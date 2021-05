NBA x Fortnite : le plein de nouveautés dans le mode créatif

La NBA est à l’honneur dans Fortnite depuis le 22 mai et l’opération est un véritable succès. Après les « Community Battle NBA », c’est le mode créatif qui passe en mode NBA où on retrouve défis, tenues NBA à acheter et même des écrans géants qui diffusent les meilleurs moments de la saison alors que la planète basket est en émoi à l’occasion du début des playoffs, avec des clips différents chaque jour.

Mais l’événement concerne le crossover « Paniers Parfaits », univers créé par AtlasCreative (accessible via le matchmaking ou en utilisant le code 1898-7178-3313 pour le découvrir en privé), l’objectif étant de réussir de super dunks, marquer des points en récupérant des « pièces ». Les joueurs gagneront de l’EXP en remplissant chaque défi, avec la possibilité de déverrouiller une bannière de panier de basket à la fin.

L’accueil créatif NBA est disponible jusqu’au 1er juin 2021. A noter que les « Packs de casier » concoctés par Donovan Mitchell et Trae Young sont disponibles cette semaine, avec une tenue Pyjama requin, l’accessoire de dos Squale dorsal, la pioche Fendeuse radicale, le revêtement Feu dynamique et l’emote Bâton de feu pour l’arrière du Jazz et une tenue Patronne écarlate, la pioche Bêche dorée, le revêtement Étoiles du bonheur et l’emote Pro du ballon pour le meneur d’Atlanta.