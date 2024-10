LeBron James et Bronny, le bonheur en famille

Ils attendaient ce moment depuis plus de trois mois, et c’est fait : LeBron James et Bronny James se sont présentés, ensemble, devant la presse américaine. C’était l’un des événements de la journée, et le champion olympique 2024 est apparu plus détendu que jamais, prêt à attaquer sa 22e saison en carrière.

« Je me sens très bien. J’ai passé un excellent été » a-t-il lancé. « Je me sens très bien physiquement. Mentalement, je me sens très bien. Je suis très affûté. Très frais. J’ai hâte de me mettre au travail demain. Je n’ai pas pensé à ce que l’avenir me réserve. Je vis le moment présent. Surtout avec la présence de Bronny. Je ne veux pas prendre ce moment pour acquis. »

Profiter du moment présent

Même enthousiasme chez son fiston, dont le maillot est floqué du numéro 9 et d’un « James Jr. ». « C’est une sensation dingue ! … En regardant mon père prendre des photos, je me suis dit : ‘Qu’est-ce qui se passe en ce moment ?’ C’est littéralement ce que j’avais en tête, et je n’ai fait qu’absorber tout cela. Je suis extrêmement reconnaissant de l’opportunité qui m’est offerte. »

Une opportunité qui passera d’abord par la G-League. Pour l’histoire, sans doute que JJ Redick les alignera le premier soir, mais Bronny sait que la suite s’effectuera à l’étage inférieur.

« Je sais que je ne serai pas immédiatement intégré à la rotation. J’ai donc accepté ce rôle et je m’améliore chaque jour. J’apprends des vétérans et de ceux qui vont jouer de nombreuses minutes. Je n’ai aucun problème à rester en retrait et à apprendre au cours des deux premières années, puis à progresser à partir de là. »

LeBron en a encore « beaucoup dans le réservoir »

Du côté de son père, les Jeux olympiques lui ont redonné une seconde jeunesse. Ou peut-être même une troisième tant il semble inoxydable. C’est le fait de jouer « deux Games 7 de suite » à Paris, à bientôt 40 ans, qui lui donne cette pêche d’enfer.

« Je me suis senti très bien en jouant un basket avec de l’enjeu », explique-t-il. « Aller sur le terrain à mon âge, avec les kilomètres que j’ai parcourus, et être capable de jouer au niveau auquel j’ai joué, cela m’a donné encore plus le sentiment que j’en avais encore dans le réservoir. Beaucoup. Et je peux aider une grande partie de l’équipe à remporter la victoire ultime, qu’il s’agisse de l’or ou du trophée Larry O’Brien. Quoi qu’il s’agisse, je peux encore y arriver. »

Une motivation décuplée par la présence de Bronny : « Franchement, c’est du pur bonheur de pouvoir venir travailler tous les jours, de se donner à fond avec son fils tous les jours, et de pouvoir le voir continuer à grandir. Cela vous donne beaucoup de vie. »