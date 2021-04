Trailer | La première bande-annonce de Space Jam 2

Attendu dans les salles le 16 juillet prochain, et en streaming mi-août, Space Jam – New Legacy devient réalité avec le premier trailer mis en ligne par Warner Bros. La bande-annonce nous présente LeBron James, basketteur doué et père en difficulté, qui pousse ses enfants à être tout aussi incroyables sur le terrain…

LeBron James se retrouve alors projeté avec son fils dans le royaume des Looney Tunes, où l’on reconnaît Bugs Bunny, Lola, Tweety, Yosemite Sam et le Diable de Tasmanie.

Cette suite comprend également son lot de stars NBA avec Chris Paul, Damian Lillard, Kyle Kuzma, Draymond Green et Anthony Davis, tandis que Don Cheadle endosse le rôle du méchant, qui dirige ce monde virtuel.