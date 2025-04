Le soleil rayonne de nouveau sur le Heat

La saison du Heat n’est pas un long fleuve tranquille. En moins de deux mois, la franchise floridienne a dû se séparer de Jimmy Butler, puis a fait face à une série de dix défaites consécutives mais, aujourd’hui, la tendance s’est totalement inversée puisque les hommes d’Erik Spoelstra ont remporté leur sixième succès de rang en battant les Celtics (124-103).

« Le vestiaire est plein de vie« , souligne l’entraîneur du Heat. « C’était déjà le cas quand nous perdions ces matchs. On essaye juste d’être compétitifs, de remporter les matchs qui comptent et de grandir ensemble. »

Sur cette série de six victoires de suite, le Heat s’est, à chaque fois, imposé avec au moins 10 points d’avance. C’est la première fois dans l’histoire de la NBA que cela arrive à une franchise qui sortait d’une série dix défaites consécutives ou plus.

« Nous n’avons peur d’aucune équipe », affirme Kyle Anderson. « Je pense que nous pouvons rivaliser avec n’importe qui et on l’a montré. Le moment le plus important de la saison arrive dans deux semaines. Donc nous verrons bien à ce moment-là. »

Depuis une dizaine de jours, Erik Spoelstra a enfin trouvé une formule qui fonctionne. Tout d’abord, il a pu compter sur le retour d’Andrew Wiggins. Depuis six matchs, l’ailier de Miami tourne à 21.5 points de moyenne, 3.3 passes et 3.2 rebonds en 30 minutes de jeu.

Un équilibre enfin trouvé ?

Ensuite, l’entraîneur du Heat a fait le choix de conduire une rotation serrée de huit joueurs, à l’image de ce qu’on peut voir en playoffs. Ainsi, Miami ne compte que trois joueurs en sortie de banc : Haywood Highsmith, Davion Mitchell et surtout Kyle Anderson. Ce dernier s’est d’ailleurs illustré face aux Celtics avec 19 points à 7/11 au tir.

« On a besoin d’eux« , avoue Tyler Herro. « On apprécie que tout le monde soit agressif. Quand le ballon tourne bien et qu’on trouve le joueur ouvert, c’est fabuleux. »

Par ailleurs, Tyler Herro est dans l’une des meilleures formes de sa carrière. Sur ses six dernières sorties, l’arrière de Miami met, en moyenne, 27.8 points à 58% au tir et 47% de loin !

Le Heat espère maintenant surfer sur cette belle dynamique pour accrocher la 7e ou la 8e place de l’Est afin de n’avoir qu’un seul match du « play-in » à jouer en vue d’une éventuelle qualification en playoffs.

Bonne nouvelle : la franchise floridienne a le troisième calendrier le plus facile pour terminer la saison avec notamment deux matchs à venir face aux Nets.