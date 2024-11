Le calme inspirant de Harrison Barnes chez les Spurs

La connexion entre les deux vétérans a parfaitement marché cette nuit face au Jazz. Ses trois premiers paniers de la rencontre, Harrison Barnes les a convertis sur des passes décisives de Chris Paul.

Bien lancé dans son match, le joueur de 32 ans a terminé avec 25 points (8/13 aux tirs dont 4/5 de loin) et 10 rebonds. Son premier double-double sous le maillot des Spurs intervient deux jours après son précédent record de saison à 20 unités face au Thunder.

Alors que les Spurs font face aux absences, dont celle Victor Wembanyama, l’autre recrue estivale, moins exposée que « CP3 », répond présent. « Il est similaire à Chris dans le sens où ils ont été une présence apaisante. On leur fait confiance quand ils ont le ballon en main et prennent des décisions », note Mitch Johnson.

Pour décrire l’un comme pour l’autre, le technicien parle de joueurs à la « valeur inestimable pour [les] jeunes » Spurs. « Harrison est le professionnel par excellence. Qu’il s’agisse de prendre soin de son corps en dehors du terrain ou de ce qu’il fait sur le terrain, tout est professionnel et de haut niveau », décrit par exemple Keldon Johnson.

Le seul champion de l’effectif

Ce dernier est impressionné par la routine de son coéquipier : « Il fait la même chose chaque jour de match. Cela m’aide à devenir un meilleur professionnel en côtoyant quelqu’un d’aussi pro qu’Harrison. »

Harrison Barnes, qui a la particularité d’être le seul membre de l’effectif à avoir remporté le titre, avec les Warriors en 2015, connaît l’importance d’établir de bonnes habitudes de travail. « C’est la façon dont vous continuez à vous améliorer chaque jour et dont vous vous jugez sur vos critères plutôt que d’essayer d’obtenir une reconnaissance des autres », philosophe-t-il.

Chris Paul, qui malgré son âge et son expérience, dit apprendre aussi de lui et surtout apprécier le fait de côtoyer un professionnel pour qui la notion de routine a une telle importance.

Mike Brown, son ancien coach à Sacramento, a également pu se faire une idée du personnage. Selon lui, le plus marquant chez Harrison Barnes est sa « constance » dans le travail, à n’importe quel rendez-vous de l’équipe. « Et cette constance sur plus de 82 matches est difficile à trouver dans ce métier. Avoir un pro comme HB capable de faire ce qu’il veut sur le terrain, c’est inestimable », qualifie le coach des Kings.

Les Spurs en bénéficient aujourd’hui.

Harrison Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 81 25 43.9 35.9 75.8 0.7 3.5 4.1 1.2 1.7 0.6 1.2 0.2 9.2 2013-14 GOS 78 28 39.9 34.7 71.8 0.8 3.1 4.0 1.5 2.0 0.8 1.1 0.3 9.5 2014-15 GOS 82 28 48.2 40.5 72.0 1.4 4.1 5.5 1.4 1.8 0.7 0.9 0.2 10.1 2015-16 GOS 66 31 46.6 38.3 76.1 1.2 3.8 4.9 1.8 2.1 0.6 0.9 0.2 11.7 2016-17 DAL 79 36 46.8 35.1 86.1 1.2 3.8 5.0 1.5 1.6 0.8 1.3 0.2 19.2 2017-18 DAL 77 34 44.5 35.7 82.7 1.0 5.1 6.1 2.0 1.2 0.6 1.5 0.2 18.9 2018-19 * All Teams 77 33 42.0 39.5 82.4 0.7 4.0 4.7 1.5 1.6 0.6 1.3 0.2 16.4 2018-19 * DAL 49 32 40.4 38.9 83.3 0.7 3.5 4.2 1.3 1.6 0.7 1.4 0.2 17.7 2018-19 * SAC 28 34 45.5 40.8 80.0 0.8 4.8 5.5 1.9 1.5 0.6 1.1 0.1 14.2 2019-20 SAC 72 35 46.0 38.1 80.1 1.1 3.9 4.9 2.2 1.3 0.6 1.2 0.2 14.5 2020-21 SAC 58 36 49.7 39.1 83.0 1.1 5.5 6.6 3.5 1.3 0.7 1.6 0.2 16.1 2021-22 SAC 77 34 46.9 39.4 82.6 1.1 4.5 5.6 2.4 1.2 0.7 1.5 0.2 16.4 2022-23 SAC 82 33 47.3 37.4 84.7 1.1 3.4 4.5 1.6 1.3 0.7 1.0 0.1 15.0 2023-24 SAC 82 29 47.4 38.7 80.1 0.8 2.2 3.0 1.2 1.2 0.7 0.7 0.1 12.2 2024-25 SAN 15 29 48.1 38.8 78.9 1.5 2.6 4.1 1.5 0.7 0.3 0.8 0.2 9.9 Total 926 32 45.7 37.9 81.0 1.0 3.8 4.9 1.8 1.5 0.7 1.2 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.