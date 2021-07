LeBron James débarque dans Fortnite !

A quelques jours de la sortie dans les salles de Space Jam : Nouvelle ère, LeBron James intègre la série Icônes de Fortnite. L’ailier All-Star des Lakers sera disponible dans la boutique d’objets le 15 juillet 2021 avec deux tenues différentes, chacune équipée du nouveau modèle de chaussures de King James : les LeBron 19.

La tenue LeBron James comprend l’accessoire de dos Bling du King, et on peut compléter son style avec le pack d’équipement de King James.

Il contient :

La pioche Le Lion

Le planeur Envergure

La célèbre danse de victoire de LeBron : L’appel au silence.

Pour célébrer le « Taco Tuesday » cher à LeBron, la tenue LeBron Tune Squad comprend également le style « Taco Tuesday » avec LeBron et l’accessoire de dos Sac à dos suprême et il y a même des chaussures spéciales pour ce look.