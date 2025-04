Cinq ans après, les Rockets retrouvent les playoffs

La défaite face aux Lakers n’a fait que repousser l’échéance. Les Rockets ont bien validé leur billet pour les playoffs, en s’imposant face au Jazz, qui est également leur 50e victoire de la saison. C’est la première fois depuis 2019 que la franchise texane termine une saison avec 50 succès mais surtout la première depuis 2020, dans la « bulle », qu’elle disputera le premier tour.

« Ça fait du bien », confie Jalen Green, qui va découvrir ce niveau de jeu. « On a travaillé dur pour ça et c’est finalement arrivé. C’était notre plan depuis la saison passée et on a encore quelques matches à jouer. »

Avec trois victoires d’avance sur les Lakers, les Rockets ont de très, très grandes chances de conserver leur deuxième place de la conférence Ouest. Une place qui permet de nourrir de grosses ambitions. « On est optimiste, heureux d’avoir obtenu notre billet mais pas satisfait », glisse Dillon Brooks.

« Cela fait du bien de revenir en playoffs et je suis sûr que pour les joueurs qui n’ont jamais été à ce niveau, c’est un aboutissement. Mais c’était notre attente par rapport à la saison passée », ajoute Ime Udoka. « Donc personne n’est trop excité. On a fait ce qu’on a fait, on est en bonne position. Maintenant, il faut garder le cap. »

Il reste cinq matches à jouer et ce sont des affiches prestigieuses : le Thunder, les Warriors, les Clippers et les Lakers, enfin les Nuggets. Comme un avant-goût des playoffs…

« On doit faire attention aux détails en ce moment, affuter nos armes », annonce Jalen Green. « Les équipes que l’on va croiser dans ce dernier virage sont celles que l’on pourrait affronter en playoffs. »