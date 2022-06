LeBron James est milliardaire : du jamais-vu pour un basketteur en activité !

Si LeBron James n’a pas été verni sur les parquets cette année, ratant les playoffs pour la quatrième fois de sa carrière, il peut cependant se consoler grâce à son nouveau statut de milliardaire.

En effet, Forbes vient d’annoncer que l’ailier des Lakers possède désormais une fortune personnelle d’un milliard de dollars, quasiment un an après que Sportico a annoncé qu’il avait atteint le milliard de dollars de gains.

Avant LeBron James, aucun basketteur en activité n’était parvenu à intégrer le club des milliardaires, puisque l’on se souvient que Michael Jordan avait dû attendre 2014, soit onze ans après sa retraite, pour y parvenir. Il est peut-être même le premier sportif de l’histoire, en activité, à avoir un milliard de dollars de fortune personnelle, mais c’est plus compliqué à vérifier et un golfeur comme Tiger Woods pourrait lui revendiquer ce statut.

Mais, avec l’explosion des salaires en NBA, il se pourrait que le « King » ne reste pas éternellement seul sur son trône. Lui qui a amassé près de 390 millions de dollars en salaire depuis son arrivée dans la ligue et dont les revenus liés à ses activités extra-sportives sont estimés à 900 millions de dollars.

Toujours est-il que, dans le détail, la fortune personnelle de LeBron James se décompose comme suit :

— 500 millions de dollars qui représentent du cash et des investissements non spécifiés

— 300 millions de dollars qui proviennent de sa société de production The Spring Hill Company

— 90 millions de dollars qui proviennent de ses parts dans la société Fenway Sports Group

— 80 millions de dollars qui proviennent de ses investissements immobiliers

— 30 millions de dollars qui proviennent de ses parts dans la société Blaze Pizza