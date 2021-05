Fortnite passe en mode NBA !

Les amateurs de NBA et du jeu à succès « Fortnite » vont être ravis. Pour fêter le début de la « post-season », la ligue nord-américaine a encore innové sur le plan de son développement en investissant « Fortnite » pour un crossover disponible depuis aujourd’hui. Celui-ci permet de s’équiper avec un arsenal de tenues mettant à l’honneur les 30 franchises à partir du 22 mai, date du début des playoffs.

A découvrir également, le pack Tir au panier pour obtenir l’emote Ballon roulé et l’accessoire de dos Panier portable, sur lequel figure le logo des 30 équipes de la NBA. La collaboration a également impliqué Donovan Mitchell et Trae Young, grands amateurs de « Fortnite » et qui ont sélectionné des packs de casier disponibles dans la boutique objet.

Le casier de Donovan Mitchell comprend la tenue Pyjama requin, l’accessoire de dos Squale dorsal, la pioche Fendeuse radicale, le revêtement Feu dynamique et l’emote Bâton de feu. Le casier de Trae Young contient la tenue Patronne écarlate, la pioche Bêche dorée, le revêtement Étoiles du bonheur et l’emote Pro du ballon.

A partir de samedi également, le Crossover va proposer une compétition sur cinq jours mettant à l’honneur les 30 équipes de la NBA : les combats d’équipe. On peut déjà consulter la page officielle des combats d’équipe « Fortnite x NBA » qui se dérouleront du 19 au 23 mai, pour s’ inscrire ou soutenir une équipe. La semaine prochaine, la NBA s’invitera dans le mode Créatif