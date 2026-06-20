Fin de série pour le Liberty, battu par les Mystics de Kiki Iriafen

Touchée à la cheville depuis dix jours, Kiki Iriafen a signé cette nuit un retour victorieux avec Washington. Les Mystics ont en effet stoppé l’ogre new-yorkais dans sa quête d’une neuvième victoire de suite, et l’intérieure sophomore y a été pour beaucoup, sur la fin notamment pour faire la différence.

Washington a fait mieux que résister en misant sur son trio Citron-Iriafen-Betts (9-11), puis grâce aux relais de Shakira Austin et aux deux paniers de suite de Sonia Citron (27-32). Piqué au vif, le Liberty a répondu par un 15-4 avant la pause, alimenté par les 3-points de la paire Fiebich-Xu, le bon passage de Breanna Stewart et les lay-ups du tandem Astier-Sabally (42-36).

Kiki Iriafen libère les Mystics

À +4 à la pause (43-39), New York a de nouveau flanché au retour des vestiaires, encaissant un coup de pression du duo Iriafen-Betts sur un 8-0, puis sur deux paniers de Cotie McMahon en transition et Shakira Austin (56-60). Le Liberty a dû s’arracher pour rester au contact, à l’image des 3-points de Satou Sabally en fin de troisième quart-temps (61-63) puis de Marine Johannès pour faire repasser New York devant. Malgré un 8-0 des New-Yorkaises (77-69), Washington a réussi à finir plus fort.

Kiki Iriafen a enchaîné trois paniers pour replacer les Mystics dans la course avant que la contre-attaque fulgurante de Michaela Onyenwere puis ses deux lancers ne viennent inverser la tendance (79-81). A 83-83 à 26 secondes de la fin, c’est à nouveau Kiki Iriafen qui a inscrit le panier de la gagne, bien placée sous le cercle, puis le lancer décisif pour assurer la victoire à Washington, 86-83.

Les Mystics vont à présent aborder une double confrontation face à Minnesota avec un bilan à nouveau à l’équilibre (7v-7d). New York sera pour sa part attendu à la relance à Los Angeles demain soir.