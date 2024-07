Bronny James prêt à jouer en G-League

Rich Paul, l’agent de Bronny James, avait été clair au moment de la Draft. Il avait menacé les autres équipes intéressées par le fils de LeBron James de le faire jouer en Australie. Le but de la manœuvre ? Éviter un « two-way contract » avec un avenir davantage en G-League qu’en NBA. Ainsi, aux Lakers, Bronny James, non content de retrouver son père, a en plus signé un contrat de quatre saisons.

Mais deux semaines après son arrivée dans la ligue, et alors qu’il est sur les parquets de la Summer League, l’ancien d’USC n’écarte pas l’idée de rejoindre l’antichambre de la ligue. « Je suis impatient de jouer au basket, peu importe le niveau auquel je joue », confie-t-il après le match contre les Rockets à Las Vegas.

Tout le monde attend logiquement de voir Bronny James évoluer aux Lakers avec son père, pour un moment historique en NBA. Mais les premières performances du jeune joueur en ligue d’été montrent qu’il y a encore du chemin pour qu’il s’impose chez les grands.

Après trois matches en ligue d’été, deux lors de la California Classic et un à Las Vegas, il est très, très maladroit avec un vilain 6/26 au shoot, dont un 0/12 à 3-pts… « Je suis un peu en panne en ce moment », ne peut-il que concéder.

« Il aura une longue carrière, ce n’est que le début. On doit continuer de lui instiller de la confiance », rassure Dane Johnson, le coach des Lakers en Summer League, qui confirme un potentiel passage en G-League, où il est également entraîneur pour la franchise californienne. « Je ne sais pas encore pour la suite donc je ne peux pas vraiment commenter, mais je pense que les gars, les joueurs draftés, iront un moment ou un autre en G-League. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.