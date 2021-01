En 2021, LeBron James va atteindre le milliard de dollars de gains en carrière

LeBron James ne connaît pas la crise. Ou du moins, elle le frappe moins fort que les autres. En effet, pour la septième année consécutive, le champion 2020 est toujours le joueur NBA qui gagne le plus d’argent.

Forbes nous apprend que la star des Lakers va toucher près de 100 millions de dollars en 2021 : 95.4 très exactement. Dans le détail, ce sont 31.4 millions de salaire plus 64 millions avec les différents contrats publicitaires. Le dernier en date étant sa signature avec Pepsi.

Nos confrères soulignent que ces 94.5 millions de dollars sont un record pour un joueur NBA et même pour un sportif dans les ligues américaines (NBA, NFL, MLB, NHL).

Et ils s’ajoutent aux gains de James depuis presque vingt ans (autour de 300 millions de salaire et 700 millions en publicité). Ce total va donc dépasser le milliard de dollars ! Seuls Tiger Woods, Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi peuvent en dire autant parmi les sportifs toujours en activité.

Le quadruple champion NBA domine largement le classement des joueurs NBA les mieux payés puisque le second, Stephen Curry, est à 74.4 millions de dollars. Là aussi, le meneur des Warriors est boosté par son association avec Under Amour, avec laquelle il a sa propre marque, la Curry Brand, depuis peu.

Enfin, Kevin Durant complète le podium avec 65.2 millions de dollars de revenus cette année.

1 – LeBron James : 95.4 millions de dollars en 2021

2 – Stephen Curry : 74.4 millions

3 – Kevin Durant : 65.2 millions

4 – Russell Westbrook : 58.1 millions

5 – James Harden : 50 millions

6 – Giannis Antetokounmpo : 49 millions

7 – Klay Thompson : 43.3 millions

8 – Kyrie Irving : 43 millions

9 – Chris Paul : 40.1 millions

10 – Damian Lillard : 39 millions