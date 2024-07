Pour Chris Paul, jouer pour Gregg Popovich et avec Victor Wembanyama ne se refuse pas

Chris Paul ne pouvait rêver plus beau défi pour terminer sa carrière. À 39 ans, le meneur vétéran a fait le choix de rejoindre les Spurs, privilégiant ainsi son amour pour le jeu à tout le reste, que ce soit l’argent, la quête d’un titre et même sa propre famille !

Pour ses premiers mots en tant que nouveau joueur des Spurs, CP3 est revenu sur ce qui le motive encore à l’aube d’entamer sa vingtième saison en NBA après avoir couru pendant longtemps après une bague de champion. Au-delà du challenge sportif, ce qu’il veut avant tout aujourd’hui, c’est jouer.

« Il n’y a rien que j’aime davantage que d’avoir l’opportunité de jouer, de contribuer et d’être sur le terrain », a-t-il déclaré mardi, avant d’aborder la question de l’éloignement de sa famille pour une année de plus. « Ma famille est tout pour moi. Ma femme est là, et mes enfants sont à Los Angeles, où ils seront durant la saison. Je pourrais être plus proche de la maison, mais j’aime tellement le basket, que si je ne joue pas, je ne suis pas heureux. Et j’aime ma famille à mort. Donc quand on a vu cette opportunité, même si ça m’éloigne de ma famille, ma famille me connaît mieux que n’importe qui, et elle sait que je veux juste jouer. Plus que tout, je veux jouer. C’est pourquoi je leur suis reconnaissant, et encore plus d’être ici ».

De l’admiration pour le coach et l’homme Gregg Popovich

L’environnement aura tout pour répondre à la soif de jouer de Chris Paul, avec en prime la possibilité de jouer pour Gregg Popovich, le plus prestigieux coach de la ligue. Pour lui, évoluer sous les ordres de coach Pop’ sera « un honneur et un privilège », lui qui a affronté San Antonio à 81 reprises au cours de sa sa carrière. C’est tout simplement la franchise qu’il a le plus affrontée.

« Bien sûr, j’admire Pop de loin depuis des années, et lorsque vous êtes dans la ligue depuis un certain temps, comme il l’a été, il y a tellement de respect. Non seulement pour son intelligence, mais aussi pour ce qu’il est en tant que personne, en tant que compétiteur et tout le reste ».

Pour couronner le tout, Chris Paul va pouvoir évoluer avec Victor Wembanyama. Après la première saison époustouflante du Français, CP3 va donc être la première superstar de la ligue à évoluer à ses côtés. Un moment que le vétéran attend avec impatience après avoir été témoin de tout l’engouement généré par « Wemby » lors de sa saison rookie.

La connexion avec Wemby, la cerise sur le gâteau

Ce sera également l’occasion de lui rappeler ses anciennes expériences avec de jeunes joueurs en devenir comme lorsqu’il est arrivé à OKC pour faire franchir un cap au Thunder, assistant à l’éclosion de Shai Gilgeous-Alexander lors de la saison 2019-2020. Des « succès » qui lui permettent de relativiser le fait de n’avoir jamais été champion NBA.

« J’ai joué contre Victor Wembanyama cette saison, et je peux vous dire qu’il n’y a probablement aucun joueur dont on parle davantage après un match. Tout le monde doit s’adapter à un tel joueur », a-t-il ajouté. « C’est le truc qui a sans doute été le plus cool dans ma carrière, le fait que je sois allé dans des équipes qui étaient peut-être plus jeunes, mais avec des gars auprès de qui je n’ai cessé d’apprendre. J’ai eu la chance de jouer avec SGA dans sa deuxième année et j’ai appris à ses côtés. J’ai aussi eu la chance d’apprendre de Devin Booker, Mikal Bridges, et tous ces gars. Donc je suis impatient de partager avec eux ce que je sais et ce qu’ils veulent savoir, mais je suis aussi impatient de voir ce que je peux apprendre d’eux ».

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.4 5.1 7.8 2.8 2.2 2.4 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.1 17.3 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 4.0 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 58 26 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 Total 1272 34 47.1 36.9 87.0 0.6 3.9 4.5 9.4 2.4 2.1 2.3 0.2 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.