Tyler Herro savait qu’il serait un jour All-Star

Comme Victor Wembanyama, Cade Cunningham, Evan Mobley, Alperen Sengun et Jalen Williams cette année, Tyler Herro vient d’être sélectionné pour la première fois de sa carrière pour le All-Star Game. Un grand moment pour lui, évidemment, qui réalise la meilleure saison de sa carrière avec 24.1 points, 5.6 rebonds et 5.4 passes de moyenne.

« Cela veut dire beaucoup. Je repense à ma venue dans la salle, après avoir été drafté, pour la conférence de presse. Pat Riley avait cédé la parole à Erik Spoelstra, qui avait dit qu’il ferait de moi un All-Star », se souvient l’arrière du Heat, arrivé en Floride en 2019, et dont la réaction à cette bonne nouvelle a été filmée. « J’ai l’impression que, au fil des années, les gens s’attendaient à ce que ça arrive plus tôt. Le travail de chaque année, de chaque été a finalement payé. »

A big moment for #14 pic.twitter.com/lBbYqr59Ua — Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 31, 2025

Tyler Herro, onzième All-Star de l’histoire de la franchise de Miami, reconnaît également « les vicissitudes et les allers-retours » au niveau de la relation qu’il a entretenue avec son coach. Ce dernier, en réponse, ne peut que souligner « son travail ».

« Il a abordé la saison avec une grande clarté. Il avait l’esprit clair, en voulant avoir de l’impact », poursuit Erik Spoelstra. « C’est agréable d’assister à ça. Je lui ai dit que c’était la marque de respect ultime quand les autres coaches votent pour vous, car ils vous affrontent au quotidien. S’ils pensent à vous, c’est que vous être dur à jouer, dur à affronter. C’est un grand compliment. »

« Avoir l’esprit plus clair »

La clarté dont parle le technicien est la conséquence de ne pas avoir été transféré en 2023 en échange de Damian Lillard. Au centre des rumeurs pendant un long moment, l’arrière est finalement resté à Miami et il a fallu recoudre le lien avec son entraîneur. Ainsi, depuis ce moment, et même pendant cette période compliquée actuellement pour l’équipe floridienne, avec le dossier Jimmy Butler, il garde son sang-froid et continue d’être performant.

« Franchement, beaucoup de ces choses m’ont aidé, même si ça peut sembler dingue. Cela permet d’avoir l’esprit plus clair », expliquait-il à The Athletic. « Il y avait tellement de discussions à cette époque que je ne pouvais rien y faire. Je ne pouvais pas prétendre que ça n’existait pas. Une fois que j’ai accepté mon impuissance, cela a rendu les choses plus faciles pour me concentrer uniquement sur le basket. »

Résister à des bruits de couloir constants rend sa saison et sa sélection encore plus fortes pour Bam Adebayo.

« Je suis profondément fier de lui car beaucoup de médias ont jeté son nom dans la boue ou dans les rumeurs, en disant qu’il n’était pas assez bon pour faire ceci ou cela », estime l’intérieur.

Au fond, que signifie pour lui cette présence parmi les autres étoiles de la NBA ? « C’est l’étape suivante. J’ai senti que, un moment ou un autre, je serai All-Star », répond-il. « C’était simplement une question de travail au quotidien. Les bons ou les mauvais jours, je continue de bosser. Ça a fini par payer. Mais j’ai la sensation que ce n’est qu’un tremplin et que c’est la direction que je veux prendre. »

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 34 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 MIA 45 36 47.4 40.0 86.6 0.4 5.2 5.6 5.4 1.4 0.7 2.4 0.1 24.1 Total 329 32 44.5 38.8 87.1 0.4 4.6 5.0 3.9 1.4 0.7 2.2 0.2 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.