Under Armour lance la Curry Brand

En août dernier, l’idée d’une marque Stephen Curry chez Under Armour était évoquée. Presque quatre mois plus tard, c’est désormais une réalité.

La marque vient effectivement d’annoncer, ce lundi, le lancement de Curry Brand. Sur le même modèle que Michael Jordan chez Nike, avec Jordan Brand, le meneur des Warriors a désormais sa propre marque chez son équipementier, avec lequel il est sous contrat depuis 2013.

Les premiers produits signés « Curry Brand » seront disponibles cette semaine sur le site officiel de la marque. On pourra retrouver des chaussures et des textiles de basket bien évidemment, mais aussi de golf, une des passions du double MVP. Avant une ouverture vers le running et les produits féminins dans les semaines à venir.

« On voulait s’assurer de lancer cela au plus près du début de saison NBA », souligne Patrik Frisk, directeur général de Under Armour, à CNBC. « Et on pense que c’est le bon moment de le faire entre le Black Friday et les vacances. Stephen sera très impliqué dans le développement des produits. »

L’objectif étant bien sûr de concurrencer Jordan et Nike, qui dominent le marché des sneakers depuis plusieurs années maintenant. Dernier exemple en date pour la marque à la virgule : les chaussures signatures de Kobe Bryant ont particulièrement été portées dans la « bulle » cet été.