LeBron James se rêve propriétaire d’une équipe NBA… à Las Vegas

Milliardaire, actionnaire minoritaire du club de Premier League de Liverpool et des Red Sox de Boston, mais aussi très investi socialement avec son école et bientôt un centre médical, LeBron James a déjà bien préparé sa reconversion, qui s’annonce tout aussi brillante que sa carrière sportive.

À 37 ans, le « King » a évoqué un nouveau projet dans lequel il aimerait s’investir une fois qu’il aura raccroché : être propriétaire d’une franchise NBA, et pas n’importe où ! « Je veux être propriétaire d’une équipe. Je veux acheter une équipe, c’est sûr. Je préfère posséder une équipe avant de parler, mais je veux une équipe à Vegas », a-t-il lancé dans le dernier épisode de son talk-show « The Shop ».

En voilà un projet à la hauteur de sa légende. Au-delà de l’aspect purement financier, il faudrait déjà que la NBA accepte de délocaliser une franchise ou d’entériner une nouvelle expansion de la ligue, auquel cas Las Vegas ferait clairement partie des villes candidates.

Un rapprochement inévitable ?

Le rapprochement entre la NBA et Las Vegas, la capitale mondiale du divertissement, semble inévitable à terme. La WNBA a déjà fait un premier pas en y installant une franchise, les Las Vegas Aces, désormais coachées par Becky Hammon. La NBA y a pour sa part installé depuis longtemps sa Summer League.

Récemment interrogé sur le sujet, Adam Silver avait confié que la ligue finirait forcément par s’agrandir, et que Las Vegas avait de nombreux atouts, au même titre que Seattle.

« Nous ne discutons pas de cela à l’heure actuelle. Comme je l’ai déjà dit, à un moment donné, cette ligue va invariablement s’étendre, mais ce n’est pas en ce moment que nous en discutons », avait déclaré le commissionner avant d’évoquer les pistes de Las Vegas et Seattle. « Ce sont des marchés merveilleux. Nous étions à Seattle. Je suis désolé que nous n’y soyons plus. Nous avons une équipe WNBA à Seattle dans une salle presque neuve qui se porte à merveille. Et Las Vegas, où nous serons lors de notre Summer League en juillet, s’est révélé être un excellent marché sportif également ».

La volonté de LeBron James sera peut-être le dernier point de bascule qui poussera la NBA à accueillir deux équipes supplémentaires. Si tel était le cas, et que Las Vegas et Seattle étaient choisies, on peut imaginer le déplacement de Memphis, Minnesota et/ou New Orleans de la conférence Ouest vers la conférence Est, afin d’équilibrer les deux conférences. On en est encore loin !