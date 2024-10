Coach, propriétaire… Chris Paul s’interroge sur sa vie d’après

Croiser la route de son « frère » Caron Butler a fait faire à Chris Paul un double bond dans le temps. Dans le passé et dans les années à venir. Les deux hommes ont ainsi évolué ensemble au début des années 2010 sous le maillot des Clippers.

Plus d’une décennie plus tard, « CP3 » est encore en short, tandis que Caron Butler, drafté trois ans avant lui, a quitté en 2016 la scène NBA comme joueur. Et depuis quatre ans, il est l’un des assistants d’Erik Spoelstra au Heat.

« Beaucoup de mes coéquipiers sont aujourd’hui coachs, et je suis reconnaissant [de ma situation]. Non seulement je suis encore là, mais je joue et je joue à un niveau élevé, c’est sympa », affiche le meneur de jeu de 39 ans, au moment de démarrer sa 20e saison dans la Grande Ligue.

Après le syndicat, devenir propriétaire

Jusqu’à quand ? Comptant parmi les « éternels » de cette ligue, avec LeBron James, le vétéran ne semble pas le savoir lui-même : « Personne n’est jamais prêt à en finir. Et je sais que lorsque j’aurai terminé, je ne serai pas prêt non plus. »

Ne pas être prêt ne l’empêche pas de se projeter sur sa vie d’après les parquets. Le futur Hall of Famer a plusieurs pistes pour la suite, dont l’une pourrait être qualifiée d’ironique compte tenu de son long mandat (2013-2021) de président du syndicat des joueurs : « Oui, c’est amusant, je veux clairement être du côté des propriétaires. »

Une envie qui n’est pas sans rappeler celle de Stephen Curry, ou de son grand copain LeBron James. « Je veux vraiment faire partie d’une franchise parce qu’en ayant été président du syndicat, je suis probablement le seul à savoir ce que c’est que de passer de joueur à propriétaire avec l’aspect business. Il n’y a probablement personne d’autre qui ait la même vision et les mêmes opinions que moi », développe-t-il.

Ses enfants rentrent en compte

Une autre piste de reconversion, suggérée année après année par les dirigeants de la ligue, est sur sa table : le coaching. « Je parlais à ma femme aujourd’hui parce que j’ai toujours dit que je ne serais jamais coach. Mais en y réfléchissant, je ne sais pas. J’essaie d’y réfléchir. Ma femme et mes amis me disent toujours que j’ai tellement de connaissances et de passion pour le jeu que je pourrais être coach. »

Son frein en la matière ? Sa situation familiale. « Je pense aussi au fait d’être père parce que j’ai tellement manqué la vie de mes enfants. Alors, oui, je ne sais pas », dit encore le père de deux enfants.

En attendant d’y voir plus clair, Chris Paul interroge « tout le monde » autour de lui et observe les choix de chacun. Il a ainsi vu la « transition » de Dwayne Wade, celle de Carmelo Anthony, Rudy Gay… « Comme président du syndicat, j’ai eu l’occasion de voir à quoi ressemblait cette transition. J’ai posé beaucoup de questions. »

Ne lui manque plus qu’à trouver ses propres réponses.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.4 5.1 7.8 2.8 2.2 2.4 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.1 17.3 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 4.0 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 58 26 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 Total 1272 34 47.1 36.9 87.0 0.6 3.9 4.5 9.4 2.4 2.1 2.3 0.2 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.