Chris Paul se voit encore jouer au-delà des 40 ans

Derrière LeBron James et PJ Tucker, le joueur le plus âgé de NBA n’est autre que Chris Paul. Se dirigeant tout doucement vers son quarantième anniversaire (il le fêtera en mai prochain), il est même presque deux fois plus âgé que son coéquipier Stephon Castle.

Pour autant, le papy texan fait bien plus que de la résistance à San Antonio, puisqu’il a retrouvé un statut de titulaire et tourne à 10.2 points, 8.5 passes (pour 1.8 perte de balle), 4.0 rebonds et 1.4 interception de moyenne, sur 29 minutes et à 43% au tir, 35% à 3-points et… 100% aux lancers-francs.

Compte tenu de sa longévité, Chris Paul se permet en plus de renforcer sa place dans les livres d’histoire de la NBA, étant tout juste devenu le 2e meilleur passeur de la saison régulière et s’apprêtant à devenir le 2e meilleur intercepteur. Reste que le temps défile et que « CP3 » se rapproche inévitablement de la retraite… qu’il n’est visiblement pas encore prêt à prendre.

« Peut-être [dans] un ou deux ans… » a-t-il répondu lors d’un entretien au cours duquel Tony Parker, un ancien rival, lui a demandé quand il se voyait raccrocher. « J’essaie encore de le déterminer. Mais l’aspect le plus difficile, c’est que j’adore ce sport, j’adore jouer, j’adore tout ça. Mais c’est aussi difficile quand je rentre à la maison et que je dois regarder les matchs de mes enfants sur iPad ou je ne sais quoi… C’est ça qui me tiraille actuellement. »

Continuer de jouer… mais ensuite ?

En attendant de penser à ce qui s’apparenterait aujourd’hui à un crève-coeur, Chris Paul apprécie en tout cas son aventure chez les Spurs, après un passage à Golden State pour le moins frustrant dans la peau d’un remplaçant avec son plus faible temps de jeu en carrière (26 minutes par match).

« La saison dernière a probablement été l’une de mes saisons les plus difficiles. J’adore jouer au basket, je veux jouer, donc si je dois sacrifier du temps en famille et être loin d’elle, alors il faut au moins que j’ai la certitude de pouvoir jouer. »

Encore très indécis sur sa « vie d’après », entre la tentation du coaching, ses prédispositions pour un rôle de consultant et surtout sa volonté de devenir propriétaire, Chris Paul souhaitera quoi qu’il arrive utiliser son expérience de joueur pour mener à bien ses futurs projets…

« En arrivant dans la ligue, je me disais que je ne jouerais que pour une seule équipe, mais finalement, je me sens tellement reconnaissant d’avoir pu jouer dans toutes ces différentes franchises » a confié celui qui a évolué chez les Hornets, les Clippers, les Rockets, le Thunder, les Suns, les Warriors puis les Spurs. « Donc maintenant, je me dis que si je devenais par exemple propriétaire, je pourrais appliquer tout ce que j’ai appris dans ces différents endroits. »

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.2 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.8 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.5 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 58 26 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SAN 24 29 42.8 35.2 100.0 0.6 3.5 4.0 8.5 1.9 1.4 1.8 0.2 10.2 Total 1296 34 47.0 36.9 87.1 0.6 3.9 4.5 9.3 2.4 2.0 2.3 0.2 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.