Au Heat, on essaie d’avancer malgré le chaos Jimmy Butler

Alors que c’est le chaos en coulisses avec une troisième suspension infligée à Jimmy Butler, le Heat est parvenu cette nuit à renverser le Magic pour l’une de ses plus belles victoires de la saison. Un succès après deux prolongations, et Bam Adebayo assure que le dernier épisode du feuilleton Jimmy Butler n’a pas perturbé le groupe.

« On a traversé beaucoup de choses cette année… Cela prouve que malgré tout le bruit, malgré tout le chaos, nous pouvons toujours gagner, nous rassembler et être une grande équipe. Le match doit toujours se jouer, peu importe ce qui se passe dans la franchise. »

Avant la rencontre, Erik Spoelstra avait rembarré les journalistes qui voulaient des détails sur le clash du jour.

« On n’en a pas parlé, et on n’a causé que du match face au Magic. Je comprends ce que vous voulez tous en ce moment et je suppose que c’est pour ça que cette salle de presse est pleine en ce moment » continue-t-il ainsi. « Nous essayons de faire taire le bruit et nous nous concentrons simplement sur la tâche à accomplir. Il n’y a pas de meilleur endroit où être que dans le moment présent. »

Le coach du Heat n’a qu’un objectif : protéger son groupe. Un journaliste lui demande justement si ses joueurs sont perturbés par tout ça. « Je ne sais pas, et franchement, je m’en fiche. On se concentre sur ce qu’on doit faire » répond-il, avant d’évoquer la manière de combler cette absence. « On fera les ajustements si besoin. On fait tout ce qui est nécessaire, et on en apprend plus sur ce groupe en trouvant des solutions. »