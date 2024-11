Chris Paul évite aux Spurs un autre mauvais tour du Jazz

D’un coup d’un seul, le Frost Bank Center – loin d’être complet – s’est mis à ne faire plus qu’un avec ses joueurs. Enamourés par l’effort collectif et l’envie de cette équipe, les supporters texans se sont mis à vibrer en deuxième mi-temps. Alors, certes, la copie des Spurs est encore très perfectible, mais les hommes de Mitch Johnson ont mis du cœur à l’ouvrage et su laver l’affront face au Jazz (victoire 126-118).

Ils équilibrent ainsi leur bilan à 8 victoires pour 8 défaites. L’an dernier, les Spurs avaient attendu mi-janvier pour totaliser huit victoires. « L’an dernier, nous étions pris dans une spirale négative alors qu’aujourd’hui, c’est plaisant de voir la croissance de notre équipe », sourit Mitch Johnson. « Pop parle toujours de ‘process’ et dit qu’il ne faut pas sauter des étapes et on le voit bien aujourd’hui. »

L’aura de Chris Paul sur les Spurs

Mal embarqués en première période, les Spurs s’en sont remis à l’expérience et l’aura de Chris Paul pour faire basculer la rencontre du bon côté. Auteur du tir pour prendre les commandes de la rencontre à sept minutes du terme (103-102), « CP3 » a distribué les caviars à ses coéquipiers en contre-attaque, avant d’assommer le Jazz et Lauri Markannen sur un tir longue distance dans le corner, son seul tir primé réussi en six tentatives.

« Je dois l’avouer, je n’étais pas fan de Chris Paul, surtout quand on l’affrontait presque chaque année en playoffs mais maintenant, j’adore le voir jouer et mener ces Spurs », a salué le maire de San Antonio, Ron Niremberg, sur X, alors que le projet de nouvelle salle à l’horizon 2032 a été présenté ce matin à la mairie.

Une deuxième mi-temps mal maitrisée du Jazz

Privés de trois de leurs cadres (Victor Wembanyama, Devin Vassell et Jeremy Sochan), les Spurs ont longtemps été amorphes, sans grande inspiration et sans grande réussite à 3-points (5/21 derrière l’arc en première mi-temps). Mais Charles Bassey et ses six contres ainsi qu’un Stephon Castle débordant d’énergie (18 points à 6/15 aux tirs et 6 passes en 34 minutes) ont su remettre les Spurs sur les bons rails.

« Nous ne sommes pas entrés dans le match avec la bonne énergie », regrette Mitch Johnson. « Je n’ai pas aimé la manière dont nous avons réagi face à certaines erreurs. Notre « body language » n’était pas bon. On se dribblait sur le pied, on manquait un layup, on était trop indécis dans nos prises de décision. »

Le Jazz – secoué par Will Hardy après les 37 points de Dalton Knecht et la défaite aux Lakers – a gardé une dizaine de points d’avance pendant une majeure partie de la rencontre avant d’être dépassé par l’intensité des Spurs. Lauri Markkanen (27 points à 8/17 aux tirs) s’est démultiplié mais cela n’a pas suffi pour permettre aux siens de s’imposer une deuxième fois en trois matchs face aux Spurs…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Victor Wembanyama toujours indisponible. Toujours sur le flanc, « Wemby » a de nouveau été laissé au repos contre le Jazz après son choc au genou contre les Lakers, la semaine dernière. Mitch Johnson l’a de nouveau répété : le Français sera « très bientôt » de retour. À noter qu’il a participé à une partie de l’échauffement avec ses coéquipiers.

— San Antonio solide à la maison. Seulement battus par Houston, les Lakers et ce même Jazz il y a deux semaines, les Spurs se sont imposés à sept reprises en dix matchs au Frost Bank Center. Un départ que les protégés de l’Alamo City n’avaient plus connu depuis la saison 2017/18 (8 victoires en 10 matchs).

— Un dernier quart-temps fatal pour le Jazz. En tête à la mi-temps (65-51), Utah a totalement perdu pied au retour des vestiaires, au point de craquer dans le quatrième et dernier quart-temps (41-29).

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).