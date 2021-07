LeBron James rejoint le club des milliardaires

On savait, dès janvier, que LeBron James serait milliardaire avant la fin de l’année 2021, et selon Sportico, c’est chose faite. La superstar des Lakers profite du départ canon de la suite de Space Jam et de ses 32 millions de dollars de recettes pour le premier week-end aux Etats-Unis pour devenir le premier sportif américain dans un sport collectif à atteindre le milliard de dollars de revenus.

Parmi les sportifs activité, il rejoint ainsi Tiger Woods, Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Roger Federer. Quant à Michael Jordan, s’il a attendu 2014 pour être milliardaire, sa fortune est aujourd’hui estimée à deux milliards de dollars.

Un tiers de revenus sportifs, le reste est du sponsoring et des investissements

Dans le détail, LeBron a gagné 300 millions de dollars en salaire depuis son arrivée en NBA en 2003, et ses revenus liés à ses activités extra-sportives sont estimées à 700 millions de dollars. Chaque année, ses sponsors lui rapportent environ 100 millions de dollars, comme AT&T, Beats, Blaze Pizza, GMC, Nike, PepsiCo, Rimowa et Walmart.

A ça, il faut ajouter ses prises de participation dans certaines affaires comme Calm, Ladder/Openfit, la tequila LOBOS 1707 et Blaze. Sans oublier donc ses activités de production à la télévision et au cinéma, ou même ses partenariats ponctuels, comme récemment avec Epic Games pour apparaître dans le jeu Fortnite.

Kevin Durant, le prochain ?

Selon Sportico, LeBron James devrait prochainement être imité par Kevin Durant dont la fortune est estimée à 580 millions de dollars grâce notamment à son fonds d’investissement Thirty-Five Ventures, son contrat avec Nike, et bien sûr son salaire aux Nets.

Parmi la nouvelle génération, Zion Williamson pesait déjà 120 millions de dollars à son arrivée en NBA, et d’après Sportico, un joueur comme Luka Doncic pourrait faire exploser tous les chiffres grâce à l’explosion des salaires en NBA. C’est une estimation basée sur une carrière de 15 ans, il pourrait gagner, uniquement en salaire, 700 millions de dollars ! Dès cet été, il pourrait prolonger aux Mavericks pour plus de 200 millions de dollars. Il n’a que 22 ans.