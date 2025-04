Le Heat stoppe sèchement la série des Celtics

Entre les neuf succès de Boston et les cinq victoires de Miami, une série allait s’arrêter mercredi. Et le Heat a signé un joli coup en s’imposant sur le parquet des Celtics (103-124) ! Ce succès replace un peu plus la formation floridienne comme un des poils à gratter de cette fin de saison, et un adversaire qu’il ne fera pas bon affronter si les joueurs d’Erik Spoelstra s’extirpent du play-in.

Sans Jrue Holiday, Kristaps Porzingis ou encore Al Horford, Joe Mazzulla expérimente une nouvelle rotation avec Sam Hauser et Luke Kornet dans le cinq de départ, mais aussi le retour de blessure de Jaylen Brown. Brown et Kornet se signalent d’entrée, le premier par son agressivité offensive, le deuxième par son efficacité en début de match.

Kornet se mue même en leader offensif improbable, avec 10 des 17 premiers points de Boston après sept minutes. Sa sortie pour sa deuxième faute correspond au temps faible des Celtics en attaque. Le Heat en profite pour passer un 12-2 et prendre la tête (22-29 après un quart-temps).

Avec un très bon Tyler Herro en chef d’orchestre, les visiteurs prennent confiance. Son tandem avec Bam Adebayo fait mal à Boston, sans solution en défense. Ajoutez-y l’apport précieux du banc Haywood Highsmith – Davion Mitchell – Kyle Anderson (24 points à la pause, 42 sur l’ensemble du match) et le Heat tient la recette pour creuser l’écart en toute logique (33-48). Derrick White tente bien de secouer les siens avec une superbe action défensive pour empêcher le dunk d’Adebayo avant d’offrir « l’extra pass » à Payton Pritchard à 3-points. Mais les locaux sont bien trop maladroits derrière l’arc (3/18 au repos) à l’image d’un Jayson Tatum à côté de son sujet à 1/8 au tir. Tout l’inverse de Miami qui conclut la première période par un tir lointain de Highsmith à la sirène et 14 longueurs d’avance à la mi-temps.

Les Celtics ne sont pas allés au bout de leur comeback

Dans un TD Garden complètement endormi, Boston encaisse les coups. Même le rookie Pelle Larsson y met du sien par ses pénétrations tranchantes. Les Celtics sont groggy et un genou à terre, menés de 22 points après 26 minutes ! Leur gabegie au shoot ne pouvait pas durer éternellement, et comme souvent, c’est en insistant pour trouver les meilleurs tirs possibles à 3-points que les hommes de Joe Mazzulla trouvent leur salut. Comme à Memphis lundi soir, les champions en titre prennent feu derrière l’arc avec sept réussites en cinq minutes. Cette fois, c’est pour recoller au score, grâce à Baylor Scheierman, qui ramène les locaux à une possession (74-77).

Le Heat ne craque pas pour autant et reste sur son plan de jeu. Anderson et Mitchell font beaucoup de bien en sortie de banc et repoussent Boston à dix longueurs en fin de troisième quart-temps. Les Celtics s’accrochent, mais finissent par exploser à force de faire l’élastique. La technique d’Anderson, l’audace de Larsson, l’activité de Mitchell et le talent du duo majeur Herro – Adebayo pour finir… Miami fait la totale dans le dernier quart-temps pour plier l’affaire d’un 24-8 final et une victoire méritée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ce Heat n’est décidément pas bon à jouer. Ça y est, la transition post-Jimmy Butler semble bel et bien digérée pour les hommes d’Erik Spoelstra. Malgré les absences d’Andrew Wiggins, Nikola Jovic, Duncan Robinson, ou encore Kevin Love, Miami a déroulé des deux côtés du terrain. L’attaque avec plus de mouvement avec un Tyler Herro encore davantage responsabilisé à la création (25 points, 9 passes, 6 rebonds) fonctionne et pourrait embêter plus d’une équipe en fin de saison.

– Le soir sans des Celtics. Ce n’était pas vraiment un objectif, mais c’est désormais quasi acté, Boston ne reviendra pas sur Cleveland en tête de la Conférence Est. Cette fin de série ressemble à une petite gifle, tant Jayson Tatum (4/17 au shoot…) et les siens ont manqué d’adresse et parfois d’envie, notamment en défense. Réaction attendue contre Phoenix vendredi soir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.