compte Stars.

Un bon point pour le virement bancaire instantané qui est disponible, tout comme chez Winamax et Betclic.

Le solde disponible doit atteindre 8 € minimum et les fonds déposés doivent avoir été misés avant toute demande. Les retraits classiques partent au traitement sous 24 heures. J’ai reçu le mien en 3 jours ouvrés, ce qui est donc dans la fourchette annoncée de 3 à 5 jours.

Méthode Dépôt minimum Retrait possible Visa / Mastercard 10 € Non Transfert bancaire instantané 10 € Oui, de quelques secondes à 1 jour ouvré Virement bancaire 10 € Oui, 3 à 5 jours ouvrés PayPal 10 € Non Skrill / Skrill 1-tap 10 € Non NETELLER 10 € Non paysafecard 10 € Non Apple Pay / Google Pay 10 € Non

Un détail à connaître : des frais administratifs allant jusqu’à 5 € peuvent s’appliquer si vous retirez depuis un compte resté inactif 275 jours ou plus.

Notre test de l’application mobile PokerStars Sport

Deux minutes et cinq écrans pour placer un pari WNBA depuis Android, sans bug ni plantage sur toute la durée du test. À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’application affichait 4,4 sur l’App Store pour 56 000 avis et 3,9 sur Google Play pour 25 400 avis.

J’ai testé sur Android, et le parcours est direct. De l’ouverture de l’application au pari validé sur un match WNBA, il m’a fallu 2 minutes pour accéder à la section basket, sélectionner le match, choisir le marché joueur, saisir la mise et valider.

Le bulletin de pari s’ouvre en bas de l’écran et l’onglet Freebets se trouve juste à côté, donc pas besoin de fouiller dans les menus.

Liste des matchs WNBA sur la version mobile de PokerStars Sport

Pour en savoir plus sur l’application, consultez notre classement des meilleures applis de paris sportifs.

Test du service client PokerStars

Pas de numéro de téléphone, et c’est la principale limite. Le contact passe par le formulaire de la rubrique Aide, par un onglet vert « Contactez-nous » qui ouvre un chat, par e-mail à [email protected], ou par messages privés sur Facebook.

J’ai utilisé les deux canaux. Sur le chat, c’est un agent conversationnel qui répond en premier. Il a traité correctement mes questions sur le fonctionnement des freebets, en français, sans faute.

Par e-mail, j’ai demandé les délais de retrait exacts. Réponse en 14 heures, plus vite que les 24 heures habituellement annoncées, et l’information correspondait bien à la politique affichée.

Que disent les autres joueurs de PokerStars ? Avis et témoignages 2026

Le score Trustpilot s’établit à 3,3 sur 5, pour 8 623 avis qui proviennent de la page internationale de PokerStars. Aucune page française officielle et revendiquée par le groupe n’a été trouvée.

Plateforme Note actuelle Nombre d’avis Trustpilot 3,3 / 5 8 623 App Store 4,4 / 5 56 000 Google Play 3,9 / 5 25 400

Trois thèmes reviennent dans les avis négatifs. Le premier, de loin le plus fréquent, concerne la vérification d’identité. Des joueurs décrivent des documents refusés à répétition et un compte bloqué avant le premier retrait. PokerStars répond systématiquement à ces avis en rappelant ses obligations KYC.

Le deuxième porte sur les délais de retrait perçus comme longs. Le troisième vise le service client, jugé lent à débloquer un dossier complexe.

Côté sportsbook, un reproche revient dans les avis, celui de cotes basses face à la concurrence. Notre relevé WNBA va dans le même sens. La cote de 7,50 sur l’outsider attire l’œil, mais elle s’accompagne d’un 1,00 sur le favori, et la marge prise par PokerStars sur ce match dépasse celle de Winamax et de Betclic.

Les avis positifs, eux, tournent surtout autour de la stabilité de la plateforme et de la résolution des dossiers une fois la vérification passée.

Notre avis final sur PokerStars Sport pour parier sur la NBA

Pour parier sur la NBA, PokerStars Sport n’est pas une option aujourd’hui, faute de marché ouvert. La question se pose donc pour la reprise fin octobre, et ce qu’on a vu sur la WNBA en septembre donne deux raisons d’y ouvrir un compte : la profondeur des marchés joueurs et des cotes plus hautes sur les outsiders.

49 marchés sur un match WNBA avec points, rebonds, passes et tirs à trois points, plus un Connecticut Sun à 7,50 quand Winamax affiche 6,25. Pour qui parie sur les statistiques individuelles NBA, ça se défend.

La raison de passer votre tour est qu’il n’y a pas d’onglet NBA en intersaison, et qu’il n’y a aucune assistance par téléphone.

Notre avis PokerStars, c’est donc celui d’un second compte pour les marchés joueurs, pas d’un site principal pour la NBA. Si vous cherchez un opérateur où parier sur la NBA dès la reprise, notre comparatif sur les 10 meilleurs sites de paris sportifs vous aidera à trouver l’opérateur qui correspond à votre façon de parier.